РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15154 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине
3 313 8
война (47249) память (1453) Херсонщина (3576) мемориальная доска (217) военнослужащие (5644) Национальная гвардия (1847) Азов (698) Ян Осока (1491)

Мемориальную доску воину "Азова" Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 27 декабря, в селе Долинское Хрестовского сельского совета Каховского района Херсонской области состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Эдуарду Александровичу Шахову (позывной Шах), 12.12.1992 года рождения, младшему сержанту, командиру отделения 3-й роты 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" Восточного оперативно-территориального объединения Национальной Гвардии Украины, погибшему 04.09.2019 года в районе поселка городского типа Зайцево Бахмутского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером (в 18:35 во время перемещения в укрытие получил тяжелое пулевое ранение грудной клетки в районе сердца. Был оперативно доставлен в центральную районную больницу в городе Бахмут, где через час скончался).

Об этом сообщает фейсбук-сообщество ОО "Єдина родина Херсонщини", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 27 декабря, в селе Долинском Каховского района на здании местного Долинского лицея торжественно открыта мемориальная доска павшему за свободу и независимость Украины воину - командиру отделения в одной из рот легендарного полка "Азов" Национальной Гвардии Украины Эдуарду Шахову. Парамедику, который умел спасать жизни и учил этому других, верному другу и бесстрашному воину. В полку "Азов" Эдуард Шахов нес службу с 2015 года. Погиб на передовых позициях зоны АТО, защищая целостность и независимость Украины, 4 сентября 2019 года. Ему было всего 26 лет.

Также смотрите: Памятник убитому наемниками РФ Народному Герою Украины Степану Чубенко установили в Краматорске. ФОТОрепортаж

Боец с позывным Вьюн находился рядом с Шахом, когда в него попала смертельная пуля снайпера, и вместе с Матусом оказывал ему первую медицинскую помощь. Вспоминая побратима, Вьюн рассказывает: "Он всегда был готов защищать своих. В одном бою, когда начался вражеский обстрел, Шах сказал нам оставаться в укрытии, а сам схватил пулемет и пошел отстреливаться. Мы, конечно, не оставили его в том бою. Но он был таким человеком, был готов отдать жизнь, прикрывая других!"

Эдуард как настоящий патриот всегда носил с собой украинское знамя. Поэтому на День флага сумел вывесить его прямо под носом у противника – чтобы враг знал, на чьей он земле, подчеркивают побратимы погибшего азовца.

Сегодня же на учебном заведении, где учился Эдуард, появилась мемориальная доска в его честь. Мужество и подвиг нашего земляка будут передаваться из поколения в поколение.

Низкий поклон маме защитника за сына. Вечная память воину света Эдуарду Шахову!" - говорится в сообщении.

Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 01
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 02
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 03
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 04
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 05
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 06
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 07
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 08
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 09
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 10
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 11
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 12
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 13
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 14
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 15
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 16
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 17
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 18
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 19
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 20
Мемориальную доску воину Азова Эдуарду Шахову, убитому российским снайпером на Донбассе, открыли в Херсонской области 21

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять Героям...
показать весь комментарий
28.12.2021 10:25 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показать весь комментарий
28.12.2021 10:31 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
28.12.2021 10:36 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
показать весь комментарий
28.12.2021 11:16 Ответить
Обов'язково треба писать,ким убитий,від кого захищав країну!Вічна пам'ять і співчуття рідним та прокляття вбивцям!
показать весь комментарий
28.12.2021 11:21 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2021 11:44 Ответить
Де учні школи???? Де працівники школи? Чому їх немає на цих заходах....? "Пожкран 500м" - хоч завхоз є в тій школі? Людина лягла в землю за наш спокій. І так по-жлобськи відкривають меморіальну табличку....
показать весь комментарий
28.12.2021 21:45 Ответить
Покойся з миром, синку, вічна тобы пам'ять.
показать весь комментарий
30.12.2021 18:03 Ответить
 
 