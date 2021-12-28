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Бандера (744) история (1997) облсовет (534) Тернополь (732) Головко (13) баннер (47)

На фасаде Тернопольского облсовета вывешен гигантский баннер с портретом Бандеры. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

1 января ко Дню рождения Степана Бандеры в Тернополе пройдет факельное шествие.

Об этом сообщил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передает Цензор.НЕТ.

"Баннер, на котором изображен портрет лидера украинской нации, руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры, для привлечения внимания населения Тернопольской области к празднованию Дня рождения Проводника и Героя Украины, по моему распоряжению, разместили на административном здании Тернопольского областного совета!" – рассказал он.

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"1 января мы будем отмечать 113-ю годовщину со Дня рождения Степана Бандеры. В этот день в 16:30 в Тернополе начнется традиционное факельное шествие. Сбор у стадиона им. Г. Шухевича", - добавил политик.

"Теоретик украинского националистического движения XX века Степан Бандера родился в 1909 году в Ивано-Франковской области. Его жизнь оборвалась в довольно молодом возрасте и память о нем живет в наших сердцах. Убежден, именно на таких фигурах, как Степан Бандера должны расти наши дети! Напомню, Тернопольский областной совет призывал Президента вернуть звание Героя Украины с удостоением ордена Государства (посмертно) Степану Бандере за несгибаемость духа в отстаивании национальной идеи, выявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство".

На фасаде Тернопольского облсовета вывешен гигантский баннер с портретом Бандеры 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+33
Кацап, запомни - если ты бухаешь 1 Января, ты отмечаешь день рождения Степана Бандеры! Слава Украине!
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28.12.2021 10:54
+30
Шана тернопільчанам !!!
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28.12.2021 10:52
+25
Батька наш Бандера, Україна - мати !

Козаки підростають...

https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc&lc=UgylRPS4zD1NMJJa9Kp4AaABAg.9UYM9ZcXSr79VmOxBg97Az
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28.12.2021 10:53
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Шана тернопільчанам !!!
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28.12.2021 10:52 Ответить
Батька наш Бандера, Україна - мати !

Козаки підростають...

https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc&lc=UgylRPS4zD1NMJJa9Kp4AaABAg.9UYM9ZcXSr79VmOxBg97Az
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28.12.2021 10:53 Ответить
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28.12.2021 11:14 Ответить
Кацап, запомни - если ты бухаешь 1 Января, ты отмечаешь день рождения Степана Бандеры! Слава Украине!
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28.12.2021 10:54 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.12.2021 10:55 Ответить
Бл на 2 хвилини не встиг🥺
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28.12.2021 10:57 Ответить
От так. Тримай очко в кулаці.
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28.12.2021 11:27 Ответить
Як писав тут хтось на форумі: -"Кацапе,москалику,підіймаючи келих вина чи стакан самогону Ти Вітаєш Степана Бандеру з Днем Народження!!!😉
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28.12.2021 10:56 Ответить
А хто це на фоні портрета Бандери з таким придурковатим виразом обличчя?Хіба не було світдини без посторонніх предметів?..
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28.12.2021 10:56 Ответить
То, мабуть, негр-хфашист із НАТО....
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28.12.2021 11:00 Ответить
Ні, то распятий мальчік в струсіках
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28.12.2021 14:29 Ответить
А новину прочитати можна, чи "чукча не чітатєль"?
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28.12.2021 11:02 Ответить
Майбутній депутат!
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28.12.2021 11:12 Ответить
молодці- чекаєм підгороння дуп у лаптеногих- скабеева давай тявкай-
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28.12.2021 10:56 Ответить
Смолоскипи горітимуть і в московії після цієї новини
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28.12.2021 10:57 Ответить
Уявляю,як вата зубами скрегоче!
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28.12.2021 10:57 Ответить
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры. Будем надеяться что нынешний посол не такой придурок как его предшественники.

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28.12.2021 10:57 Ответить
А Голодомор он не осудил ?
Вот вам честность израильтян. И "гуманизм". И "человечность".
А также "толерантность", проявляемая лишь к **********.
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28.12.2021 11:15 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!

Московит помни, ВЫПИЛ 1 ЯНВАРЯ - ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТЕПАНА БАНДЕРЫ!
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28.12.2021 10:57 Ответить
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28.12.2021 11:07 Ответить
ФСБ на заметку,- бухающие росияне 1 января за Украину и против росии! На " карандаш" из всех! 1 января в рАсии ВСЕ должны быть трезвыми!😅
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28.12.2021 11:09 Ответить
Тернопільчанам Слава..Тричі!!!
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28.12.2021 11:11 Ответить
Молодцы!!!!! А в ДНЕПРЕ МОЖНО???? Я тоже хочу!!
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28.12.2021 11:13 Ответить
В Дніпрі ще й Бєню повішайте.
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28.12.2021 11:30 Ответить
але Бєню на ялинку.
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28.12.2021 11:45 Ответить
Пройшли ходою і на тому все.
А справжні бандерівці відомі не маршами зі смлоскипами,
а реальними справами, від яких у більшовиків мурашки по спині ішли.
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28.12.2021 11:14 Ответить
Зря Ви так.Від цієї ходи з смолоскипами ой як у рАсіян срака підгорає!
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28.12.2021 11:19 Ответить
Від цієї ходи у Скабєєвої слина тече.
Вона матиме чудовий відеоматеріал для заяв про "украінскій фашізм".
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28.12.2021 11:29 Ответить
Нічччого вона нового не придумає.А на її "мечты" якось ( цензор🤬)А папірцем з чудовим відеоматеріалом хай сраку путіну підитре.!
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28.12.2021 12:22 Ответить
хороший баннер . тем более у него ДН скоро
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28.12.2021 11:16 Ответить
Степане Андрійовичу,тут моцкалі питають,як їм доїхати до штабу Романа Шухевича?Кажуть що дуже хочуть бачити генерала?

Скільки їх?П*ятеро Пане Степане...тоді кожному налий літру горілки...якщо виживуть,то наші хлопці...
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28.12.2021 11:18 Ответить
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28.12.2021 11:20 Ответить
Батько наш Бандера, Україна - Мати !

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28.12.2021 11:20 Ответить
Ну конечно.В Киеве есть проспект😂😂😂🌷
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28.12.2021 11:33 Ответить
Абсолютно плевать на мнение ублюдков.Я обычно смеюсь над коцапскими проксенышами,стесняющихся своей тряпки😂🌷
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28.12.2021 12:28 Ответить
https://youtu.be/ATV6fC0U5lI..Тарас Чубай...буде нам з тобою що згадати...
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28.12.2021 11:23 Ответить
"..в Тернополе пройдет факельное шествие.."

а на Масковии - фекальное
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28.12.2021 11:32 Ответить
____________СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !_____________

І настане величний час, коли один скаже - Слава Україні!
А мільйони - мільйони відповідатимуть - Героям Слава!

СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА.
___
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28.12.2021 14:37 Ответить
Слава Україні! Слава Бандері Степану Андрійовичу! Героям Слава!
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28.12.2021 14:50 Ответить
кацапы, 1 января вы тоже празднуете День рождения Бандеры С.А.
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28.12.2021 14:52 Ответить
 
 