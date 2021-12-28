На фасаде Тернопольского облсовета вывешен гигантский баннер с портретом Бандеры. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
1 января ко Дню рождения Степана Бандеры в Тернополе пройдет факельное шествие.
Об этом сообщил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передает Цензор.НЕТ.
"Баннер, на котором изображен портрет лидера украинской нации, руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры, для привлечения внимания населения Тернопольской области к празднованию Дня рождения Проводника и Героя Украины, по моему распоряжению, разместили на административном здании Тернопольского областного совета!" – рассказал он.
"1 января мы будем отмечать 113-ю годовщину со Дня рождения Степана Бандеры. В этот день в 16:30 в Тернополе начнется традиционное факельное шествие. Сбор у стадиона им. Г. Шухевича", - добавил политик.
"Теоретик украинского националистического движения XX века Степан Бандера родился в 1909 году в Ивано-Франковской области. Его жизнь оборвалась в довольно молодом возрасте и память о нем живет в наших сердцах. Убежден, именно на таких фигурах, как Степан Бандера должны расти наши дети! Напомню, Тернопольский областной совет призывал Президента вернуть звание Героя Украины с удостоением ордена Государства (посмертно) Степану Бандере за несгибаемость духа в отстаивании национальной идеи, выявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство".
Пожалуйста, подождите...
Козаки підростають...
https://www.youtube.com/watch?v=S6TvbBvARYc&lc=UgylRPS4zD1NMJJa9Kp4AaABAg.9UYM9ZcXSr79VmOxBg97Az
Вот вам честность израильтян. И "гуманизм". И "человечность".
А также "толерантность", проявляемая лишь к **********.
Ми за Україну будем воювати!
Московит помни, ВЫПИЛ 1 ЯНВАРЯ - ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТЕПАНА БАНДЕРЫ!
А справжні бандерівці відомі не маршами зі смлоскипами,
а реальними справами, від яких у більшовиків мурашки по спині ішли.
Вона матиме чудовий відеоматеріал для заяв про "украінскій фашізм".
Скільки їх?П*ятеро Пане Степане...тоді кожному налий літру горілки...якщо виживуть,то наші хлопці...
а на Масковии - фекальное
І настане величний час, коли один скаже - Слава Україні!
А мільйони - мільйони відповідатимуть - Героям Слава!
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ БАНДЕРА.
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