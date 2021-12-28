Полтора метра снега выпало в высокогорье Карпат. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В высокогорье Карпат выпало полтора метра снега. Для обеспечения проезда дорожные службы используют снегоочистительные самоходные роторные установки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу автомобильных дорог (САД) в Ивано-Франковской области.
Тем временем синоптики прогнозируют в Карпатах облачную погоду. Температура воздуха – до 6 градусов мороза. В связи с продолжением снегопадов и метели сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). На дорогах сохранится гололедица.
Диспетчеры и руководители Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области отслеживают ситуацию на дорогах в режиме онлайн по всем направлениям через камеры видеонаблюдения и данные GPS-трекеров.
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