В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
На государственном предприятии "Антонов" в Киеве был представлен первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.
Мероприятия по случаю выкатки самолета прошли во вторник, 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Министр обороны Алексей Резников во время осмотра самолета отметил, что Украина созданием Ан-178-100Р доказывает, что украинцы умеют себя защищать.
"Все мы в детстве мечтали быть летчиками, летать, но сложнее всего построить самолет. Мне кажется, что символично то, что Украина демонстрирует свою обороноспособность благодаря объединенным усилиям. Эта синергия и является залогом нашей победы", – сказал министр.
Он подчеркнул, что этих самолетов будет выпущено не три, как предусмотрено контрактом для Вооруженных сил Украины. "Их будет больше", – заявил Резников.
"Сегодня мы демонстрируем, что мы умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать", - подчеркнул министр.
В свою очередь заместитель главнокомандующего Украины генерал-лейтенант Сергей Мойсюк отметил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в современной, высокотехнологичной, надежной и простой в использовании военной технике.
"Ведь такая техника повышает наши возможности, увеличивает нашу устойчивость и приближает нас к победе. Данный самолет является представителем техники, которая нам нужна. Я уверен, что этот самолет будет своевременно поставлен в ВСУ и пилоты Воздушных сил ВСУ будут использовать его во благо нашей победы", - сказал он.
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что Воздушные силы готовы к приему первого за годы независимости Украины самолета - Ан-178-100Р.
"Нам нужно еще нелегкий путь пройти – подготовить личный состав пилотов на этот самолет, нам нужно подготовить инженерно-технический состав для того, чтобы мы могли осваивать, ремонтировать и выполнять задания", - добавил он и заверил, что этот путь будет быстро преодолен.
Самолет Ан-178-100Р предназначен для перевозки людей (до 100 человек), техники, груза; десантирования специальной техники и парашютистов; а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших.
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"Антонов" підтвердив - двигун для Ан-178-100Р закуповувався у компанії пов'язаній з РФ
А ще є резервний двигун-генератор електроенергії. Його вмигають, коли літак знаходиться на стоянці. Або в небі, якщо екстремальна ситуація трапиться. Ось той двигун - із Росії. Але далі Антонов замінить його, бо є така можливість.
А винищувачі та бомбардувальники в умовах ******** війни- одноразові.
В Удмуртии (не в Якутии какой-нибудь) пятый час не могут найти разбившийся вертолёт, хотя пилот жив и по рации говорит, где искать.
Собрались воевать с НАТО.
лучше несколько тысяч беспилотников таких, как Байрактары.
"Серийный", значит запускают конвейер по производству этих красавцев?
На самом деле желающие на такие самолеты есть. Их не устраивают условия. Готовы на лизинг или оплату при получении товара.
Далі буде.
"Копейку" возвращать на конвейер не планируют ?
А "Оку" ?
Що тільки Зе клоуни не роблять щоб попіаритись і відосік зняти
Аэродинамический шашлык - они будут продвигаться вдоль фюзеляжа,
пока их не затянет в движки.
Це не новий літак, а випущений у 2016 році за часів Пороха Ан-178 з бортовим номером UR-EXP (експериментальний). Минулого року його вивели з реєстру повітряних суден України, зробили 2 додаткових двері і видають за новий. У нього навіть бортовий номер майже той самий, одну літеру замазали - UR-EX