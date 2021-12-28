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В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

На государственном предприятии "Антонов" в Киеве был представлен первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.

Мероприятия по случаю выкатки самолета прошли во вторник, 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр обороны Алексей Резников во время осмотра самолета отметил, что Украина созданием Ан-178-100Р доказывает, что украинцы умеют себя защищать.

"Все мы в детстве мечтали быть летчиками, летать, но сложнее всего построить самолет. Мне кажется, что символично то, что Украина демонстрирует свою обороноспособность благодаря объединенным усилиям. Эта синергия и является залогом нашей победы", – сказал министр.

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Он подчеркнул, что этих самолетов будет выпущено не три, как предусмотрено контрактом для Вооруженных сил Украины. "Их будет больше", – заявил Резников.

"Сегодня мы демонстрируем, что мы умеем строить, умеем летать и умеем себя защищать", - подчеркнул министр.

В свою очередь заместитель главнокомандующего Украины генерал-лейтенант Сергей Мойсюк отметил, что Вооруженные силы Украины нуждаются в современной, высокотехнологичной, надежной и простой в использовании военной технике.

"Ведь такая техника повышает наши возможности, увеличивает нашу устойчивость и приближает нас к победе. Данный самолет является представителем техники, которая нам нужна. Я уверен, что этот самолет будет своевременно поставлен в ВСУ и пилоты Воздушных сил ВСУ будут использовать его во благо нашей победы", - сказал он.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заверил, что Воздушные силы готовы к приему первого за годы независимости Украины самолета - Ан-178-100Р.

"Нам нужно еще нелегкий путь пройти – подготовить личный состав пилотов на этот самолет, нам нужно подготовить инженерно-технический состав для того, чтобы мы могли осваивать, ремонтировать и выполнять задания", - добавил он и заверил, что этот путь будет быстро преодолен.

Самолет Ан-178-100Р предназначен для перевозки людей (до 100 человек), техники, груза; десантирования специальной техники и парашютистов; а также медицинской эвакуации раненых и пострадавших.

В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 01
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 02
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 03
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 04
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 05
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 06
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 07
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 08
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 09
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 10
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 11
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 12
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 13
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 14
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 15
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 16
В Киеве представили первый серийный военно-транспортный самолет Ан-178-100Р 17

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
гарна новина...
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28.12.2021 13:08
+19
Ага, а ещё он Храм Артемиды поджог и Чапаева из пулемёта расстрелял.
Совсем забыл, он и брата своего родного в детстве убил.
А вы случайно не тот его брат?
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28.12.2021 13:26
+17
У друга отец работал на Богдане в Черкассах. Рассказывал историю одной мадам, которая классово ненавидела барыг и олигархов. Так вот барыги и олигархи ей в "белую" платили около 30 тыс. и это в Черкассах и 3 года назад. Но она решила что хуже не будет и топила за "новые лица" по итогу сокращение и биржа труда... От така она селяви....
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28.12.2021 13:42
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це едине джерело де є подібна інформація - тож може бути фейком
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28.12.2021 14:14 Ответить
Ви знущаєтесь ? Це авторитетне джерело,в якому в деталях вказується зв'язок між російським підсанкційним виробником,фірмою-прокладкою,зареєстрованій в Британії,та італійським виробником.
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28.12.2021 14:28 Ответить
Двигуни - різні. Ті, що на крилах - то від Мотор-Січ.

А ще є резервний двигун-генератор електроенергії. Його вмигають, коли літак знаходиться на стоянці. Або в небі, якщо екстремальна ситуація трапиться. Ось той двигун - із Росії. Але далі Антонов замінить його, бо є така можливість.
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28.12.2021 15:44 Ответить
..Шановний!! Не пишіть херню..якщо не знаєте для чого ДСУ на літаку!! Поцікавтеся... як запускають двигуни літака і за допомогою чого вони запускаються! Двигуни-генератори стоять на турбогвинтових літаках... які запускають з допомогою стартер-генератора. А на реактивних літаках запуск повітрянний... А тепер Вам натяк... що дає ДСУ крім електроенергіі ..і її основне призначення..))) Думайте Шановний!!
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28.12.2021 17:50 Ответить
Ой, неужели воздух? А может еще и гидравлику??
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28.12.2021 21:19 Ответить
ой!! Неужели Egor Nikolaev выступил адвокатом Харьков Сумской??? А теперь вопрос адвокату!!! Основное назначение ВСУ?
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28.12.2021 23:23 Ответить
"ВСУ используется не только для электроснабжения! Установка служит для обеспечения ЗАПУСКА !! двигателей самолёта." Источник - NavigatorUR.
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29.12.2021 00:34 Ответить
..к сожалению это устаревший и не модернизированный агрегат. По требованиям для военно-транспортного самолёта он маломощен. Работают над модернизацией. Сделали АИ-450ТП...но пока не катит на Ан-178. Дайте время ..всё сделают.
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28.12.2021 17:44 Ответить
Так ещё при порохе выкатка уже была… теперь при бубочка? Мля шо за шоу, когда самолёты в войска пойдут??? Вот на яух эти цирки? Как сказал Л.Подеревянский «Вокруг по прежнему киздец, только с новоричными гирляндами!».
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28.12.2021 14:17 Ответить
Зеле срочно нужны пэрэмоги и перерезания ленточек. А то второй срок под угрозой.
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28.12.2021 14:18 Ответить
Ну пусть ему ермак с люсиком в коридоре оп ленточек понатягивают ,дадут бубочка ножницы и пусть тот ходит режет….
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28.12.2021 14:22 Ответить
Господа знатоки, а что это за оранжевая хрень у самолёта на носу? Не птичек же на нос нанизывать?
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28.12.2021 14:17 Ответить
Дозаправка у повитри… шо не знал
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28.12.2021 14:26 Ответить
ыыы.... та ну нафиг...
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28.12.2021 14:31 Ответить
А ты шо думал антена или козацький спис москалей колоть
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28.12.2021 14:35 Ответить
Да откуда мне знать что оно за такое (да-да, такое редко, но случается). Поэтому и спросил.
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28.12.2021 14:38 Ответить
Читай выше!
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28.12.2021 14:35 Ответить
спасибо
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28.12.2021 14:37 Ответить
Когда уже из Афганистана всех эвакуируете, ленточкорезатели?
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28.12.2021 14:17 Ответить
А шо там кто то ещё остался? Если да, то с какого хрена? Если с маковых полей урожаи собирают (заробитчанин мля) то это их проблемы..
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28.12.2021 14:24 Ответить
Если бы......Всё переговоры ведут, торги, а люди страдают который месяц
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28.12.2021 14:26 Ответить
Шо то ты лапшу вешаешь.. какие переговоры и торги с талибами? О чем? Или колись давай или молчи и не пиши куйню. Там были наши военные медики и штабники работали у американцев в полевых госпиталях и в штабе, так их американцы давно вывезли и домой в Украинуотправили. Если кто то свой бизнес частный там заворачивает то это не проблемы страны.
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28.12.2021 14:32 Ответить
Найбільше Україні потрібні бомбардувальники та винищувачі.
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28.12.2021 14:25 Ответить
"и будет всех бааамбить" (С)
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28.12.2021 14:40 Ответить
Штурмовики. До того ж такі, як Супер тукано.
А винищувачі та бомбардувальники в умовах ******** війни- одноразові.
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28.12.2021 17:49 Ответить
Львович@Sector_KL

В Удмуртии (не в Якутии какой-нибудь) пятый час не могут найти разбившийся вертолёт, хотя пилот жив и по рации говорит, где искать.
Собрались воевать с НАТО.
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28.12.2021 18:23 Ответить
они очень дорогие и они очень заметны и уязвимы для кацапских ПВО.
лучше несколько тысяч беспилотников таких, как Байрактары.
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28.12.2021 18:06 Ответить
Красавец!!
"Серийный", значит запускают конвейер по производству этих красавцев?
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28.12.2021 14:27 Ответить
Пока нет. Это мелкая серия из трех машин для ВСУ. Других заказов нет!
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28.12.2021 14:40 Ответить
К сожалению.
На самом деле желающие на такие самолеты есть. Их не устраивают условия. Готовы на лизинг или оплату при получении товара.
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28.12.2021 15:22 Ответить
Трактор бомба!
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28.12.2021 14:28 Ответить
Т-150К из начала 60-х. А что ему будет на такой работе ?
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28.12.2021 15:17 Ответить
Цей трактор вже десь з 2000-х
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28.12.2021 18:20 Ответить
Просто пофарбований.
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29.12.2021 01:39 Ответить
Обыкновенный 170-й ХТЗ)
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30.12.2021 18:01 Ответить
Коли буде серійне виробництво?
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28.12.2021 14:31 Ответить
Хорошие самолеты, думаю Антонов 3-4 штуки только этой модели осилит, не считая остального ассортимента. Один из них можно по пожелаениям потреотов набить радиоактивными отходами и пульнусть на Москву)))))
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28.12.2021 14:45 Ответить
В Москве хватает своих реакторов и рукожопов по уходу за ними.
Далі буде.
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28.12.2021 15:19 Ответить
А какой у Антонова остальной ассортимент?
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28.12.2021 16:12 Ответить
А хз, скорее всего никакого, как и этот единственный саломет. Но перемогу надо слепить, напужать охресора надо? Надо, вот и работаем!
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28.12.2021 16:32 Ответить
..Слава Богу..что ты..псина... прекрасно описал свои познания..в том..что делает Антонов. **ХЗ*..это то... что ты и должен знать..псина руснявая!!))
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28.12.2021 19:21 Ответить
Не показовать ватникам через полтаву и деда олеся а то трипер головы и она луснет--украина замерзает нищета ни че нет ахъахаххахахха мля...всьо приосрали с 91года)
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28.12.2021 14:54 Ответить
Может хватит туда-сюда выкатывать из гаража планер разной степени покрашенности?)
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28.12.2021 15:27 Ответить
..лучше один раз выкатить..как руснявые сделали.. взлететь... загореться и упасть через 42 секунды!! От это вы русня и можете. Или взять самолёт ..выпускавшийся в Ташкенте 30 лет назад... повесить на него недоделанный движок и верещать о вновь сконструированной машине... назвав её Ил-114-300. Или ГовноДжет-100 при себестоимости выпуска в 38 млн. долларов продавать за 15 ..и то нахрен никому не нужно. Или пройти сертификацию двигателя ПД-14 в европейской EASA успешно только по вредным выбросам...и верещать о прохождении сертификации..зная что движок реальне гИвно и не соответствует требованиям. Что ещё тебе рассказать..руснявое?
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28.12.2021 19:26 Ответить
А как там московитский автопром ?
"Копейку" возвращать на конвейер не планируют ?
А "Оку" ?
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29.12.2021 01:35 Ответить
Типа украинское гивно лучше. Ан 70 под Омском из-за отказа движков, 4 разбившихся Ан 140 из них 2 из-за отказа движков.. С ракетами та же ситуация. Морской старт обанкротился потому как ракета Зенит взрывалась через раз. И после этого верещать шо нас не пускают на рынок Америки и Европы.
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29.12.2021 18:05 Ответить
Ну не стоит так врать отчаянно. Разбились два иранских из за отказа двигателя. НО!! Вы же не знаете..что у одного пожар был в полёте и экипаж действовал крайне неграмотно , что и привело к катастрофе. Во втором случае... иранский экипаж при отказавшем на взлёте двигателе после скорости принятия решения прекратил взлёт..и выкатился за полосу и сгорел. А должен был продолжит взлёт и спокойно зайти на посадку. В Азербайджане недоученность экипажа привела к катастрофе... Ну и остальные двое тоже по вине экипажа. Хвастаться тут нечем..по Ан-140... Выпущено мало... но если сравнивать с Ил-112в... с таким же конструктивно движком...но российским... то тут всё на виду. 42 секунды..туши не туши... ничего не поможет. Это и говорит о качестве производства. По Ан-70 и ракетах спорить с Вами не буду. Отказ двигателя ..массовая штатная ситуация на всех самолётах в мире.
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30.12.2021 12:54 Ответить
ніколи поки не куплять в бритів або в янкі мотори.
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28.12.2021 15:37 Ответить
Зеленський-се сила!
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28.12.2021 17:27 Ответить
У Києві презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р. Джерело: https://censor.net/ua/p3307532

Що тільки Зе клоуни не роблять щоб попіаритись і відосік зняти
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28.12.2021 19:49 Ответить
Зачем к нему приделали такой длинный шнобель?Для ближних боев с вражескими самолетами?
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28.12.2021 21:01 Ответить
Это чтобы нанизывать на него вражеских критиканов.
Аэродинамический шашлык - они будут продвигаться вдоль фюзеляжа,
пока их не затянет в движки.
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29.12.2021 01:38 Ответить
А есть ли оборонный заказ Антонову на самолеты? Помню когда-то говорилось, что Антонов может не только транспортные самолеты выпускать, только был бы заказ и деньги. Думаю, что этот самолет был "заложен" не в 2019 году, а раньше. Раньше как-то постоянно в СМИ рассказывали об оборонных изобретениях, а ты радовался тому, что и мы что-то можем, а сейчас темы сменились, армия и все, что с ней связано не на часі.
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30.12.2021 12:16 Ответить
Всё классно, но не понятны две вещи - министр - сержант и этот совковый духовой оркестр.
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30.12.2021 21:35 Ответить
Через год будет второй самолет и опять музыкальный концерт. Совок есть совок.
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31.12.2021 11:26 Ответить
Интересно, полетит ли он при нашем осле апокалипсиса?
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31.12.2021 15:56 Ответить
Чергова зелена локшина від шмарклі. Чому ніхто не пише в коментах як це все є насправді?
Це не новий літак, а випущений у 2016 році за часів Пороха Ан-178 з бортовим номером UR-EXP (експериментальний). Минулого року його вивели з реєстру повітряних суден України, зробили 2 додаткових двері і видають за новий. У нього навіть бортовий номер майже той самий, одну літеру замазали - UR-EX
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02.01.2022 20:01 Ответить
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