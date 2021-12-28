Полицейские разоблачили схему продажи детей иностранцам: за свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тыс. евро. ФОТО

Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства". В состав группы входили два организатора - учредители частной клиники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Рожать женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

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За свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тысяч евро. Установлено, что за три года преступной деятельности организаторы получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.

Полицейские задокументировали всю цепь криминальной деятельности. Разоблачили злоумышленников сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с работниками Департамента миграционной полиции и оперативными подразделениями полиции Киева и Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляли работники Офиса Генерального прокурора. Кроме того, участие в спецоперации принимали работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги.

Проведено 20 санкционированных обысков в клинике и по местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.





