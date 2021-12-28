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дети (6026) Нацполиция (15752) суррогатное материнство (35)

Полицейские разоблачили схему продажи детей иностранцам: за свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тыс. евро. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства". В состав группы входили два организатора - учредители частной клиники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Рожать женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

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За свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тысяч евро. Установлено, что за три года преступной деятельности организаторы получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.

Полицейские задокументировали всю цепь криминальной деятельности. Разоблачили злоумышленников сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с работниками Департамента миграционной полиции и оперативными подразделениями полиции Киева и Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляли работники Офиса Генерального прокурора. Кроме того, участие в спецоперации принимали работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги.

Проведено 20 санкционированных обысков в клинике и по местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.

Полицейские разоблачили схему продажи детей иностранцам: за свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тыс. евро 01
Полицейские разоблачили схему продажи детей иностранцам: за свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тыс. евро 02
Полицейские разоблачили схему продажи детей иностранцам: за свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тыс. евро 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Суррогатное материнство не имеет никакого отношения к торговле людьми. Так как тут же в статье указано, что дети полноценные граждане, а не рабы какие-то.
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28.12.2021 14:28
+6
И что криминального? Не поделились с сбу?
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28.12.2021 14:40
+5
Это и является криминалом. Заставляют птенцов Бакланова на одну зарплату жить.
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28.12.2021 14:44
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Правила форума Совет форумчан
Это Третьякова неполноценных детей за полцены отдает.
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28.12.2021 14:13 Ответить
нет. Это зеленкоиды проголосовали за запрет предоставления услуг суррогатного материнства для иностранцев.
Теперь, если раньше вполне официально украинки зарабатывали деньги, клиники зарабатывали деньги, иностранцы получали своих детей - то теперь все подпольно.
Зато менты могут звездочку очередную на погоны навесить.
дебилыб..
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28.12.2021 20:26 Ответить
Небось чехи накрили, а наші в догонку.
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28.12.2021 14:14 Ответить
чехи информировали - вашей крыше крышка)
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28.12.2021 17:17 Ответить
Подобные кейсы доказывают что государство по природе свое отсталое. Оно всегда преследует всё новое и современное как незаконное.
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28.12.2021 14:24 Ответить
Торгівля людьми ніколи не стане нормальним явищем, як би хтось не марив тут про нове і *******.
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28.12.2021 14:27 Ответить
Суррогатное материнство не имеет никакого отношения к торговле людьми. Так как тут же в статье указано, что дети полноценные граждане, а не рабы какие-то.
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28.12.2021 14:28 Ответить
Современным подобный кейс был бы в том случае, если бы ребенок полностью был вырощен в колбе с момента зачатия. Сначала зародыш, потом плод, ну и на финише новорожденный. Тогда бы ребенок считался собственностью лаборатории. И такое учреждение могло бы через процедуру усыновления получать прибыль. Здесь же мать продала своего ребенка. Это и есть торговля людьми. Суррогатное материнство известно с древности. Первое упоминание мы находим в Библии. Как зачала Мария науке точно неизвестно. Но сути это не меняет.
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28.12.2021 16:16 Ответить
Это не её ребенок. Она к нему не имеет никакого отношения, что подтвердит любой тест ДНК на материнство.
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03.01.2022 15:33 Ответить
Она его выносила, родила. Ребенок ее. Неважно как она зачала. генетически мы все братья. Современная наука определяет даже наличие генов неандертальцев у того или иного индивидуума. Поэтому с ее стороны имела место торговля людьми. Следователи правы.
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03.01.2022 16:55 Ответить
То что ты написал это та самая дремучесть и вера в магию. Это то о чем я пишу, когда говорю что государство отсталое. Ты ненаучен и имеешь мышление примитивных племен.
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05.01.2022 10:14 Ответить
Просуммирую тему.
1. Ребенок не раб. Он гражданин.
2. Его настоящие родители его будут растить.
3. Если ты веришь, что она настоящая мать, то она имеет право передавать ребенка, но вот тут твоя логика сбоит. Так как ты не считаешь что настоящая мать имеет право отказываться от ребенка и усынавливать его имеют право другие. Тоесть, ты против института усыновления.

Почему ты за. Потому что происходит странный магический ритуал, который запрещен твоим мировоззрением. Суррогатное материнство. А это грех, который должен преследоваться. Вот и всё. Это как проституцию называют торговлей людьми, чтобы прикрыть преследование за грех секса за деньги, который недопустим при консервативном мировоззрении. Также и здесь. Дикость и варварство.
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05.01.2022 10:19 Ответить
Но она ж его ПРОДАЛА, а не просто отказалась, и это установило следствие. Именно она является МАТЕРЬЮ, а не поставщики генетического материала. Поэтому ребенок получился как РАБ, а не ГРАЖДАНИН, его продали, он - жертва. Но сам посуди: у белокурой матери Пушкина родился арап. Но она же все равно его мать. Или другой пример: в семье рождается Даун. Он не похож ни на кого из родителей. Все Дауны от разных семей разных рас больше похожи друг на друга, чем на своих родителей. Таковы последствия генетических аномалий. Поэтому еще раз подвожу итог нашей дискуссии: неважно какой генетический материал у родившегося ребенка, главное кто его выносил, выстрадал, родил. Кто родил - тот и является матерью. Именно такая логика у следствия. Думаю, и ты с этим согласен.
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05.01.2022 11:17 Ответить
Я не понимаю при чем здесь мать Пушкина. Мать Пушкина его настоящая мать. Далее, ты называешь ребенка жертвой, но ты понимаешь тот факт, что если бы не суррогатное материнство, то он бы не родился? Иначе говоря, не было бы этого ребенка. И так далее.
Логика следствия очень простая - оно хочет чтобы дети от суррогатных матерей не существовали, так как это грех.
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05.01.2022 11:20 Ответить
И суррогатная мать, и мать Пушкина - это настоящие матери. Кого они родили, гения или мутанта, непохожего ни на кого, неважно. Они матери и имеют право отказаться от ребенка. Но продавать и наживаться не имеют права. Следствие установило факт продажи, поэтому мать подводят под статью торговля людьми. А мотивы, родился бы - не родился, к делу не относится
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05.01.2022 11:28 Ответить
Мать Пушкина генетическая мать, а эта мать нет. В Пушкине половина генов от его матери. Про торговлю же людьми я написал отдельно - нет жертвы. Ребенок не раб и ничего не потерял в статусе. Так что не надо тут прикрываться его интересом. Ты просто хочешь чтобы он не рождался, вот и всё. В этом цель преследования суррогатного материнства - это желание остановить грех.
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05.01.2022 11:33 Ответить
Короче.
Ты не защищаешь ребенка - ты не хочешь чтобы он рождался
Ты не защищаешь мать - ты хочешь наказать её за то что она родила ребенка и передала его генетическим родителям.

Всё что ты защищаешь это таинство вынашивания ребенка. Святость на которую покушается суррогатное материнство. Вот такой вот расклад.
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05.01.2022 11:36 Ответить
Отдельно отпишусь, так как ты на это упираешь. Вот ты постоянно пишешь, что вот "выносил, выстрадал, родила", вот это и есть та самая вера в магию. Волшебство этого процесса. На который теперь влияет наука, что выглядит чем-то неправильным. Но это как раз то о чем я изначально написал. Это отсталость. В вынашивании нет ничего волшебного и священного.

Вот наша доблестная полиция здесь отыгрывает роль обычной инквизиции, которая борется с грехом. Также когда это дело касается преследование частной жизни в других областях.
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05.01.2022 11:29 Ответить
Розкажи мені, розкажи.
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28.12.2021 14:30 Ответить
И что криминального? Не поделились с сбу?
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28.12.2021 14:40 Ответить
Это и является криминалом. Заставляют птенцов Бакланова на одну зарплату жить.
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28.12.2021 14:44 Ответить
Выходит, что популяцию шведов украинки увеличивают. Не одними же арабами и чеченцами Европу укреплять. Здесь надо не следователей напускать, а государственные организации по наградам для участников подобных групп.
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28.12.2021 14:43 Ответить
самое гнусное преступление...--на костер
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28.12.2021 15:04 Ответить
Не занесли
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28.12.2021 15:24 Ответить
Безнадега
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28.12.2021 16:01 Ответить
А антиукраїнська держава "Україна" не хоче виділяти на немовлят хоча б половину того, що платять за них іноземці?
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28.12.2021 16:12 Ответить
Денис Александров 84ff0fda Кого на костер , Кабмин или Зеленского с бандой все равно лучше , чем аборт
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28.12.2021 16:13 Ответить
Не розумію, ЩО в суррогатному материнстві ЗЛО? Ну виносила вона дитину, родила. Єдине, що вона не повинна отримувати допомогу від держави. ЦЯ дитина точно буде жити в забезпеченій нормальній дитині.
Подивіться на дитячі будинки. ХТОСЬ тих САМОК та самців змусив бодай платити?
А далі ЯК ця дитина в 18 років житиме хтось думає? Де житиме, праюватиме?
НІ. Діти циган в конвейреному режимі. В додачу вони в основному матері-одиночки. Хтось СМАЦЯ кастрував? Самку? Це навіть не 3 чи 4 дитина. Живуть в голоді, холоді, необуті та неодіті. Більшість псів та котів в людей живуть далеко краще. Їх годують, чешуть, миють, стрижуть, одівають та водять до ветиринара.
Простіше та логічніше узаконити суррогатне материнство та отримувати податки. Так чи інакше схема працюватиме, навіть через "буферні" країни.
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29.12.2021 11:36 Ответить
Я с вами просто на все 1000% согласна, детки рожденные суррогатными мамами долгожданные и любимы. Их родители прошли тернистый путь чтобы взять на руки своего сына, или дочку. К сожалению в мире большая не справедливость, тем кто мечтает о детях ставят диагноз -бесплодие, а те, кому дети вообще не нужны с репродуктивной системой проблем не имеют.
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19.01.2022 19:05 Ответить
Согласна, когда стала суррогатной мамой, то только тогда поняла насколько много в мире бесплодных пар! Это просто какой-то кошмар, люди десятки лет не могут забеременеть, а тем кому дети не нужны рожают их чуть-ли не каждый год! На самом деле соглашаясь на сдачу своего тела в аренду, мы не только деньги зарабатываем, но и помогаем бездетным семьям стать полноценной семьей! Рано, или поздно пара приходит к тому, что нужно стать родителями, в детях и есть смысл жизни!
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26.01.2022 21:19 Ответить
 
 