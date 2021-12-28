Полицейские разоблачили схему продажи детей иностранцам: за свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тыс. евро. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Злоумышленники вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства". В состав группы входили два организатора - учредители частной клиники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Рожать женщины выезжали в Чешскую Республику. В то же время ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве, но указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.
За свои услуги организаторы преступной группы получали 50-70 тысяч евро. Установлено, что за три года преступной деятельности организаторы получили от продажи младенцев более 1,2 миллиона евро.
Полицейские задокументировали всю цепь криминальной деятельности. Разоблачили злоумышленников сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с работниками Департамента миграционной полиции и оперативными подразделениями полиции Киева и Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляли работники Офиса Генерального прокурора. Кроме того, участие в спецоперации принимали работники международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские коллеги.
Проведено 20 санкционированных обысков в клинике и по местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.
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Теперь, если раньше вполне официально украинки зарабатывали деньги, клиники зарабатывали деньги, иностранцы получали своих детей - то теперь все подпольно.
Зато менты могут звездочку очередную на погоны навесить.
дебилыб..
1. Ребенок не раб. Он гражданин.
2. Его настоящие родители его будут растить.
3. Если ты веришь, что она настоящая мать, то она имеет право передавать ребенка, но вот тут твоя логика сбоит. Так как ты не считаешь что настоящая мать имеет право отказываться от ребенка и усынавливать его имеют право другие. Тоесть, ты против института усыновления.
Почему ты за. Потому что происходит странный магический ритуал, который запрещен твоим мировоззрением. Суррогатное материнство. А это грех, который должен преследоваться. Вот и всё. Это как проституцию называют торговлей людьми, чтобы прикрыть преследование за грех секса за деньги, который недопустим при консервативном мировоззрении. Также и здесь. Дикость и варварство.
Логика следствия очень простая - оно хочет чтобы дети от суррогатных матерей не существовали, так как это грех.
Ты не защищаешь ребенка - ты не хочешь чтобы он рождался
Ты не защищаешь мать - ты хочешь наказать её за то что она родила ребенка и передала его генетическим родителям.
Всё что ты защищаешь это таинство вынашивания ребенка. Святость на которую покушается суррогатное материнство. Вот такой вот расклад.
Вот наша доблестная полиция здесь отыгрывает роль обычной инквизиции, которая борется с грехом. Также когда это дело касается преследование частной жизни в других областях.
Подивіться на дитячі будинки. ХТОСЬ тих САМОК та самців змусив бодай платити?
А далі ЯК ця дитина в 18 років житиме хтось думає? Де житиме, праюватиме?
НІ. Діти циган в конвейреному режимі. В додачу вони в основному матері-одиночки. Хтось СМАЦЯ кастрував? Самку? Це навіть не 3 чи 4 дитина. Живуть в голоді, холоді, необуті та неодіті. Більшість псів та котів в людей живуть далеко краще. Їх годують, чешуть, миють, стрижуть, одівають та водять до ветиринара.
Простіше та логічніше узаконити суррогатне материнство та отримувати податки. Так чи інакше схема працюватиме, навіть через "буферні" країни.