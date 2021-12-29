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Днепропетровщина (2926) Нацполиция (15757) фальсификат (372) топливо (615)

Полицейские в Днепропетровской области прекратили деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного горючего. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мероприятия по разоблачению проводились в несколько этапов, по результатам которых установили организатора, каналы снабжения и сбыта низкокачественного горючего. Сбывали его через сеть АЗС и предприятиям реального сектора экономики, в частности государственного.

По результатам проведения мероприятий правоохранители изъяли 129 тысяч литров горючего, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями проводят отработку нелегального рынка сбыта нефтепродуктов. В частности, во время таких мероприятий разоблачили "схему" сбыта и производства низкокачественного горючего. Мини-завод находился на территории Кривого Рога. Наладил незаконное изготовление горючего в промышленных масштабах местный житель и привлек еще несколько сообщников: в их отношении в суде рассматривается дело по организации подпольного производства и сбыта нефтепродуктов на территории региона.

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Закупалось сырье у предприятия Ивано-Франковской области. Путем добавления разных химических присадок фигуранты получали "бензин" разных марок. В дальнейшем низкокачественное горючее поставляли в сеть автозаправочных станций города и области и продавали его в обход налогового законодательства. Кроме того, реализовали фальсификат путем заключения сделок по результатам конкурсных торгов с государственными предприятиями региона.

Мероприятия по разоблачению преступной "схемы" проводились в несколько этапов. По результатам полицейские прекратили подпольное производство и сбыт фальсифицированного горючего. По местам нахождения НПЗ, АЗС, в транспортных средствах и местах проживания фигурантов правоохранители провели 14 санкционированных судом обысков. Изъяли спецоборудование, 129 тысяч литров горючего на общую сумму почти 3,5 млн грн. Также расторгнут договор, согласно которому государственному предприятию должны были поставить горючего на 25 млн грн.

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Полицейские в Днепропетровской области прекратили деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного горючего 01
Полицейские в Днепропетровской области прекратили деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного горючего 02
Полицейские в Днепропетровской области прекратили деятельность мини-завода по изготовлению фальсифицированного горючего 03

Автор: Наталя Джума
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Обычно этим БРСМ Злочевского ( ныне гражданина Израиля ?) грешили .
Назовите компанию
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28.12.2021 16:41 Ответить
С такими дикими налогами на все и на топливо в частности всегда найдутся шустряки готовые выйти на рынок с более дешёвым товаром,главное правильно подобрать крышу.
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28.12.2021 16:47 Ответить
Перестали платити ментам за кришу?
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28.12.2021 18:00 Ответить
Рекомендую посетить в Павлограде ПХЗ. Там арендаторы клепают левак круглосуточно (вахта - неделя). Из первых рук инфа - знакомый работает оператором колонны. Говорит, что фирма Бенина. Охотно верится
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28.12.2021 19:11 Ответить
Теж, драму знайшли. Компаундом давно вже паливо виробляють. Тим більш, що судячи з фото - доволі потужне міні-виробництво. Скоріше праві дописувачі, що вважають перерозподілом грошей/даху.
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28.12.2021 19:47 Ответить
 
 