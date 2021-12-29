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Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике одной из воинских частей Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 01

"Военнослужащий-контрактник вместе со своим отцом организовали похищение комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое с части на собственном автомобиле или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для дальнейшей продажи", - говорится в сообщении.

Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 02
Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 03

Правоохранители провели 12 обысков. В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике, а именно:

  • приборы ночного видения;
  • гидроусилители башен;
  • генераторы;
  • перископы;
  • оптические приборы;
  • средства управления огнем;
  • светомаскирующие комплекты и прочее.

Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 04
Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 05

По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет около 1 млн гривен.

Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 06

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Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ 07

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам объявлено о подозрении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 410 (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+7
****, гниди...
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28.12.2021 17:04
+6
Звісно видно що підняли , якщо є де нові запчастини красти , а у 2014 завести двигуни не могли бо акумуляторів не було ( кажеш шлак радянський - озвуч що ти для армії ************** передав , може хоч на одну гвинтівку снайперську стягся , чи прилад нічного бачення , тепловізор , дрон (( згадуваний тобою Порошенко це робив і не триндів про велике президентське переозброєння , на відміну від зеленого чуда (( а що зробив ти для армії крім того що тут щойно ляпнув ?
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28.12.2021 17:23
+5
Два дурка-мародера...
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28.12.2021 16:39
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Два дурка-мародера...
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28.12.2021 16:39 Ответить
Свинарчуки напевно.
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28.12.2021 17:29 Ответить
Свинарчуки откручивали запчасти от военной техники? У расеян разве что.
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29.12.2021 17:15 Ответить
100%! Поки гетьман втiк, по Путлер на кордонi...
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29.12.2021 17:52 Ответить
Металлолом,не более
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28.12.2021 16:41 Ответить
Але не завадило б позабивати їм частину цього брухту до дупи. Кожному.
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28.12.2021 20:33 Ответить
вот это так да.....интересно. и что этим петушкам гребешкам за такое преступление подрывающее боеготовность армии будет вовремя войны....? я даже о пожизненном или 25 годам не говорю на рыло... не то что растрел...(( воровали по взрослому мрази...
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28.12.2021 16:43 Ответить
Готовились к территориальной обороне.
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28.12.2021 16:43 Ответить
Дюрали и меди заготовили. Хозяйственные, падлы.
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28.12.2021 16:47 Ответить
На бочку з порохом обох!
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28.12.2021 16:56 Ответить
А при чем тут акцент на военнослужащий?а?дискредитация?давайте писать мать имеющая детей напилась, или учитель украл 2бутылки водки,инженер побил столяра..дурдом шапито
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28.12.2021 16:59 Ответить
Невже там на мільйон? Там певно деякі вузли один коштує мільйон?
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28.12.2021 17:00 Ответить
Сбу шники ціну вираховували по кілограмах кольорового металу ))
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28.12.2021 17:25 Ответить
на площади расстрелять
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28.12.2021 17:04 Ответить
****, гниди...
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28.12.2021 17:04 Ответить
Звісно видно що підняли , якщо є де нові запчастини красти , а у 2014 завести двигуни не могли бо акумуляторів не було ( кажеш шлак радянський - озвуч що ти для армії ************** передав , може хоч на одну гвинтівку снайперську стягся , чи прилад нічного бачення , тепловізор , дрон (( згадуваний тобою Порошенко це робив і не триндів про велике президентське переозброєння , на відміну від зеленого чуда (( а що зробив ти для армії крім того що тут щойно ляпнув ?
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28.12.2021 17:23 Ответить
Таких би відразу під бетонну стінку як Чаушеску...
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28.12.2021 17:40 Ответить
Крали генератори, - зрозуміло, - можна продати🤔 Але для чого це бидло тупориле ******** буссоль ПАБ-2А, це не теодоліт, не нівелір, її будівельникам не продали, воно тупе навіть не знає для чого цей оптичний прилад призначається,- ржунємагу, - країна не ляканих дурнів 😅😂🤣😝😝😝😝😝😜🤪
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28.12.2021 17:58 Ответить
В буссоль хоть наблюдать можно что-то.Вот зачем украли ПРХР для танка?
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29.12.2021 16:28 Ответить
дегенераты
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28.12.2021 21:37 Ответить
перед тим як красти, потрібно було б крадіям, проконсультуватися зі Свинарчуками, в тих добре виходило, та і нетаких машштабах!!!!!!!!!!!
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29.12.2021 11:55 Ответить
Набутылочник украиномовный, ты опять заблудился? От какой украинской военной техники Свинарчуки откручивали запчасти?
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29.12.2021 17:16 Ответить
 
 