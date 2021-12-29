Военнослужащий с отцом похитили на Хмельнитчине комплектующих к бронетехнике на 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике одной из воинских частей Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Военнослужащий-контрактник вместе со своим отцом организовали похищение комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое с части на собственном автомобиле или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для дальнейшей продажи", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели 12 обысков. В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике, а именно:
- приборы ночного видения;
- гидроусилители башен;
- генераторы;
- перископы;
- оптические приборы;
- средства управления огнем;
- светомаскирующие комплекты и прочее.
По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет около 1 млн гривен.
В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам объявлено о подозрении.
Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 410 (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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