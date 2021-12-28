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Спасатели ликвидируют последствия непогоды на дорогах Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

28 декабря, в результате прогнозируемого ухудшения погодных условий в Украине (сильный снег, гололедица и гололедица в отдельных областях), спасатели ГСЧС привлекаются к ликвидации непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, по состоянию на 17:00 спасатели Кировоградщины изъяли из усложненных участков дорог 34 единицы техники, из них: 28 грузовых автомобилей, 5 легковых автомобилей и 1 троллейбус (всего в транспортных средствах находилось 39 человек), также оказана помощь по расчистке дорог от снега. г. Александрии (расчищено 20 км дорог).

Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области совершили 17 выездов для оказания помощи водителям на автодорогах области. Спасены 32 человека.

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В общей сложности, по состоянию на 17 часов, подразделениями ГСЧС с 7 часов утра 28 декабря осуществлено 48 привлечений по буксировке автотранспорта, из них 10 карет скорой медицинской помощи.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды на дорогах Украины 01
Спасатели ликвидируют последствия непогоды на дорогах Украины 02
Спасатели ликвидируют последствия непогоды на дорогах Украины 03
Спасатели ликвидируют последствия непогоды на дорогах Украины 04
Спасатели ликвидируют последствия непогоды на дорогах Украины 05
Спасатели ликвидируют последствия непогоды на дорогах Украины 06

Кроме того, с целью бесперебойной работы снегоочистительной уборочной техники с 12 часов. 28 декабря введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автодороге М-30 на участке г. Александрия Кировоградской области к границе с Днепропетровской областью и с 13:00 временно ограничен въезд тяжеловесного транспортного средства в г. Кропивницкий (решение городской комиссии по ТЕБ и ЧС).

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в т.ч. на перевалах). Для обеспечения проезда на автодорогах страны от Укравтодора привлечено 1 тыс. 621 человека и 1 тыс. 397 ед. техники.
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Велике ліквідаторство.
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28.12.2021 18:24 Ответить
В Миколаєві льодові бурульки стіко гілок, дерев поломали, жах просто. Ще о сьомій годині ступити було ніяк, ще й вітер з дощем скажений.
Таке пам'ятаю десь року в 2001, 2
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28.12.2021 18:26 Ответить
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28.12.2021 18:56 Ответить
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28.12.2021 19:03 Ответить
Странно шо УАЗик тянут.
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28.12.2021 19:07 Ответить
А русские свиньи на чем по питеру рассекают? Приоры занижкенные, не так ли?
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28.12.2021 19:35 Ответить
центр циклону - біля дуже Кривого Рогу
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28.12.2021 19:29 Ответить
фейки опять где пруфы..кажн год всралися..в квартире нема снега а дураки выехали на трасу ))
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28.12.2021 20:34 Ответить
 
 