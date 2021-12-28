Спасатели ликвидируют последствия непогоды на дорогах Украины. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
28 декабря, в результате прогнозируемого ухудшения погодных условий в Украине (сильный снег, гололедица и гололедица в отдельных областях), спасатели ГСЧС привлекаются к ликвидации непогоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, по состоянию на 17:00 спасатели Кировоградщины изъяли из усложненных участков дорог 34 единицы техники, из них: 28 грузовых автомобилей, 5 легковых автомобилей и 1 троллейбус (всего в транспортных средствах находилось 39 человек), также оказана помощь по расчистке дорог от снега. г. Александрии (расчищено 20 км дорог).
Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области совершили 17 выездов для оказания помощи водителям на автодорогах области. Спасены 32 человека.
В общей сложности, по состоянию на 17 часов, подразделениями ГСЧС с 7 часов утра 28 декабря осуществлено 48 привлечений по буксировке автотранспорта, из них 10 карет скорой медицинской помощи.
Кроме того, с целью бесперебойной работы снегоочистительной уборочной техники с 12 часов. 28 декабря введено временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автодороге М-30 на участке г. Александрия Кировоградской области к границе с Днепропетровской областью и с 13:00 временно ограничен въезд тяжеловесного транспортного средства в г. Кропивницкий (решение городской комиссии по ТЕБ и ЧС).
По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в т.ч. на перевалах). Для обеспечения проезда на автодорогах страны от Укравтодора привлечено 1 тыс. 621 человека и 1 тыс. 397 ед. техники.
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Таке пам'ятаю десь року в 2001, 2