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Трамвай сошел с рельсов в Днепре и сбил насмерть женщину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местный телеканал "Открытый".

Трагедия произошла на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Пастера. Трамвай, разворачиваясь, сошел с рельсов и зажал женщину-пешехода между вагоном и светофором. Она скончалась на месте.

Издание отмечает, что в Днепре сейчас выпало много снега, и это привело к многочисленным авариям и пробкам. К вечеру ситуация только ухудшилась - пошел дождь и начался гололед.

Трамвай сошел с рельсов в Днепре и сбил насмерть женщину 01
Трамвай сошел с рельсов в Днепре и сбил насмерть женщину 02
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Топ комментарии
+10
Наскільки я знаю, то в Дніпрі потихеньку міняють совкове трамвайне полотно, зрозуміло, що не так як хотілося б, але в цьому допомагає наркоман зеленський - відбираючи останні два роки з бюджету міста по 2,5 млрд грн.
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28.12.2021 22:55
+7
У Києва також забирає, причому ще більше, а потім критикує Кличка, що міст недобудований... Така-от "децентралізація" від зелених!
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28.12.2021 23:20
+7
розповідаю, Льоша: набагато менше, ніж зеко *****
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28.12.2021 23:26
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Ці трамваї, а особливо стан рейок- ганьба наших міст.
Адже при нормальному підході- трамваї є супертранспортом
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28.12.2021 22:50 Ответить
Наскільки я знаю, то в Дніпрі потихеньку міняють совкове трамвайне полотно, зрозуміло, що не так як хотілося б, але в цьому допомагає наркоман зеленський - відбираючи останні два роки з бюджету міста по 2,5 млрд грн.
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28.12.2021 22:55 Ответить
У Києва також забирає, причому ще більше, а потім критикує Кличка, що міст недобудований... Така-от "децентралізація" від зелених!
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28.12.2021 23:20 Ответить
Вы лучше расскажите сколько филатов с корбаном отбирает у Днепра.
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28.12.2021 23:23 Ответить
розповідаю, Льоша: набагато менше, ніж зеко *****
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28.12.2021 23:26 Ответить
Так может расскажешь сколько Филатов с Корбаном забирает у Днепра?
Или на бутылке будешь сидеть молча?
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28.12.2021 23:29 Ответить
Мелочь,по сравнению с мародерством Зе команды.
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29.12.2021 08:33 Ответить
Мелочь? Это только город!! А если бы он страной руководил?
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29.12.2021 10:56 Ответить
Небыло бы такого мародерства,как устроила зеленая плесень,под руководством ЗЕрмака!
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29.12.2021 20:59 Ответить
Молодежь, что вы все время вспоминаете бутылку? Это у вас такая фишка, сидеть на ней? Если ты с Днепра и не пасешься у филатовской кормушки, то и сам должен знать что у нас творится.
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29.12.2021 11:01 Ответить
Скучаеш за кормушкой киндерсюрприза?
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29.12.2021 21:01 Ответить
молодой человек, вы не по адресу обратились. Скорее всего я вам в отцы или деды гожусь. Идите поиграйте в песочнице.
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29.12.2021 22:17 Ответить
Сопляк ты еще! Хотя за "молодого человека"- спасибо!
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30.12.2021 17:12 Ответить
Реконструкцию нового моста помнишь? Там деньги дважды выделялись и как была проведена реконструкция знаешь? А кто деньжата подгреб помнишь? Не помнишь как специалистов задерживали после так называемой реконструкции, и так их и не допустили к осмотру?
Дристать еще будешь или заткнешься?
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30.12.2021 15:52 Ответить
Так кто там деньги подгреб? Давай рассказывай как была прведена реконструкция.
Рассказывай чья была первая контора которая первой взялась за ремонт Нового моста и как она изменила цену буквально через неделю после начала ремонта и как город с ней судится до сих пор. Давай рассказывай сколько времени город потерял на новый контракт и во сколько это обошлось налогоплательшикам Днепра. Давай рассказывай, что первые полгода на ремонте моста были такие себе волонтеры так как им никто не платил деньги за работу, так как первый подрядчик всех кинул. Все же в открытом доступе. Давай рассказывай как после завершения ремонта на Новом мосту уже два года нет ни одной ямки. Давай рассказывай сколько было ДТП на Новом мосту до ремонта и сколько за последние пару лет. Давай рассказывай про безмозглых блогеров "специалистов"которые постили фото до начала ремонта моста которых якобы не допустили к осмотру .
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31.12.2021 03:53 Ответить
Мне нас рать на ваши конторы, я знаю что деньги спи-ли а реконструкцию не сделали. Так что... на х это туда 👉
Гугл все помнит - гуглить умеешь?
Тогда в путь...
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31.12.2021 22:30 Ответить
на цій ділянці нормальні рейки
скоріш за все, причина - велика кількість снігу, що випала сьогодні в Дніпрі
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28.12.2021 23:17 Ответить
Ці трамвайчики можна оновити і вони ще довго ходитимуть. Ганьба - це мери, які гребуть бабло на маршрутках, а в трамваї ні копійки не вкладають.
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29.12.2021 00:53 Ответить
До чого тут "стан рейок", коли водителька трамваю грубо порушила правила безпеки на поперлася на геть занісені снігом рейки! Це спричинило смертельний випадок і за це судити треба.
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29.12.2021 10:08 Ответить
Шо це за рейки такі, якшо 5 см снігу для них-катастрофа)
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29.12.2021 14:09 Ответить
Чморота ты брехливая, там выпало 20 см снега. читай новости!
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29.12.2021 18:07 Ответить
Відчувається кацапщина у вихованні)
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29.12.2021 19:07 Ответить
В Дніпрі на дорогах цілий день апокаліпсис.

https://t.me/+qkbyIYOT3_gzNzdi
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28.12.2021 22:53 Ответить
ганьба Дніпро !
скількі ворья грабують там країну в три горла жеруть
а трамваї досі совкові...
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28.12.2021 22:54 Ответить
Це трамваї Шкода б/в - були закуплені в Чехії пару років тому.
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28.12.2021 22:58 Ответить
гниды позорные
трамваи делать свои у себя
ни ума ни желания
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28.12.2021 23:20 Ответить
Делают на ЮМЗ. Но нашим пройдохам выгоднее купить металлолом.
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28.12.2021 23:25 Ответить
Ты цену на тот трамвай видел? Он дороже львоского Электрона.
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28.12.2021 23:27 Ответить
Почему гнидвы, все совковые трамваи уже пару лет как сняты с маршрутов. В данный момент на маршроутах ездят немецкие и чешские трамваи. Трамвай производства ЮЖМАШ стоит больше 2 млн. дол.
Ты будешь за него платить?
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28.12.2021 23:26 Ответить
Дешева рибка, та дорога юшка. Чув таке прислів'я?
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29.12.2021 11:05 Ответить
Так не нужно продавать трамваи (как и троллейбусы) через свои левые фирмы прокладки в три дорога. Продавай напрямую по себестоимости с минимальной накруткой и будет выгодно и заводу и городу.
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30.12.2021 15:56 Ответить
Так может ты приедешь на ЮЖмаш и скажешь - продавай напрямую по себестоимости с минимальной накруткой и будет выгодно и заводу и городу.

Вот почему-то уверен, что такого тупорылого экономиста как ты сначала обоссут, а потом ноги об тебя вытрут.
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31.12.2021 03:56 Ответить
Ох ты ж и звездун на букву п, гнида еще та, при филе в холуях наверное состоишь?
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30.12.2021 15:58 Ответить
Конечно состою. )
Готов тебе об этом лично в глаза сказать.
Ты как подпишешься на стрелку?
Нас сейчас 75% таких.
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31.12.2021 03:58 Ответить
На стрелку? Ты че **-тый? Или ты супермен?
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31.12.2021 22:21 Ответить
Слыш ты недоделанный я с начала проэктирования тролейбусов в теме был, и знаю всю подноготную так что не звизди мне тут. Все своими глазами видел и руками щупал, и в вашем ООО был, через которое вы изделия и комплектуюшие гоняли.
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31.12.2021 22:26 Ответить
Рейки забиті снігом, ось і зійшов з них.
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28.12.2021 22:56 Ответить
Когда то был в Лиссабоне. Там трамвай не выскакивая с рельсов может прижать человека к стене на повороте на некоторых улицах. даже угллы домов бывают подпилены для прохождения трамваем изгиба улицы.
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28.12.2021 23:26 Ответить
В Украине проблема не в трамваях, а в изношенных трамвайных полотнах.
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28.12.2021 23:31 Ответить
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28.12.2021 23:34 Ответить
Подонок.У тебя вообще думать есть чем?
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29.12.2021 10:03 Ответить
Шалом. Це згідно Тори ти можеш так звертатись до гоїв?)))
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29.12.2021 11:43 Ответить
По мне так трамвай должен двигаться по закрытой полосе и с приличной скоростью. То есть какое то подобие метро. В современном варианте он себя изжил. Как, в принципе, и классический тролейбус.
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28.12.2021 23:42 Ответить
Не обов'язково закритій, просто виділеній, щоб не стояти в заторах з панами на коритах.

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29.12.2021 00:56 Ответить
в одессе покруче есть
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29.12.2021 02:17 Ответить
Электро-силосный комбайн.
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29.12.2021 12:19 Ответить
странно он же не танк сколько он весит фанера и крапаль металла ..
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29.12.2021 01:09 Ответить
"А на киевском движении
Случилось рельсорасширение"(с)
Старая еврейская народная песня.
Ничего не изменилось в славном городе
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29.12.2021 03:54 Ответить
При совке такого бардака не было. В сильный снегопад трамваи не ходили по рельсам и не подвергали горожан опасности.
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29.12.2021 08:42 Ответить
Це ще так треба опинитись перед світлофором куди вдарив зійшовший з рейок трамвай.
Ангел охоронець у жіночки був у відпустці.
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31.12.2021 01:03 Ответить
Щось не чутно урбаністів та трамваєфілів
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01.01.2022 14:17 Ответить
 
 