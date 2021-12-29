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Стрельба в бильярдном клубе Одессы: один мужчина погиб, один получил ранение. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в бильярдном клубе в городе. В результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения. Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужчиной проводятся неотложные мероприятия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: В Харьковской области мужчина случайно застрелил знакомого во время охоты

Стрельба в бильярдном клубе Одессы: один мужчина погиб, один получил ранение 01
Стрельба в бильярдном клубе Одессы: один мужчина погиб, один получил ранение 02
Стрельба в бильярдном клубе Одессы: один мужчина погиб, один получил ранение 03
Стрельба в бильярдном клубе Одессы: один мужчина погиб, один получил ранение 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+22
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29.12.2021 08:35
+20
Ну так и йух с ним
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29.12.2021 08:28
+18
Бидло на кожному кроці... Понти та агресія.
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29.12.2021 08:12
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Бидло на кожному кроці... Понти та агресія.
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29.12.2021 08:12 Ответить
В телеграм-каналах подейкують про таке:

"Убитый - некто Назир Алиев, преступный «авторитет» из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции. Стрелявший - Шохраддин Г. "
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29.12.2021 08:13 Ответить
Ну так и йух с ним
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29.12.2021 08:28 Ответить
ну, но не в одессе
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29.12.2021 08:48 Ответить
Ну як сказати..? Скорш за все - переділ сфер впливу - одна групіровка вижимає іншу.
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29.12.2021 10:29 Ответить
Не знав, що сьогодні правоохоронці використовують скотч, а не кайданки. Цікава новація...
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29.12.2021 08:31 Ответить
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29.12.2021 08:35 Ответить
наверное, его до приезда полиции скрутили, зафиксировав, чем под руку попалось.
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29.12.2021 08:37 Ответить
В повідомленні про це ні слова. Навпаки : "Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю" Джерело: https://censor.net/ua/p3307660
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29.12.2021 08:49 Ответить
В телеграм-каналах пишуть, що співробітники клубу затримали того, хто стріляв, до приїзду поліції. От і зафіксували... такий собі БДСМ!
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29.12.2021 10:31 Ответить
Дожились! У реформированной полиции нет даже наручников! Дожились! Граждане должны сами обезвреживать преступников! Дожились! Все пропало! Ментовский беспредел! Дожились! В сообщении не указано про скотч! Доколе?!
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29.12.2021 11:58 Ответить
Ст. 45 ЗУ Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580

1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом.

2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.

3. Загальні правила застосування спеціальних засобів:
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;б) під час затримання особи;
6. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу.
Тому краще скотчем, або підручними матеріалами, навіщо поліцейському ще півдня залишатись на службі і 10 разів переписувати повідомлення про застосування спецзасобів. Крім того, застосування спецзасобів мож оскаржити в суді.
Цікаво, а слідство у справах Майдану перевіряло наявність таких повідомлень про застосування звукошумових гранат, водометів, рушниць з гумовими кулями ?
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29.12.2021 09:05 Ответить
"Цікаво, а слідство у справах Майдану перевіряло наявність таких повідомлень про застосування звукошумових гранат, водометів, рушниць з гумовими кулями ?" - Питання в яблучко! Хоча на фоні тяжких наслідків, неповідомлення про застосування спецзасобів - це дрібниця.
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29.12.2021 09:57 Ответить
Далі буде клей.
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29.12.2021 09:30 Ответить
Цитируя одного персонажа из ютуба: это разборка питорская
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29.12.2021 08:34 Ответить
Хачи бабло не поделили 🙁
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29.12.2021 08:41 Ответить
Sehr gut ! Як добре, одне звірятко знищило іншого звірятка, внутрішньовидова боротьба за кормову базу. Головне що не за гроші платників податків !
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29.12.2021 08:46 Ответить
у бандюков короткоствол есть. у мусоров есть. у граждан нет.
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29.12.2021 08:49 Ответить
У бандюков еще и гранаты есть. Тоже будешь требовать их свободной продажи?
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29.12.2021 11:53 Ответить
У граждан нет прав ....все права сейчас у ментов .Потому и нет короткостволов .
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29.12.2021 13:23 Ответить
Кроме прав, есть еще и необходимость соблюдать законы, а с осознанием этого у украинцев туговато.
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29.12.2021 13:47 Ответить
у вас явно якісь проблеми зі сприйняттям реальності. де хоч хтось написав про вільний продаж? вільного продажу не існує навіть в сша, ви про що взагалі?

а якщо на те пішло, то в чому проблема законослухняному громадянину мати гранати у обмеженій кількості?
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29.12.2021 13:29 Ответить
Ну если ты не видишь проблемы в том чтобы у гражданского населения были гранаты, то тебе нельзя и оружие разрешать.
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29.12.2021 13:50 Ответить
аргументував, так аргументував.
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29.12.2021 13:55 Ответить
Ну Иннокентий наверное не слышал про существование в цивилизованных странах отрядов территориальной обороны . Настоящих а не эфимерных на бумаге как у нас .В Швейцарии и в Эстонии (Кайтселиит например) так вот у них там есть и гранаты и пулеметы , если что. И ничего не поубивали друг друга и всю местную полицию . И живут же неплохо там у себя
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29.12.2021 15:20 Ответить
Живут они неплохо потому что законы соблюдают, но идиоты вображают что из-за того что у них дома оружие.
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29.12.2021 17:18 Ответить
Живут они не плохо потому что действительно соблюдают законы и обуздали коррупцию . И помогло им хотя и не в первую очередь НО и не в последнюю то что у них есть ПРАВО! иметь дома оружие . А те у кого такого права нет и тем кому это в принципе не нужно обречены вечно как наше хоплофобствующее пронизанное совком население плавать в зловонном советско-евразиатском болоте коррупции под одобрительное кваканье откормившихся на мусорных отбросах ,мусорных зеленых и соевых жаб -покончим с коррупцией-изведем всех раков! Сделаем наше болото самым зеленым среди мусорных болот в округе! А соседнее болото еще более смердючее чем наше-вся вонь не от нас а от него!
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30.12.2021 13:18 Ответить
Я уже говорил про идиотов и их зацикленность на оружии.
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30.12.2021 13:42 Ответить
да, буду. проблемы? так не покупай. сиди тихонько, ссысь в тапки.
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29.12.2021 17:03 Ответить
Ну иди покупай, ссысь себе в голову мечтатель.
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29.12.2021 17:10 Ответить
уже давно купил. а в голову прилетать будет тебеподобным. вы только ссаться в тапки и можете.
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29.12.2021 17:14 Ответить
Звездун ты. "В голову прилетать" - выдает в тебе специалиста по метанию гранат.

Из-за таких как ты в стране и не легализованы пистолеты.
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29.12.2021 17:21 Ответить
"Я его слепила из того,что было" Чем они его обмотали?Позорище
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29.12.2021 08:56 Ответить
Где они берут пистолеты?
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29.12.2021 09:01 Ответить
У Авакяна спроси. Может у него еще подарочные остались.
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29.12.2021 09:51 Ответить
о хоть норм ствол Браунинг хай пауеэр а не какой то там флобер или пневмат..наконец то
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29.12.2021 10:17 Ответить
Чувак в колхоз не рассчитался? )
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29.12.2021 10:39 Ответить
Дивіться серіал "Бандитская Одесса". Там мова іде про мононаціональні банди. А зараз щось змінилося?
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29.12.2021 18:04 Ответить
 
 