Стрельба в бильярдном клубе Одессы: один мужчина погиб, один получил ранение. ФОТОрепортаж

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в бильярдном клубе в городе. В результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.

Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения. Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужчиной проводятся неотложные мероприятия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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