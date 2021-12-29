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Стрельба в бильярдном клубе Одессы: один мужчина погиб, один получил ранение. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Одесские полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в бильярдном клубе в городе. В результате происшествия огнестрельные ранения получили двое мужчин. Один из них погиб, другой доставлен в больницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции Одесской области.
Сообщение о стрельбе в правоохранительные органы поступило от администрации заведения. Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужчиной проводятся неотложные мероприятия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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+22 Дмитрий Карасев 3d3f2df9
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"Убитый - некто Назир Алиев, преступный «авторитет» из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в прошлом году в Турции. Стрелявший - Шохраддин Г. "
1. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим Законом.
2. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку.
3. Загальні правила застосування спеціальних засобів:
1) кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються:а) до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти;б) під час затримання особи;
6. Поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи спеціального засобу.
Тому краще скотчем, або підручними матеріалами, навіщо поліцейському ще півдня залишатись на службі і 10 разів переписувати повідомлення про застосування спецзасобів. Крім того, застосування спецзасобів мож оскаржити в суді.
Цікаво, а слідство у справах Майдану перевіряло наявність таких повідомлень про застосування звукошумових гранат, водометів, рушниць з гумовими кулями ?
а якщо на те пішло, то в чому проблема законослухняному громадянину мати гранати у обмеженій кількості?
Из-за таких как ты в стране и не легализованы пистолеты.