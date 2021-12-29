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Кабмин (13804) увольнение (2508) Минобразования (1684)

Опубликовано распоряжение Кабмина об уходе Гарбарука с должности замминистра образования по собственному желанию. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил Игоря Гарбарука с должности замминистра образования и науки Украины по собственному желанию.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 1739-р от 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Гарбарука Игоря Николаевича с должности заместителя министра образования и науки Украины по собственному желанию", - сказано в документе.

Опубликовано распоряжение Кабмина об уходе Гарбарука с должности замминистра образования по собственному желанию 01

Ранее об уходе Гарбарука сообщила нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина.

Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

Также читайте: Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина

Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовой, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.

Опубликовано распоряжение Кабмина об уходе Гарбарука с должности замминистра образования по собственному желанию 02
Опубликовано распоряжение Кабмина об уходе Гарбарука с должности замминистра образования по собственному желанию 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Садовой выглядит таким счастливым как-будто он с ней провел переговоры перед фотосессией 🤣
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29.12.2021 10:33
+12
Что интересно - посмотрите на ВСЕХ присутствующих на фото. Какой-то грёбаный цирк уродов в "пинджаках". Дегенераты.
И ото широконосое "замминистра" даже не постеснялось притаранить в ту тусню свою цицькотряску. Ведь и ежу понятно, что она у него занимается отсосом.
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29.12.2021 10:53
+10
Ну цей звільнився, а корабельна сосна залишилась для наступника. В чому новина???😂😂
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29.12.2021 10:39
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Садовой выглядит таким счастливым как-будто он с ней провел переговоры перед фотосессией 🤣
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29.12.2021 10:33 Ответить
Как знать, может Садовый и договорился... засадить
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29.12.2021 10:54 Ответить
Жесть! Продемонстрував свою ескортницю-помічницю з виваленою сиською і усьо!!! Який заступник Міністра, така і кар"єра...
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29.12.2021 11:10 Ответить
«Стыдно ему стало, - писал отец Федор, - и он ушел от меня прочь - в публичный дом, должно быть…» (с)
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29.12.2021 14:35 Ответить
она взяла у него глубокое интервью)))
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29.12.2021 11:22 Ответить
подругу в міністерстві, сподіваюсь залишили
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29.12.2021 13:31 Ответить
Ну цей звільнився, а корабельна сосна залишилась для наступника. В чому новина???😂😂
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29.12.2021 10:39 Ответить
Узко мыслите, сразу видно не заканчивали Трускавецких Кембриджей... Сосна не слабо хайпонула и теперь ей открыта дорога в министры образования. Новые лица и новые сиськи, хуже не будет
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29.12.2021 11:26 Ответить
Ну судячи по обвислості сісяндр не такі вже вони й нові. Як вуха спаніеля😂😂😂. Так що є сумніви щодо її призначення на якогось міністра.😂
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29.12.2021 11:42 Ответить
Это потому что зп маленькая и на пластику нахватает. А таскают все кому не лень
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29.12.2021 11:49 Ответить
Та ще й групою😂
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29.12.2021 11:51 Ответить
Да девка то работящая, ее толпой не испугаешь!
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29.12.2021 11:56 Ответить
Вона йому хоч мінєта посьорбати встигла?
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29.12.2021 10:39 Ответить
Читайте вище, про те що Садовий виглядить зададто щасливим))) От, ****, такі встигла)))))))
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29.12.2021 10:44 Ответить
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29.12.2021 10:54 Ответить
и не тока ему
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29.12.2021 10:47 Ответить
хайпанул так хайпанул чувак на старости
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29.12.2021 10:46 Ответить
Что интересно - посмотрите на ВСЕХ присутствующих на фото. Какой-то грёбаный цирк уродов в "пинджаках". Дегенераты.
И ото широконосое "замминистра" даже не постеснялось притаранить в ту тусню свою цицькотряску. Ведь и ежу понятно, что она у него занимается отсосом.
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29.12.2021 10:53 Ответить
У него от папаньки с маманькой достались не мозги, а таки да - широкий шнобель 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😜🤪
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29.12.2021 10:57 Ответить
Да есть у того хитрожёппого моск, только он на фоне общей вседозволенности сильно *********.
И Садовый прокололся - нэ выстачыло смелости сказать, чтоб убрали экскортницу из фото. Сам там тёк около нее. Дрыгал худыми ножками.
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29.12.2021 10:59 Ответить
eскортниця вiд власноi тупостi сама спалилася: цe фото нe було виставлно на офiцiйному сайтi посадових осiб - фото виставила соска у своєму iнстаграмi.
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29.12.2021 11:42 Ответить
"Пинжак - это главная хформа. Хформы нету и человека нету". ))
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29.12.2021 10:58 Ответить
И еще. Оно на свою голую цыцю прицепило огромадный крест. Ибо верует.
Какаое лицемерие на грани вульгарного, почти порнографического фола!
Это фото можно взять за аватару для влады в Украине.
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29.12.2021 10:55 Ответить
нe у вiрi справа. а у тому що цe норма у Львовi. а вона лвiв"янка.
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29.12.2021 11:44 Ответить
На хрена он эту шалаву с собой притащил?
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29.12.2021 11:05 Ответить
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29.12.2021 11:23 Ответить
Чтобы две недели перед увольнением не заставили отработать)
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29.12.2021 11:25 Ответить
Сиськами светить это опаснее чем ментов на постах кошмарить и секретами торговать.
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29.12.2021 11:06 Ответить
вот так норм..

Mikhail Golub


@golub

·
27 дек.



Теперь порядок

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29.12.2021 11:16 Ответить
Так а за що, власне, звільнили? Труси і хрестик на місці. Дивна країна: красти з буджету, купляти дипломи то ОК, а пофоткатись з дівицею не ОК.
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29.12.2021 11:29 Ответить
Это ханжеством называется вообще-то! Высокоморальный министр культуры, а может и сам премьер потребовали увольнения зама. И не жалко, раз хватило ума притарабанить членососку в круг таких высокоповажных лиц. Хотя, было бы на ней нормальная одежда по дресскоду никто бы ничего и не сказал. Может, только подумал бы!
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29.12.2021 11:44 Ответить
а вчитeлiв за фото у пристойному купальнику з роботи виганають
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29.12.2021 11:45 Ответить
Какие сиськи? Вон у Садового ноги,как ходули.
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29.12.2021 11:32 Ответить
Да там ко всему еще и сиськи висячки.
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29.12.2021 11:34 Ответить
НЕ насосала.
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29.12.2021 11:33 Ответить
ну ничего , подружка в эскорт подтянет , оно ба який самець
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29.12.2021 11:41 Ответить
Банальная история, жена увидев эту фотку в истерике вскричала, ну ни х..........., себе или я, или работа, выбирай.
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29.12.2021 12:29 Ответить
приэал порешать и как бабло попилить, поляну накрыли. песни пели цыган и медведей не заказывали. Все хорошо, прекрасная маркиза. А гражданка Никанорова не выдержала и похвасталась подругам -смотрите, а я в тренде.
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29.12.2021 12:31 Ответить
А помощница его как же? Беспризорная останется? Или следующему заму автоматически перейдет?
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29.12.2021 13:44 Ответить
Ну хайло в цього зама....
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29.12.2021 14:36 Ответить
Деякі коментатори пишуть, що вона жє жєнсчіна, і свабодна вибірать наряд. Шановні ви, з дуба з'їхали?! Як можна займатися таким сексизмом?! Вона - не жєнсчіна! Вона - юристка міністерства освіти України. Й треба інколи розуміти - навіть якщо тобі удобна в піжамє ілі ваапсчє бєс адєжди - в міську раду чи на роботу так не ходять.
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29.12.2021 19:09 Ответить
 
 