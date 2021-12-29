Опубликовано распоряжение Кабмина об уходе Гарбарука с должности замминистра образования по собственному желанию. ДОКУМЕНТ

Кабмин уволил Игоря Гарбарука с должности замминистра образования и науки Украины по собственному желанию.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 1739-р от 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Гарбарука Игоря Николаевича с должности заместителя министра образования и науки Украины по собственному желанию", - сказано в документе.

Ранее об уходе Гарбарука сообщила нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина.

Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

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Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовой, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.



