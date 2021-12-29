Опубликовано распоряжение Кабмина об уходе Гарбарука с должности замминистра образования по собственному желанию. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабмин уволил Игоря Гарбарука с должности замминистра образования и науки Украины по собственному желанию.
Об этом говорится в распоряжении правительства № 1739-р от 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить Гарбарука Игоря Николаевича с должности заместителя министра образования и науки Украины по собственному желанию", - сказано в документе.
Ранее об уходе Гарбарука сообщила нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина.
Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.
Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовой, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.
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И ото широконосое "замминистра" даже не постеснялось притаранить в ту тусню свою цицькотряску. Ведь и ежу понятно, что она у него занимается отсосом.
И Садовый прокололся - нэ выстачыло смелости сказать, чтоб убрали экскортницу из фото. Сам там тёк около нее. Дрыгал худыми ножками.
Какаое лицемерие на грани вульгарного, почти порнографического фола!
Это фото можно взять за аватару для влады в Украине.
Mikhail Golub
@golub
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27 дек.
Теперь порядок