Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе. ФОТОрепортаж

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в топ-15 самых красивых елок Европы по версии сайта Europe Best Destinations.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте.

Сообщается, что киевская новогодняя елка заняла 13-ю строчку рейтинга, между елками из Польши и Италии. Популярный среди туристов во всем мире сайт отметил, что киевская елка украшена десятками километров гирлянд.

На сайте отмечается, что Киев - прекрасное место для поездки на рождественские и новогодние праздники, а также тот факт, что в городе работают сразу несколько рождественских ярмарок.

Самая красивая елка стоит на мальтийском острове Гоцо. На втором и третьем месте – елки из Страсбурга и Лиссабона.





















































