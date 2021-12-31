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Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в топ-15 самых красивых елок Европы по версии сайта Europe Best Destinations.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте.
Сообщается, что киевская новогодняя елка заняла 13-ю строчку рейтинга, между елками из Польши и Италии. Популярный среди туристов во всем мире сайт отметил, что киевская елка украшена десятками километров гирлянд.
На сайте отмечается, что Киев - прекрасное место для поездки на рождественские и новогодние праздники, а также тот факт, что в городе работают сразу несколько рождественских ярмарок.
Самая красивая елка стоит на мальтийском острове Гоцо. На втором и третьем месте – елки из Страсбурга и Лиссабона.
Топ комментарии
+29 Raisa Lenfer
показать весь комментарий01.01.2022 00:02
+14 Dust
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+12 Eugene Boyko 262dcec8
показать весь комментарий01.01.2022 01:48
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а ви відразу , Іване , щось про роботу розповідаєте !
Економія знову ж)
Ми в Європі, памятаймо і борімося !
на тому фото, де велосипед - Амстердам. Ця ялинка і поруч із київською не валялася 😂🎉🎉🎉