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Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве вошла в топ-15 самых красивых елок Европы по версии сайта Europe Best Destinations.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте.

Сообщается, что киевская новогодняя елка заняла 13-ю строчку рейтинга, между елками из Польши и Италии. Популярный среди туристов во всем мире сайт отметил, что киевская елка украшена десятками километров гирлянд.

Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 01

На сайте отмечается, что Киев - прекрасное место для поездки на рождественские и новогодние праздники, а также тот факт, что в городе работают сразу несколько рождественских ярмарок.

Самая красивая елка стоит на мальтийском острове Гоцо. На втором и третьем месте – елки из Страсбурга и Лиссабона.

Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 02

Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 03
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 04
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 05
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 06
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 07
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 08
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 09
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 10
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 11
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 12
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 13
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 14
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 15
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 16
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 17
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 18
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 19
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 20
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 21
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 22
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 23

Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 24
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 25
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 26
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 27
Елка на Софийской площади в Киеве вошла в рейтинг самых красивых в Европе 28
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Топ комментарии
+29
З Новим Роком, хай згинуть всі вороги України, хай захистить Пресвята Діва Марія наших Воїнів. Слава Україні! Героям Слава!
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01.01.2022 00:02
+14
З Новим ром, Європейська Україно !!!!!!!!!!!!!
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01.01.2022 03:03
+12
З Новим роком, Україно-мати!
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01.01.2022 01:48
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31.12.2021 23:27 Ответить
З Новим ром, Європейська Україно !!!!!!!!!!!!!
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01.01.2022 03:03 Ответить
Да, поддерживаю, Украина уже Европа! А не поганая мордовия, пусть сдохнет скабеиха и удавится *****!!!
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01.01.2022 07:30 Ответить
Дорогой Святой Михаил,убери пожалуйста эту проклятую табличку,,переглянути спрощену версію сайту,, с Цензор нет. Сил нет уже бороться с ней проклятущей с телефона.
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31.12.2021 23:30 Ответить
Добре що там В.Клічко, не представник зелеБобіків, мали б прикраси у вигляді скумбрії по 8 і гречки по 12.
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31.12.2021 23:39 Ответить
работать не пробовал?
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01.01.2022 00:19 Ответить
придурок,он же тебе сказал что купил,а не украл
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01.01.2022 00:33 Ответить
Перша леді вчора дала натирку , що скумбрія коштує всього 8 грн за кіло 😃от народ і ломанувся за цією занадто ,, дешевою" рибкою 😄
а ви відразу , Іване , щось про роботу розповідаєте !
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01.01.2022 02:22 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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01.01.2022 02:16 Ответить
Вже другу годину за вікнами "фейерверкова канонада"! А кацапи кажуть що кияни "хрін без солі доїдають". У мене в холодець мясо заважає вилку встромити. Бідую...
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31.12.2021 23:41 Ответить
Вопрос в том, что из одной голенки можно сварить 2 миски, а можно и 4. Соответственно будет и количество мяса в тарелке
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31.12.2021 23:49 Ответить
Якщо мясо не покласти в виварку то доведеться їсти "голенки" з хрящами а не український холодець.
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01.01.2022 03:27 Ответить
В настоящий холодец ложат для варки голенки и свинную ногу, в последней мяса нет это для желе.. У меня супруга в этом спец. Звиняйте за ошибки 1 января пьемс
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01.01.2022 11:45 Ответить
Ну в своём фсб вы всю жизнь одни мослы грызли
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01.01.2022 07:32 Ответить
Я таки не понял причем тут ФСБ, у нас КГБ. И селюк надо быть культурнее хотя бы в новый год
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01.01.2022 11:39 Ответить
Селюк из кгб ты падаль зубило то прикуси , подстилка бульбофюрерная, Беларусы вашу мразь вешать будут в первую очередь
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01.01.2022 11:54 Ответить
Национальная черта Украинцев уничтожать бульбофюрерных подстилок
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01.01.2022 12:28 Ответить
Всё понятно, можешь не продолжать,мордовский беларус))) пшло отсюда падаль набутылочная
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01.01.2022 13:00 Ответить
А в мене французький батон закінчився . Чорну ікру немає на що намистини. Жінка штурмує інтернет , чи можна містити ікру на хліб , чи мусить бути хфранцюзький батон?
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01.01.2022 02:05 Ответить
Икра почем
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01.01.2022 12:56 Ответить
Добре, що мені пофіг на свято)
Економія знову ж)
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31.12.2021 23:59 Ответить
З Новим Роком, хай згинуть всі вороги України, хай захистить Пресвята Діва Марія наших Воїнів. Слава Україні! Героям Слава!
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01.01.2022 00:02 Ответить
Цього року дійсно гарна ялинка, без лишнього пафосу, класичний стиль.
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01.01.2022 00:14 Ответить
самі гарні ялинки на фото: 1,2,14,15
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01.01.2022 00:17 Ответить
Чому на Гоцо найкраща,незрозуміло. Я розумію,смаки бувають різні. Але
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01.01.2022 02:13 Ответить
Бо вона схожа на нормальну ялинку, а не на якусь пірамідку чи ще там щось.
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01.01.2022 03:02 Ответить
гарні всі ялинки - кожна по своємо.!
Ми в Європі, памятаймо і борімося !
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01.01.2022 03:05 Ответить
Сама гарна - у лісі.
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01.01.2022 07:27 Ответить
Так)))
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01.01.2022 13:07 Ответить
Всіх з Новим роком!

на тому фото, де велосипед - Амстердам. Ця ялинка і поруч із київською не валялася 😂🎉🎉🎉
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01.01.2022 00:33 Ответить
З Новим роком, Україно-мати!
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01.01.2022 01:48 Ответить
Батько наш Бандера!!
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01.01.2022 07:34 Ответить
А Шухевич мати
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01.01.2022 12:59 Ответить
***** тебе мати)))) шваброй кормит вас чуханов)))
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01.01.2022 14:05 Ответить
Як мило . Ще тиждень і "українці" з росіянами святкуватимуть різдво, а дід мороз носитиме подарунки . Ідилія .
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01.01.2022 02:25 Ответить
Справжні українці з кацапами будуть хіба що "кататися на гойдалці". Різдво відсвяткували, а ще раз в один день з свинособаками ****************** святкувати в падлу...
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01.01.2022 03:34 Ответить
Таких у нас всього не більше 10%...
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01.01.2022 07:04 Ответить
Думаю що разом з атеїстами Київського Патріархату нас уже переважна більшість. І з кожним днем прихильників "церковного єдінєнія" з свинособаками стає менше. От ***** і почало панікувати...
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01.01.2022 07:15 Ответить
надо было подписать где какая елка. а то не все понятно)
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01.01.2022 03:40 Ответить
... и що? наверное блогодаря ёлочным играшкам - Скумбрия свежезамороженая и недорого, всего по 8
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01.01.2022 05:11 Ответить
І хтось нам повірить, що ми бідуємо?...судячи по коментарях
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01.01.2022 09:27 Ответить
Сидить такий Яник ща в Ростові:"...моя Йолка покруче была бы...Так поставить не дали...")))
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01.01.2022 09:40 Ответить
А що, шмаркля не згоден на таку ялинку ?
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01.01.2022 10:27 Ответить
 
 