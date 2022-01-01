Зеленский назначил Галушкина командующим Силами территориальной обороны ВСУ. ФОТО

С 1 января 2022 г. вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрия Галушкина – опытного боевого генерала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В 2001-2002 годах Юрий Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия). С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, сообщается, что с июня 2014 года по январь 2015-го он исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.

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С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 – заместителя главного инспектора.

"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней", - говорится в сообщении.