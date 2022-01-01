Зеленский назначил Галушкина командующим Силами территориальной обороны ВСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С 1 января 2022 г. вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрия Галушкина – опытного боевого генерала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В 2001-2002 годах Юрий Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия). С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, сообщается, что с июня 2014 года по январь 2015-го он исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.
С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 – заместителя главного инспектора.
"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней", - говорится в сообщении.
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Крім того, повідомляється, що з червня 2014 року до січня 2015-го він виконував обов'язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Джерело: https://censor.net/ua/p3308120
досвідченого бойового генерала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента. Джерело: https://censor.net/ua/p3308120
Пля. І де ж цей гінірал Галушкін досвіду набрався в бойових діях. Якраз червень - січень найактивніші бойові дії. А цей в штабі набирався досвіду.
Оскільки деякий період свого життя я пов'язав саме з ВДВ, і саме період за який йде розмова то хочу почути де, в яких діях Галушкін приймав безпосередню участь?? Ну то що в Красноармійську я знаю
Если в 25-й служил, заедь проведай Стельмаха, думаю он разъяснит
Он начинал в Хирове. Максимальная должность в войсках - командир зенитно-ракетной батареи. Капитан. Всё отстальное время в киевских штабах.
В 25-й служили те, кто его знают, и кто остался жить в городке.
Я писал человеку, который возможно служил в 25-й.
И Стельмах и Мардарь служили в Хирове. Церахто был в командировке в Косово. Мардарь преподавал тактику в НАОУ, Галушкин там учился.
Я его не знаю лично, но они его по любому знаю
У двух, был в подчинении, а один мне преподавал)))
Но про Юрочку, я уж очень хорошо знаю.
В общем с Новым годом )
https://ajento.livejournal.com/149053.html
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2069398909995582
Эти фото постановочные. Всего их три. На двух ТИПА тянет, а на третьей, они с этим же бойцом улыбаясь перекуривают.
Про ордена, скромно промолчим....
Юрочка, всегда пользовался успехом в показухах. Он лично, был в бригадах, но не сделал НИ ОДНОГО выстрела, зато умудрился про..бать пистолет.
Его часто называли Гавнюшкиным.
Прогибщик и жополиз.
який все це придумав?
тому що він не свій?
Уявіть собі дають генералу наказ, який не співпадає з його політичними поглядами, що то за армія буде.
Тому в нас такий стан ВСУ, в обороні.
Галушкины галушкинцы ели галушки.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2069398909995582