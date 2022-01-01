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Зеленский назначил Галушкина командующим Силами территориальной обороны ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С 1 января 2022 г. вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрия Галушкина – опытного боевого генерала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В 2001-2002 годах Юрий Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия). С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, сообщается, что с июня 2014 года по январь 2015-го он исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.

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С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 – заместителя главного инспектора.

"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+16
чому не генерал Кривонос.
який все це придумав?
тому що він не свій?
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01.01.2022 08:51
+13
Потешные? Эти потешные в Чечне уничтожили практически всю боеспособную армию свинособакии, до сих пор ***** дань платит
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01.01.2022 10:03
+11
В нас тепер держава в смартфоні. Ленка подивилась на обдовбаного Бубочку ранком та й виконала його обовязки. Тицьнула на кнопку.
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01.01.2022 09:48
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Та шо толку з цих потешних войск,ракети робить нада!
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01.01.2022 08:21 Ответить
Потешные? Эти потешные в Чечне уничтожили практически всю боеспособную армию свинособакии, до сих пор ***** дань платит
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01.01.2022 10:03 Ответить
Крилаті ракети потрібно робити як гарячі пиріжки.
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01.01.2022 08:32 Ответить
Класна в тебе "хотєлка"!
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01.01.2022 12:26 Ответить
З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

Крім того, повідомляється, що з червня 2014 року до січня 2015-го він виконував обов'язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Джерело: https://censor.net/ua/p3308120
досвідченого бойового генерала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента. Джерело: https://censor.net/ua/p3308120
Пля. І де ж цей гінірал Галушкін досвіду набрався в бойових діях. Якраз червень - січень найактивніші бойові дії. А цей в штабі набирався досвіду.
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01.01.2022 08:35 Ответить
Тобі диванному вояці це не зрозуміти.
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01.01.2022 08:51 Ответить
А з цього моменту давай не диванний вояка детальніше.
Оскільки деякий період свого життя я пов'язав саме з ВДВ, і саме період за який йде розмова то хочу почути де, в яких діях Галушкін приймав безпосередню участь?? Ну то що в Красноармійську я знаю
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01.01.2022 09:03 Ответить
На сколько я знаю, он ученик Мардаря и сослуживец Церахто. Он и не должен был в окопах на передке сидеть.
Если в 25-й служил, заедь проведай Стельмаха, думаю он разъяснит
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01.01.2022 14:19 Ответить
Никогда Галушкин, НЕ СЛУЖИЛ в 25-й бригаде.
Он начинал в Хирове. Максимальная должность в войсках - командир зенитно-ракетной батареи. Капитан. Всё отстальное время в киевских штабах.
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01.01.2022 16:07 Ответить
Если внимательно почитаешь, я и не писал, что он там служил.
В 25-й служили те, кто его знают, и кто остался жить в городке.
Я писал человеку, который возможно служил в 25-й.
И Стельмах и Мардарь служили в Хирове. Церахто был в командировке в Косово. Мардарь преподавал тактику в НАОУ, Галушкин там учился.
Я его не знаю лично, но они его по любому знаю
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01.01.2022 16:15 Ответить
Я их ВСЕХ знаю)))
У двух, был в подчинении, а один мне преподавал)))
Но про Юрочку, я уж очень хорошо знаю.
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01.01.2022 16:18 Ответить
Они все на связи. Недавно ещё общался с Каземиром Серегой, оказалось он родственник моего друга.
В общем с Новым годом )
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01.01.2022 16:31 Ответить
И "Казика" знаю))) В бытность его, от КВ до командира РДР)))
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01.01.2022 16:33 Ответить
Ну, один з епізодів. Саме Юрій Галушкін особисто мінував злітну смугу Донецього аеропорту. Контузія.

https://ajento.livejournal.com/149053.html
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2069398909995582
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01.01.2022 15:11 Ответить
Это полных 3,14 здёжь. Ничего он там не минировал и в аэропорту не был. НИ РАЗУ. Да и образование у него )))) Ну короче к минированию, он имеет такое же отношение, как к балету.
Эти фото постановочные. Всего их три. На двух ТИПА тянет, а на третьей, они с этим же бойцом улыбаясь перекуривают.
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01.01.2022 16:10 Ответить
И дистанционно, он тоже не "руководил проведением мероприятий, по выводу ВПП из строя".
Про ордена, скромно промолчим....
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01.01.2022 16:14 Ответить
Нигде.
Юрочка, всегда пользовался успехом в показухах. Он лично, был в бригадах, но не сделал НИ ОДНОГО выстрела, зато умудрился про..бать пистолет.
Его часто называли Гавнюшкиным.
Прогибщик и жополиз.
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01.01.2022 16:06 Ответить
З 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3308120
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01.01.2022 08:52 Ответить
чому не генерал Кривонос.
який все це придумав?
тому що він не свій?
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01.01.2022 08:51 Ответить
Той обрав шлях політика, в армії усе построєно на виконанні наказів.
Уявіть собі дають генералу наказ, який не співпадає з його політичними поглядами, що то за армія буде.
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01.01.2022 08:55 Ответить
Так цьому дали наказ не більше 2 магазинів з набоями в ДАП заїжджати, і цей сумлінно його виконував. Видавали НЕ більше!
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01.01.2022 09:14 Ответить
Министр обороны Украины Верещук против этой кандидатуры, люди должны быть проверены ,чтобы эти батальоны на Киев не пошли
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01.01.2022 09:36 Ответить
Ну хоть не СБУшник, как наш новый глава ДБР. В СБУ просто традиционно селекция кротов и крышевателей.
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01.01.2022 09:18 Ответить
А як щодо міських партизанів? Їм зброя потрібна? Чи вони будуть з рогаток стріляти?
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01.01.2022 09:26 Ответить
За поняттями шмарклі вони мають бути озброєні лише рогатками. Навіть патріот Порошенко не бажав озброювати добровольців, то хто із злодіїв погодиться озброювати територіальну оборону?
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01.01.2022 10:24 Ответить
Кому потрібна той може піти зброярську крамницю і придбати.
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01.01.2022 10:40 Ответить
И сразу стать на учет в ФСБ!
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01.01.2022 12:41 Ответить
По телефону будуть минировать сауны и гостинницы оккупантов!
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01.01.2022 12:40 Ответить
А где фото, анонсированное в заголовке?
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01.01.2022 09:27 Ответить
Був Галушко,став Галушкін.
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01.01.2022 09:38 Ответить
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01.01.2022 09:42 Ответить
А форма-то не уставная, знаки различия не чёрного цвета!) А человек в главной инспекции Минобороны сколько лет просидел.) Любого солдата или сержанта за такое вы...бали бы в хвост и в гриву!
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01.01.2022 11:24 Ответить
мда, бригадний генерал, це нагадаю звання між полковником та генерал-майором
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01.01.2022 13:57 Ответить
Вот так взял и подписал указ 01.01.2022,голова в салате,а рука то пишет....
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01.01.2022 09:43 Ответить
В нас тепер держава в смартфоні. Ленка подивилась на обдовбаного Бубочку ранком та й виконала його обовязки. Тицьнула на кнопку.
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01.01.2022 09:48 Ответить
А шо, оно бывает не обдолбаное?
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01.01.2022 10:05 Ответить
Та ніби то підходить на цю посаду, організаційної роботи по створенню структури тероборони років на 2 не менше
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01.01.2022 09:45 Ответить
Там підходить тільки якщо показав лояльність до Осла. Решта здібностей не головне.
Тому в нас такий стан ВСУ, в обороні.
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01.01.2022 10:10 Ответить
Эта банда будет сдавать Украину под бравурную музыку.
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01.01.2022 10:14 Ответить
Банду нужно обезвредить, желательно полностью ликвидировать. И чем раньше, тем лучше!)
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01.01.2022 11:42 Ответить
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01.01.2022 10:45 Ответить
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01.01.2022 10:46 Ответить
А кто бы сомневался??
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01.01.2022 11:43 Ответить
Тільки мене бентежать російські прізвища в керівництві України,і тим більше української армії і силових структур?
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01.01.2022 11:33 Ответить
Мене бентежить цей "бойовий" пенс. Задля утримання на посаді буде вилизувати від п'ят до хребта
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01.01.2022 11:44 Ответить
Справа не прізвищах, а в ставленні до України і ЗСУ. Щодо цього командира я не маю якоїсь змістовної і конкретної інформації.
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01.01.2022 11:49 Ответить
Тобто українські прізвища хріново ставляться до України і ЗСУ? Між іншим, у радянському союзі традиційно керівні посади в Україні массово займали російські прізвища,а там де треба мантулити як раби-там чомусь було засилля українських прізвищ.Щось подібне я відслідковую і зараз в Україні,і мені це не подобається.Схоже на диверсію 5-ї прокацапської колони.Баканов,Рєзніков,Разумков,Галушкін...Їх величезна кількість у структурах влади.Кацапські прізвища повинні бути об'єктом більш щільної уваги і перевірки спецслужб України,а у нас Баканов очолює СБУ.Хто небудь перевіряє цих людей на предмет завербованих "кротів" і кацапської агентури?
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01.01.2022 13:58 Ответить
Галушкін - українське прізвище, якщо ви знаєте, що таке галушка. Сам Юрій Алімович з-під Полтави, точніше Хорол Полтавської області.
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01.01.2022 15:14 Ответить
Українське прізвище-Галушка.Може його предки і були колись Галушками, але в часи совка "модно" було змінювати українські прізвища на кацапський лад. А тепер сам чорт не розбере,хто є ким насправді.
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01.01.2022 15:25 Ответить
А ви в курсі звідки родом Дмитрий Козак?
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01.01.2022 22:28 Ответить
Я навіть в курсі звідки Терешкова. І що? У неї теж контузія від російських снарядів?
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01.01.2022 23:14 Ответить
Сухачов-директор ДБР. А чому не якийсь умовний марчук або петренко?
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01.01.2022 14:02 Ответить
Он татарин
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01.01.2022 14:20 Ответить
Юрия Галушкина сослали в партизаны. Зато теперь партизан можно называть "галушкинцы":
Галушкины галушкинцы ели галушки.
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01.01.2022 11:53 Ответить
Москалі можуть перемогти нас через багаторазову перевагу в авіації, танках, живій силі. Але щоб закріпити успіх, їм необхідно ввести наземні війська (мотопіхоту). І ось тут територіальні війська ( просто кажучи- партизани) можуть зіграти неоцінену роль. Таку, що в російських окупантів буквально земля буде горіти під ногами, а груз 200 (цинкові гроби) підуть в Росію ешелонами...
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01.01.2022 12:02 Ответить
А Ви знаєте, хто поліз в "партизани"? Мусорська кодла з досвідом роботи до 2013 року та "стара гвардія", яка розвалювала та розкрадала ЗСУ до війни. А у східних областях ситуація ще гірша!
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01.01.2022 12:27 Ответить
Машка-шпійонка доложила ?
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01.01.2022 14:33 Ответить
Треба розповісти знайомим територіалам, що вони - "мусорська кобла з досвідом роботи до 2013", а то вони здуру все життя комп'ютери ремонтують та програми пишуть.
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01.01.2022 15:17 Ответить
Згоден, далеко не всі. Але дуже багато. Спираюсь на особистий досвід.
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01.01.2022 22:30 Ответить
Цікаво, а що про цього бригадного генерала Галушкіна кажуть ті, хто знає його особисто?
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01.01.2022 12:50 Ответить
То, что он грамотный офицер с опытом планирования удачно выполненных рейдовых операций в тылу врага
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01.01.2022 14:23 Ответить
 
 