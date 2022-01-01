Митрополит Эпифаний и глава УГКЦ Святослав поздравили украинцев с Новым годом: Господь поручает нам изменять этот мир. ФОТО
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Киевский митрополит Эпифаний поздравил украинцев с новым 2022 годом.
"В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть долетят искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022-м, году от Рождества Христова!" - написал Эпифаний на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, светский новый год неразрывно связан с Рождеством Христовым и исчисление нашей эры ведется во всем мире именно от этого события.
"Ощущение близости Рождества уже незримо витает "в воздухе" и присутствует также в новогодней символике. Елка, как вечнозеленое дерево, является символом жизни. Ее увенчивает рождественская звезда, символ Вифлеемской ведущей звезды, указавшей путь волхвам к Богомладенцу. Яркие огни елочных украшений, свечи символизируют Свет истины и правды. Даже обычай дарить подарки, прежде всего детям, берет свое начало с даров волхвов, которые принесли их только что рожденному Богомладенцу Иисусу Христу", - отметил митрополит.
"В эти праздничные дни, когда наши сердца наполняются надеждой на лучшее и духовной радостью, не забывайте благодарить Господа за все Его благодеяния относительно нас и просить у Него благословения на год грядущий. Пусть 2022 год станет для вас годом мирным, счастливым и исполненным Божьей благодати!" - подчеркнул Эпифаний.
Поздравил украинцев с новогодними праздниками и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.
Блаженнейший Святослав отметил, что 2021 год был полон разного рода переживаний, он принес свои радости и печали, достижения и потери.
Подытоживая этот год, глава Церкви призвал всех людей доброй воли поблагодарить Господа Бога за то, что Он был рядом и позволил прожить это время, а теперь вводит нас в новое время и дарит нам начало своего Нового года.
"Мы благодарим Господа Бога за то, что Он позволил нам дожить до этих праздников, за то, что открыл нам себя в прошлом году как источник нашей жизни, надежды, за то, что животворил нас и именно нам поручает изменять этот мир, строить культуру жизни в новом посткоронавирусном мире", – сказал предстоятель.
Пожалуйста, подождите...
вот в чем правы были комми - так это с их "от нашей эры"
они то знали что тов. Иисус как максимум - воспетый в легендах раввин среднего пошива
так и до сих пор - "таинство" поедания куска ьоха и пития его крови - это что? это признание всей сути Яхве(бох "триедин"), он же Иисус - кровавый монстр.
почитай про то как он разделался с 44 детьми, которые страшно согрешили.... смеялись. заживо разорваны были, представь - это тот же бох, о котором вопят попы, причем - Там же все написано!
Это не Невзоров себе придумал и не Джордж Карлин(упокой Один его дух)
Это все тупо описано в поповской же Пиплии!
В сказочке написано про киевского князя Владимира, крестившего добровольцев в реке, все остались живы-здоровы...
Быдло не сейчас появилось в таком количестве, его и тогда было больше приличных людей.
Или даже на 31 декабря. Год тогда был первый, а не нулевой.
З літочислення було трохи складніше:одна частина імперії рахували свій початок з моменту створення Риму,інші-з моменту створення світу,пізніше добавилася дата,коли Цезарі прийшли до влади,а ще пізніше добавилося християнство.І хоча такий хаос з літочисленням тривав до самого Середньовіччя,офіційним відліком часу залишився саме християнський.Літочисленню,яким досить пір користується більша частина світу ми завдячуємо Діонізію Пікколо,скіфу-монаху,який жив в Римі в кінці 5 століття.Саме він запропонував відраховувати рокі не моменту створення світу чи Риму,а дня народження Христа.
У репоедов сразу начиналась истерика.
ну и бабла не поднимешь - бабки возмутятся - "Мы шо, поляки? не куплю килограмм свечек, а лучше внуку ********** сумку куплю"
б*же, да попы тупо украли все даты "язычников" и примазали своих "святых" - этот жёппой на муравейник садился, тот - с головой брата бегал всю жизнь, эта - так девствовала, что все монахи убегали, роняя "елей" для омовения мощей....
пусть бы оправдывались за плоскую землю лучше, лицемеры. А, и от Бруно им - привет "оттудова", боха нет, он проверил.
ну и да - от девственницы, это святое же - вырождались божки то
Рецепт - возьми уже готовое, добавь крови, мучений, гонений......=