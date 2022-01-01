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Митрополит Эпифаний и глава УГКЦ Святослав поздравили украинцев с Новым годом: Господь поручает нам изменять этот мир. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Киевский митрополит Эпифаний поздравил украинцев с новым 2022 годом.

"В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть долетят искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022-м, году от Рождества Христова!" - написал Эпифаний на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, светский новый год неразрывно связан с Рождеством Христовым и исчисление нашей эры ведется во всем мире именно от этого события.

"Ощущение близости Рождества уже незримо витает "в воздухе" и присутствует также в новогодней символике. Елка, как вечнозеленое дерево, является символом жизни. Ее увенчивает рождественская звезда, символ Вифлеемской ведущей звезды, указавшей путь волхвам к Богомладенцу. Яркие огни елочных украшений, свечи символизируют Свет истины и правды. Даже обычай дарить подарки, прежде всего детям, берет свое начало с даров волхвов, которые принесли их только что рожденному Богомладенцу Иисусу Христу", - отметил митрополит.

"В эти праздничные дни, когда наши сердца наполняются надеждой на лучшее и духовной радостью, не забывайте благодарить Господа за все Его благодеяния относительно нас и просить у Него благословения на год грядущий. Пусть 2022 год станет для вас годом мирным, счастливым и исполненным Божьей благодати!" - подчеркнул Эпифаний.

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Митрополит Эпифаний и глава УГКЦ Святослав поздравили украинцев с Новым годом: Господь поручает нам изменять этот мир 01

Поздравил украинцев с новогодними праздниками и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Блаженнейший Святослав отметил, что 2021 год был полон разного рода переживаний, он принес свои радости и печали, достижения и потери.

Подытоживая этот год, глава Церкви призвал всех людей доброй воли поблагодарить Господа Бога за то, что Он был рядом и позволил прожить это время, а теперь вводит нас в новое время и дарит нам начало своего Нового года.

"Мы благодарим Господа Бога за то, что Он позволил нам дожить до этих праздников, за то, что открыл нам себя в прошлом году как источник нашей жизни, надежды, за то, что животворил нас и именно нам поручает изменять этот мир, строить культуру жизни в новом посткоронавирусном мире", – сказал предстоятель.

Митрополит Эпифаний и глава УГКЦ Святослав поздравили украинцев с Новым годом: Господь поручает нам изменять этот мир 02


Митрополит Эпифаний и глава УГКЦ Святослав поздравили украинцев с Новым годом: Господь поручает нам изменять этот мир 03

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Топ комментарии
+17
З Новим роком, порохоботи, правосеки і бандеровці ! З роком, в якому згине 🐸ЗЕлена пошесть.
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01.01.2022 09:32
+11
Точна дата народження Христа невідома,тому відзначають не число ,а саму подію!А число умовне-25 грудня,коли світло почнина переважать над темрявою
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01.01.2022 09:48
+8
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01.01.2022 09:51
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01.01.2022 09:25 Ответить
Я вот не понимаю, все христиане считают время "от рождества Христова", но ни в одной конфессии рождество не приходится на 1 января.
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01.01.2022 09:31 Ответить
так удобней.
вот в чем правы были комми - так это с их "от нашей эры"
они то знали что тов. Иисус как максимум - воспетый в легендах раввин среднего пошива
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01.01.2022 10:40 Ответить
Считаю, что немного ниже(возможно, не тут по ошибке) Nikolaj Sverhun дал наиболее полный ответ.
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01.01.2022 10:51 Ответить
считаю что люди и так знали шо и когда им праздновать. или на Русь христоедство принесли читая сказочки? или мечами и кровью?
так и до сих пор - "таинство" поедания куска ьоха и пития его крови - это что? это признание всей сути Яхве(бох "триедин"), он же Иисус - кровавый монстр.
почитай про то как он разделался с 44 детьми, которые страшно согрешили.... смеялись. заживо разорваны были, представь - это тот же бох, о котором вопят попы, причем - Там же все написано!
Это не Невзоров себе придумал и не Джордж Карлин(упокой Один его дух)
Это все тупо описано в поповской же Пиплии!
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01.01.2022 10:58 Ответить
Русь христоедство принесли читая сказочки? или мечами и кровью?
В сказочке написано про киевского князя Владимира, крестившего добровольцев в реке, все остались живы-здоровы...
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01.01.2022 11:09 Ответить
считаю что люди и так знали шо и когда им праздновать.
Быдло не сейчас появилось в таком количестве, его и тогда было больше приличных людей.
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01.01.2022 11:12 Ответить
рождество не приходится на 1 января.
Или даже на 31 декабря. Год тогда был первый, а не нулевой.
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01.01.2022 11:01 Ответить
Календарем,яким ми користуємось,ми завдячуєм Нумі Помпілію,другому царю Риму.Це десь 700 років до Христа.До Нуми,римляни користувалися календарем,який мав тільки десять місяців.Нума цю ситуацію виправив,добавивши до року січень і лютий.Крім цього,за Нуми, було вирахувано,що 6 місяців в році мають мати 31 день,а не всі по 30.Саме за бажанням царя календар був сформований так,що за місяцем з непарною кількістю днів йшов місяць з парною кількістю днів.Рік починався з березня,тому він дістав 31 день,а лютий,як місяць померших-30.
З літочислення було трохи складніше:одна частина імперії рахували свій початок з моменту створення Риму,інші-з моменту створення світу,пізніше добавилася дата,коли Цезарі прийшли до влади,а ще пізніше добавилося християнство.І хоча такий хаос з літочисленням тривав до самого Середньовіччя,офіційним відліком часу залишився саме християнський.Літочисленню,яким досить пір користується більша частина світу ми завдячуємо Діонізію Пікколо,скіфу-монаху,який жив в Римі в кінці 5 століття.Саме він запропонував відраховувати рокі не моменту створення світу чи Риму,а дня народження Христа.
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01.01.2022 14:38 Ответить
Прекрасно описано, но последнее предложение поднимает во весь рост все тот же вопрос.
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01.01.2022 16:33 Ответить
Вся справа у тому,що літочислення і календар-це дві різні речі.В 46 році до Христа,початок нового року був перенесений з 1березня на 1 січня,тому до християнства не має ніякого відношення.Вся справа у тому,що сонячний рік має 366 днів тільки раз у чотири роки, а попередній календар цього не враховував.Тому,Юлій Цезар послухавши порад астрологів,реформував календар-змінив дату початку року і ввів поняття високосний рік.Через 350 років імператор Константин забороняє будь-яке переслідування християн,чим дає зелене світло на християнізацію імперії.Процес відбувається дуже швидко,бо мало того,що 10%населення імперії вже є християнами,так і християнство,на цей момент є релігією аристократії,з її величезними коштами і впливом.Так закінчується ера язичницва і починається ера християнства.Плебс,який деякий час тримає вірність старим богам,з часом змирюється і переходе у нову релігію і, щоб цей перехід був менш болючим,велика кількість нових релігійних свят накладають на дати,які раніше були пов'язані із язичницькими святами.І ось до такого "язично-християнського"свята і належить Різдво:ніхто не знає,якого саме числа і місяця народився Христос,а 6 січня(за Юліянським календарем) відмічалося велике свято у язичників,тому християнство взяло і успадкувало цю дату.Хоча Христос,запросто,міг родитися як літом,так і весною.
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01.01.2022 18:47 Ответить
А ось ця відповідь мене цілком задовільняє, бо пара останніх речень все чітко пояснює.
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01.01.2022 19:44 Ответить
З Новим роком, порохоботи, правосеки і бандеровці ! З роком, в якому згине 🐸ЗЕлена пошесть.
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01.01.2022 09:32 Ответить
Ото всі вітають, і церкви людей вітають.А то нічого, що Україна за планами нелюдей -- територія зачистки і повної ліквідації населення???
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01.01.2022 10:49 Ответить
Я сразу видел когда ы стену срача Ющенок записочку совал, пролетел черный голубь, видео же есть - это знак был, жаль что Путин знаков не видит, шаманы его забрызгали грибной микстуркой.
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01.01.2022 11:33 Ответить
Так новий рік начебто 14го
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01.01.2022 09:36 Ответить
Точна дата народження Христа невідома,тому відзначають не число ,а саму подію!А число умовне-25 грудня,коли світло почнина переважать над темрявою
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01.01.2022 09:48 Ответить
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01.01.2022 09:51 Ответить
У Сєнцова сьогодні День народження?

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01.01.2022 09:56 Ответить
Я последние 8 лет, пока был доступ к кацапским сайтам писал : Скрепный поносец, помни ! Каждый стакан водяры, выпитый тобой 1 января, ты пьешь во славу Степана Андреевича Бандеры. Слава Украине !
У репоедов сразу начиналась истерика.
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01.01.2022 11:36 Ответить
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01.01.2022 11:59 Ответить
а чого "доступ" пропал?
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01.01.2022 12:22 Ответить
а не дай бог кинуть пити ?
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01.01.2022 13:31 Ответить
Шо, так і сказав: - "Доручаю вам змінювати цей світ"? Хоча, мова ж іде про світ, а не про Світ. Тоді вірю, що Господь нам це доручив.
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01.01.2022 09:52 Ответить
А почему атец Ануфрий не поздравил своих ОПЗЖоповцев ?
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01.01.2022 10:03 Ответить
Так там же одні евреї!
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01.01.2022 10:13 Ответить
Даже Кива еврей иудей? Не знал, что Рабинович обрезал его в жомовой яме
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01.01.2022 10:18 Ответить
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01.01.2022 13:35 Ответить
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01.01.2022 10:11 Ответить
Це ж треба було саме в цей день,весь рік у москалів насмарку!
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01.01.2022 10:16 Ответить
Шо ж ви , паразіта два , українців з Різдвом Христовим не привітали 25 грудня ?
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01.01.2022 10:28 Ответить
они то знают что это выдумка.
ну и бабла не поднимешь - бабки возмутятся - "Мы шо, поляки? не куплю килограмм свечек, а лучше внуку ********** сумку куплю"
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01.01.2022 10:38 Ответить
За його словами, світський новий рік нерозривно пов'язаний із Різдвом Христовим і літочислення нашої ери ведеться в усьому світі саме від цієї події. Джерело: https://censor.net/ua/p3308124\\\\\\\\\

б*же, да попы тупо украли все даты "язычников" и примазали своих "святых" - этот жёппой на муравейник садился, тот - с головой брата бегал всю жизнь, эта - так девствовала, что все монахи убегали, роняя "елей" для омовения мощей....
пусть бы оправдывались за плоскую землю лучше, лицемеры. А, и от Бруно им - привет "оттудова", боха нет, он проверил.
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01.01.2022 10:36 Ответить
Не можуть слуги світу в р'ясах змінювати світ,ряса світу,котра на них-це зовсім не духовна ряса в котру був одітий той хто змінив світ-Ісус.З Новим всіх Вас
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01.01.2022 10:43 Ответить
Митра тоже воскресал задолго до дристоса, как и многие божки.
ну и да - от девственницы, это святое же - вырождались божки то
Рецепт - возьми уже готовое, добавь крови, мучений, гонений......=
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01.01.2022 11:37 Ответить
а разрешение (патент, лицензия) подписанное там на изменение мира здесь есть?
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01.01.2022 12:28 Ответить
Спаси Господи за привітання !
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01.01.2022 12:47 Ответить
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01.01.2022 13:05 Ответить
"Хто приходить до мене і в той же час не зненавидить батька та матір, братів, сестер своїх і душі своєї в той же час, - не може бути учнем моїм" - заповідь Ісуса Христа. Де тут благодать Господа?
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01.01.2022 14:03 Ответить
тут немає. Бо брехлива вставка у Благу Звістку. Не можна ж в одному і тому повчанні вчити любові і поряд вчити нненависті. думайте власною головою. цю несуразицю намагався пояснити Ігор Каганець. Але він схоже не від щирого серця, а творячи якесь своє народовірья.
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01.01.2022 16:09 Ответить
Хороші привітання з Новим роком!
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24.10.2022 15:22 Ответить
 
 