Митрополит Эпифаний и глава УГКЦ Святослав поздравили украинцев с Новым годом: Господь поручает нам изменять этот мир. ФОТО

Киевский митрополит Эпифаний поздравил украинцев с новым 2022 годом.

"В каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце пусть долетят искренние поздравления и пожелания мира, добра, любви и счастья в новом, 2022-м, году от Рождества Христова!" - написал Эпифаний на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, светский новый год неразрывно связан с Рождеством Христовым и исчисление нашей эры ведется во всем мире именно от этого события.

"Ощущение близости Рождества уже незримо витает "в воздухе" и присутствует также в новогодней символике. Елка, как вечнозеленое дерево, является символом жизни. Ее увенчивает рождественская звезда, символ Вифлеемской ведущей звезды, указавшей путь волхвам к Богомладенцу. Яркие огни елочных украшений, свечи символизируют Свет истины и правды. Даже обычай дарить подарки, прежде всего детям, берет свое начало с даров волхвов, которые принесли их только что рожденному Богомладенцу Иисусу Христу", - отметил митрополит.

"В эти праздничные дни, когда наши сердца наполняются надеждой на лучшее и духовной радостью, не забывайте благодарить Господа за все Его благодеяния относительно нас и просить у Него благословения на год грядущий. Пусть 2022 год станет для вас годом мирным, счастливым и исполненным Божьей благодати!" - подчеркнул Эпифаний.

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Поздравил украинцев с новогодними праздниками и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

Блаженнейший Святослав отметил, что 2021 год был полон разного рода переживаний, он принес свои радости и печали, достижения и потери.

Подытоживая этот год, глава Церкви призвал всех людей доброй воли поблагодарить Господа Бога за то, что Он был рядом и позволил прожить это время, а теперь вводит нас в новое время и дарит нам начало своего Нового года.

"Мы благодарим Господа Бога за то, что Он позволил нам дожить до этих праздников, за то, что открыл нам себя в прошлом году как источник нашей жизни, надежды, за то, что животворил нас и именно нам поручает изменять этот мир, строить культуру жизни в новом посткоронавирусном мире", – сказал предстоятель.





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