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Украинка Стаценко, которую оккупанты незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии и нуждается в операции. Настаиваю на ее освобождении, - Денисова. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 1 января, свой очередной день рождения украинка Наталья Стаценко вынуждена встречать в СИЗО №5 Донецка, где незаконно удерживается оккупационной администрацией РФ по обвинению в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что до незаконного задержания Наталья работала врачом в Макеевке. В руки незаконных вооруженных формирований попала 10 июля 2019 года. Первые три месяца ее держали в "Изоляции" - секретной тюрьме так называемого "министерства госбезопасности", а затем перевели в СИЗО.

Украинка Стаценко, которую оккупанты незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии и нуждается в операции. Настаиваю на ее освобождении, - Денисова 01

По словам Денисовой, все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Натальи применяют психологическое давление.

"Состояние здоровья Натальи – критическое, она нуждается в срочном лечении. Во время плена у нашей согражданки обострилось хроническое заболевание спины, сопровождающееся значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника. В августе 2021 года родным удалось добиться проведения МРТ, рентгенологического обследования и консультации врачом-нейрохирургом", - говорится в сообщении.

Также Денисов отмечает, что выводы медиков неутешительны: Натальи срочно необходимо провести операцию по удалению трех межпозвоночных дисков шейного отдела и вживлению на их место имплантов. После хирургического вмешательства женщине предстоит длительный период реабилитации, который невозможно обеспечить в условиях заключения.

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"Поэтому единственным шансом на спасение Наталии является освобождение! Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотты Реландер и руководству МККК в Украине способствовать оказанию медицинской помощи. Учитывая критическое состояние здоровья Наталии Стаценко, настаиваю на ее освобождении", - резюмирует Денисова.

Украинка Стаценко, которую оккупанты незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии и нуждается в операции. Настаиваю на ее освобождении, - Денисова 02
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Топ комментарии
+14
а чому денісова мовчить що це неможливо, бо після того як зеленський віддав цемаха (по личной просьбе путина!) - НЕ БУЛО жодного обміну чі звільнення полоненних.

Більш того, після "возвращения на родину" цемаха - зеленський познімав всі браслетики з рук та втратив (та його шобла) будь-який інтерес до звільнення українських громадян.
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01.01.2022 13:06
+10
зараз легко дорікати, коли ви не 28 квітня 2014 у Донецьку з українським прапором.
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01.01.2022 13:33
+9
дуже по-радянські тікнути, а потім дорікати тим, хто був вимушений залишитися.
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01.01.2022 13:07
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А з весни 2014 року до літа 2019 вона де працювала? На кого?
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01.01.2022 13:01 Ответить
дуже по-радянські тікнути, а потім дорікати тим, хто був вимушений залишитися.
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01.01.2022 13:07 Ответить
То живіть собі далі.

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01.01.2022 13:38 Ответить
це ті хто сидів і чекав бо їм було какая разница. це не громадяни України, це не українці. Українці Запоріжжя Харкова Одеси Херсона гнали під сраку завезених з московії, що кричали расия. а в донецьку сиділи і чекали, чим все це закінчиться. це в кращому випадку. не х .. їх жаліти
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01.01.2022 13:19 Ответить
зараз легко дорікати, коли ви не 28 квітня 2014 у Донецьку з українським прапором.
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01.01.2022 13:33 Ответить
я в 2014 був у Харкові. І ми зробили все, щоб автобуси з белгородськими номерами уе.....ли назад зі своїми пасажирами. А пенсію ти їй будеш платити? у неї вже 7 років страхового стажу ***** під хвіст, Там доречі і батько її мешкае. не знаю на пенсії він чи ні і скілки песій він отримує. Без жалості нах нехай ідуть
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01.01.2022 14:14 Ответить
У мене немає простих рецептів. Добре, що ви маєте.
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01.01.2022 16:17 Ответить
лікаркою в окупованому донецьку. можливо рятувала життя росіян і колоборантів. отримувала зарплату і не збиралась з окупації виїджати. заарештована за листування з асєєвим.
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01.01.2022 13:08 Ответить
Наверняка у неё кацапский паспорт есть, шо ж она до 19 года в Украину не убежала? Нам врачи очень нужны….
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01.01.2022 13:37 Ответить
Вона лікарка і в неї мабуть є пацієнти яких вона не може покинути.
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01.01.2022 13:47 Ответить
а чому денісова мовчить що це неможливо, бо після того як зеленський віддав цемаха (по личной просьбе путина!) - НЕ БУЛО жодного обміну чі звільнення полоненних.

Більш того, після "возвращения на родину" цемаха - зеленський познімав всі браслетики з рук та втратив (та його шобла) будь-який інтерес до звільнення українських громадян.
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01.01.2022 13:06 Ответить
Новости надо читать, тогда и вопросов будет поменьше

https://censor.net/ru/news/3307280/rossiya_ne_zainteresovana_i_ne_planiruet_provodit_obmen_uderjivaemymi_litsami_garmash

Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на его проведение до конца года очень невелики.

Такое мнение высказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года. - Ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.

Он добавил, что есть небольшой шанс, что российская сторона может пойти на такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами. Источник: https://censor.net/ru/n3307280
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01.01.2022 15:47 Ответить
Не вижу в тексте упоминаниях о браслетиках на руках Зеленского? Куда и когда они( браслетики) подевались?
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01.01.2022 18:39 Ответить
Что важнее-обменять пленных или какие-то дурацкие браслетики?Мне-первое.
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01.01.2022 19:00 Ответить
Всем важнее менять пленных, окромя Зеленского, который перед телевизором сначала торжественно вешал браслетики, мол-"Пока не поменяю пленных -буду носить браслетики"! А через погода втихаря браслетики стянул.
Если "в глазагалядывание Путену" не работает-выйди перед телевизор, скажи об этом честно, покайся, шо шоу устраивал и сними браслетики,так же, как и одевал на кинокамеры.
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01.01.2022 19:26 Ответить
А что, больше некому менять пленных, кроме Зеленского (мне в общем то всё равно, снял он те браслеты или они на нём)?Что говорят на этот счёт другие политсилы?
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01.01.2022 22:17 Ответить
Не прикидывайся олигофреном. Какие-такие "другие политсилы"? У нас один царь-Владимир Александрович, у него свое монобольшинство в Парламенте, свой СБУ, личный гепрокурор, свой министр обороны, главный милиционер и прочая, прочая... Вот когда Влад Саныч удалится на покой, придут "другие политсилы" во власть, и уже с них будем спрашивать почему меняют или не меняют. А пока Володя записан царем-с него спрос.
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01.01.2022 23:48 Ответить
В любом провале самое главное-найти крайнего, стрелочника. Вот он, гад ползучий, хриплый еврей Зеленский, угу. А вот для того и существует оппозиция-чтобы пинать власть, дабы та не слишком почивала на лаврах и не расслабляла булки. Которая вполне способна блокировать трибуну в Раде, или выводить людей на улицы (невзирая на царя, монобольшинство, своё СБУ-министра обороны-генпрокурора и так далее). И где хоть какие-то телодвижения с их стороны?
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02.01.2022 08:33 Ответить
"Блокировать трибуну",что бы Вова стал наконец то заниматься делом, а не устраивать шоу и записывать видосики для олигофренов? Счаз. Зебилы, должны насладится "мудрым правлением" до частичного замерзания в феврале. Терпи зебил, скоро Вова тебя дегетализирует.
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02.01.2022 10:56 Ответить
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04.01.2022 22:26 Ответить
Всех карателей вычеслять и уничтожать. Всех до единого. Что за правительство у нас. Сплошь ненасытные свиньи которым только бы брюхо набить.
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01.01.2022 13:13 Ответить
Классная работа - раз в месяц поехала в каске, сфоткалась, тут - высрала пост в Фейспуке, там - встретила глубокоозабоченных, и во всех случаях нажралась в дрова.
Я бы и сам был таким Пен... ну да, немного фамилия не то шоп не немного не смищная
но я просто офигел - в Рашке Пенисова просила москалькову остановиться(видео тут было), а та проехала чуть не сбив нашу Пенисову, три джипа охраны вроде еще. и это ссущество типо что то там решать хочет?
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01.01.2022 13:16 Ответить
Ця Денисова щось в останній час все більше "жене порожняк", або ж "діч"! А чому ти так сильно не турбувалася за долю СПРАВЖНІХ ПАТРІОТІВ України на кшталт "Ріфмастера" (Андрія Антоненка) тощо? Де ти тоді була? На мою думку вже настав час цю "таварісчя" з московитським корінням позбавити цієї посади та почати "розробку" з метою виявлення її як можливого агента Кремля! Еге й, "контрики", де ви?!
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01.01.2022 13:29 Ответить
А шо ж она такая патриотка в Украину не уехала? У нас врачей не хватает. Самое обидное, что потом слуги прикрываясь лозунгом, что тамженашилюди, меняют всяких таксистов баптистов и ларёчников которые попали в лугандоне «на подвал», на таких ценных пленных как цемех и ему подобные. А наши солдаты попавшие в плен ещё в 14-15 гг продолжают сидеть в сепарских тюрьмах… ты Денисова о них прежде всего думай а не о псевдоукраинцах с рашистскими паспортами.
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01.01.2022 13:35 Ответить
А ты с какой целью интересуешься? Подружиться хочешь? Мля нигде от вас покоя нет…
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01.01.2022 15:47 Ответить
Мы ж уже с тобой дружились я тебя казахом назвал а ты мне что то про Тойоты с Субарами втирал хотя у меня VW. Не помнишь? Я тебе тогда свою позицию по лугандону четко обрисовал -я предателей ненавижу, только стена и ров с крокодилами. Шо тебя ещё рассказать ???
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01.01.2022 15:51 Ответить
Я же тебя писал о том что закончил киевполитех. Ты меня обижать вздумал или притворяешься? Как ты считаешь если офицер или солдат ВСУ сидят с 14-15 гг в тюрьмах лугандона то имели мы право за цемеха или за харьковских подрывников или за агентов фсб арестованных в Украине потребовать отдать нам именно своих военных??? Вместо этого за этих ценных кадров нам напихали таксистов и ларёчников…А Зеленский согласился на на это. Зачем??? Ты понимаешь что я о неравнозначности обмена говорю. во вторых зачем нам баптисты и таксисты с русскими паспортами? Можешь мне объяснить? Да они люди и может быть хорошие, но они же на подвал не просто так попали значит что то нарушили там в своём лугандоне - налоги, долги, обматерил начальника, что украл и т.д. Неужели ты думаешь что их всех на подвал за диверсии против русских окупантов кинули? Ты наивен инженер! ну и зачем они нам? Объясни мне? Ты видать в АТО не был а я был и ещё и офицером командиром взвода (в политехе военка была) там под Широкино я вдоволь набеседовался с местными.. . Мой вывод - они не украинцы, они приспособленцы
- предатели Украины мечтающие о бабках, жить побагатому , много получать, для этого они бы не только к раше присоединились а даже к Зимбабве - лишь бы побагатому. Нет только стена и ров….
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01.01.2022 17:05 Ответить
Для мене не має різниці якою мовою спілкуватися… якою до мене звертаються ттакою відповідаю. І коли мені починають втюхівати про те що я з України але мовою не спілкуюсь я таку людину називаю брехуном. Тому що знаю що в Україні навіть за часів СРСР і навіть в російських школах обов'язково вивчали українську мову та літературу а оцінка йшла в атестат про середню освіту. Ти мене шо уїсти цім постом хотів? Ну то як? Уїв? Га ворог України?
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01.01.2022 17:13 Ответить
Денисова пропонує закрити "Миротворець"
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01.01.2022 13:45 Ответить
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01.01.2022 14:06 Ответить
Донецькі рашо-нацисти, зрадника та колаборанти. Як будете виправдовуватися перед українцями?
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02.01.2022 01:11 Ответить
 
 