Украинка Стаценко, которую оккупанты незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии и нуждается в операции. Настаиваю на ее освобождении, - Денисова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 1 января, свой очередной день рождения украинка Наталья Стаценко вынуждена встречать в СИЗО №5 Донецка, где незаконно удерживается оккупационной администрацией РФ по обвинению в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.
Об этом пишет в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
Она напоминает, что до незаконного задержания Наталья работала врачом в Макеевке. В руки незаконных вооруженных формирований попала 10 июля 2019 года. Первые три месяца ее держали в "Изоляции" - секретной тюрьме так называемого "министерства госбезопасности", а затем перевели в СИЗО.
По словам Денисовой, все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Натальи применяют психологическое давление.
"Состояние здоровья Натальи – критическое, она нуждается в срочном лечении. Во время плена у нашей согражданки обострилось хроническое заболевание спины, сопровождающееся значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника. В августе 2021 года родным удалось добиться проведения МРТ, рентгенологического обследования и консультации врачом-нейрохирургом", - говорится в сообщении.
Также Денисов отмечает, что выводы медиков неутешительны: Натальи срочно необходимо провести операцию по удалению трех межпозвоночных дисков шейного отдела и вживлению на их место имплантов. После хирургического вмешательства женщине предстоит длительный период реабилитации, который невозможно обеспечить в условиях заключения.
"Поэтому единственным шансом на спасение Наталии является освобождение! Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотты Реландер и руководству МККК в Украине способствовать оказанию медицинской помощи. Учитывая критическое состояние здоровья Наталии Стаценко, настаиваю на ее освобождении", - резюмирует Денисова.
Пожалуйста, подождите...
Більш того, після "возвращения на родину" цемаха - зеленський познімав всі браслетики з рук та втратив (та його шобла) будь-який інтерес до звільнення українських громадян.
https://censor.net/ru/news/3307280/rossiya_ne_zainteresovana_i_ne_planiruet_provodit_obmen_uderjivaemymi_litsami_garmash
Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на его проведение до конца года очень невелики.
Такое мнение высказал представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года. - Ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов", - сказал Гармаш.
Он добавил, что есть небольшой шанс, что российская сторона может пойти на такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами. Источник: https://censor.net/ru/n3307280
Если "в глазагалядывание Путену" не работает-выйди перед телевизор, скажи об этом честно, покайся, шо шоу устраивал и сними браслетики,так же, как и одевал на кинокамеры.
Я бы и сам был таким Пен... ну да, немного фамилия не то шоп не немного не смищная
но я просто офигел - в Рашке Пенисова просила москалькову остановиться(видео тут было), а та проехала чуть не сбив нашу Пенисову, три джипа охраны вроде еще. и это ссущество типо что то там решать хочет?
- предатели Украины мечтающие о бабках, жить побагатому , много получать, для этого они бы не только к раше присоединились а даже к Зимбабве - лишь бы побагатому. Нет только стена и ров….