Украинка Стаценко, которую оккупанты незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии и нуждается в операции. Настаиваю на ее освобождении, - Денисова. ФОТО

Сегодня, 1 января, свой очередной день рождения украинка Наталья Стаценко вынуждена встречать в СИЗО №5 Донецка, где незаконно удерживается оккупационной администрацией РФ по обвинению в "шпионаже" в пользу Украины и проукраинской деятельности.

Об этом пишет в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

Она напоминает, что до незаконного задержания Наталья работала врачом в Макеевке. В руки незаконных вооруженных формирований попала 10 июля 2019 года. Первые три месяца ее держали в "Изоляции" - секретной тюрьме так называемого "министерства госбезопасности", а затем перевели в СИЗО.

По словам Денисовой, все это время родные не видели женщину. Как узнал отец от бывших заложников, к Натальи применяют психологическое давление.

"Состояние здоровья Натальи – критическое, она нуждается в срочном лечении. Во время плена у нашей согражданки обострилось хроническое заболевание спины, сопровождающееся значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника. В августе 2021 года родным удалось добиться проведения МРТ, рентгенологического обследования и консультации врачом-нейрохирургом", - говорится в сообщении.

Также Денисов отмечает, что выводы медиков неутешительны: Натальи срочно необходимо провести операцию по удалению трех межпозвоночных дисков шейного отдела и вживлению на их место имплантов. После хирургического вмешательства женщине предстоит длительный период реабилитации, который невозможно обеспечить в условиях заключения.

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"Поэтому единственным шансом на спасение Наталии является освобождение! Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотты Реландер и руководству МККК в Украине способствовать оказанию медицинской помощи. Учитывая критическое состояние здоровья Наталии Стаценко, настаиваю на ее освобождении", - резюмирует Денисова.