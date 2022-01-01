Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Участники факельного шествия в честь 113-й годовщины рождения Степана Бандеры пришли на улицу Банковую с требованием присвоить звание Героя Украины ветерану Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.
Подойти к ОП участникам акции помешало оцепление правоохранителей. Они провели митинг на некотором расстоянии от Офиса президента.
Во время веча выступил священник с молитвой, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, лидер украинского праворадикального общественного объединения "С14" Евгений Карась.
Активисты передали обращение представителю Администрации президента с требованием присвоить сотнику УПА Мирославу Симчичу звание Героя Украины.
Марш закончился исполнением национального гимна. В общем мероприятие прошло спокойно, без каких-либо эксцессов и под контролем полицейских. Затем участники стали расходиться.
ФОТО, ВИДЕО - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Побрякушка и статус 99-летнего деда гораздо важнее, чем благополучие Украины.
Тот же дедовоевалинг, что и у кацапов.
2015 року СБУ оголосила Дмитра Табачника в розшук за звинуваченням за статтею 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ч. 5: «дії… вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою»)
5 березня 2014 року Рада Європейського Союзу ухвалила блокування коштів
4 березня 2021 Рада ЄС зняла санкції з Д. Табачника - самі здогадуєтесь чому
А все інше виходить влаштовує націоналістів?
https://twitter.com/Garry51302808/status/1477201762784354307
ну таки це реально МЕРЗОСТЬ !
ходити на масовки до ЗЕ-біла,
коли Рифмастер, генерали Марченко, Павловський та інші військові сидять
альо, да-винчі, це тебе стосується теж !
якась свадьба:
жених ЗЕ-ля,
наречена Лєнка-в очереді за скумбрією по 8 та
"посажений комбат" Да-Вінчі....
тфу !
Тем не менее факт: Марш в передверии возможнных военных действий выглядел жалко на фоне жлобской Елки. Меня это факт печалит, а ты что скажешт?
@bokorash
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34 мин
За цей допис посольство Ізраїлю заблокувало Трояна.
@michael_brodsk
, а ви часом не офігіли?
Спостерігайте ..
Смерть кацапсиной Орде красно-коричневых Шариковых !!
Він прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами - Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, оточили та знищили каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб (разом із померлими від поранень).
Останній бій, 4 грудня 1948 р. - Симчич із Чернецем (Петром Томичем) перевіряли зимові криївки. Сніг перестав падати й не заносив сліди. Вирішили перечекати у перевіреній хаті, там їх побачила дочка двоюрідної сестри господині. Ця двоюрідна сестра виявилася завербованою сексоткою МГБ.
Хату оточили більшовики. Друзі вели бій від першої години дня до десятої години вечора, очікуючи, що з настанням ночі на допомогу прийде боївка повстанців. Чернець був тяжко поранений кулеметною чергою, червоні запалили хату. Кривоніс і Чернець знепритомніли від диму. Коли з палаючої хати припинилися постріли, большевики облили водою ковдру, накрили нею господаря хати і змусили його витягати повстанців із полум'я