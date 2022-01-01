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Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Участники факельного шествия в честь 113-й годовщины рождения Степана Бандеры пришли на улицу Банковую с требованием присвоить звание Героя Украины ветерану Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.

Подойти к ОП участникам акции помешало оцепление правоохранителей. Они провели митинг на некотором расстоянии от Офиса президента.

Во время веча выступил священник с молитвой, заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, лидер украинского праворадикального общественного объединения "С14" Евгений Карась.

Активисты передали обращение представителю Администрации президента с требованием присвоить  сотнику УПА Мирославу Симчичу звание Героя Украины.

Марш закончился исполнением национального гимна. В общем мероприятие прошло спокойно, без каких-либо эксцессов и под контролем полицейских. Затем участники стали расходиться.

Смотрите также: Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры состоялось в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу 01
Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу 02
Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу 03
Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу 04
Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу 05
Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу 06
Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу 07
Националисты на Банковой потребовали присвоения звания Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу 08

ФОТО, ВИДЕО - Олег Богачук 
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Топ комментарии
+21
Слава Нації !
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01.01.2022 20:09
+10
Відколи ти став ватаном.
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01.01.2022 20:35
+9
То було распорядження
https://twitter.com/Garry51302808/status/1477201762784354307

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01.01.2022 20:49
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Слава Нації !
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01.01.2022 20:09 Ответить
Смерть москалям! Всьо би було файно, але Симчич в одному списку героїв разом з Надюхою Савченко, Бойком та іншими метастазами руського миру, шось тут не так...
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01.01.2022 20:51 Ответить
Ні капітуляції!
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01.01.2022 22:17 Ответить
розповідь Мирослава Васильовича Симчича , відео 2011 року
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02.01.2022 14:11 Ответить
Остальное видимо устраивает "националистов".
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01.01.2022 20:14 Ответить
Я тоже так подумала, что одно требование в нашем бедламе и бесправии, фактически в геноциде всего народа - это очень мелко.
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01.01.2022 20:51 Ответить
а нє, вони повинні все покинути і вимагати виключно того, що важливо вам - зниження комуналки і дешевої ковбаси. Якщо у вас є проблеми - міласті просім, виходьте вимагайте самостійно
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01.01.2022 23:47 Ответить
Та не. Когда президент колаборант и предатель, самое важное - это статус тех, кто давно умер.
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02.01.2022 01:54 Ответить
Это кто умер, валенок?
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02.01.2022 07:51 Ответить
Ок.

Побрякушка и статус 99-летнего деда гораздо важнее, чем благополучие Украины.

Тот же дедовоевалинг, что и у кацапов.
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02.01.2022 13:20 Ответить
Еще б маци попросили.
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02.01.2022 06:47 Ответить
Лапоть, я свободовец..и не был на марше в честь дня рождения Степана Андреевича..знаешь почему не был? 5 ротация у меня..в секторе сейчас, до Петровского района Донецка очень недалеко
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02.01.2022 09:27 Ответить
Це не скрєпно. От Потапу або Вєрці Сердючці ТАК.
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01.01.2022 20:15 Ответить
Якби були нормальні націоналісти, то вони знали б ціну цього "звання". Й не вимагали б почепити воякові УПА цього, по суті, совкового брязкальця.
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01.01.2022 20:31 Ответить
совкова звізда на національній планці - брєд Діми Табачника (був такий собі Глава АП)

2015 року СБУ оголосила Дмитра Табачника в розшук за звинуваченням за статтею 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ч. 5: «дії… вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою»)
5 березня 2014 року Рада Європейського Союзу ухвалила блокування коштів

4 березня 2021 Рада ЄС зняла санкції з Д. Табачника - самі здогадуєтесь чому
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01.01.2022 20:45 Ответить
Ось як назвати тебе ,Цензор?!!! Ти працюєш на москву? Чому у заголовку пишеш «націоналісти»? Підіграєш мордору? Хіба не можна було написати «патріоти»?
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01.01.2022 20:15 Ответить
Патриоты требовали бы отставки ЗЕ, а не бутафории.
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01.01.2022 20:17 Ответить
Відколи це "свободівці" чи "правосєки" стали патріотами?
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01.01.2022 20:29 Ответить
Відколи ти став ватаном.
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01.01.2022 20:35 Ответить
І свободівці, і правий сектор воюють з московським агресором, якщо ти не знав.
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01.01.2022 20:42 Ответить
Не плутай С-14 і Правий сектор! Це дві різні організації. Але6 загалом: всі ці "Свободи" і С-14 - це маскарад.
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01.01.2022 21:10 Ответить
Цікавий факт- всі провладні курви на платні га Цензорі як один проти націоналістів. Це офіційна позиція влади? В Ізраїлі, на приклад, прворадикальні погляди частига офіційної політики. Що про це думає твій шеф пан Подоляк?
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01.01.2022 21:27 Ответить
Потрібно ще розібратися: хто у кого і де на платні! Але так шкодити державі і її іміджу , як це вдається праворадикалам- це ще потрібно вміти. Це та пресловута "ложка дьогтю в бочці меду". І не випадково, що на всіх виборах видно частку їх підтримки у суспільстві.
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02.01.2022 10:12 Ответить
хто ж тоді справжній патріот України ?
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01.01.2022 20:44 Ответить
От шо бабло животворящее делает.
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02.01.2022 06:50 Ответить
Бо вони так самі себе називають.
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01.01.2022 20:51 Ответить
вимагали присвоєння звання Героя України сотнику УПА Мирославу Симчичу /Бандере и Шухевичу хотят вернуть звание Героя/ Израиль не поволит. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил марши в честь дня рождения Бандеры.
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01.01.2022 20:18 Ответить
Саме "нагальне" нині питання.
А все інше виходить влаштовує націоналістів?
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01.01.2022 20:18 Ответить
А їм тільки нагадати про себе: праворадикальні ідеї безперспектині в наш час. Яка в них соціальна база?
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01.01.2022 21:13 Ответить
А в чому полягає їх праворадикалізм?
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01.01.2022 22:18 Ответить
В тому, що кормляться з московських рук.
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01.01.2022 22:47 Ответить
У вимогах, які засудило все людство!
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02.01.2022 10:15 Ответить
Де були ці "націоналісти", коли банкова зливала "ванерівців"
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01.01.2022 20:33 Ответить
точно не нараді в нелоха .
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01.01.2022 20:47 Ответить
Якісь вимоги дрібнуваті...
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01.01.2022 20:33 Ответить
Бурбі, який не став мовчати про держзраду з вагнерівцями зламали кар'єру і викинули зі служби, а ці жалюгідні пацюки радісно плазують, пристосовуються і отримують тепленькі місця.
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01.01.2022 20:33 Ответить
Цікаво,"Да Вінчі" розуміє,що це зашквар?
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01.01.2022 20:38 Ответить
То було распорядження
https://twitter.com/Garry51302808/status/1477201762784354307

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01.01.2022 20:49 Ответить
це МЕРЗОСТЬ !
ну таки це реально МЕРЗОСТЬ !

ходити на масовки до ЗЕ-біла,
коли Рифмастер, генерали Марченко, Павловський та інші військові сидять

альо, да-винчі, це тебе стосується теж !
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01.01.2022 21:09 Ответить
ганьба !

якась свадьба:
жених ЗЕ-ля,
наречена Лєнка-в очереді за скумбрією по 8 та
"посажений комбат" Да-Вінчі....

тфу !
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01.01.2022 20:50 Ответить
Одна женщіна якось вийшла по скумбрію за 8 грн. і більше її не бачили. Кажуть, до сих пір шукає.
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01.01.2022 20:52 Ответить
да винчи зашкварился с пусками птур теперь его миланиным под юбочником не как не называют
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01.01.2022 21:46 Ответить
Всі силовики повинні займатися своєю справою, а не лізти в політику. Вони- поза політикою!
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01.01.2022 21:14 Ответить
присвоить звания, пенсии, стипендии всем кто воевал против палачей и карателей кровавой Москаль Орды кацапа-фашистских людоедов !
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01.01.2022 20:40 Ответить
Go away Russian pig.
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01.01.2022 20:43 Ответить
Вообще-то насильникам над ЛГБТ звания Героя не положены.Насилие над собственными гажданами?
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01.01.2022 20:44 Ответить
Тобі і не дають
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01.01.2022 20:48 Ответить
гажданин , як часто тебе гвалтують правосеки ?
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01.01.2022 20:53 Ответить
Быдлу мавзолейному конечно неприятно,что в 20 веке было заключено 7 договоров с братской Пруссией типа Германией о братстве кровном...
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01.01.2022 20:46 Ответить
Крысы Мавзолейные.... вам помолчать...для сохранения пролетайрятской чЛЕНИНСко-Сралинской морды лица...
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01.01.2022 20:49 Ответить
Она (Россія) утонула в г.внє
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01.01.2022 22:20 Ответить
В кого вимагали? Там немає нікого.
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01.01.2022 20:51 Ответить
Сегодня по сравнению с Елкой на Софии, Марш зi смолосскимами выглядел жидковато это мягко говоря. Причем это ж реально народ на Елке, суржикоговорящий в основном, толпы когутов из приграничных м Беларусю сел, у них в голове Елка и этт совдеповский праздник
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01.01.2022 20:53 Ответить
ти кацапоговорящий ,йди похмеляйся !
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01.01.2022 20:55 Ответить
Ты был на Марше? Подонок сам похмелись, трусливое создание
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01.01.2022 21:13 Ответить
чуєш кацап , ти після Водохреща сюди заходь , а поки біжи по боярку ! від твого перегару в мене ялинка жовтіє !
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01.01.2022 21:37 Ответить
ты так обиделся, потому что сам такой же как когут под Елкой, иначе сложно понять чего ты так разозлился А мову, ти мабуть й не знаєш, використовуєшь ії щоб мати право "тикати" та зверхньо поводитись.
Тем не менее факт: Марш в передверии возможнных военных действий выглядел жалко на фоне жлобской Елки. Меня это факт печалит, а ты что скажешт?
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01.01.2022 22:53 Ответить
головне, щоб в військкомати черга була ! я ображаюсь коли селян за дурників вважають . тільки на фронт чомусь забирають більше селян , бо міськи хлопчики в окопах не комфортно себе почувають .
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01.01.2022 23:05 Ответить
Та селяни самі кажуть, що різні є люди серед них. Марш був не дуже багатолюдним, але багато було там людей з сел також. Згоден щодо упередженого ставлення, Елка також "метакультурне" явище, туди всі йдуть. Люди не хочуть чуть за небезпеку, ховаються від реальності
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01.01.2022 23:18 Ответить
присвоить звания, пенсии, стипендии, переходящие по наследству до седьмого колена,всем кто воевал против пещерных мракобесов,палачей и карателей кровавой Москаль Орды кацапа-фашистских людоедов !
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01.01.2022 20:53 Ответить
В сентябре 1941 года в Киеве крысы НКВДшные взорвали 5 древнейших Храмов Украины...,что творили мацкали в других городах Украины можете прочитать самостоятельно...,если вам дорога Украина...,если вы никто...чемодан -вокзал-рабссия-магадан...
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01.01.2022 20:59 Ответить
Карпатський бокораш



@bokorash

·
34 мин



За цей допис посольство Ізраїлю заблокувало Трояна.
@michael_brodsk
, а ви часом не офігіли?

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01.01.2022 21:01 Ответить
Просто почитайте.
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01.01.2022 21:07 Ответить
За возобновление Независимости Украины 30 июня 1941 года,Степана Бандеру арестовало Гестапо 4 июля 1941 года...вопрос прост...11 ноября 1938 года ГЕСТАПО Генриха Мюллера и НКВД Лаврентия Берия подписали Секретный Протокол о совместных действиях на территории Европы"...,другими словами и от Тайги до британский морей,красное быдло всех сильней...,или этот договор подписал Степан Бандера в Москве вместо Мюллера,чтобы самого себя посадить в концлагерь Заксенгаузэн?
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01.01.2022 21:08 Ответить
кто старое помянет, тому 100 грамм,а кто забудет, швабру в жопу !
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01.01.2022 21:09 Ответить
Хто про що, а кацап, як завжди,про «швабру в жопу»-до чого ж ви огидна нація, кацапня(
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01.01.2022 21:28 Ответить
как ты хлопчик угадал ? кацапам ни как,без швабры в жопе !
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01.01.2022 21:36 Ответить
Націоналісти на Банковій вимагали присвоєння звання Героя України сотнику УПА Мирославу Симчичу./Без требований : Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины. Левитас профессор Академии безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации. Он собрал деньги на фонд "Память Бабьего Яра".
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01.01.2022 21:10 Ответить
Секретных договоров между СССр и Германией было заключено с 1917 года и по сегодня...аж 7...все их я нашел...до буковки каждой...сколько когда зачем и в какое бабло это все выросло с 1917 года и по сегодня включая Северный ПОТОП Путлера...Ангелы Шмаркель...не Парьтесь...
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01.01.2022 21:13 Ответить
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01.01.2022 21:15 Ответить
Героям Слава!
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03.01.2022 14:47 Ответить
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01.01.2022 21:21 Ответить
Заголовок, трохи напрягає, щось повіяло з півночі, мосійчущиною, оп-зейщиною
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01.01.2022 21:30 Ответить
Горіла вата палала,до сих пір смердить паленою ватою.
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01.01.2022 21:40 Ответить
"Свобода" стала беззуба і дрібна, тоиу і такі дрібні вимоги
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01.01.2022 21:43 Ответить
Вони лягають під Зеленського.
Спостерігайте ..
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02.01.2022 08:38 Ответить
Слава Украине!!!
Смерть кацапсиной Орде красно-коричневых Шариковых !!
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01.01.2022 22:01 Ответить
Мирослав Симчич - Герой України!
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01.01.2022 22:19 Ответить
Хорошо, что "нацисти" не написали.
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01.01.2022 22:27 Ответить
Командир сотні Української повстанської армії, 98-річний Мирослав Симчич проживає у Коломиї. Він провів у тюрмах і таборах у радянський час 32 з половиною роки, але нікого зі своїх побратимів не видав.
Він прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами - Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, оточили та знищили каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб (разом із померлими від поранень).

Останній бій, 4 грудня 1948 р. - Симчич із Чернецем (Петром Томичем) перевіряли зимові криївки. Сніг перестав падати й не заносив сліди. Вирішили перечекати у перевіреній хаті, там їх побачила дочка двоюрідної сестри господині. Ця двоюрідна сестра виявилася завербованою сексоткою МГБ.
Хату оточили більшовики. Друзі вели бій від першої години дня до десятої години вечора, очікуючи, що з настанням ночі на допомогу прийде боївка повстанців. Чернець був тяжко поранений кулеметною чергою, червоні запалили хату. Кривоніс і Чернець знепритомніли від диму. Коли з палаючої хати припинилися постріли, большевики облили водою ковдру, накрили нею господаря хати і змусили його витягати повстанців із полум'я
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01.01.2022 22:47 Ответить
На факельній ході у Києві з нагоди 113-річчя героя Україні Степана Бандери також закликали повернути Україні її Кубань. У столиці України 1 січня відбулася традиційна факельна хода в день народження великого лідера українського народа і українського націоналізму, вождя України Степана Бандери. На марші, крім прапорів України та чорно-червоних прапорів, були і БЧБ-прапори. Вони символ білоруського протесту, який спалахнув у Білорусі у 2020 році на знак протесту проти кривавого ката кремлівського холуя-виродка луки. Крім того, учасники маршу на честь С. Бандери прийшли з плакатами за повернення Україні її рідної Кубані, яка була окупована і на сьогоднішній день є територією Російської *********. "Кубань за особливий статус у складі України" було зазначено на плакатах.
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02.01.2022 04:31 Ответить
Ситуація гібридна. Справа в тім, що радикальну частину українського суспільства очолила московська клоачна агентура. В той час коли рядові патріоти які симпатизують цим партіям воюють на сході України із сепаратистами і московськими банд. формуваннями "іхтамнетами", перекуплене мокшанами трупоїдами падальщиками керівництво своїми діями компроментує патріотів держави. Всі мабуть забули коли під час важких боїв в лугандонії і домбабве в 2014 році керівництво сволоти на чолі з провокатором і ФСБшним памперсом Тягнибаксом очолило штурм Верховної Ради України під час якого кинули бойову гранату в військових ЗСУ які охороняли Парламент. ПС. Які ще потрібно привести аргументи для тих чиї вуха закоксовані фекаліями з Г 2+2 анальних каналів.
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02.01.2022 10:16 Ответить
За Українську Україну!!!!
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06.01.2022 09:37 Ответить
 
 