Акции по случаю дня рождения Бандеры состоялись в 20 регионах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В мероприятиях по случаю 113-летия со дня рождения Степана Бандеры приняли участие около 3,5 тыс. украинцев в 20 регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подчеркивается, что мероприятия прошли без нарушений.

"В общей сложности в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан гарантировали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать публичный порядок во время праздничных мероприятий.

В соцсетях опубликовали кадры из некоторых городов.



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