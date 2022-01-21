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Акции по случаю дня рождения Бандеры состоялись в 20 регионах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В мероприятиях по случаю 113-летия со дня рождения Степана Бандеры приняли участие около 3,5 тыс. украинцев в 20 регионах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Подчеркивается, что мероприятия прошли без нарушений.
"В общей сложности в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан гарантировали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать публичный порядок во время праздничных мероприятий.
В соцсетях опубликовали кадры из некоторых городов.
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