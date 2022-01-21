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Акции по случаю дня рождения Бандеры состоялись в 20 регионах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В мероприятиях по случаю 113-летия со дня рождения Степана Бандеры приняли участие около 3,5 тыс. украинцев в 20 регионах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подчеркивается, что мероприятия прошли без нарушений.

"В общей сложности в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан гарантировали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать публичный порядок во время праздничных мероприятий.

В соцсетях опубликовали кадры из некоторых городов.

Акции по случаю дня рождения Бандеры состоялись в 20 регионах 01
Полтава

Акции по случаю дня рождения Бандеры состоялись в 20 регионах 02

Акции по случаю дня рождения Бандеры состоялись в 20 регионах 03
Одесса

Акции по случаю дня рождения Бандеры состоялись в 20 регионах 04

Акции по случаю дня рождения Бандеры состоялись в 20 регионах 05
Львов
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Топ комментарии
+51
Єврей зі Львівщини Мандрик Хасман. Хлопчиком був в загонах УПА, доглядав за кіньми. Весною 1944 в складі сотні "Хоми" брав участь у рейді на Холмщину для захисту українських сіл від нападів АК.

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01.01.2022 22:08
+39
Израиль уже признал Голодомор?
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01.01.2022 22:07
+33
Час настав…
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01.01.2022 22:06
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Для мене Бандера був і залишається нацистський злочинець. Мій дід загинув від оунівської сволоти, він був партизаном. Що я можу сказати; який народ, такий герой.
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03.01.2022 13:41 Ответить
Та ясно,в тебе навіть в голові вкластись не може що та сволота могла просто бути переодягнена в форму ОУН.Але ж ти був з дідом і все бачив хіба не так!?Чи цьотка тобі якась розказала?
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03.01.2022 13:49 Ответить
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