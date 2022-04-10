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Передовые части войск РФ недалеко от Украины наносят на бронетехнику особую отметку "Z". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В субботу, 19 февраля 2022 года, расположенные в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей РФ военные соединения стали наносить на бронетехнику, грузовики и другие транспортные средства заглавную букву Z в квадрате.

Соответствующие фото- и видеоматериалы распространяются путешественниками и местными жителями в соцсетях. На это обратили внимание специалисты по OSINT-разведке из разных стран мира, а также блоги, отслеживающие перемещение военных, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Символ наносят белой краской.

Передовые части войск РФ недалеко от Украины наносят на бронетехнику особую отметку Z 01
Передовые части войск РФ недалеко от Украины наносят на бронетехнику особую отметку Z 02
Передовые части войск РФ недалеко от Украины наносят на бронетехнику особую отметку Z 03
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Топ комментарии
+94
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20.02.2022 10:02
+47
z - це від слова жо*а? Бо їм вона точно буде, якщо попруться в Україну.
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20.02.2022 09:57
+45
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20.02.2022 10:53
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В духе Коломойского, когда к объекту,захваченному рейдерами, подлетают крытые грузовики, из выскакивают лихие спецназовцы с оружием в чехлах.
А если их берут за жопу - камуфляж охотничий, карабин охотничий,
кгрузовик колхозный, а все они - ккуи с бугра нанятые за 100 баксов.
Путин знает, что все разведки отслеживают ПРИЗНАКИ (госпитали, запасы топлива, крови, передвижные морги и т.д.) и будет тыкать всем косвенные и прямые "признаки"....
А когда увидит, что всем нассррать - скажет: учения окончены.
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20.02.2022 14:18 Ответить
Ось ще сепарський тг канал https://t.me/Radioskaner, де також ця інфа раніше з'явилась.

Також відновили понтонний міст...
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20.02.2022 14:51 Ответить
Буква какая то не скрепная.
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20.02.2022 14:59 Ответить
Допоки ця кремлівська мразь буде шантажувати українців? По досвіду знаю- поки козломордому Москвою пику не наб'єш то він не відчепиться мразь
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20.02.2022 16:06 Ответить
Z - остання буква англійського алфавіту. Остання спроба кремлівської курви..
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20.02.2022 16:13 Ответить
Война миров Z

У Бред Питта идею своровали, как обычно ниче придумать не могут
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20.02.2022 16:34 Ответить
От сволота. "20 млн русских вас освободили от фашистов,, жизни свои положили..." Більшість з тих мільйонів були українцями. 400 тисяч українців жуков тільки в Дніпрі втопив, а один українець з трьох встановив прапор на рейхстагу, але про нього й не згадують. 9 млн заморив голодом, ще кілька млн репресував вислав до Сибіру. Росіяни і є фашисти.
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20.02.2022 17:44 Ответить
А почему не Ы
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20.02.2022 20:13 Ответить
Дві Z рашисти сцять наносити, бо це як відомий з 1939р. нацисткий знак - палево.
Видають себе за напів фашистів.
В народі літера Z означає "зелені чоловічки - їхтамнети".
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21.02.2022 01:08 Ответить
Зе? як символічно...
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21.02.2022 01:26 Ответить
Zombie...
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21.02.2022 09:07 Ответить
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