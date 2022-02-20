Украинский воин Денис Кононенко погиб 19 февраля на Донбассе во время минометного обстрела. ФОТО

19 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил в 12:40 вследствие смертельных осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела, погиб Денис Юрьевич Кононенко, 30.06.1987 года, уроженец города Тульчин Винницкой области, военнослужащий, водитель Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Тульчинской городской объединенной территориальной общины.

"В 12:40 во время миноментного обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил водитель мотопехотной роты 34-летний Денис Кононенко получил несовместимые с жизнью осколочные ранения. Родился Денис Юрьевич Кононенко 30 июня 1987 года. Был призван 2.06.2020 г. Тульчинским РВК Винницкой области. В Тульчине у Дениса остались родители и сын, 2008 года рождения. Тульчинский городской совет выражает соболезнования родным и близким защитника Украины", - отмечается в сообщении.

Более подробная информация, дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

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