Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной вместе с участниками Революции Достоинства, семьями погибших на Майдане, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".
Петр и Марина Порошенко приняли участие в панихиде за погибшими и возложили цветы к мемориалу Небесной Сотни.
"Сегодня в такой величественный для всей Украины день мы молимся о душах погибших Героев Небесной Сотни. Вечная и светлая память всем. И мы никогда их не забудем. И никогда не простим их убийц", – говорит Марина Порошенко.
"Даже не верится, что прошло 8 лет с момента этих трагических и великих событий Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни, отдавшие свою жизнь, сыграли значительную роль в истории Украины", – сказал Петр Порошенко журналистам.
"8 лет украинский народ ведет борьбу за сохранение нашей святой великой Украины", – напомнил пятый президент.
"Путин два года назад выторговал "беркут", который должен был сидеть в тюрьме, для того чтобы спасти этих преступников и негодяев. И не зря сейчас Путин подтянул к границам Украины огромное войско для вторжения, уничтожения Украины и убийства украинцев. Но Украина уже другая. И украинцы уже другие. И армия наша другая", – убежден Порошенко.
"Мы защитим Украину. Сегодня мы говорим это здесь, на этом святом месте, где отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни. А после этого отдали жизнь тысячи защитников Украины только за то, чтобы мы с вами имели право строить украинское государство, европейское государство и вернуть Украину в европейскую семью народов. Я верю, что именно так и будет", – добавил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»
Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року Порошенко згадав полеглих Небесної сотні хвилиною мовчання, звернувся до жителів Донецької і Луганської областей, а також висловив думку, що, аби змінити країну, українці повинні змінитися самі.
«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.
Словоблуд.....