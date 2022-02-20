РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13171 посетитель онлайн
Новости Фото Общество Революция в Украине
7 936 111
Порошенко (19359) евромайдан (7083) Порошенко Марина (98) Небесная Сотня (409) День Героев (6) Европейская Солидарность (997)

Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной вместе с участниками Революции Достоинства, семьями погибших на Майдане, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

Петр и Марина Порошенко приняли участие в панихиде за погибшими и возложили цветы к мемориалу Небесной Сотни.

"Сегодня в такой величественный для всей Украины день мы молимся о душах погибших Героев Небесной Сотни. Вечная и светлая память всем. И мы никогда их не забудем. И никогда не простим их убийц", – говорит Марина Порошенко.

"Даже не верится, что прошло 8 лет с момента этих трагических и великих событий Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни, отдавшие свою жизнь, сыграли значительную роль в истории Украины", – сказал Петр Порошенко журналистам.

Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 01
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 02
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 03
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 04
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 05
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 06
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 07
Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни 08

"8 лет украинский народ ведет борьбу за сохранение нашей святой великой Украины", – напомнил пятый президент.

Смотрите также: "Умер... умер... умер..." - Ирина Геращенко опубликовала журнал регистрации пациентов 17-й больницы Киева за 20 февраля 2014 года. ФОТО

"Путин два года назад выторговал "беркут", который должен был сидеть в тюрьме, для того чтобы спасти этих преступников и негодяев. И не зря сейчас Путин подтянул к границам Украины огромное войско для вторжения, уничтожения Украины и убийства украинцев. Но Украина уже другая. И украинцы уже другие. И армия наша другая", – убежден Порошенко.

"Мы защитим Украину. Сегодня мы говорим это здесь, на этом святом месте, где отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни. А после этого отдали жизнь тысячи защитников Украины только за то, чтобы мы с вами имели право строить украинское государство, европейское государство и вернуть Украину в европейскую семью народов. Я верю, что именно так и будет", – добавил Порошенко.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+77
Нормальный президент и человек живых людей не боится. Респект.
показать весь комментарий
20.02.2022 12:05
+53
Вони першими прийняли бій з росією.
Вічна слава ГЕРОЯМ !
показать весь комментарий
20.02.2022 12:05
+47
зебіл, нагадаю:
командував вбивцями людей на Майдані - нинішній заступник голови ОП(Г) зеленського...
Теж квіти принесе як зеленський?

показать весь комментарий
20.02.2022 12:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Что ж твориться то - Порошенко,вор ,предатель ,деньги на войне делал,в 10000000000 раз разбогател, а люди , родственники погибших его обнимают. Та сто % подставные. Он же и брата убил,и детей распинал,что ж твориться то
показать весь комментарий
20.02.2022 13:12 Ответить
Тому,кто во время своего срока президентства не хватило ума быть порядочным,всегда приходится имитировать эту самую порядочность ,после. Как правило уже никому не нужную.
показать весь комментарий
20.02.2022 13:30 Ответить
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЙ СОТНИ !!!
показать весь комментарий
20.02.2022 14:23 Ответить
Підла,цинічна гнида.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:28 Ответить
Вічна пам'ять і Слава Українцям загинувшим за свободу України. Смерть ворогам державності і незалежності України.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:32 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 16:16 Ответить
И шо?
показать весь комментарий
20.02.2022 16:26 Ответить
2014

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»

Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року Порошенко згадав полеглих Небесної сотні хвилиною мовчання, звернувся до жителів Донецької і Луганської областей, а також висловив думку, що, аби змінити країну, українці повинні змінитися самі.

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», - сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.

Словоблуд.....
показать весь комментарий
20.02.2022 17:32 Ответить
Цинічний зрадник і торгаш на крові, будь ти проклят!
показать весь комментарий
20.02.2022 18:31 Ответить
Проплатное и продажноеPakhomov , и тебе того же сторицей!
показать весь комментарий
21.02.2022 00:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 