Войска РФ 19 февраля вели массированные обстрелы на Донбассе, применяя тяжелую артиллерию. Зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
19 февраля вследствие российских обстрелов погибли смертью Героев два украинских воина, четверо получили ранения. На фронте фиксировались массированные обстрелы.
Об этом в своем видеостриме заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Третьи сутки продолжаются террористические обстрелы Донбасса, Россия наносит удар за ударом по украинским позициям, сегодня обстрелы были беспрецедентными по своим масштабам. По состоянию на 21:00 по официальным данным наших военных, зафиксированы 103 обстрела со стороны российских агрессоров. Это сотни боеприпасов. Сегодня зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия по украинской земле. Обстрелы идут по всей линии фронта, сегодня они стали более интенсивными. Противник применял артиллерию, гаубицы калибра 152 мм, танки, преимущественно применялись гаубицы калибра 122 мм и минометы калибра 122 мм", - заявил журналист.
"Мы вынуждены отвечать. Украинские войска не могут подавить все огневые точки врага, так как россияне размещают их в населенных пунктах. Они пытаются спровоцировать обстрелы населенных пунктов украинскими военными. Но до сих пор никаких инцидентов с украинской стороны нет, наши бьют точно в цель, а враг стреляет куда-нибудь, однако плотность огня выросла", - добавил Бутусов.
По оценкам Бутусова, на Донбассе сейчас происходит эскалация боевых действий.
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Дело в том, что в Кремле работает высокопоставленный агент ЦРУ, который не только присутствует на секретных совещаниях, но и сливает всю информацию от туда по надежному источнику коммуникации практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
В Кремле панически хотят узнать кто это и потому накручивают ОПу Зеленского на такие заявления о «доказательстве из самого надежного источника».
А источник такой, что его голыми руками взять не получается, в Кремле нужны именно «самые надежные доказательства, лучше всего от ЦРУ».
Я бы на месте ЦРУ подсунул бы в этот момент заявление, что это, например Шойгу или кто-то еще важный из Совбеза. Ну и посмотрел бы, что там потом начнется. С чипсами и пивом )
Виктор Шевчук
Нема ніяких президентів, держав, правових систем і Конституцій. Пландемія це дуже наочно показала. Всі війни - суцільний зрежисований від початку до кінця кривавий цирк, необхідний споживачам гавваху.
Где деньги брать на его восстановление.
Там одно разминирование стоит миллиарды.
Роман Москаль@RomanMoskal70
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Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
чтото мне кажется что на донбассе идет отвлечение всу этими обстрелами.
не даром через припять они переправу делают.
хотят зайти в чернобыль и от туда начать обстреливать Киев. В ответку тяжелей туда дать так как там саркофаг и чаэс с еще присутствующим излучением и если туда пальнуть то бздык будет всей европ