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война (46506) обстрел (20060) Россия (91190) Бутусов Юрий (3902) наемники РФ (2002)

Войска РФ 19 февраля вели массированные обстрелы на Донбассе, применяя тяжелую артиллерию. Зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

19 февраля вследствие российских обстрелов погибли смертью Героев два украинских воина, четверо получили ранения. На фронте фиксировались массированные обстрелы.

Об этом в своем видеостриме заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Третьи сутки продолжаются террористические обстрелы Донбасса, Россия наносит удар за ударом по украинским позициям, сегодня обстрелы были беспрецедентными по своим масштабам. По состоянию на 21:00 по официальным данным наших военных, зафиксированы 103 обстрела со стороны российских агрессоров. Это сотни боеприпасов. Сегодня зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия по украинской земле. Обстрелы идут по всей линии фронта, сегодня они стали более интенсивными. Противник применял артиллерию, гаубицы калибра 152 мм, танки, преимущественно применялись гаубицы калибра 122 мм и минометы  калибра 122 мм", - заявил журналист.

"Мы вынуждены отвечать. Украинские войска не могут подавить все огневые точки врага, так как россияне размещают их в населенных пунктах. Они пытаются спровоцировать обстрелы населенных пунктов украинскими военными. Но до сих пор никаких инцидентов с украинской стороны нет, наши бьют точно в цель, а враг стреляет куда-нибудь, однако плотность огня выросла", - добавил Бутусов.

Читайте также: По состоянию на 12:00 19 февраля погиб 1 воин, зафиксировано 37 обстрелов со стороны войск РФ в направлении 12 населенных пунктов, - Бутусов

Войска РФ 19 февраля вели массированные обстрелы на Донбассе, применяя тяжелую артиллерию. Зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия, - Бутусов 01

По оценкам Бутусова, на Донбассе сейчас происходит эскалация боевых действий.
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Топ комментарии
+26
Тут в голову только одна мысль приходит в связи с маниакальным желанием Зеленского получить «твердые доказательства» от США в том, что Кремль собирается напасть на Украину.


Дело в том, что в Кремле работает высокопоставленный агент ЦРУ, который не только присутствует на секретных совещаниях, но и сливает всю информацию от туда по надежному источнику коммуникации практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

В Кремле панически хотят узнать кто это и потому накручивают ОПу Зеленского на такие заявления о «доказательстве из самого надежного источника».

А источник такой, что его голыми руками взять не получается, в Кремле нужны именно «самые надежные доказательства, лучше всего от ЦРУ».

Я бы на месте ЦРУ подсунул бы в этот момент заявление, что это, например Шойгу или кто-то еще важный из Совбеза. Ну и посмотрел бы, что там потом начнется. С чипсами и пивом )

Виктор Шевчук
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20.02.2022 13:09
+18
самое интересное - если агент ЦРУ это действительно Шойгу
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20.02.2022 13:12
+7
Олимпиада заканчивается через несколько часов. Нужно быть максимально готовыми к большим неприятностям.
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20.02.2022 13:14
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Тут в голову только одна мысль приходит в связи с маниакальным желанием Зеленского получить «твердые доказательства» от США в том, что Кремль собирается напасть на Украину.


Дело в том, что в Кремле работает высокопоставленный агент ЦРУ, который не только присутствует на секретных совещаниях, но и сливает всю информацию от туда по надежному источнику коммуникации практически 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

В Кремле панически хотят узнать кто это и потому накручивают ОПу Зеленского на такие заявления о «доказательстве из самого надежного источника».

А источник такой, что его голыми руками взять не получается, в Кремле нужны именно «самые надежные доказательства, лучше всего от ЦРУ».

Я бы на месте ЦРУ подсунул бы в этот момент заявление, что это, например Шойгу или кто-то еще важный из Совбеза. Ну и посмотрел бы, что там потом начнется. С чипсами и пивом )

Виктор Шевчук
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20.02.2022 13:09 Ответить
самое интересное - если агент ЦРУ это действительно Шойгу
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20.02.2022 13:12 Ответить
Тогда путлеру пи...ц
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20.02.2022 13:15 Ответить
не, самое интересное, если агент цру это коломойский
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20.02.2022 13:16 Ответить
Возможно и сам *****. Вот прикольно будет, когда его наградят за победу над рассеей.
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20.02.2022 13:17 Ответить
З язика зняли.
Нема ніяких президентів, держав, правових систем і Конституцій. Пландемія це дуже наочно показала. Всі війни - суцільний зрежисований від початку до кінця кривавий цирк, необхідний споживачам гавваху.
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20.02.2022 13:25 Ответить
а цікава ж історія про те, "як плем'я, знищене для битви, помстилось"... руками шаманового внука, що возив з дідом женьшень та мумійо ще кремлівським старперам у 1970-х...
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20.02.2022 13:55 Ответить
ЦРУ завербувало одного із клонів *****
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20.02.2022 13:49 Ответить
А где байрактары, или зесрань использовать их не велит?
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20.02.2022 13:13 Ответить
Думаю, что байрактары где и положено им быть. А зачем Вам байрактары? Что в данной ситуации они могут сделать? Или Вы предлагаете войну начать именно нам? Х@ло Вам спасибо скажет. А то он бедолага никак повод не может найти.
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20.02.2022 13:19 Ответить
Байрактар может отутюжить опорники орков на передке,где нету никаких жилых домов итд.
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20.02.2022 13:27 Ответить
Может. Только и оркам ничего не мешает в унисон с вылетом байрактара расхерачить свой жилой дом и потом представить все это как действие с нашей стороны. Они сейчас даже без этого умудряются все так представлять. Дадим им дополнительную возможность?
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20.02.2022 13:36 Ответить
Они не видят Байрактары на высоте 10 км, точнее снять на камеру их они не могут и про вылет им никто не скажет.Поэтому до жопы что они там наснимают в жилых домах.Зато опорники будут уничтожены вместе с орками.
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20.02.2022 14:05 Ответить
Предлагают начать с байрактаров обстреливать позиции орков. Я не специалист конечно, но сильно сомневаюсь, что при обстреле с 10 км это даст должный эффект.
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20.02.2022 14:08 Ответить
ну, видно же - не специалист ты...)
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21.02.2022 08:39 Ответить
Та на Цензоре и без меня "специалистов" военных хватает. Шо не диванный воен - то по меньшей мере Наполеон с Македонским.
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21.02.2022 09:31 Ответить
Предлагаю зачистить Донбасс и закончить войну, чтоб больше никто не погибал
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20.02.2022 13:28 Ответить
Зачищать лично будете? Или Вы только советовать? Ибо у границ как бы почти 200 тыс вооруженных до зубов орков х@ла стоят и только ждут предлога напасть. Даже не ждут - сами стараются его создать всеми силами. Так вот они не согласны с тем, чтобы мы зачистили Донбасс. Кадлый день без войны дает нам возможность лучше подготовится к ней. Вы же предлагаете ее спровоцировать не смотря ни на реакцию кацапов, ни на реакцию международной общественности, которая тоже не особо горит желанием, чтобы началась война в центре Европы.
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20.02.2022 13:32 Ответить
Поменяй памперсы. Они и в 2014 там стояли
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20.02.2022 13:34 Ответить
Смотрю Вы свои уже поменяли.
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20.02.2022 13:37 Ответить
прячся в своей будке
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20.02.2022 13:41 Ответить
Я нигде не собираюсь прятаться, но и на рожон лезть не намерен. Также не собираюсь слушать подстрекателей со стороны, которые наверняка сами в этом участие принимать стопроцентно не будут.
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20.02.2022 13:53 Ответить
как сейчас в Донецке насильно забирают мужиков на мясо, так и тебя заберут когда росиюшка прийдет в твой дом. сиди сиди отсиживайся...
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20.02.2022 13:58 Ответить
Ну вот в отношении Вас и стало все на свои места. В последнем Вашем высказывании и повылазили кацапские рога и копыта. Так что я не ошибся в своих предположениях относительно того что Вы просто кацапский провокатор. Относительно меня не беспокойтесь. Меня сгонять не нужно - я сам приду в положенное время в военкомат.
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20.02.2022 14:06 Ответить
а сейчас что мешает?
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20.02.2022 14:18 Ответить
Пока необходимости нет. Я мало чем могу сейчас помочь нашим военным как боевая единица. Штатский человек 56-ти лет. Скорее обузой буду. Но я вполне еще могу чем-то быть полезен в обороне на месте если что-то начнется. Покуда стрелять не разучился. АК вроде знаю. А такм уже как получится.
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20.02.2022 14:22 Ответить
Навіть при бажанні, немає в ЗСУ стільки ***********. Зеленський же хотів "просто перестати стріляти" й тримав армію на голодному пайку по всіх показниках. Якщо буде вторгнення, то запаси закінчаться дуже швидко. Це зрада влади, що базікає про найсильнішу армію Європи. Гниди!
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20.02.2022 13:53 Ответить
Война удет уже 8 год. И провоцируем мы или нет, обстрелов всё больше. Не будем отвечать их будет еще больше. Безнаказанность провоцирует стрелять еще больше. И да, на границе их 200 тыс. У нас армия 250 тыс. это без резерва. Поэтому силы плюс минус равны.
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20.02.2022 13:37 Ответить
Не забывайте, что прежде чем что либо предпринимать в военном плане сначала подготавливают общественно мнение. Во многом успех военной операции от этого зависит. Даже х@ло вынужден это делать. К тому же еще до сих пор остается хоть и маленький но шанс избежать кровопролития. Завтра Блинкен будет встречаться с кацапами и обсуждать ситуацию. Возможно удастся снизить напряженность. Ну а если нет и кацапы начнут первыми наступать, то все станет на свои места и тогда уже можно будет задействовать все вооружение. Ну и силы, как бы нам того ни хотелось аж никак не равны. В отношении авиации, ракет, кораблей они не равны. Посему нужно пока использовать дипломатические возможности на сколько это возможно. Мое мнение такое.
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20.02.2022 13:50 Ответить
Общественное мнение подготавливали 8 лет пропагандой в уши росиян сеяли ненависть к украинцам. Дипломатически уже ***** все решило. Но и вам путиноботам несладко будет, платить нечем будет
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20.02.2022 14:03 Ответить
Естественно нам украинцам несладко придется. Нам, в отличие от Вас, нужно будет воевать. Вот именно поэтому мы стараемся оттянут начало войны, а в случае удачного стечения обстоятельств возможно ее и предотвратить дипломатическими методами. В любом случае каждый мирный день перед войной позволяет нам получить больше оружия и подготовится лучше.
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20.02.2022 14:11 Ответить
Представьте что нам его отдадут без единого выстрела и на наших условиях .
Где деньги брать на его восстановление.
Там одно разминирование стоит миллиарды.
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20.02.2022 13:43 Ответить
Разминировать Донбас будут сепары. За свой счет! А вобще зачем его разминировать, пусть на минах и живут
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20.02.2022 13:55 Ответить
...війна вже йде, а Байрактари трішки би відстрілювали арту, саму активну, вибірково - не так би борзіли, но це не при квартальці...нажаль
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20.02.2022 13:31 Ответить
Всьому свій час.
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20.02.2022 13:33 Ответить
А ТИ ДУМАЄШ ***** ЇЇ НЕ ПОЧНЕ ))) 900 ПОПАДАНЬ ЦЕ ЩЕ ПРОВОКАЦІЯ ОТ КОЛИ БУДЕ 9000 ТІЛЬКИ ПРОБЛЕМА ТОДІ ВЖЕ НЕ БУДЕ КОМУ ВІДПОВІДАТИ
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20.02.2022 21:08 Ответить
Подобається це нам чи ні, але світове суспільство буде вважати всі ці обстріли за провокацію доти доки кацапи не зайдуть своїми військовими туди. До того ж так щоб це могли підтвердити сторонні спостерігачі. Наприклад ті ж американці.
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20.02.2022 21:24 Ответить
СВІТОВОМУ СУСПІЛЬСТВУ.... ВІРИШ ЇМ НАСРАТИ СКІЛЬКИ НАС ТУТ ЗАГИНЕ... ПРИБЛИЗНО ЯК ТОБІ КОЛИ ВОЮВАЛИ АФГАНЦІ, ЧИ СИРІЙЦІ...
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20.02.2022 21:29 Ответить
Я не можу знати їхного ставлення. Але без їхньої підтримки буде дуже важко.
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20.02.2022 21:48 Ответить
ДИВНО ЗА 8 РОКІВ ВІЙНИ МОЖНА БУЛО ПОБАЧИТИ ЇХ СТАВЛЕННЯ
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20.02.2022 21:51 Ответить
Добре, що саме Ви пропонуєте? І маленьке прохання - перестаньте голосити (написане капсом прийнято вважати за крик). Очі ріже і аж ніяк не додає вагомості Вашим словам.
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20.02.2022 22:05 Ответить
ліки тут прості, ми на своїй землі тут як в боксі він один удар ти трійку він два ти п'ять... не будеш бити ворог сприймає це за слабкість буде гасити ще нахабніше... якщо яйця є то треба бити навипередження інструкцїї як це робити у ЦАХАЛА візьміть... мантри там наші люди класні але ворога не допоможуть перемогти... а от деморалізумати наших хлопців 100% думаю далеко не всім подобається бути мішеню
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20.02.2022 22:13 Ответить
Ось тут на форумі привели цитату звіттіля. Ввважаю вона буде моєю відповіддю на Ваш пост. Якщо ні - обсудимо далі.

Роман Москаль@RomanMoskal70

41 мин

Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
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20.02.2022 22:18 Ответить
Олимпиада заканчивается через несколько часов. Нужно быть максимально готовыми к большим неприятностям.
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20.02.2022 13:14 Ответить
Зекомандос, ЗСУ даєте дозвіл на відповідь чи дозволено тільки гинути?
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20.02.2022 13:16 Ответить
ДАЙТЕ СПОКІЙКНО ВИЇХАТИ ВСІМ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАСУ ЯКІ ОТРИМАЛИ РССІЙСЬКІ ПАСПОРТИ. НЕ БІЖІТЬ ПОПЕРЕДУ ПОТЯГУ.
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20.02.2022 13:21 Ответить
да пусть выезжают конечно! хунта мы в концов и кратели или нет?
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20.02.2022 13:28 Ответить
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20.02.2022 13:36 Ответить
Их возят в Ростов потом обратно в Донбас, для картинки
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20.02.2022 13:29 Ответить
с ростова они пытаются вернуться когда осознают в какую *опу мира попали, и осознавая, что именно в данный момент асвабадители их от имущества пытаются скрутить их старенький, хоть и повидавший виды но родной и такой свой унитаз....
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20.02.2022 13:46 Ответить
Як я і передбачав. Якщо і почнуться військові дії, то на Домбасі. Воюватимуть шахтьори і трахтористи скаже *****.
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20.02.2022 13:30 Ответить
Это может быть отвлекающий удар, главный - в другом месте. Потому, кстати, и не время пока Байрактарам и прочим плюшкам, это на комменты выше.
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20.02.2022 13:49 Ответить
Якщо в іншому міці, то лаптєрейху настане звізда. ***** не дурне і це розуміє.
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20.02.2022 13:55 Ответить
проклятые угребищные сепары, не живется им спокойно
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20.02.2022 13:31 Ответить
Нужно собрать танки и вье*ать по Таганрогу. Я думаю удивятся сильно, особенно если танки будут под флагами РНР (Ростовской НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ).
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20.02.2022 13:32 Ответить
Наша сторона не будет сообщать каким способом ответили, чтобы не давать повод рф для брехни. А желающим узнать, то извольте на передовую.
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20.02.2022 13:37 Ответить
Есть огромная проблема.

чтото мне кажется что на донбассе идет отвлечение всу этими обстрелами.

не даром через припять они переправу делают.

хотят зайти в чернобыль и от туда начать обстреливать Киев. В ответку тяжелей туда дать так как там саркофаг и чаэс с еще присутствующим излучением и если туда пальнуть то бздык будет всей европ
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20.02.2022 13:37 Ответить
Надо Нестора отправить на передовую,Мураевим напару
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20.02.2022 13:40 Ответить
Сегодня была бессоница , сидел в донецком чате в телеге , где то в 2 ночи массово пошли сообщения от местных о вылетах от орков с видео, задокументировано что не фейки , спустя какое то время налетело ботвы , пытались положить чат , после того как орки отстрелялись в чат заплыли залетные казачки какие то и начали интересоваться прям настойчиво о том отвечали ли ВСУ, с утверждениями что "это ж были ж и прилеты а не только вылеты ?" нет им говорят , пушили орки , они и дальше настойчиво интересовались прям наполягают , "ВСУ отвечает ну как же нет" . Прилетов нет им говорят . Обстрел где то с жилого сектора скорее всего был во всяком случае по видео снятому городскими все происходило где то рядом .. Просто для информации
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20.02.2022 13:41 Ответить
Наконец то Бутусов начистил рыло провокатору шуфричу, шоколад должен был 10 лет назад это сделать, а сейчас он сидел у шустера, и ухмылялся, позорник.
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20.02.2022 14:13 Ответить
Где эта т.н. международная организация ООН, которая кроме трепатни, ничего не делает? Надо срочно обращаться во все международные суды на эту навалу. Кто им разрешает обстреливать нас со всех сторон = это фашисты, убийцы, подонки. Все лидеры стран мира должны вместе осудить эту проклятую орду.
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20.02.2022 15:28 Ответить
 
 