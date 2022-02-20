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Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
20 февраля в центре Киева на улице Институтской граждане почтили память Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Акция началась в 10:00. После исполнения государственного гимна была проведена панихида представителями разных украинских церквей.
После этого состоялось возложение венков, цветов к памятникам, памятным знакам, посвященным Героям Небесной Сотни и событиям Революции Достоинства.
Фото, видео - Олег Богачук
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+16 Чайка Київ
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+12 Ksenia VB
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певно нічого краще не придумали
Не можу не поширити розавчорашньої веселки над Дніпром (хто не в Києві - день був сонячний, я тільки на світлинах побачила, яка темна хмара йшла зі Сходу - але до Києва не сягнула, веселка "перегородила шлях"!).
А ще й дні ж які - страшних річниць, "розстрільних": 104 рр. тому в столиці - терор Муравйова, 8 рр. тому - розстріл Майдану... Мордор любить такі річниці, як упир, що йде на запах крови: "можем повторіть!" - А от і ні, відповідає Небесна Варта Вічного Міста так, щоб навіч усім було видно, - більше не зможете, сюди вам уже зась!
(Мимоволі пригадались Нострадамусові пророцтва - зокрема про "27 літ Антихристових воєн", рахуючи від приходу до влади в 1999 р. "Великого Монгольського Князя Жаху" (с), - отже, міркуєш собі підбадьорливо, ще 4 роки лишається Вові-Гексогену "бряцать оружієм", - ну що ж, почекаємо, ми терплячі, і не просто терплячі - ми вічні...)
...І над синцем Ріки,
де вогнів фотосток, -
Град попід облаки,
Як осіянний стовп!
Всі твої мертві в нім,
Дивляться з стін церков;
Більша за всі земні,
Горлом іде любов...
ну і т.д.
Частіше дивімося в небо. І нічого не біймося.
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну
Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих
Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей
Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
От для кого твої висіри на цієї гілці.Порох вам кацапам і досі спокійно спати не дає?
Тільки за це його потрібно поважати..
https://youtu.be/8ZzOUAn4vpo?t=22
Наразі, під ним будь який бруд щодо України сприймається органічно.
В піарі Порошенку не має рівних.. але ж ми пам'ятаємо.
Порох буде наступним президентом, піди повісся
Вилізли кацаплячи роги ,кацап. Запам,ятай собі ,Порох наступний президент України.І чим більше ви ,козламорді тварюки , бризкаєте ядом,тим більше Порох заслужив бути наступним президентом в Україні.
Мне с упырями говорить не о чем, дегенерат.
Кацапоид рашистский, ты настолько туп что не знаешь кличку Зе? Ты так тупоВАТО, что не слышал слово "шмаркля"?
Зрозуміло чому.Надо обирати Пороха знов, недарма так бояться і ненавидять його москалюги.
Сьогодні під час заходів до дня вшанування Героїв Небесної Сотні, де був присутній президент України Володимир Зеленський, один із ветеранів вигукнув у бік президента слово "чорт". За це присутні на події правоохоронці відвели його в сторону та перевірили документи, пояснивши свої дії тим, що ветеран використовував нецензурну лексику щодо очільника держави.