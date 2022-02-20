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Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

20 февраля в центре Киева на улице Институтской граждане почтили память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция началась в 10:00. После исполнения государственного гимна была проведена панихида представителями разных украинских церквей.

После этого состоялось возложение венков, цветов к памятникам, памятным знакам, посвященным Героям Небесной Сотни и событиям Революции Достоинства.

Смотрите также: Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Смотрите также: "Умер... умер... умер..." - Ирина Геращенко опубликовала журнал регистрации пациентов 17-й больницы Киева за 20 февраля 2014 года. ФОТО

Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 01
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 02
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 03
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 04
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 05
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 06
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 07
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 08
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 09
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 10
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 11
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 12
Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 13

Фото, видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+16
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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20.02.2022 13:43
+12
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20.02.2022 13:31
+12
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20.02.2022 13:52
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Не бреши троляка агліцька.
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20.02.2022 13:35 Ответить
Мокшанська.
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20.02.2022 13:41 Ответить
Кремлебот!Такого небыло,у тебя устарела методичька уже как 3 года.Ты что,из запоя только что вышел?
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20.02.2022 13:48 Ответить
не він один.
певно нічого краще не придумали
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20.02.2022 13:50 Ответить
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20.02.2022 13:31 Ответить
Потрібно на державному рівні заборонити називати революцію гідності-переворотом...
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20.02.2022 13:33 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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20.02.2022 13:43 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) ·

Не можу не поширити розавчорашньої веселки над Дніпром (хто не в Києві - день був сонячний, я тільки на світлинах побачила, яка темна хмара йшла зі Сходу - але до Києва не сягнула, веселка "перегородила шлях"!).

А ще й дні ж які - страшних річниць, "розстрільних": 104 рр. тому в столиці - терор Муравйова, 8 рр. тому - розстріл Майдану... Мордор любить такі річниці, як упир, що йде на запах крови: "можем повторіть!" - А от і ні, відповідає Небесна Варта Вічного Міста так, щоб навіч усім було видно, - більше не зможете, сюди вам уже зась!

(Мимоволі пригадались Нострадамусові пророцтва - зокрема про "27 літ Антихристових воєн", рахуючи від приходу до влади в 1999 р. "Великого Монгольського Князя Жаху" (с), - отже, міркуєш собі підбадьорливо, ще 4 роки лишається Вові-Гексогену "бряцать оружієм", - ну що ж, почекаємо, ми терплячі, і не просто терплячі - ми вічні...)

...І над синцем Ріки,
де вогнів фотосток, -
Град попід облаки,
Як осіянний стовп!
Всі твої мертві в нім,
Дивляться з стін церков;
Більша за всі земні,
Горлом іде любов...
ну і т.д.

Частіше дивімося в небо. І нічого не біймося.
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20.02.2022 14:09 Ответить
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20.02.2022 14:09 Ответить
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20.02.2022 13:52 Ответить
**
Доживите за нас!
По минуте, по вздоху… каждый
По удару сердечному, по поцелую, по сну
Мы б и сами еще !… Только мы не смогли однажды
Спрятать шкуру свою и оставить Украину одну

Долюбите за нас!
Наших мам и детей и невесту
Додарите цветы, дочитайте ребенку стих
Мы б и сами могли! Лишь стоять не могли на месте
Когда прыгнул под пули этот юный, красивый псих

Дорастите до нас!
Понемногу, по мили… Прозрейте!
Дотянитесь до плеч, ухватитесь за них сильней
Мы б смогли устоять! Но от снайпера нет спасенья
Нас спасал только Бог и пробитые спины друзей

Посмотрите на нас!
Замерев на Майдане летом
Души наши идут, поднимая опять щиты
Возвращаемся к вам, отогнать озверевший «Беркут»
Чтоб навеки занять на Майдане свои посты…
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20.02.2022 13:53 Ответить
в рашке такого быть не может потому что они генетические бараны и холопы!сдохнут,но будут сидеть в цепях!
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20.02.2022 13:53 Ответить
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20.02.2022 13:58 Ответить
щоб трошки освіжити пам'ять у рибок гупі.. на той момент Порошенко ще не визначився на чиїй стороні він буде.
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20.02.2022 14:00 Ответить
Не бреши кацап,Порох тоді був із народом на Майдані.
От для кого твої висіри на цієї гілці.Порох вам кацапам і досі спокійно спати не дає?
Тільки за це його потрібно поважати..
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20.02.2022 14:31 Ответить
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20.02.2022 14:35 Ответить
який раняний? там тітушку піймали і народ кричить на нього за кадром.. але тут мимо проходив добрий самарітянін Петро і заступився за тітушку поки не був посланий в куй і здимів швиденько.
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20.02.2022 14:43 Ответить
Порошенко на камеру схилився над чоловіком в балаклаві та шоломі і каже щоб його на щиті виносили, а люди за камерою кричать "знімай свого героя 3.14 ти російский" усі навкруги стоять без балаклав. зрозуміло пораняний це тітушка і Порошенко швиденько здимлює... отак Порох в супроводі преси та кінокамер робив революцію...
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20.02.2022 14:52 Ответить
Люди можуть подивитися ,для того я і виклала відео,щоб побачили яка ти брехлива мерзота. Що ховаеш свою ганчирку під прапором Брітані?Правильно робишь,бо твій триколор- брудна криваве ганчір,я ,а ти чеченській раб.
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20.02.2022 15:00 Ответить
лиля дивись не всрись. бо злості в тебе зараз кришку зірве.
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20.02.2022 15:06 Ответить
Що ж ти падла, начепив Юніон Джек, що є символом об'єднання і ллєш своє лайно між українцями? Як тобі вже кортіло сховати власний, узяв би толерантний смугастий, на кшталт німецького, якщо вже власівський не до вподоби.
Наразі, під ним будь який бруд щодо України сприймається органічно.
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20.02.2022 17:00 Ответить


В піарі Порошенку не має рівних.. але ж ми пам'ятаємо.
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20.02.2022 14:41 Ответить
Ні хріна ты не "по,мятаєшь" ,казломорда тварина під проксі.
Порох буде наступним президентом, піди повісся
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20.02.2022 14:45 Ответить
та не дай бог. ще одного правління цього батька Регіонів Україна не витримає. до речі, якщо я під проксі то чому в тебе ім'я російською?
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20.02.2022 14:47 Ответить
При чому тут ім,я, мерзота лапотна? Тобі хтось сказав ,що російськомовні ім,я заборонені в Україні? Чи мрієте ,що російськомовні на вас тут чекають? Та будьте ви прокляті,до сьомого коліна.Це тобі від Одеси,особисто.
Вилізли кацаплячи роги ,кацап. Запам,ятай собі ,Порох наступний президент України.І чим більше ви ,козламорді тварюки , бризкаєте ядом,тим більше Порох заслужив бути наступним президентом в Україні.
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20.02.2022 14:56 Ответить
російскомовне ім'я не заборонені. навіщо ти його російською написало, якщо ти таке патріот? ще й тупеньке.
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20.02.2022 15:02 Ответить
Убогое, ты сказал,что Порох во время Майдана,еще не обозначился на чьей стороне ему быть.Я доказала что ты лживое кацапское падло.А теперь каждый твой комент - спам.
Мне с упырями говорить не о чем, дегенерат.
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20.02.2022 15:07 Ответить
диви як консерву бамбануло! зразу перейшла на ізик. оце нада було з себе українку корчити. чума.
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20.02.2022 15:12 Ответить
Написал рашотролль с ником Egor Shevtsov 094467b8 Ты зачем Бортникова ************ обозвал?
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20.02.2022 15:00 Ответить
ще одна пордужка українки Лили?
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20.02.2022 15:04 Ответить
Жди, сейчас тебе твой куратор объяснит что нельзя упоминать твоего шефа, директора ФСБ не то что обзывать, а и упоминать.
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20.02.2022 15:07 Ответить
Лиля фсьо. википіла.. іди поможи соплі підтирать
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20.02.2022 15:14 Ответить
іди поможи соплі підтирать

Кацапоид рашистский, ты настолько туп что не знаешь кличку Зе? Ты так тупоВАТО, что не слышал слово "шмаркля"?
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20.02.2022 15:18 Ответить
Казламордий не вартий нашої уваги ,Сергію, у спам потвору.
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20.02.2022 15:30 Ответить
Да легко, кацапню надо везде давить.
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20.02.2022 15:32 Ответить
Тут ,сьогодні ,на ювілей Небесної Сотні цілу бригаду рашкотролів мобілізували,адмін не стигає деактивувати.І перше гімно на вентілятор то це про Пороха , він ім як кістка у горлянці.
Зрозуміло чому.Надо обирати Пороха знов, недарма так бояться і ненавидять його москалюги.
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20.02.2022 15:37 Ответить
Поліція затримала ветерана за вигук у бік Зеленського та вимагала у нього документи

Сьогодні під час заходів до дня вшанування Героїв Небесної Сотні, де був присутній президент України Володимир Зеленський, один із ветеранів вигукнув у бік президента слово "чорт". За це присутні на події правоохоронці відвели його в сторону та перевірили документи, пояснивши свої дії тим, що ветеран використовував нецензурну лексику щодо очільника держави.
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20.02.2022 15:40 Ответить
 
 