Вероятности блицкрига для захвата всей Украины нет, - Бутусов КАРТА+ВИДЕО

По состоянию на 17:00 19 февраля существенных изменений в обстановке у границы РФ с Украиной не произошло. Никакого отвода войск РФ не наблюдается.

Об этом в своем видеостриме заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По состоянию на 17:00 19 февраля существенных изменений в обстановке у границы РФ с Украиной не произошло. Появились новые факторы, снизилась активность в двух военных лагерях в Крыму, техника оттуда выведена. Мы не можем установить, куда именно. Впрочем, 2 лагеря в Крыму, там активность действительно снизилась", – отметил Бутусов.

По данным журналиста, заявленного российской стороной отвода войск РФ от украинских границ пока не происходит.

"Пока все остается на своих местах, никакого отвода войск нет. Хочу подчеркнуть, что Россия с 15 по 19 февраля усилила свои группировки вблизи украинской границы, в частности группировки в районе Речица - Мозырь. Там появилось буквально 15-17 февраля три новых лагеря российских войск", - добавил Бутусов.

Также он упомянул, что в районе Припяти появился, а затем исчез понтонный мост.

"То есть противник отрабатывал наведение переправы", – заметил главный редактор Цензор.НЕТ.

По данным Бутусова, сохраняется угрожающая концентрация российских войск на направлении Белгород – Курск.

"Там сосредоточены российские войска. За последние 4 дня противник развернул в этом районе 5 лагерей или проводит активные действия в тех лагерях, которые уже развернуты. Отмечается повышенная активность и прибытие новых дополнительных российских сил. Это та группировка, которая угрожает Харькову... Скорее всего, там находится до 6 батальонно-тактических групп", - отметил он.

Кроме того, по его словам, наблюдается перебрасывание войск и активность Воронежско-Валуйской группировки врага.

"Не менее 13-14 батальонно-тактических групп. Судя по видео перебрасывания в этот район 27-й мотострелковой бригады ВС РФ, скорее всего, эта группировка также получила какое-то дополнительное усиление", - добавил Бутусов.

"Мы видим дислокацию противника, видим его силы. Еще раз хочу всем сказать: вероятности такого блицкрига для захвата всей Украины нет. Когда вы слышите прогнозы, что Россия разгромит украинскую армию за 24 часа, за 48 часов, за 72 часа, сразу хочу сказать: это невозможно. Наземные силы с такой скоростью не действуют", - добавил Бутусов.

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"Украина имеет высокий оборонный потенциал, готова к отпору. Готова не только наша армия, но и весь украинский народ", - резюмирует он.