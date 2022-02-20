Вероятности блицкрига для захвата всей Украины нет, - Бутусов КАРТА+ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 17:00 19 февраля существенных изменений в обстановке у границы РФ с Украиной не произошло. Никакого отвода войск РФ не наблюдается.
Об этом в своем видеостриме заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По состоянию на 17:00 19 февраля существенных изменений в обстановке у границы РФ с Украиной не произошло. Появились новые факторы, снизилась активность в двух военных лагерях в Крыму, техника оттуда выведена. Мы не можем установить, куда именно. Впрочем, 2 лагеря в Крыму, там активность действительно снизилась", – отметил Бутусов.
По данным журналиста, заявленного российской стороной отвода войск РФ от украинских границ пока не происходит.
"Пока все остается на своих местах, никакого отвода войск нет. Хочу подчеркнуть, что Россия с 15 по 19 февраля усилила свои группировки вблизи украинской границы, в частности группировки в районе Речица - Мозырь. Там появилось буквально 15-17 февраля три новых лагеря российских войск", - добавил Бутусов.
Также он упомянул, что в районе Припяти появился, а затем исчез понтонный мост.
"То есть противник отрабатывал наведение переправы", – заметил главный редактор Цензор.НЕТ.
По данным Бутусова, сохраняется угрожающая концентрация российских войск на направлении Белгород – Курск.
"Там сосредоточены российские войска. За последние 4 дня противник развернул в этом районе 5 лагерей или проводит активные действия в тех лагерях, которые уже развернуты. Отмечается повышенная активность и прибытие новых дополнительных российских сил. Это та группировка, которая угрожает Харькову... Скорее всего, там находится до 6 батальонно-тактических групп", - отметил он.
Кроме того, по его словам, наблюдается перебрасывание войск и активность Воронежско-Валуйской группировки врага.
"Не менее 13-14 батальонно-тактических групп. Судя по видео перебрасывания в этот район 27-й мотострелковой бригады ВС РФ, скорее всего, эта группировка также получила какое-то дополнительное усиление", - добавил Бутусов.
"Мы видим дислокацию противника, видим его силы. Еще раз хочу всем сказать: вероятности такого блицкрига для захвата всей Украины нет. Когда вы слышите прогнозы, что Россия разгромит украинскую армию за 24 часа, за 48 часов, за 72 часа, сразу хочу сказать: это невозможно. Наземные силы с такой скоростью не действуют", - добавил Бутусов.
"Украина имеет высокий оборонный потенциал, готова к отпору. Готова не только наша армия, но и весь украинский народ", - резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
п.с. Україні своє робить!
Спокійно чистити зброю, озброюватись, підтримувати нашу армію, чистити наші ряди від агентури, будувати економіку, народжувати дітей і виховувати їх патріотами! Ми маємо бути готовими завжди, ми маємо бути сильними!
Россия делает вид, что нападёт.
США делают вид, что верят.
Украина делает вид, что не верит. Но готова ко всему!
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Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей на тему моральных качеств российских военных и последствий их пребывания на территории Беларуси.
«Сухпайки и керосин продали, ящик водочки набрали».
«Им лишь бы не работать, готовы в мороз в палатках бухать».
«Еще немного, и танчики свои ржавые начнут на водку менять».
«Никакого наступления не будет. Танки и техника не сдвинется с места, так как топливо уже давно конвертировано в спиртное, как и выданные на месяц сухпайки. Пьяные буряты либо спят в садоводческих товариществах, либо голодные гоняются за отдельными курами, еще не спрятанными белорусcкими крестьянами».
«Живут в Лунинце вояки в палатках зеленых прям под автомобильным мостом в центре города. Рядом в несколько рядов куча техники военной, прикрытой брезентом. Продают солярку местным по 80-90 коп. от 100 литров. Скупают в магазинах алкоголь. Со слов знакомой, набиваются к местным женщинам «помыться»...»
«Вот это дно пытается навязать свое виденье мира, наблюдая его всю жизнь через призму стакана».
«Там, где появляются русские, там наступает нищета, пьянство, повальная деградация населения. И эти освободители лезут во все сферы жизнедеятельности людей. Жители скоро взвоют! »
«Последняя забава перед погибелью в случае агрессии. Кому повезет остаться в живых - медалька и инавлидность, в лучшем случае - возвращение в забытый богом гарнизон».
«Вспоминается фильм «Свадьба в Малиновке». Кони пьяные, хлопцы запряженные!Оказывается, это не фантазии режиссера. Пара дронов со спиртным - и боевой бурят нейтрализован».
«Они и Россию разворуют и продадут так, как разворовали и продали СССР. Путин со своей бандой разворовывает и вывозит в банки НАТО миллиарды, ну а его тупые и вечно пьяные солдафоны воруют и торгуют казенной солярой. Одна шайка-лейка».
«Для того, чтобы остановить наступление по земле, достаточно отступая оставлять цистерны с водярой и спиртом, а потом развернуться - и перебить алкашей».
«Пьяные вообще на смерть и убой пойдут только так, им же все по колено. Ну, утилизируют на этот раз их украинцы - и порядок».
«Деградация российских войск на столько велика, что ничему уже не удивляешься. Российские военные - как на подбор - одни орлы. Правда, без крыльев. Летать не могут, а вот гадить...»
«Это все, что нужно знать о российской армии. Пьянство, отсутствия дисциплины и самодисциплины. Продажа сухпайков местным жителям или перекупам, на вырученные деньги тут же куплен самогон и выпит до состояния полной невменяемости. Как следствие - летальный исход. Завоеватели... 90% из них привычнее в руках бутылку боярышника держать, чем автомат…»
Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій, і стрій - допоки скону,
допоки світу й сонця - стій і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік.
До нього змалку ти заповідався
до нього сам Господь тебе прирік.
Телеграм-канал «Флагшток» поделился наблюдениями очевидцев:
- Сегодня замечена необычная поставка по железной дороге: «В сторону Гомель-северный военный эшелон РФ с инженерными войсками: на платформах самосвалы, экскаваторы, машины на базе танков, несколько крытых вагонов и 4 пассажирских»
- Гомельский аэропорт сосредоточился на принятии военных рейсов. Все они не отображаются в публичных сервисах. В последнюю неделю сообщается о частых приземлениях транспортных Илов, фиксировались вылеты бомбардировщиков.
- По объездной дороге Е95 фиксируется постоянный трафик сотен единиц военной техники (двигаются из центра Беларуси М5 на Полесье М10), вновь замечены понтоны и лодки.
- Читатель из Брагина: объездная Р35 вчера утром гудела от военного транспорта.
- Около станции Зябровка вновь зафиксирована военная техника РФ.
На видео вчерашнее движение техники по М5 и техника в Зябровке.
Товариші призовники - завтра о шостій у воєнкоматі! Питання є ?
Є !!! Кулемети свої брать, чи держава мусіть дать !?
Могли бьІ молдаване немного побеспокоить Приднестровье, хотя бьІ формально, Жаль не доработали румьІньІ.
А грузиньІ совсем здулись, а ведь Украина здорово помогла им в 2008 году. Те ребята, которьІе воюют в рядах ЗСУ не в счет.
«Ваша победа - наша победа»
Известные политики, актеры, активисты и спортсмены из Грузии обратились к украинцам.
Тоже самое касается морского десанта, который тихоходен, не может скрыться в овражке, а наши Пионы уже давно отработали свои действия и два их попадания - корабль типа корвет тонет.
Явно же видно, что расчет на окружение группировки плюс Киев.
Все посольства выехали во Львов, в западной прессе его уже называют запасной столицей.
Значит, они уверены, что там безопасно.
К тому же это сигнал - "Мы верим Вова, что ты крутой, что ты нападешь. Но только ты должен знать, что цивилизованный мир будет с Украиной, дипломаты не прекратят своей работы, а вся вина за войну ляжет на тебя".
Как сказал Джонсон? "И тогда это должен быть конец России и мы должны увидеть этот конец". Ярый поклонник основателя Антигитлеровской коалиции, Уинстона Черчилля, между прочим.
22 лютого беруть їх в одкб
23 лютого напад
картіна маслом в.хуйло
Там ешелонована оборона. Можуть тільки почати на Донбассі, щоб сковати наши війська бойовими діями, а тим часом їх головна сила, 1-я танкова армія, спробує взяти у котел наши війска на Донбассі. Але це вже і є повномасштабне вторгнення, зі всіма наслідками.
Але в нас і танчики також є, і літаки, і гармати и ПТРК.
Тільки підійдуть до нашого кордону, як в нас станут садитися литаки дружніх країн ще і з Стінгерами. А можуть ще й режим "чистого неба оголосити", для захисту своїх пасажирських літаків, як у Лівії зробили, а потім Каддафі і трубі спіймали...
А то, що вони напланували, так нам міністерство оборони ВБ, карту нападу передали.
Так на тій мапі немає напрямким з ОРДЛО. Там на Маріуполь і від нього на Крим, увздожь берегу моря. 1-а танкова заходить у тил нашої гупировки біля ОРДЛО. На Кіїв аж з трох напрямків - одна скрізь Чорнобіль, дві други з Лівого берегу річки Дніпро. З Крима на застріч групировки з Маріуполя. А з під Білгорода на оточення Харькова. А там вони взагалі планують - як вийде.
Держимо кулаки за ЗСУ, НГ та ПВ.
Річ скоріш у другому, що треба частину тих грошей, що на "Велике крадівництво" перенаправити на інши цілі.
- додати декілька мільярдів, на те щоб повисити у часи такої напруги грошове забеспечення військовослужбовців хочаб до 20 000 грн рядовому не на лінії бойових дій. І навить цього мало, щоб також як і кацапи сидити зараз у палатках та месити грязюку. Таке підвищення доукомплектує бригади. Украінці достатньо патриотични, тому грошове забеспечення не на першому місті у військах. А взагалі, треба булоб зробити мінімалку з 28 тисяч, щоб не було потреби їхати у туж Пльщу на зароботки, тоді армія отримає більш навчених військовослужбовців.
- треба декілька мільярдів на покращення грошового забезпечення Нацгвардії. Ну може у таких підрозділах як то, що охороняють Південьмаш, бо це всеж не на полігоні під обстрилами, алеж вони також у любу мить можуть прийняти бій, а їх родини...
- Ось зараз морська блокада. Треба НЕГАЙНО виделіти гроши на виплату заборгованості шахтарям держшахт, та гроши на негайне збільшення добичи вугілля на них
- да запустити негайно Юлю для аудиту Навтогаза та Украгаздобичи, та посилити її групу Смешко та Налівайченко, яки мають звязки серед патриотично настроєної частині СБУ.. Це грошей не потребуе, навпаки впевнен, що це суттево додасть грошей у бюджет, і не тільки грошей, але й взнаємо справжню ціфру добичи газу у Україні.
Чому я так про енергетику. Бо в противника два основних напрямка війни з нами - військовий, та енергетичний. І якщо на фронті, під тиском мирових лідерів може ситуація заспокоїтися, а в енергетиці тиск буде збільшуватися.
І якщо зрадника Муженко заменил поважний Залужний, то в енергетиці Герус, Арахамія, а ще й Гетьманцев, і все це наближені до Зеленського, алеж вони вороги України, но Зеленський цьому не вірить.