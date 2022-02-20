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Вероятности блицкрига для захвата всей Украины нет, - Бутусов КАРТА+ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 17:00 19 февраля существенных изменений в обстановке у границы РФ с Украиной не произошло. Никакого отвода войск РФ не наблюдается.

Об этом в своем видеостриме заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По состоянию на 17:00 19 февраля существенных изменений в обстановке у границы РФ с Украиной не произошло. Появились новые факторы, снизилась активность в двух военных лагерях в Крыму, техника оттуда выведена. Мы не можем установить, куда именно. Впрочем, 2 лагеря в Крыму, там активность действительно снизилась", – отметил Бутусов.

По данным журналиста, заявленного российской стороной отвода войск РФ от украинских границ пока не происходит.

"Пока все остается на своих местах, никакого отвода войск нет. Хочу подчеркнуть, что Россия с 15 по 19 февраля усилила свои группировки вблизи украинской границы, в частности группировки в районе Речица - Мозырь. Там появилось буквально 15-17 февраля три новых лагеря российских войск", - добавил Бутусов.

Также он упомянул, что в районе Припяти появился, а затем исчез понтонный мост.

"То есть противник отрабатывал наведение переправы", – заметил главный редактор Цензор.НЕТ.

По данным Бутусова, сохраняется угрожающая концентрация российских войск на направлении Белгород – Курск.

"Там сосредоточены российские войска. За последние 4 дня противник развернул в этом районе 5 лагерей или проводит активные действия в тех лагерях, которые уже развернуты. Отмечается повышенная активность и прибытие новых дополнительных российских сил. Это та группировка, которая угрожает Харькову... Скорее всего, там находится до 6 батальонно-тактических групп", - отметил он.

Кроме того, по его словам, наблюдается перебрасывание войск и активность Воронежско-Валуйской группировки врага.

"Не менее 13-14 батальонно-тактических групп. Судя по видео перебрасывания в этот район 27-й мотострелковой бригады ВС РФ, скорее всего, эта группировка также получила какое-то дополнительное усиление", - добавил Бутусов.

"Мы видим дислокацию противника, видим его силы. Еще раз хочу всем сказать: вероятности такого блицкрига для захвата всей Украины нет. Когда вы слышите прогнозы, что Россия разгромит украинскую армию за 24 часа, за 48 часов, за 72 часа, сразу хочу сказать: это невозможно. Наземные силы с такой скоростью не действуют", - добавил Бутусов.

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"Украина имеет высокий оборонный потенциал, готова к отпору. Готова не только наша армия, но и весь украинский народ", - резюмирует он.

Вероятности блицкрига для захвата всей Украины нет, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+17
https://www.flightradar24.com/multiview/2ae17b1c,2adfd37d
сканят кацапов, круглосуточно держа в небе над Украиной самолеті НАТО))
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20.02.2022 14:09
+17
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20.02.2022 14:11
+16
После бомбардировки Киева или любого другого мирного города именно УКРАИНЕЦ имеет полное право уничтожать любую свинособака где угодно и как угодно
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20.02.2022 14:07
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Два ботоксних дегенерата - сцикуна московських у відкриту йти війною бояться... Здулись пантогони! Пакостити будуть по мєлкому, якими вони і ї, сцикунами - сирунами.

п.с. Україні своє робить!
Спокійно чистити зброю, озброюватись, підтримувати нашу армію, чистити наші ряди від агентури, будувати економіку, народжувати дітей і виховувати їх патріотами! Ми маємо бути готовими завжди, ми маємо бути сильними!
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20.02.2022 13:59 Ответить
ТЁТЯ РОЗА



Россия делает вид, что нападёт.
США делают вид, что верят.
Украина делает вид, что не верит. Но готова ко всему!
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20.02.2022 14:00 Ответить
Ще півроку таких "маневрів" і на болотах будуть благати, щоб НАТО дало гроші, щоб забрати металобрухт з кордонів.
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20.02.2022 14:01 Ответить
на болотах за Прип'яттю зараз...
https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/20/455380/

Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей на тему моральных качеств российских военных и последствий их пребывания на территории Беларуси.

«Сухпайки и керосин продали, ящик водочки набрали».

«Им лишь бы не работать, готовы в мороз в палатках бухать».

«Еще немного, и танчики свои ржавые начнут на водку менять».

«Никакого наступления не будет. Танки и техника не сдвинется с места, так как топливо уже давно конвертировано в спиртное, как и выданные на месяц сухпайки. Пьяные буряты либо спят в садоводческих товариществах, либо голодные гоняются за отдельными курами, еще не спрятанными белорусcкими крестьянами».

«Живут в Лунинце вояки в палатках зеленых прям под автомобильным мостом в центре города. Рядом в несколько рядов куча техники военной, прикрытой брезентом. Продают солярку местным по 80-90 коп. от 100 литров. Скупают в магазинах алкоголь. Со слов знакомой, набиваются к местным женщинам «помыться»...»

«Вот это дно пытается навязать свое виденье мира, наблюдая его всю жизнь через призму стакана».

«Там, где появляются русские, там наступает нищета, пьянство, повальная деградация населения. И эти освободители лезут во все сферы жизнедеятельности людей. Жители скоро взвоют! »

«Последняя забава перед погибелью в случае агрессии. Кому повезет остаться в живых - медалька и инавлидность, в лучшем случае - возвращение в забытый богом гарнизон».

«Вспоминается фильм «Свадьба в Малиновке». Кони пьяные, хлопцы запряженные!Оказывается, это не фантазии режиссера. Пара дронов со спиртным - и боевой бурят нейтрализован».

«Они и Россию разворуют и продадут так, как разворовали и продали СССР. Путин со своей бандой разворовывает и вывозит в банки НАТО миллиарды, ну а его тупые и вечно пьяные солдафоны воруют и торгуют казенной солярой. Одна шайка-лейка».

«Для того, чтобы остановить наступление по земле, достаточно отступая оставлять цистерны с водярой и спиртом, а потом развернуться - и перебить алкашей».

«Пьяные вообще на смерть и убой пойдут только так, им же все по колено. Ну, утилизируют на этот раз их украинцы - и порядок».

«Деградация российских войск на столько велика, что ничему уже не удивляешься. Российские военные - как на подбор - одни орлы. Правда, без крыльев. Летать не могут, а вот гадить...»

«Это все, что нужно знать о российской армии. Пьянство, отсутствия дисциплины и самодисциплины. Продажа сухпайков местным жителям или перекупам, на вырученные деньги тут же куплен самогон и выпит до состояния полной невменяемости. Как следствие - летальный исход. Завоеватели... 90% из них привычнее в руках бутылку боярышника держать, чем автомат…»
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20.02.2022 14:14 Ответить
Хоч тут сябрам повезло, весь неліквід з магазинів піде, москалям навіть з помийки буде смачніше ніж російська їжа.
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20.02.2022 14:17 Ответить
Единственная проблема, что снаряды и ракеты не бывают пьяными.
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20.02.2022 14:19 Ответить
Да ты набутылочник не уймешься
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20.02.2022 14:25 Ответить
Потому что новость про пьяных русских это обычная пропаганда, чтобы Украина верила что русская армия недееспособна. Это как про тупого Путина, который загнал себя в ловушку.
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20.02.2022 14:29 Ответить
Так что Укране сдаватся? Какие твои предложения?
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20.02.2022 14:28 Ответить
Стишок Стуса.

Терпи, терпи - терпець тебе шліфує,
сталить твій дух - тож і терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не врятує,
ніхто не зіб'є з власної тропи.
На ній і стій, і стрій - допоки скону,
допоки світу й сонця - стій і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки вік.
До нього змалку ти заповідався
до нього сам Господь тебе прирік.
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20.02.2022 14:30 Ответить
Терпеть это ваше, кацапское. Терпеть бомбардировки Киева никто не будет. Будет отпор и на фронте и терракты в раше, готовся
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20.02.2022 14:32 Ответить
Безусловно. Ведь Стус кацап. Он вообще из Донецка. Лох, короче.
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20.02.2022 14:34 Ответить
Если бы Стус был жив сейчас он бы воевал в украинской армии с нечестью кацапской. Ты думаешь наверно, что крутой манипулятор, да? Приведя слова Стуса вообще не в тему. Но ты даун кацапский обыкновенный и гореть тебе в аду
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20.02.2022 14:37 Ответить
Речь про то что нельзя ломаться и терять решимость перед врагом, а не про то чтобы быть безвольной скотиной. Я вообще не поклонник поэзии, тем более поэзии украинской, но это великий стих.
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20.02.2022 14:38 Ответить
Вас будут взрывать и убивать. Смирись с этим, что в независимости будешь ты оккупантом или типа мирным клоуном где-то в тылу в кацапии
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20.02.2022 14:41 Ответить
Ага. Но разве не в этом цель Путина была с 14 года? Сломать наш дух?
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20.02.2022 14:42 Ответить
Ну если воевать с кацапами где угодно это сломать дух....... Палишся свинособака, путена тут только ****** величают
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20.02.2022 14:45 Ответить
В последние дни военная техника РФ поставляется в приграничные районы Гомельщины все активнее.

Телеграм-канал «Флагшток» поделился наблюдениями очевидцев:

- Сегодня замечена необычная поставка по железной дороге: «В сторону Гомель-северный военный эшелон РФ с инженерными войсками: на платформах самосвалы, экскаваторы, машины на базе танков, несколько крытых вагонов и 4 пассажирских»

- Гомельский аэропорт сосредоточился на принятии военных рейсов. Все они не отображаются в публичных сервисах. В последнюю неделю сообщается о частых приземлениях транспортных Илов, фиксировались вылеты бомбардировщиков.

- По объездной дороге Е95 фиксируется постоянный трафик сотен единиц военной техники (двигаются из центра Беларуси М5 на Полесье М10), вновь замечены понтоны и лодки.

- Читатель из Брагина: объездная Р35 вчера утром гудела от военного транспорта.

- Около станции Зябровка вновь зафиксирована военная техника РФ.

На видео вчерашнее движение техники по М5 и техника в Зябровке.
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20.02.2022 15:22 Ответить
Какие нахрен у россии ракеты?Те которые падали в иране при полете в сирию?Американцы поставят помехи сраному глонасу и все.
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20.02.2022 14:03 Ответить
головне щоб ідіоти не додумались ядерну зброю застосувати заради миттєвої перемоги, бо там серед кретинів є бажання.
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20.02.2022 14:06 Ответить
А еси па ним.
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20.02.2022 17:38 Ответить
але відтяпають знову шматки областей і будемо ми підписувати "мирні" плани й волати про несправедливість, а захід висловлювати стурбованість, і знову все по колу... тому битися треба до останнього, мордор треба знищити
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20.02.2022 14:09 Ответить
Згадався анекдот, з бородою...
Товариші призовники - завтра о шостій у воєнкоматі! Питання є ?
Є !!! Кулемети свої брать, чи держава мусіть дать !?
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20.02.2022 14:11 Ответить
Блицкриг по уе…ю ***** об стену)
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20.02.2022 14:12 Ответить
Удивляет позиция молдаван и грузинов. Как водьІ в рот набрали.

Могли бьІ молдаване немного побеспокоить Приднестровье, хотя бьІ формально, Жаль не доработали румьІньІ.

А грузиньІ совсем здулись, а ведь Украина здорово помогла им в 2008 году. Те ребята, которьІе воюют в рядах ЗСУ не в счет.
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20.02.2022 14:14 Ответить
У Грузии давно у власти пророссийская партия, которая маскируется под патриотов. Впрочем как у нас.
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20.02.2022 14:18 Ответить
У вас прочеченская
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20.02.2022 14:29 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/2/16/454994/

«Ваша победа - наша победа»

Известные политики, актеры, активисты и спортсмены из Грузии обратились к украинцам.
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20.02.2022 14:57 Ответить
В смысле «грузины здулись»? А это, это и это что?
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20.02.2022 15:16 Ответить
походу Путин хоч забрать Донбасс, признать Лугандонию как республики, но в обход санкций.
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20.02.2022 14:15 Ответить
нету никакого "обхода санкций", дурень
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20.02.2022 14:26 Ответить
Самый вероятный их план. Под чужим флагом выйти на границы областей.
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20.02.2022 14:33 Ответить
каким чужим, амеры их передвижения рассматривают со спутников как букашек под микроскопом
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20.02.2022 14:53 Ответить
Микроскоп к делу не пришьешь. Шевроны снимут и ихтамнет.
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20.02.2022 14:55 Ответить
это для внутренего потребителя. даные передвижения военой техники и личного состава фиксируются для Гааги
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20.02.2022 14:58 Ответить
Их там не будет, чирваки усех переварят и высрут.
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20.02.2022 17:40 Ответить
Знаете анекдот про импотента? "Хотеть-то он хочет. Да неможет".
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20.02.2022 16:31 Ответить
ЗасРашка надеется на высадку десанта.Иначе потери будут очень серьезные.А вопрос к нашим ПВО.
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20.02.2022 14:31 Ответить
Вот если решится, то тогда это будет праздник. Транспортный самолет, это большая и малоподвижная цель, а для выброски десанта нужно снизить высоту. Сначала нужно уничтожить всю нашу ПВО, но тогда какой смысл в выброске десанта?

Тоже самое касается морского десанта, который тихоходен, не может скрыться в овражке, а наши Пионы уже давно отработали свои действия и два их попадания - корабль типа корвет тонет.
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20.02.2022 16:35 Ответить
Всю Украину никто брать не собирается. К чему эти оценки?
Явно же видно, что расчет на окружение группировки плюс Киев.

Все посольства выехали во Львов, в западной прессе его уже называют запасной столицей.
Значит, они уверены, что там безопасно.
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20.02.2022 14:32 Ответить
Чим ? 15 тисячами забрьохканих мокшів,які вже по три місяці не купалися по людські?
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20.02.2022 14:52 Ответить
Только твои воображаемые друзья называют Львов второй столицей.
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20.02.2022 16:31 Ответить
А помощь они нам как оказывать будут? Через посольства. Так вот в час "Ч" посольства уже должны согласовывать воздушные и наземные поставки для армии Украины разного оружия, а не эвакуироваться и разворачиваться на новом месте.

К тому же это сигнал - "Мы верим Вова, что ты крутой, что ты нападешь. Но только ты должен знать, что цивилизованный мир будет с Украиной, дипломаты не прекратят своей работы, а вся вина за войну ляжет на тебя".
Как сказал Джонсон? "И тогда это должен быть конец России и мы должны увидеть этот конец". Ярый поклонник основателя Антигитлеровской коалиции, Уинстона Черчилля, между прочим.
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20.02.2022 16:39 Ответить
21 лютого визнають ордло
22 лютого беруть їх в одкб
23 лютого напад

картіна маслом в.хуйло
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20.02.2022 14:49 Ответить
Тільки не 23! У мого цімбора день народження вже придбаний літровий Гленфідік 12 річний...
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20.02.2022 15:04 Ответить
24 лютого, траур у Москві по сотням спаленних танків та тисячам загиблих "бурятів".

Там ешелонована оборона. Можуть тільки почати на Донбассі, щоб сковати наши війська бойовими діями, а тим часом їх головна сила, 1-я танкова армія, спробує взяти у котел наши війска на Донбассі. Але це вже і є повномасштабне вторгнення, зі всіма наслідками.
Але в нас і танчики також є, і літаки, і гармати и ПТРК.
Тільки підійдуть до нашого кордону, як в нас станут садитися литаки дружніх країн ще і з Стінгерами. А можуть ще й режим "чистого неба оголосити", для захисту своїх пасажирських літаків, як у Лівії зробили, а потім Каддафі і трубі спіймали...
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20.02.2022 16:45 Ответить
Окружєать групировку біля луганська. Ударять 16-ть БТГ 1-т армієї з кордону зі сторони Валуйки. Потім буде Мінськ-3- мінус Луганська обл. 10 тисяч полонених
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20.02.2022 18:11 Ответить
Хрен їм.

А то, що вони напланували, так нам міністерство оборони ВБ, карту нападу передали.
Так на тій мапі немає напрямким з ОРДЛО. Там на Маріуполь і від нього на Крим, увздожь берегу моря. 1-а танкова заходить у тил нашої гупировки біля ОРДЛО. На Кіїв аж з трох напрямків - одна скрізь Чорнобіль, дві други з Лівого берегу річки Дніпро. З Крима на застріч групировки з Маріуполя. А з під Білгорода на оточення Харькова. А там вони взагалі планують - як вийде.
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20.02.2022 18:21 Ответить
***** загнеться
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20.02.2022 14:50 Ответить
Просто цікаво, що з оборонними укріпленнями по кордону? Чи перекрито сполучення, чи заміновані дороги і поля, чи введений військовий стан у прикордонних областях, чи виділені, бл*ть, ще пару сотень млрд на армію (з врахуванням скільки пиз-ся, це не стало б проблемою). Щось не чув про жодні дії влади, і напевне не тому, що це секрет (усі секрети і так росіянам відомі з перших вуст), а тому що не робиться ні-хє-ра. При тому що 140 тис росіян це не багато щоб від них боронити країну.
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20.02.2022 15:22 Ответить
Ты пришёл задавать глубоко милитарные вопросы в каменты жёлтого новостника?
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20.02.2022 16:32 Ответить
Та все вже відомо, просто про це багато не кажуть. Війська розгонуті, з відпусток повизивали.
Держимо кулаки за ЗСУ, НГ та ПВ.
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20.02.2022 16:48 Ответить
Хз, все одно думаю зараз саме час вкинути 100-200 млрд на армію, хоча це треба було зробити ще "вчора"
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20.02.2022 19:22 Ответить
Як що відверто, то гроши на армію в бюджеті, це як що на зараз, то є, бо можно брати зараз все, що розтягнуто на рік.

Річ скоріш у другому, що треба частину тих грошей, що на "Велике крадівництво" перенаправити на інши цілі.
- додати декілька мільярдів, на те щоб повисити у часи такої напруги грошове забеспечення військовослужбовців хочаб до 20 000 грн рядовому не на лінії бойових дій. І навить цього мало, щоб також як і кацапи сидити зараз у палатках та месити грязюку. Таке підвищення доукомплектує бригади. Украінці достатньо патриотични, тому грошове забеспечення не на першому місті у військах. А взагалі, треба булоб зробити мінімалку з 28 тисяч, щоб не було потреби їхати у туж Пльщу на зароботки, тоді армія отримає більш навчених військовослужбовців.

- треба декілька мільярдів на покращення грошового забезпечення Нацгвардії. Ну може у таких підрозділах як то, що охороняють Південьмаш, бо це всеж не на полігоні під обстрилами, алеж вони також у любу мить можуть прийняти бій, а їх родини...

- Ось зараз морська блокада. Треба НЕГАЙНО виделіти гроши на виплату заборгованості шахтарям держшахт, та гроши на негайне збільшення добичи вугілля на них

- да запустити негайно Юлю для аудиту Навтогаза та Украгаздобичи, та посилити її групу Смешко та Налівайченко, яки мають звязки серед патриотично настроєної частині СБУ.. Це грошей не потребуе, навпаки впевнен, що це суттево додасть грошей у бюджет, і не тільки грошей, але й взнаємо справжню ціфру добичи газу у Україні.
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20.02.2022 20:07 Ответить
Ще частину грошей з крадівництва, на переобладнання ТЕС, на прокладку паралельно нашої ГТС труб меньшого діаметру (тиск газу буде потрібно держати меньшим), надтерміново робити заміну компрессорного обладнання ГТС на більш економічні.

Чому я так про енергетику. Бо в противника два основних напрямка війни з нами - військовий, та енергетичний. І якщо на фронті, під тиском мирових лідерів може ситуація заспокоїтися, а в енергетиці тиск буде збільшуватися.
І якщо зрадника Муженко заменил поважний Залужний, то в енергетиці Герус, Арахамія, а ще й Гетьманцев, і все це наближені до Зеленського, алеж вони вороги України, но Зеленський цьому не вірить.
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20.02.2022 20:16 Ответить
- у нас така влада на чолі з презелею со товаріщамі, що не знаєш гірше відкрите зло путі, чи продажне своє
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21.02.2022 02:05 Ответить
Их там нет!!!
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20.02.2022 17:50 Ответить
Кацапы прямо нависают над Киевом. Я бы вообще закрыл границу с Белоруссией и заминировал все
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20.02.2022 18:40 Ответить
- бацка лукашенко жидко обделался и стал еще хуже пути
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21.02.2022 02:00 Ответить
есть информация, что командиры российских воинских частей получили приказ на вскрытие пакетов в 22:30 (мск) 22.02.2020
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21.02.2022 09:28 Ответить
уточняю: в 23:30 (мск)
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21.02.2022 09:30 Ответить
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