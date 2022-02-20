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Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты снова нарушают режим "тишины" в Донецкой области, вследствие обстрелов повреждены дома в селе Победа и городе Железное.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

По оперативной информации, утром произошел интенсивный обстрел окрестностей Марьинки – снаряды российской тяжелой артиллерии долетали в школу-интернат.

Кроме того, сегодня утром были разрушены 4 дома в селе Победа.

Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 01
Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 02
Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 03
Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 04
Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки 05

А со стороны Горловки оккупанты ведут обстрел города Железное - 2 снаряда попали в частный дом, повредили окна, крышу и одну комнату.

"К счастью, по состоянию на этот момент жертв нет. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу", - отметил глава области.

Смотрите также: Войска РФ 19 февраля вели массированные обстрелы на Донбассе, применяя тяжелую артиллерию. Зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО
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Топ комментарии
+36
У кацапів у крові не будувати , а знищувати. Це повинні розуміти навіть ваші діти!
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20.02.2022 14:38
+17
це повинен розуміти весь світ
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20.02.2022 14:46
+12
Кацап - это паразит на теле планеты.
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20.02.2022 15:05
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У кацапів у крові не будувати , а знищувати. Це повинні розуміти навіть ваші діти!
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20.02.2022 14:38 Ответить
це повинен розуміти весь світ
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20.02.2022 14:46 Ответить
Ненавиджу!(((((
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20.02.2022 14:58 Ответить
Мы должны уничтожить росейских оккупантов ВСЕХ до единого во славу УКРАИНЫ !!!
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20.02.2022 14:58 Ответить
Ну так хватит болтать с дивана! Собирайся, переходи на ту сторону и начинай уничтожать! По ночам сжигай комендатуры, убивай постовых, взрывай железную дорогу... Или лучше с дивана воевать?
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20.02.2022 15:08 Ответить
Зря ты ватан, так нервничаешь ,тут ВСЕМ на кацапские истерики ТЬФУ и растереть ...
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20.02.2022 15:23 Ответить
Е 6 ать ты клоун, ты просто давно в чужых руках не всырався
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20.02.2022 19:19 Ответить
москва будет разрушена.
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20.02.2022 15:02 Ответить
Когда Пушилин, Пасечник и все их террористические ОПГ будут арестованы и предстанут перед украинским судом, я бы их направила дома вот эти вот разрушенные отстраивать, причем голыми руками.
Они бы у меня бетон мешали ладошками и штукартурку зубной щеткой накладывали.
И чтобы переделывали столько раз, чтобы блестела работа, как у кота яйтсо.
А как отстроят - так можно и на зону отдыхать, шить что нужное ВСУ.
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20.02.2022 15:05 Ответить
Кремировать, а из того, что останется, сортиры очковые построить, на въёзде из мордора. Как вариант, п.1 можно сократить.
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20.02.2022 15:37 Ответить
Кстати, ещё сортиры можно сложить из голов лениных всяких. Вот это будет ватану дилемма, или в штаны наложить, или любимому вождю, на плешь.
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20.02.2022 15:58 Ответить
Кацап - это паразит на теле планеты.
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20.02.2022 15:05 Ответить
Напрасно вы так. Этих так сказать "паразитов " всё время били и вгоняли в нищету, дерут три лыка с них и сейчас. Богатейшая страна в мире где треть нищих. Разве виноваты они, что родились в России?
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20.02.2022 16:04 Ответить
Неужели не понятно, что события последних дней это просто проверка реакции? Активные обстрелы из тяжелого оружия.. а в ответ? Украина молчит.. Весь мир молчит.. Типа всем плевать.. Подставь вторую щеку.. Ну значит с каждым днем будет все больше и больше...
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20.02.2022 15:06 Ответить
А вот насчет достойного отпора поподробнее бы
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20.02.2022 15:11 Ответить
Памежныя раёны Гомельскай вобласці загаціла вайсковая тэхніка РФ
https://charter97.org/be/news/2022/2/20/455418/
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20.02.2022 15:13 Ответить
То не расєянци! Вони не могли! Як казав на Мюнхенській конференції один найвеличніший політик **********:
Народ Российской Федерации не сможет пойти войной против Украины, Источник: https://censor.net/ru/n3317350
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20.02.2022 15:16 Ответить
а Порошенко сказав що почув гарну промову ...
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20.02.2022 15:23 Ответить
Так там промова складалася не з одної цієї фрази. 😊 І мені приємно, що Порошенко для вас - авторитет!
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20.02.2022 15:27 Ответить
та й він не за абзаци казав .
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20.02.2022 15:30 Ответить
Ви про що? 😲 Зєлєнскій розмовляє абзацами? 🤔
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20.02.2022 15:38 Ответить
та ні Порошенко похвалив промову Зеленського , виходить Порошенко Зелебоб
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20.02.2022 15:47 Ответить
Цікава логіка! 🤔 Скажімо, якщо ти за щось похвали дитину, то ти - розбещувач дітей? 😲
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20.02.2022 16:55 Ответить
навіть мову відняло від такої логіки і порівняння .
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20.02.2022 17:27 Ответить
Мені теж. 😊 Тому працюйте над ловкоб, щоб самому від неї не отримувати шок. 😊
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20.02.2022 17:46 Ответить
амінь ловкобу
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20.02.2022 17:51 Ответить
Воістину амінь! 😊
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20.02.2022 17:55 Ответить
Ждите это фото на рос.тв с пояснениями об обстреле ЗСУ Донецка или Луганска.
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20.02.2022 15:46 Ответить
 
 