Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты снова нарушают режим "тишины" в Донецкой области, вследствие обстрелов повреждены дома в селе Победа и городе Железное.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
По оперативной информации, утром произошел интенсивный обстрел окрестностей Марьинки – снаряды российской тяжелой артиллерии долетали в школу-интернат.
Кроме того, сегодня утром были разрушены 4 дома в селе Победа.
А со стороны Горловки оккупанты ведут обстрел города Железное - 2 снаряда попали в частный дом, повредили окна, крышу и одну комнату.
"К счастью, по состоянию на этот момент жертв нет. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу", - отметил глава области.
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Они бы у меня бетон мешали ладошками и штукартурку зубной щеткой накладывали.
И чтобы переделывали столько раз, чтобы блестела работа, как у кота яйтсо.
А как отстроят - так можно и на зону отдыхать, шить что нужное ВСУ.
https://charter97.org/be/news/2022/2/20/455418/
Народ Российской Федерации не сможет пойти войной против Украины, Источник: https://censor.net/ru/n3317350