Последствия утреннего обстрела войсками РФ окрестностей Марьинки. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты снова нарушают режим "тишины" в Донецкой области, вследствие обстрелов повреждены дома в селе Победа и городе Железное.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

По оперативной информации, утром произошел интенсивный обстрел окрестностей Марьинки – снаряды российской тяжелой артиллерии долетали в школу-интернат.

Кроме того, сегодня утром были разрушены 4 дома в селе Победа.











А со стороны Горловки оккупанты ведут обстрел города Железное - 2 снаряда попали в частный дом, повредили окна, крышу и одну комнату.

"К счастью, по состоянию на этот момент жертв нет. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор врагу", - отметил глава области.

Смотрите также: Войска РФ 19 февраля вели массированные обстрелы на Донбассе, применяя тяжелую артиллерию. Зафиксированы более 900 попаданий только из крупнокалиберного оружия, - Бутусов. КАРТА+ВИДЕО