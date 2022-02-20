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Денисова об обстрелах со стороны войск РФ на Донбассе: Каждый час получаю уведомления о новых разрушениях жилых домов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Эскалация вооруженного конфликта Российской Федерацией на востоке Украины, где за последние двое суток ОБСЕ зафиксировала 3600 нарушений режима "тишины", приводит к потере человеческих жизней, как гражданских, так и военных, а также к значительным разрушениям объектов инфраструктуры и жилья гражданского населения, что является нарушением Женевских конвенций о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Об этом написала в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обстреливая объекты жизнедеятельности и населенные пункты, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на жизнь. Каждый час получаю уведомления о новых разрушениях жилых домов в населенных пунктах преимущественно Донецкой области", - отметила она.

В часности, по данным Гуманитарной миссии "Пролисок", только за ночь и утро 19.02.2022 года около 40 домов были повреждены в селах Николаевка, Новогнатовка, Старогнатовка, Гранитное Донецкой области и селах Сизое, Новозвановка Луганской области. Ведутся обстрелы окрестностей Станицы Луганской и по всей линии разграничения. По состоянию на это время эта цифра удвоилась.

Денисова об обстрелах со стороны войск РФ на Донбассе: Каждый час получаю уведомления о новых разрушениях жилых домов 01

Денисова отмечает, что люди в населенных пунктах, обстреливаемых войсками РФ, терпят не только материальный ущерб, но и получают психологические травмы, что приводит к негативным последствиям для здоровья.

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"Прошу органы украинской власти принять все возможные меры для обеспечения поддержки пострадавшего населения, недопущения возникновения рисков для жизни и здоровья людей, а также предоставления гуманитарной и психологической помощи. Обращаюсь к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой фиксировать факты военных преступлений против мирных граждан Украины. Призываю международное сообщество усилить санкций против Российской Федерации в целях деэскалации конфликта, достижения стабилизации ситуации на востоке Украины и восстановления мира", - резюмирует омбудсмен.

Денисова об обстрелах со стороны войск РФ на Донбассе: Каждый час получаю уведомления о новых разрушениях жилых домов 02
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Разве это обстрелы?
Не вооруженные провокации?
У зеленского ведь именно такая риторика!
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20.02.2022 15:11 Ответить
❗️ В Воронежской области РФ введен режим ЧС из-за растущего потока беженцев из оккупированного Донбасса. https://t.me/charter97_org/62363
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20.02.2022 15:16 Ответить
Я так понимаю, санкции вводить еще рано?
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20.02.2022 15:20 Ответить
Шлюха которую ложил раком вовк, почему оно еще не уволена, почему оно на госслужбе в такой ответственный момент??
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20.02.2022 15:26 Ответить
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20.02.2022 15:32 Ответить
Пески в ноль раскатали, никто про конвенции не вспоминал …
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20.02.2022 15:35 Ответить
Ну и чего ждёмс, когда по Киеву пулять начнут ???
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20.02.2022 15:46 Ответить
Интересно наша украинская армия вернётся на свои позиции ,которые покинула при отводе? или нужно ждать как прикажет Главнокомандующий?
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20.02.2022 15:50 Ответить
А Байрактары на хрен купили,чтоб они в ангаре стояли?
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20.02.2022 16:21 Ответить
 
 