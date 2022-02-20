Денисова об обстрелах со стороны войск РФ на Донбассе: Каждый час получаю уведомления о новых разрушениях жилых домов. ФОТО

Эскалация вооруженного конфликта Российской Федерацией на востоке Украины, где за последние двое суток ОБСЕ зафиксировала 3600 нарушений режима "тишины", приводит к потере человеческих жизней, как гражданских, так и военных, а также к значительным разрушениям объектов инфраструктуры и жилья гражданского населения, что является нарушением Женевских конвенций о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Об этом написала в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обстреливая объекты жизнедеятельности и населенные пункты, страна-оккупант нарушает право граждан Украины на жизнь. Каждый час получаю уведомления о новых разрушениях жилых домов в населенных пунктах преимущественно Донецкой области", - отметила она.

В часности, по данным Гуманитарной миссии "Пролисок", только за ночь и утро 19.02.2022 года около 40 домов были повреждены в селах Николаевка, Новогнатовка, Старогнатовка, Гранитное Донецкой области и селах Сизое, Новозвановка Луганской области. Ведутся обстрелы окрестностей Станицы Луганской и по всей линии разграничения. По состоянию на это время эта цифра удвоилась.

Денисова отмечает, что люди в населенных пунктах, обстреливаемых войсками РФ, терпят не только материальный ущерб, но и получают психологические травмы, что приводит к негативным последствиям для здоровья.

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"Прошу органы украинской власти принять все возможные меры для обеспечения поддержки пострадавшего населения, недопущения возникновения рисков для жизни и здоровья людей, а также предоставления гуманитарной и психологической помощи. Обращаюсь к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой фиксировать факты военных преступлений против мирных граждан Украины. Призываю международное сообщество усилить санкций против Российской Федерации в целях деэскалации конфликта, достижения стабилизации ситуации на востоке Украины и восстановления мира", - резюмирует омбудсмен.