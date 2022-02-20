В ОРДЛО насильственно "мобилизуют" всех попавших в поле зрения мужчин: пожилых, несовершеннолетних, криминалитет, - ОТУ "Восток". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На оккупированных территориях Донбасса мужчин насильственно забирают в ряды российских наемников. В течение сегодняшних суток из разных источников поступает информация о насильственной мобилизации населения по всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Восток".

"Российские оккупанты забирают всех, кто попадает в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних. Важно, чтобы будущее пушечное мясо, а именно такое отношение оккупационных властей к гражданам, могло держать в руках оружие ", – отмечается в сообщении.

Возмущение вызывает и тот факт, что всем, кто не желает оказаться в первых рядах 200-й бригады, угрожают реальными тюремными сроками.

"Людей останавливают на улицах специально созданные патрули. На всех пунктах выезда за пределы ОРДЛО всех мужчин забирают и отправляют в пункты военного сбора на специально подготовленных для этих целей военных автомобилях. Также были зафиксированы случаи, когда людей заманивали под видом эвакуации", - говорится дальше .

Сообщается, что свое возмущение жители Донбасса и Луганщины выражают в социальных сетях и призывают не подчиняться оккупационным властям.

"В целом ситуация вызывает беспокойство, ведь цель таких действий очевидна. Российские оккупанты намерены, как и всегда, использовать простых людей в своих кровавых целях, и цена для них не имеет никакого значения. Вместе с тем в Римском уставе международного уголовного права есть четкое определение В частности, статья 8 часть 2 п. b(xv) гласит, что принуждение граждан противоположной стороны к участию в военных действиях против их собственной страны, даже если они находились на службе воюющей стороны до начала войны является ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!", - резюмировали в ОТУ "Восход".

В сети также появилось видео из так называемых "военкоматов", на котором видно, как происходит процесс принудительной мобилизации.