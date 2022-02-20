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В ОРДЛО насильственно "мобилизуют" всех попавших в поле зрения мужчин: пожилых, несовершеннолетних, криминалитет, - ОТУ "Восток". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На оккупированных территориях Донбасса мужчин насильственно забирают в ряды российских наемников. В течение сегодняшних суток из разных источников поступает информация о насильственной мобилизации населения по всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Восток".

"Российские оккупанты забирают всех, кто попадает в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних. Важно, чтобы будущее пушечное мясо, а именно такое отношение оккупационных властей к гражданам, могло держать в руках оружие ", – отмечается в сообщении.

Возмущение вызывает и тот факт, что всем, кто не желает оказаться в первых рядах 200-й бригады, угрожают реальными тюремными сроками.

"Людей останавливают на улицах специально созданные патрули. На всех пунктах выезда за пределы ОРДЛО всех мужчин забирают и отправляют в пункты военного сбора на специально подготовленных для этих целей военных автомобилях. Также были зафиксированы случаи, когда людей заманивали под видом эвакуации", - говорится дальше .

В ОРДЛО насильственно мобилизуют всех попавших в поле зрения мужчин: пожилых, несовершеннолетних, криминалитет, - ОТУ Восток 01

В ОРДЛО насильственно мобилизуют всех попавших в поле зрения мужчин: пожилых, несовершеннолетних, криминалитет, - ОТУ Восток 02

Сообщается, что свое возмущение жители Донбасса и Луганщины выражают в социальных сетях и призывают не подчиняться оккупационным властям.

"В целом ситуация вызывает беспокойство, ведь цель таких действий очевидна. Российские оккупанты намерены, как и всегда, использовать простых людей в своих кровавых целях, и цена для них не имеет никакого значения. Вместе с тем в Римском уставе международного уголовного права есть четкое определение В частности, статья 8 часть 2 п. b(xv) гласит, что принуждение граждан противоположной стороны к участию в военных действиях против их собственной страны, даже если они находились на службе воюющей стороны до начала войны является ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!", - резюмировали в ОТУ "Восход".

В сети также появилось видео из так называемых "военкоматов", на котором видно, как происходит процесс принудительной мобилизации.

В ОРДЛО насильственно мобилизуют всех попавших в поле зрения мужчин: пожилых, несовершеннолетних, криминалитет, - ОТУ Восток 03
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Топ комментарии
+59
хай отримують зброю та "валят" кацапів з середини))
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20.02.2022 17:02
+56
Ми ще за донбаський криміналітет не переживали.
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20.02.2022 17:03
+50
Один гомосоветикус не ставший офицером в совке мне такое казал,
« мне нечего в Украине защищать, я не пойду воевать»
Я ему и сказал
ничего придут кацапы погонят тебя кадыровские заградотряды как пушечное мясо
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20.02.2022 17:15
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хай отримують зброю та "валят" кацапів з середини))
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20.02.2022 17:02 Ответить
Ви у це вірите?
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20.02.2022 17:06 Ответить
Один гомосоветикус не ставший офицером в совке мне такое казал,
« мне нечего в Украине защищать, я не пойду воевать»
Я ему и сказал
ничего придут кацапы погонят тебя кадыровские заградотряды как пушечное мясо
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20.02.2022 17:15 Ответить
делая такое сегодня-принудительная мобилизация всех и вся Путин и Рашка перешли Рубикон и Точку невозврата насильственное вооружение тех кто не хочет воевать приведет тому что количество перейдет в качество и тогда военные Рашки попадут между двух огней внутренние восстания и вооруженные отряды вчерашних "союзников" и с иной Украины ВСУ вот тогда Путин и Рашка пойдут во все тяжкие бомбардировки обстрелы Градами и артобстрелы ракетные удары с воздуха применение иприта и прочей херни еще увидят города Донецк Луганск и прочие...
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20.02.2022 17:35 Ответить
зассут
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20.02.2022 18:06 Ответить
Кстати, мне тоже приходило в голову - нельзя ли организовать там маленькое симпатичное восстание? / Кремлёвские, пожалуй, от такой радости сразу стартовали в космос на ректальной тяге.
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20.02.2022 19:28 Ответить
Вы с ватой никогда не пересекались в жизни?
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20.02.2022 20:36 Ответить
Ми ще за донбаський криміналітет не переживали.
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20.02.2022 17:03 Ответить
Вот что ждёт тех кто против войны,
«пускай хоть бутил лишь не было бы бойня»
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20.02.2022 17:04 Ответить
«пускай хоть путин лишь бы не было войны»
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20.02.2022 17:08 Ответить
Моя бабушка в 46-ом, после Фултоновской речи. От деда отказалась.
"С неба звёздочка упала, прямо милому в штаны, пусть бы всё там оторвало. Лишь бы не было войны"
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20.02.2022 17:47 Ответить
"Письма из Донецка и не только"
https://www.youtube.com/watch?v=mN2_U0IfCuk
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20.02.2022 17:04 Ответить
А с троллейбусов снимают или уже нет такого транспорта?
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20.02.2022 17:05 Ответить
С троллейбусов снимают. Медь и алюминий.
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20.02.2022 17:48 Ответить
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20.02.2022 17:52 Ответить
ОРДіЛ-мени за це голосували і просили їм ввести... Отже - жодних співчуттів, нехай насолоджуються.
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20.02.2022 17:05 Ответить
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20.02.2022 17:09 Ответить
Тепер "всє мы апалчєнцы"...
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20.02.2022 17:09 Ответить
Скоро....луГандонський "гітлерюген"..
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20.02.2022 17:09 Ответить
Якісь неякісні раби будуть...
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20.02.2022 17:09 Ответить
Уявляю какая ето будєт ахрєнєнная армія...
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20.02.2022 17:10 Ответить
...бєз заградотрядов тут явна нє обойтісь...
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20.02.2022 17:15 Ответить
Сбылись мечты трактористов и шахтеров...
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20.02.2022 17:18 Ответить
как видосы пилить в и-нет о принудительном выселении, "мобилизации" так донбасс умеет, а как почитать о Майниле, операции "Консервы" - так мозгов не хватает... натурально, это стадо - консервы
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20.02.2022 17:10 Ответить
Что есть такое госбанк лнр на второй фотке ?
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20.02.2022 17:10 Ответить
Банк есть,а денег в нем нет.
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20.02.2022 17:15 Ответить
То место вкуда нужно нести деньги на коммуналку, налоги и штрафы.
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20.02.2022 17:33 Ответить
россияне захватили донбасцев и заставляют их умирать!

капец как россияне донбассцам помогли!
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20.02.2022 17:10 Ответить
свежая методичка? "донбассцы"?)
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20.02.2022 17:22 Ответить
а шо даунбассцы лучше звучит?
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20.02.2022 21:22 Ответить
В российском сценарии написано "геноцид". И им необходимо сделать свое кино достоверным.
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20.02.2022 17:24 Ответить
Даунбасякам и лохгандонам.
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20.02.2022 17:51 Ответить
На это Украина должна моментально реагировать.Те кто взял оружие и завалит парочку сепаратистов и сдадутся ВСУ не получат срок и никаких обвинений.Более того можно ещё и деньжат подкинут на первоё время как помощь.Вот это мотивация завалит русских да ещё и получить мир и снятие всех обвинений !!!
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20.02.2022 17:12 Ответить
Да как бы они сами, после такой мобилизации, получив оружие не направили его против своих командиров.
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20.02.2022 17:14 Ответить
Вот именно по этому должна быть оф заява.Что все кто хочет могут сдаться ВСУ и не получат срок и сразу будут официально оправданы и чисты.Плюс помощь.Что бы люди оф услышали что их тут ждут а там они трупы.
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20.02.2022 17:16 Ответить
У нас рядовых, не замеченных в убийствах, и так амнистируют. Это всем известно. Уже были же перебежчики.
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20.02.2022 17:20 Ответить
Давно есть. Просто об этом не кричат из всех утюгов.
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20.02.2022 17:54 Ответить
кто им даст оружие?) это все понты для телевизора)
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20.02.2022 17:22 Ответить
никакой амнистии сепарам
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20.02.2022 17:21 Ответить
Программа " тебя ждут дома".
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20.02.2022 17:56 Ответить
Завтра поставят заградотряды и погонят эту толпу на Украину, на убой под крики из всех рупоров "зачем украинцы убивают свой народ".
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20.02.2022 17:12 Ответить
У них есть выбор или идти на убой или оружие повернуть против сепаров.Карма и расплата пришла за предательство.
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20.02.2022 17:14 Ответить
Если и там и там смерть, то выбора нет. Это парализует людей и они будут просто пассивно выполнять приказы.
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20.02.2022 17:16 Ответить
Это их выбор жить или погибать.Но выбор есть всегда
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20.02.2022 17:17 Ответить
Это называеться выбор "барана на бойне" - пасивно выполнять приказы.
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20.02.2022 17:47 Ответить
никто не даст этому сброду оружие
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20.02.2022 17:40 Ответить
Если эти обгонят заградотряды и успеют сдаться,то достанеться именно заградотрядам.
Представь картинку " руцкие расстреляют украинцев не желающих воевать с украинцами"!
И это по всем мироаым СМИ!
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20.02.2022 17:52 Ответить
шото "гордый народ Донбасса", который "всех всегда кормил и "строил" ведёт себя как бараны..(
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20.02.2022 17:26 Ответить
Снимают с поезда и отправляют в Нацгвардию.
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20.02.2022 17:28 Ответить
не многолюдно там как то... я бы сказал почти вымершая территория
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20.02.2022 17:29 Ответить
Створюють "масовку", під їхнім виглядом знову будуть "іхтамнєти", а ті просто "статистами" в тилу. Хіба що кинуть "на форсування Дніпра" як це робив Жуков.
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20.02.2022 17:33 Ответить
ла-манша уже пиши
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20.02.2022 17:39 Ответить
Все верно, пока руские войска будут штурмовать, журнашлюшки будут по телеку показывать сюжеты с донбасской алкашней для росийской быдлоалдитории.
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20.02.2022 18:18 Ответить
Помню были сказки что грудных детей снимают в трамваев, дают им сходу прапорщика и отправляют в нацгвардию. От теперь посмотрим как оно в реальности все работает и даже с видосиками.
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20.02.2022 17:36 Ответить
Ловят в нацгвардию бимбабве?
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20.02.2022 17:42 Ответить
Straf batalioni budet formirovat iz nix.Budet pusecnoje miaso
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20.02.2022 17:42 Ответить
И мосинку, одну на троих, по классике жанра?
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20.02.2022 17:43 Ответить
Без патронов.
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20.02.2022 18:13 Ответить
Кирпич на двоих проще.
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20.02.2022 18:23 Ответить
маршал Жуков по кличке "мясник", приказывал давать в руки кирпич и идти в атаку
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20.02.2022 21:25 Ответить
Так а шо,таксистов и шахтеров уже не хватает ?
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20.02.2022 17:44 Ответить
Экомусорный пакет надо давать в придачу.
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20.02.2022 17:47 Ответить
Ни грамма сочувствия! Это они звали Путина ,это они проклинали Украину ,это они желали жить по-багатому.......Каждому воздастся по делам его!
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20.02.2022 17:47 Ответить
а ещё было ху*ло, которое брехало про Сребреницы... так не тут ли всех подряд под геноцид террористы загоняют?
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20.02.2022 17:47 Ответить
у енота нашего скоро от танца ноги отвалятся .
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20.02.2022 17:49 Ответить
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20.02.2022 21:26 Ответить
Это подготовка знаете чего?
"Добровольного референдума с явкой 106%".
Х*уйло требовал СЕБЕ "письменных гарантий безопасности". Его вежливо оплевали и отказали...
Сейчас, вероятно, он будет опять пытаться отмазываться от военных преступлений по старой схеме "это не мы - это трактористы и шахтёры к нам сами попросились"...
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20.02.2022 17:52 Ответить
Но публика там еще та.. Помню с довоенных времен. Сборище алкоголиков и наркоманов. Русский мир, ****..
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20.02.2022 17:52 Ответить
Почему там притихли гордые своводолюбивые шахтёры, любители стучать касками?
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20.02.2022 17:54 Ответить
Они и сейчас стучат, только не касками😁😁
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20.02.2022 18:01 Ответить
Отлавливают, как бродячих собак.
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20.02.2022 17:55 Ответить
это уже не шутки ,Это соучаствие.
"АО МММ "
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20.02.2022 18:09 Ответить
госбанк лнр
видно там прет достатком
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20.02.2022 18:18 Ответить
Так русофашистам потрібне дармове пушечне сало.
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20.02.2022 18:19 Ответить
Думаю,что переоденут их в форму ВСУ,и будут нападать на себя.
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20.02.2022 18:21 Ответить
Или переодетые в украинскую форму вагнеровцы их перестреляют как "бедных мирных жителей" под объективы симоньянообразных TV чтобы обвинить ВСУ в невиданных зверствах. От этих сволочей можно ждать чего угодно.
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20.02.2022 18:39 Ответить
Вполне возможно. Сралин с кодлом молотовых и кагановичей до последнего изображал, что поляков в Катыни и других местах расстреляли немцы. Не смотря на очевидные факты.
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20.02.2022 19:41 Ответить
"Путін, прийди..." Вже прийшов.
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20.02.2022 18:21 Ответить
Многие из этих людей, родились в Украине, либо прожили в ней всю сознательную жизнь.
И все это время, они тупо ненавидели Украину!
Не государственную систему, а именно страну!
Я все могу понять кроме одного: как можно прожить 23 года в стране и ненавидеть эту страну, ее народ, историю, культуру, язык, обычаи?
А теперь, круг замкнулся: кацапы сгоняют их как бессловесное быдло, в бандформирования.
Возможно, для какой то кровавой провокации.
Ведь для кацапов, их "братья", это не русскоязычное население Донбаса.
Это всего лишь "хохлы", да еще и иуды, предавшие свой народ!
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20.02.2022 18:33 Ответить
все так и есть. моральный нигилизм и дерьмовый нрав
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20.02.2022 18:48 Ответить
всё включено. даже подвязку, шо на будущих трупах челюсть подвязывать будут, по размеру морды подбирают ))
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20.02.2022 18:34 Ответить
И 100 грамм формалина, наркомовских, в фляжке, для бодрости духа, перед атакой. И второй волне приятно, по невонючим трупякам в атаку.
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20.02.2022 21:09 Ответить
встречали танки кацапов цветами, теперь пойдут перед этими же танками на убой. ни малейшего сочувствия к этим негражданам я не испытываю.
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20.02.2022 19:27 Ответить
Интересно, что будут делать кацапские офицерики и генералы с этой домбасюрской быдломассой, одетой с кацапскую униформу?
Я так думаю, что будут гнать толпой заградотрядами из бурятов и кадыровцев под массированный огонь ВСУ. Как комиссары в "отечественную". Жюковых помельче для этого у ***** хватает.
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20.02.2022 19:37 Ответить
Мені вкрай цікаво що то за "ордер на майно" (ордер на имущество)? Я навіть боюся уявити що вони мають на увазі.
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20.02.2022 19:39 Ответить
марш марш на фарш!
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20.02.2022 21:28 Ответить
 
 