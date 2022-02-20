В ОРДЛО насильственно "мобилизуют" всех попавших в поле зрения мужчин: пожилых, несовершеннолетних, криминалитет, - ОТУ "Восток". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На оккупированных территориях Донбасса мужчин насильственно забирают в ряды российских наемников. В течение сегодняшних суток из разных источников поступает информация о насильственной мобилизации населения по всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Восток".
"Российские оккупанты забирают всех, кто попадает в их поле зрения, людей с заболеваниями, представителей криминалитета, пожилых людей и даже несовершеннолетних. Важно, чтобы будущее пушечное мясо, а именно такое отношение оккупационных властей к гражданам, могло держать в руках оружие ", – отмечается в сообщении.
Возмущение вызывает и тот факт, что всем, кто не желает оказаться в первых рядах 200-й бригады, угрожают реальными тюремными сроками.
"Людей останавливают на улицах специально созданные патрули. На всех пунктах выезда за пределы ОРДЛО всех мужчин забирают и отправляют в пункты военного сбора на специально подготовленных для этих целей военных автомобилях. Также были зафиксированы случаи, когда людей заманивали под видом эвакуации", - говорится дальше .
Сообщается, что свое возмущение жители Донбасса и Луганщины выражают в социальных сетях и призывают не подчиняться оккупационным властям.
"В целом ситуация вызывает беспокойство, ведь цель таких действий очевидна. Российские оккупанты намерены, как и всегда, использовать простых людей в своих кровавых целях, и цена для них не имеет никакого значения. Вместе с тем в Римском уставе международного уголовного права есть четкое определение В частности, статья 8 часть 2 п. b(xv) гласит, что принуждение граждан противоположной стороны к участию в военных действиях против их собственной страны, даже если они находились на службе воюющей стороны до начала войны является ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ!", - резюмировали в ОТУ "Восход".
В сети также появилось видео из так называемых "военкоматов", на котором видно, как происходит процесс принудительной мобилизации.
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« мне нечего в Украине защищать, я не пойду воевать»
Я ему и сказал
ничего придут кацапы погонят тебя кадыровские заградотряды как пушечное мясо
«пускай хоть бутил лишь не было бы бойня»
"С неба звёздочка упала, прямо милому в штаны, пусть бы всё там оторвало. Лишь бы не было войны"
https://www.youtube.com/watch?v=mN2_U0IfCuk
капец как россияне донбассцам помогли!
Представь картинку " руцкие расстреляют украинцев не желающих воевать с украинцами"!
И это по всем мироаым СМИ!
"Добровольного референдума с явкой 106%".
Х*уйло требовал СЕБЕ "письменных гарантий безопасности". Его вежливо оплевали и отказали...
Сейчас, вероятно, он будет опять пытаться отмазываться от военных преступлений по старой схеме "это не мы - это трактористы и шахтёры к нам сами попросились"...
"АО МММ "
видно там прет достатком
И все это время, они тупо ненавидели Украину!
Не государственную систему, а именно страну!
Я все могу понять кроме одного: как можно прожить 23 года в стране и ненавидеть эту страну, ее народ, историю, культуру, язык, обычаи?
А теперь, круг замкнулся: кацапы сгоняют их как бессловесное быдло, в бандформирования.
Возможно, для какой то кровавой провокации.
Ведь для кацапов, их "братья", это не русскоязычное население Донбаса.
Это всего лишь "хохлы", да еще и иуды, предавшие свой народ!
Я так думаю, что будут гнать толпой заградотрядами из бурятов и кадыровцев под массированный огонь ВСУ. Как комиссары в "отечественную". Жюковых помельче для этого у ***** хватает.