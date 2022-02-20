В ОП сообщили детали встреч Зеленского в Мюнхене. ФОТОрепортаж

В рамках участия в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами других государств и международных институций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Главы государства.

Президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Камалой Гаррис, состоявшейся на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, обсудил последние события вокруг Украины и на востоке, а также шаги в рамках мирного урегулирования и активизации работы всех переговорных форматов.

"Мы разделяем видение мирного процесса. А именно – политико-дипломатический путь восстановления мира и стабильности", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил США за постоянный диалог и усилия, предпринимаемые с целью недопущения новой эскалации.

В то же время он отметил необходимость введения превентивного пакета сдерживания РФ и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украинского государства.

Отдельное внимание, по данным ОП, во время встречи было уделено перспективам дальнейшего сотрудничества в сфере укрепления обороноспособности Украины, а также предоставления помощи в сфере безопасности.

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В частности, Президент встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Владимир Зеленский поблагодарил его за непреклонную поддержку независимости и территориальной целостности Украины, а также за оказанную британской стороной помощь для укрепления обороноспособности нашего государства.

"В нынешнее непростое время очень важно, кто на этом пути рядом с Украиной. Важно, что есть такие настоящие надежные и мощные, не теоретические, а предметные друзья, как Великобритания", – сказал Глава государства.

Он проинформировал Бориса Джонсона об интенсификации провокационных обстрелов украинских позиций и масштабной кампании дезинформации со стороны РФ с целью оправдания дальнейшей эскалации и агрессии.

"Это очень опасный момент нашей истории. Если Россия вторгнется в Украину, это будет катастрофой для Европы, для Украины и для самой России. Я считаю, что каждый на этой конференции стремится к единению, поддержке и солидарности с Украиной", - подчеркнул Прем'ер-министр Великобритании.

Президент также ознакомил главу британского правительства с последними инициативами нашего государства по активизации процесса мирного урегулирования.

"Наша позиция четкая и неизменная. Абсолютным приоритетом для нас остается урегулирование ситуации политико-дипломатическим путем", – сказал Владимир Зеленский.

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В рамках встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом Президент отметил важность предоставления союзниками и партнерами конкретной помощи, в частности в сфере укрепления обороноспособности Украины, учитывая беспрецедентные вызовы безопасности.

В контексте деэскалации и стабилизации ситуации собеседники обсудили вопрос о введении превентивного пакета сдерживания РФ.

Кроме того, Зеленский и Шольц обсудили вопросы мирного урегулирования в рамках существующих переговорных форматов, в первую очередь Нормандского.

Глава государства также провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и ознакомил ее с развитием актуальной ситуации безопасности вокруг Украины, последними событиями на востоке государства, а также с инициативами Украины по активизации процесса мирного урегулирования.

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По информации ОП, стороны подтвердили приверженность политико-дипломатическим усилиям с целью разблокирования мирного процесса, восстановления стабильности и предотвращения возможной эскалации российской агрессии.

"Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности сильна поддержка независимости и суверенитета Украины", - сказала Урсула фон дер Ляен.

Зеленский поблагодарил финансовую поддержку, которую оказывает Украине Европейский Союз. Собеседники договорились о выделении первого транша новой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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Глава государства также встретился с Премьер-министром Республики Болгария Кириллом Петковым и проинформировал его о текущей ситуации безопасности вокруг нашей страны.

"Мы осознаем все риски и готовы к любому сценарию развития событий. Но ни при каких условиях не поддадимся провокациям", - подчеркнул президент.

Стороны обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины. Важным шагом в реализации этих задач стало заключение с Болгарией совместной декларации о поддержке европейской перспективы Украины.

Владимир Зеленский отметил значительный потенциал для развития двусторонних отношений с Болгарией и отметил, что Украина очень заинтересована в этом.

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Во время встречи с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом Владимир Зеленский отметил успешное взаимодействие Украины с этим финансовым институтом, а также поблагодарил за многолетнюю поддержку нашей страны. Стороны обсудили дальнейшие направления увеличения участия Всемирного банка в обеспечении устойчивости финансового сектора Украины.

Дэвид Малпасс подтвердил предоставление безотлагательной финансовой поддержки в размере 350 млн дол. США на текущие реформы и важные проекты. Также была подтверждена заинтересованность в дальнейшем реформировании и модернизации Укрзализныци, термомодернизации жилых домов, повышении энергоэффективности жилья в Украине.