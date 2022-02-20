Вече "Чествование памяти Героев Небесной Сотни" проходит на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
20 февраля – день памяти Героев Небесной Сотни. В этот день в 16.30 украинцы собрались на Майдане почтить память Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
"Пророссийский режим Януковича цинично и жестоко расстрелял участников Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни отдали свою жизнь за независимость Украины, за европейское будущее, за свободу. Сегодня враг снова хочет забрать нашу свободу и уничтожить наше государство. Путем вооруженного шантажа Москва требует от нас капитуляции и отказа от евроатлантического курса. Таким образом Путин хочет получить реванш за поражение пророссийского режима Януковича и вернуть Украину под свой контроль. Но украинцы будут сопротивляться и агрессору, и всем попыткам капитуляции", - отмечают организаторы акции.
20 февраля 2014, согласно украинскому законодательству, является также днем начала российской агрессии. Россия начала войну с убийств Героев Небесной Сотни. Зафиксированы бесспорные факты участия спецназовцев и спецслужб России в расправе над Майданом.
"Революция Достоинства спасла Украину от российской оккупации. Теперь пора снова дать отпор агрессии Кремля и защитить достояние Майдана, политое кровью Героев", - говорится в анонсе.
Пожалуйста, подождите...
2 ч.
День, який змінив історію.
(Не тільки України - людства, як то стає дедалі очевидніше з кожним роком...)
Найстрашніший день у моєму житті - прожитий у місті, де на виду в цілого світу йде сафарі на людей (чи не звідти пізніше, весною, фотки веселих потвор з автоматами з московських глибинок, земля їм бетоном: "еду в Донбасс, на сафари на х@хлов!"). Де щопівгодини, з регулярністю капаючої води, приходить повідомлення про нового вбитого. Де небо здається впалим на землю.
"Чому ж ви не розбігаєтесь?" - розпитував мене (вже наступного дня) по телефону один "кріт" із одного (західного) ЗМІ, потвердивши те, що й так, інтуїтивно, було зрозуміло кожному на Майдані про їхній диявольський сценарій: розстріл - втеча - паніка - хаос (ах як же вони хотіли викликати в Києві той хаос, ах як же старанно над ним потім іще 2 тижні працювали, і все намарно!) - дебоші-розбої-пожари, "отпирайте етажи, нынче будут грабежи", "страна в огне гражданской войни" - а далі входять "миротворчі" російські війська, і світ полегшено зітхає, передавши цю фейлд-стейт, "європейське Сомалі", під юрисдикцію "старшого в домі"...
А Майдан не розбігся. Лишився стояти. І ті, всі як на підбір такі неймовірно красиві на своїх розсміяних світлинах, хто першим зупинив тоді ворога, прийнявши кулю, фактично закрили країну власними тілами. Живим щитом.
2 тижні потому Київ лишався - містом високої жалоби, одним суцільним Майданом духа - нечисті задуми були над ним просто не владні. І поштовхи від того потрясіння розійшлися по цілій країні. Країна здригнулась, але вистояла.
Так ми взнали, що так буває. Що все, писане в історії культури про "смертію смерть поправши", і "за люди своя", і страшне й незрозуміле доти "і явивсь мені Господь /у крові моїх братів", - це правда. Це було, сталося з нами, в цьому часі, тепер і тут, у стольному граді Києві, Року Божого 2014-го.
Ми не забудемо. І ми перекажемо далі.
20 лютого день народження батька, помер в 2019.
А тоді ми всі зібралися за столом для вітання. І тут... почалося. Все шкереберть пішло. Від екрану не відривалися. Прикіпіли. Як таке можливо? Вбивати людей! Не вірилося.... отаке застілля вийшло.
Вічна пам'ять загиблим!
https://www.youtube.com/watch?v=FJCyypSzbX0