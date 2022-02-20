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Вече "Чествование памяти Героев Небесной Сотни" проходит на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

20 февраля – день памяти Героев Небесной Сотни. В этот день в 16.30 украинцы собрались на Майдане почтить память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

"Пророссийский режим Януковича цинично и жестоко расстрелял участников Революции Достоинства. Герои Небесной Сотни отдали свою жизнь за независимость Украины, за европейское будущее, за свободу. Сегодня враг снова хочет забрать нашу свободу и уничтожить наше государство. Путем вооруженного шантажа Москва требует от нас капитуляции и отказа от евроатлантического курса. Таким образом Путин хочет получить реванш за поражение пророссийского режима Януковича и вернуть Украину под свой контроль. Но украинцы будут сопротивляться и агрессору, и всем попыткам капитуляции", - отмечают организаторы акции.

Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 01
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 02
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 03
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 04
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 05
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 06
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 07
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 08
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 09
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 10
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 11
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 12
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 13
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 14
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 15
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 16
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 17
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 18
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 19
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 20
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 21
Вече Чествование памяти Героев Небесной Сотни проходит на Майдане Незалежности 22

20 февраля 2014, согласно украинскому законодательству, является также днем начала российской агрессии. Россия начала войну с убийств Героев Небесной Сотни. Зафиксированы бесспорные факты участия спецназовцев и спецслужб России в расправе над Майданом.

"Революция Достоинства спасла Украину от российской оккупации. Теперь пора снова дать отпор агрессии Кремля и защитить достояние Майдана, политое кровью Героев", - говорится в анонсе.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч.

День, який змінив історію.
(Не тільки України - людства, як то стає дедалі очевидніше з кожним роком...)
Найстрашніший день у моєму житті - прожитий у місті, де на виду в цілого світу йде сафарі на людей (чи не звідти пізніше, весною, фотки веселих потвор з автоматами з московських глибинок, земля їм бетоном: "еду в Донбасс, на сафари на х@хлов!"). Де щопівгодини, з регулярністю капаючої води, приходить повідомлення про нового вбитого. Де небо здається впалим на землю.

"Чому ж ви не розбігаєтесь?" - розпитував мене (вже наступного дня) по телефону один "кріт" із одного (західного) ЗМІ, потвердивши те, що й так, інтуїтивно, було зрозуміло кожному на Майдані про їхній диявольський сценарій: розстріл - втеча - паніка - хаос (ах як же вони хотіли викликати в Києві той хаос, ах як же старанно над ним потім іще 2 тижні працювали, і все намарно!) - дебоші-розбої-пожари, "отпирайте етажи, нынче будут грабежи", "страна в огне гражданской войни" - а далі входять "миротворчі" російські війська, і світ полегшено зітхає, передавши цю фейлд-стейт, "європейське Сомалі", під юрисдикцію "старшого в домі"...

А Майдан не розбігся. Лишився стояти. І ті, всі як на підбір такі неймовірно красиві на своїх розсміяних світлинах, хто першим зупинив тоді ворога, прийнявши кулю, фактично закрили країну власними тілами. Живим щитом.

2 тижні потому Київ лишався - містом високої жалоби, одним суцільним Майданом духа - нечисті задуми були над ним просто не владні. І поштовхи від того потрясіння розійшлися по цілій країні. Країна здригнулась, але вистояла.

Так ми взнали, що так буває. Що все, писане в історії культури про "смертію смерть поправши", і "за люди своя", і страшне й незрозуміле доти "і явивсь мені Господь /у крові моїх братів", - це правда. Це було, сталося з нами, в цьому часі, тепер і тут, у стольному граді Києві, Року Божого 2014-го.

Ми не забудемо. І ми перекажемо далі.
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20.02.2022 17:56 Ответить
Героям Слава!!!
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20.02.2022 18:16 Ответить
З ВатногоБолота 😷☕@hajhay777klmn·8 ч

20 лютого день народження батька, помер в 2019.
А тоді ми всі зібралися за столом для вітання. І тут... почалося. Все шкереберть пішло. Від екрану не відривалися. Прикіпіли. Як таке можливо? Вбивати людей! Не вірилося.... отаке застілля вийшло.
Вічна пам'ять загиблим!
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20.02.2022 18:56 Ответить
Реквієм - Kozak System слова Дмитра Лазуткіна
https://www.youtube.com/watch?v=FJCyypSzbX0
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20.02.2022 19:47 Ответить
Співати і поминати ми вміємо. А от пам"ятати і карати ні! І сьогодні різні мертвечуки, шуфричі, рабиновичі плюндрують безкарно землю України. А ми все про минуле.
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20.02.2022 21:07 Ответить
 
 