Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Граждане Украины, жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область РФ, лишены права на достойные условия жизни.
Это подчеркивает уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить - закрыты.
Российские власти не принимают меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушают часть первую статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязуется с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами.
В нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале г. Таганрога Ростовской области", - указывает Денисова.
Она обратилась к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в РФ, предоставить необходимую помощь, включая бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь.
Также Денисова обратилась к генеральному комиссару УВКБ ООН и мировому сообществу "по немедленному реагированию на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по незаконной эвакуации граждан Украины о незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта".
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Найдите хоть одно отличие между Ордами
Если вы не историк тогда больше о козломордых, меньше о татарах
От глістов - можуть бути лише глисти. Тобто якщо вони самі ватани в третьому коліні - кацапи і фєєріческіє далбадятли, то дітки у них будуть кращі?? Люди -X ?? Да це неможливо , тому що фантастика.
Если бы эти дебилки, были при уме, то бежали бы в Украину. А если эти любительницы "узкого мира" поперлись на кацапщину, то и получили по заслугам. И своих несмышленышей на вечные муки в рабстве обрекли
Краще би ти переймалась і ЕРЕПЕНИЛАСЬ з приводу наших ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ!!! Скільки там нашого люду по казематам катують!!! А ти за цих запроданців зараз пукан РВЕШ!!!
АСТАНАВІСЬ!!!
https://www.youtube.com/watch?v=QFRZn-hmnFA
срусский мир он такой.
і це пройде.
Кацапы сами же и замочат, скажут дядька Ярош с ПС , вот и визитки оставил.
Работают только на вьезд,выезд запрещен
Все уже вывезли с Донбасса,что можно,раздирибанили,осталось население.Рабы нужны .
Помыкаються люди,потом их отправят куда то в глухомань,будут рады,что пристроили.
А назад возвратиться-создадут препятствия....
Нахлебаються "русского мира",увидят во всей красе.
Зато без "бандер"
А те,кто переехали к "бандерам"в 14м году-уже имеют свое жилье(многие),работу и живут мирной жизнью.
РЖД , как всегда обосралась: теплушки еще не подвезли...
тярпите, дамбабве и луганда!
сначала озолотитесь милостью Сцарька всея паРаши, ну а потом в Зимбабве! в добрый путь!