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Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Граждане Украины, жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область РФ, лишены права на достойные условия жизни.

Это подчеркивает уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить - закрыты.

Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова 01

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Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова 02

Российские власти не принимают меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушают часть первую статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязуется с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами.

В нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале г. Таганрога Ростовской области", - указывает Денисова.

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Вывезенные в РФ жители оккупированного Донбасса двое суток остаются в автобусах, потому что места временного размещения закрыты, - Денисова 03

Она обратилась к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в РФ, предоставить необходимую помощь, включая бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь.

Также Денисова обратилась к генеральному комиссару УВКБ ООН и мировому сообществу "по немедленному реагированию на факты нарушения РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по незаконной эвакуации граждан Украины о незаконной эвакуации граждан Украины на территорию страны-оккупанта".

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Топ комментарии
+38
А скільки з них мають ксіву з" куркою "
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20.02.2022 18:41
+22
Так поступали предки россиян - татаро-монголы. Невольничий рынок -здоровых баб и детей в рабство или бордель, мужиков, как мясо, на убой в войско Хана.
Найдите хоть одно отличие между Ордами
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20.02.2022 18:57
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https://youtu.be/Xjgqt3wt8wA
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20.02.2022 19:44 Ответить
Та и хег с ними …
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20.02.2022 19:45 Ответить
Денисова считает сепаров гражданами Украины? Денисова опомнись, они за 8 лет так и не соизволили переехать в другую область Украины, имеют давно рос. паспорта, а их мужья мобилизованы убивать украинцев. Денисова совсем уже без мозга. Украинцев защищай, которые в подвалах Пушилина и в концлагерях Путина. Дура дурой.
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20.02.2022 21:41 Ответить
Якось пох на тих гнид
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20.02.2022 21:01 Ответить
А скільки з них мають ксіву з" куркою "
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20.02.2022 18:41 Ответить
...іще доказ, що їх живими там ніхто не чекав
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20.02.2022 18:54 Ответить
усі мають аусвайси з куркою-мутантом. Без аусвайса не беруть = це раз, по друге ніхто їм материнський капітал в Раїське не заплатить - єта два, і руїських тугриків 10 косарєй не дали би.
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20.02.2022 19:06 Ответить
Фашисти так не робили.
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20.02.2022 18:42 Ответить
А рашистам - пох... Ща взорвут пару подьездов, разбрызгают свиную кровь, "найдут" портрет Бандеры - вуаля, гинацид налицо...
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20.02.2022 18:56 Ответить
Так поступали предки россиян - татаро-монголы. Невольничий рынок -здоровых баб и детей в рабство или бордель, мужиков, как мясо, на убой в войско Хана.
Найдите хоть одно отличие между Ордами
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20.02.2022 18:57 Ответить
До татаромонгол їм далеко. То була культура, вони були письмені. Але вони навіть татаромонголами не стали, так і залишилися козломордими.
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20.02.2022 19:07 Ответить
Ну да, как были андрофагами, так людоедами и остались
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20.02.2022 19:11 Ответить
З Геродотом не посперичаєшся
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20.02.2022 19:23 Ответить
Письменность у монгол или татар?
Если вы не историк тогда больше о козломордых, меньше о татарах
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20.02.2022 19:45 Ответить
Подивись на якій мові розписані шоломи кольчуги царів з російських музеїв. Нариклад шолом Олександра Невського. І зрозумієш, кому треба вчити історію.
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20.02.2022 19:50 Ответить
На монгольском? По татарски. Или на универсальном (по арабски)?
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20.02.2022 20:09 Ответить
Для кого і російська універсальна. Річ йшла про письменність. Була вона чи ні. То вийшло, що таки була, раз мова вже пішла про інше.
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20.02.2022 20:13 Ответить
Коли ти усвідомлюєш всю глибину своєї зради, буде вже пізно щось виправляти. Наша любов буде мертва…Слава Богу, що вони були не наші...





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20.02.2022 18:42 Ответить
Попали на Рубльовку !
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20.02.2022 18:43 Ответить
жаль, дети не виноваты что у них родители ватные идиоты .. и воспитают таких же.
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20.02.2022 18:44 Ответить
дiти почали отримувати потрiбну для подальшого нeзаражeння русским миром вакцину русскoй глупостью.
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20.02.2022 18:48 Ответить
Багатьом просто не були куди їхати. Чкурнули в першу чергу хто зрозумів, що це надовго.
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20.02.2022 19:25 Ответить
Зрадників ніхто не поважає.
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20.02.2022 18:44 Ответить
Дабро пажалавать в лапатний расєйській мір...
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20.02.2022 18:45 Ответить
Вони - заручники РФ з стокгольмським синдромом.
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20.02.2022 18:46 Ответить
А якщо б таку херню учудила Україна - вою було б
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20.02.2022 18:47 Ответить
ну так наши и должны выть. Хотя бы для показухи. Посмотрите что звери с рф творят...
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20.02.2022 18:59 Ответить
В данной ситуации мне только детей жалко, а безрогий ватный скот ни грамма
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20.02.2022 19:01 Ответить
детей, которые радовались "как красиво укропский самолет наши сбили"?
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20.02.2022 19:03 Ответить
Они повторяют за родителями. Ну не виноваты же они, что мама-папа имбецилы
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20.02.2022 19:06 Ответить
От осінкі - нє радятся апєльсінкі.
От глістов - можуть бути лише глисти. Тобто якщо вони самі ватани в третьому коліні - кацапи і фєєріческіє далбадятли, то дітки у них будуть кращі?? Люди -X ?? Да це неможливо , тому що фантастика.
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20.02.2022 19:17 Ответить
Глистів навела як приклад - паразитів.
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20.02.2022 19:19 Ответить
они-то повторяют, а потом берут оружие и тоже идут мочить укропов и бандеровцев
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20.02.2022 19:19 Ответить
Вату вивезли, чому не утилізували?
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20.02.2022 18:48 Ответить
Це лише питання часу. Вони вже всі покійники насправді...
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20.02.2022 18:52 Ответить
Зато монтажний пєной в трьохлєтні трусіки не насілуют.
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20.02.2022 18:48 Ответить
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20.02.2022 18:48 Ответить
Таке саме стерво, як і Кобздон.
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20.02.2022 19:04 Ответить
Это фотошоп
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20.02.2022 18:49 Ответить
путен, введи!
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20.02.2022 18:50 Ответить
Піду краще я своїх котів погодую.
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20.02.2022 18:51 Ответить
які це громадяни України? де їхні чоловіки? "укропов косят"? жріть свій руський мір, не обляпайтеся
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20.02.2022 18:51 Ответить
Просили - "Путин введи". Вот он и вводит уже 8-й год.
Если бы эти дебилки, были при уме, то бежали бы в Украину. А если эти любительницы "узкого мира" поперлись на кацапщину, то и получили по заслугам. И своих несмышленышей на вечные муки в рабстве обрекли
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20.02.2022 18:51 Ответить
Премія Дарвіна їм в поміч.
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20.02.2022 18:53 Ответить
Не мы их туда посылали. Не мы обещали по 10 т. руб. Все те, кто с 14 года ехал сюда конечно цветами не встречали, но большинство осталось. У меня в доме в те годы 3 квартиры снимали, потом 2 квартиры купили в эти 2 последних года. Не наша то беда, своей тут хватает. Официально беспокоится на уровне уполномоченого по правам надо, но и всё. Там днями ковид косить начнёт. Пусть думают быстрее.
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20.02.2022 18:53 Ответить
Денісова!!! АКСТИСЬ!!! Вони давно вже не наші ГРОМАДЯНИ - отримали аусвайси з куркою-мутантом.
Краще би ти переймалась і ЕРЕПЕНИЛАСЬ з приводу наших ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ!!! Скільки там нашого люду по казематам катують!!! А ти за цих запроданців зараз пукан РВЕШ!!!
АСТАНАВІСЬ!!!
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20.02.2022 19:04 Ответить
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20.02.2022 19:06 Ответить
и чего этими колоборантами "переймаються"?
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20.02.2022 19:06 Ответить
теж дивуюсь.
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20.02.2022 19:08 Ответить
чтоб другим наука была
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20.02.2022 19:55 Ответить
..взрослые, равнодушные или просто дебилы-зрадныки, должны получить по-максимуму.. жалко их детей.. может хоть они будут мудрее своих родителей-жлобов безродных..(
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20.02.2022 19:19 Ответить
Дeнис Казанський "Россия кинула нас, мы тут никому не нужны!" Жители Донбасса в шоке от фейковой "эвакуации"
https://www.youtube.com/watch?v=QFRZn-hmnFA
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20.02.2022 19:32 Ответить
В чому проблема? нехай там і живуть.....
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20.02.2022 19:38 Ответить
сидите, твари, терпите, твари.
срусский мир он такой.
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20.02.2022 19:39 Ответить
Діток жаль ! Для них це буде стрес і погані спогади на все життя... Казав Залужний -сидіть вдома !!!
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20.02.2022 19:48 Ответить
а мне абсолютно не жалко. такие детки в спину нашим воинам очень хорошо стреляли в Афгане....
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20.02.2022 19:59 Ответить
Мне наших деток жалко из за этих холуев рабов даунбаских они вынуждены выхватывать "прелести" войны. Это кодоссальная травма для наших детей. А их дети будут в метро теракты совершать как подраитут, хай там навсегда в Кацапстане и остаются живыми или мертвыми - наплевать
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20.02.2022 20:03 Ответить
все пройде, друже!
і це пройде.
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20.02.2022 20:08 Ответить
Ну что "кормильцы" накормили "рогулей". Позвали зло в свой дом, теперь хавайте. Сейчас уедете - останетесь и без кола, и без двора. Зато дочка Чепушилы в очередной раз оттянется в Дубаи
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20.02.2022 19:53 Ответить
Да и йух с ними и с их личинками...надо переживать за жителей подконтрольных территорий, куда их эвакуировать будете, где нашим людям укрываться от обстрелов и бомбежек, и тд и тп, а не о сепарах беспокоиться.
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20.02.2022 19:56 Ответить
В автобусах кстати удобно хоронить)
Кацапы сами же и замочат, скажут дядька Ярош с ПС , вот и визитки оставил.
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20.02.2022 19:59 Ответить
раися, приди! расисяяяя!
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20.02.2022 19:59 Ответить
Приехали, выходите
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20.02.2022 20:01 Ответить
Ехали бы домой, чё сидеть в автобусе вторые сутки?
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20.02.2022 20:09 Ответить
А домой нельзя,граница закрыта
Работают только на вьезд,выезд запрещен
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20.02.2022 20:19 Ответить
Хорошая информация и фото. Нужно вате в Украине под нос тыкать. Лучшей антирекламы и не придумаешь )) Я доволен. - Это называется - хочешь жрать - не мучай жопу ))
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20.02.2022 20:19 Ответить
В Дагестане их готовы всех принять. У них там много вакансий на предприятиях по производству строительных материалов.
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20.02.2022 20:22 Ответить
Похоже Мордор потихоньку ,под созданный шумок вывозит жителей ордло в свой необьятный гадюшник
Все уже вывезли с Донбасса,что можно,раздирибанили,осталось население.Рабы нужны .
Помыкаються люди,потом их отправят куда то в глухомань,будут рады,что пристроили.
А назад возвратиться-создадут препятствия....
Нахлебаються "русского мира",увидят во всей красе.
Зато без "бандер"
А те,кто переехали к "бандерам"в 14м году-уже имеют свое жилье(многие),работу и живут мирной жизнью.
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20.02.2022 20:27 Ответить
путя , вывизи их на камчатку , дебилов даунбаских
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20.02.2022 20:36 Ответить
Ну что дончане ? Вот вы и дома.
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20.02.2022 20:39 Ответить
им надо еще покричать: путин ввиди!
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20.02.2022 21:08 Ответить
потому что места временного размещения закрыты Источник: https://censor.net/ru/p3317470


РЖД , как всегда обосралась: теплушки еще не подвезли...
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20.02.2022 21:17 Ответить
Денег нет , но ви держитесь
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20.02.2022 21:47 Ответить
не отметишься - не получишь 10 тысяч рЖублей от пуйла...

тярпите, дамбабве и луганда!

сначала озолотитесь милостью Сцарька всея паРаши, ну а потом в Зимбабве! в добрый путь!
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20.02.2022 23:07 Ответить
хоть камни с неба, зато без биндер
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20.02.2022 23:27 Ответить
Ехай сюды https://sakhalin.info/news/217713
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21.02.2022 19:06 Ответить
 
 