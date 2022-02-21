"Промені гідності" засияли в Киеве в честь Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости
В столице прошли мероприятия чествования героев Небесной Сотни.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после вече на Майдане Незалежности у храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников состоялась межконфессиональная панихида, а после - из трех локаций на аллее Героев Небесной Сотни в небо "взлетели" 100 лучей.
Инсталляция, традиционно зажигаемая ежегодно 20 февраля, по замыслу авторов, символизирует души погибших Героев, поднимающихся в небеса. Подсветка лучей сопровождалась музыкой Романа Коляды.
Вдоль аллеи по обе стороны дороги зажжены желтые и голубые лампадки.
Напомним, в Украине 20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни.
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"В Финляндии посвятили Украине победу своей национальной сборной по хоккею над командой Олимпийского комитета России (ОКР) в финальном матче зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Так в паблике в Facebook HockeyDreams появилось сообщение с поддержкой Украины.
В комментарии к нему написано: "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной"."
ЗеЙумор. Сделал вам нарезочку, как зеКо-шобла шутила про Майдан.
На момент их шуток уже были проломленные головы, уже был разгон студентов и попытки разгона Майдана в декабре.
Янык в их прикольчиках веселый правильный пацан. Протестующие - лохи и неудачники.
"- Мы ж не изверги!",
"- Есстесстина!".
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2048411238789284