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"Промені гідності" засияли в Киеве в честь Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

В столице прошли мероприятия чествования героев Небесной Сотни.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после вече на Майдане Незалежности у храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников состоялась межконфессиональная панихида, а после - из трех локаций на аллее Героев Небесной Сотни в небо "взлетели" 100 лучей.

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 01
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 02

Также смотрите: Память Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 03
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 04
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вече "Чествование памяти Героев Небесной Сотни" проходит на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Инсталляция, традиционно зажигаемая ежегодно 20 февраля, по замыслу авторов, символизирует души погибших Героев, поднимающихся в небеса. Подсветка лучей сопровождалась музыкой Романа Коляды.

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 06
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 07
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 08
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Супруги Порошенко вместе с участниками Революции Достоинства, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни. ФОТО

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 10
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 11
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 12
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 13

Также смотрите: "Умер... умер... умер..." - Ирина Геращенко опубликовала журнал регистрации пациентов 17-й больницы Киева за 20 февраля 2014 года. ФОТО

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 14
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 15
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 16

Вдоль аллеи по обе стороны дороги зажжены желтые и голубые лампадки.

Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 17
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 18
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 19
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 20
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 21
Промені гідності засияли в Киеве в честь Небесной Сотни 22
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, в Украине 20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни.

Автор: Наталя Джума
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20.02.2022 21:20 Ответить
Онуфрій приймав участь у панахиді?! Вічна память загиблим...
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20.02.2022 21:27 Ответить
Фінам - респект !
"В Финляндии посвятили Украине победу своей национальной сборной по хоккею над командой Олимпийского комитета России (ОКР) в финальном матче зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Так в паблике в Facebook HockeyDreams появилось сообщение с поддержкой Украины.

В комментарии к нему написано: "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной"."
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20.02.2022 21:27 Ответить
Щира подяка, глибокий уклін і вічна шана тим, хто дав нам наснаги боротись далі. Вічна пам"ять Воїнам. Герої не вмирають.
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20.02.2022 21:28 Ответить
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20.02.2022 22:06 Ответить
Герої не вмирають!
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21.02.2022 00:58 Ответить
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21.02.2022 01:46 Ответить
Джон Сміт

ЗеЙумор. Сделал вам нарезочку, как зеКо-шобла шутила про Майдан.

На момент их шуток уже были проломленные головы, уже был разгон студентов и попытки разгона Майдана в декабре.

Янык в их прикольчиках веселый правильный пацан. Протестующие - лохи и неудачники.

"- Мы ж не изверги!",

"- Есстесстина!".

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2048411238789284
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21.02.2022 01:47 Ответить
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21.02.2022 12:30 Ответить
 
 