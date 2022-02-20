Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В поселке Новогнатовка Донецкой области российские оккупационные войска повредили 14 домов мирных жителей, два из которых не подлежат восстановлению. Кроме того, жители поселка остались без электроэнергии и без газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.
"При обстреле сегодня ночью поселка Новогнатовка Волновахского района Донецкой области было повреждено 14 домов мирных жителей, два из которых восстановлению не подлежат", - написал Каплин.
Он добавил, что также обломками поврежден один гражданский автомобиль, линии электропередач и газопровод, обломками поврежден также трансформатор.
Жители этого поселка остались без электроэнергии и газа.
"В этой связи температура в домах падает, люди не могут приготовить еду. Осколками поврежден фасад, трубу от дымохода и кровлю фельдшерского пункта. Около двадцати человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы", – рассказал Каплин.
По его словам, это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Минувшей ночью при обстреле этого населенного пункта пострадали 19 домохозяйств, а в здании школы взрывной волной выбило стекла.
Команда Гуманитарной миссии "Пролиска" сегодня побывала на месте обстрела, и семьям, чьи дома пострадали при обстреле, были выданы материалы для экстренных ремонтов.
Пожалуйста, подождите...
41 мин
Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
Пишут о риске терактов в метро, ТЦ и ж/д вокзалах в Москве, Санки-Петербурге и на границе с Украиной.
Рекомендуют американцам быть готовыми к эвакуации из России.
Тут випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре бачити "стиль" гебешних диверсантів, навіть їх ляпи
https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1215s&ab_channel=MR.AIST