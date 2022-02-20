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обстрел (20073) Донецкая область (7113)

Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В поселке Новогнатовка Донецкой области российские оккупационные войска повредили 14 домов мирных жителей, два из которых не подлежат восстановлению. Кроме того, жители поселка остались без электроэнергии и без газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

"При обстреле сегодня ночью поселка Новогнатовка Волновахского района Донецкой области было повреждено 14 домов мирных жителей, два из которых восстановлению не подлежат", - написал Каплин.

Он добавил, что также обломками поврежден один гражданский автомобиль, линии электропередач и газопровод, обломками поврежден также трансформатор.

Жители этого поселка остались без электроэнергии и газа.

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"В этой связи температура в домах падает, люди не могут приготовить еду. Осколками поврежден фасад, трубу от дымохода и кровлю фельдшерского пункта. Около двадцати человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы", – рассказал Каплин.

По его словам, это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Минувшей ночью при обстреле этого населенного пункта пострадали 19 домохозяйств, а в здании школы взрывной волной выбило стекла.

Команда Гуманитарной миссии "Пролиска" сегодня побывала на месте обстрела, и семьям, чьи дома пострадали при обстреле, были выданы материалы для экстренных ремонтов.

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Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 01
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 02
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 03
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 04
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 05
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 06
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 07
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 08
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 09
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 10
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 11
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 12
Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа 13

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Топ комментарии
+13
Роман Москаль@RomanMoskal70

41 мин



Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
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20.02.2022 21:58
+10
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20.02.2022 22:24
+5
Смердючій мордор повинен бути зруйновано вщент...
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20.02.2022 22:03
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Роман Москаль@RomanMoskal70

41 мин



Просто сьогодні з людиною говорив.
Орки використовують тактику блукаючих батарей. Виїжджають, наприклад, на околиці Горлівки, розгортаються просто у житловому масиві, дають декілька пострілів і на сйобки на іншу околицю міста. Щоб їх вполювати, треба пів Горлівки розвалити. Цього ніхто робити не збирається, бо саме цього вони і прагнуть.
В нас є загиблі, є поранені, є вкрай зайопані цією ситуацією. Особливо важко тим, для кого це перша ротація, перші обстріли з важкого. Втім, масового явлення змії очкової на позиціях не спостерігається.
Зараз - саме провокують і зайобують. Те, що сам спостерігав з позиції. Поки працювали - почали крити артою сусідню, десь за кілометр. Якраз через поле, видно було добре. Десять пострілів - і на лижі. Тому переважна більшість снарядів лягає поруч. Не встигають тупо пристрілятися.
Танки орків працюють. Але отут вони очкують ще більше. Працюють з закритих позицій, у русі, переважно в темряві. Бо очко грає, ніхто джавеліна в башту спіймати не хоче.
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20.02.2022 21:58 Ответить
С этими батареями без проблем справятся наши байрактары , но кроме этого мы еще в 14 и 15 годах , в ответ на такие обстрелы отвечали , по опорникам орков или их штабам со складами . Тема работает на 100% , сами же орки когда понимают , за что им достается , тут же успокаивают свою арту.
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20.02.2022 22:14 Ответить
Там же сказано, что орки только и ждут нашего ответа по населенным пунктам. Для этого они собственно так и делают.
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20.02.2022 22:20 Ответить
Как вспомню, как они наши танки не пропускали и прославляли Путина и не жалко их. Хотя может и не все там такие.
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20.02.2022 22:22 Ответить
там такие же люди, им телевизором годами мозги засирали
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20.02.2022 23:19 Ответить
Частина людей -адекватні -ще в 15му казали -..ребята,вы же нас не бросите?..та й бачили допомогу від наших вояків....
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21.02.2022 08:25 Ответить
Смердючій мордор повинен бути зруйновано вщент...
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20.02.2022 22:03 Ответить
Да на хер , надо , их надо разделить на отдельные страны и отобрать ЯО и пусть живут себе дальше и не кому не мешают жить. А если там начнется глобальная война и к нам прибежит 10 лямов кацапо беженцев , для нас это будет хуже ядерной бомбардировки.
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20.02.2022 22:17 Ответить
Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.

Пишут о риске терактов в метро, ТЦ и ж/д вокзалах в Москве, Санки-Петербурге и на границе с Украиной.

Рекомендуют американцам быть готовыми к эвакуации из России.
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20.02.2022 22:08 Ответить
"Апірация "Рязансахар 2.0"

Тут випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре бачити "стиль" гебешних диверсантів, навіть їх ляпи

https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1215s&ab_channel=MR.AIST
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20.02.2022 22:22 Ответить
Це в Пуйла план Б розв'язування війни з Україною. Якщо українська армія на провокації на Донбасі не поведеться - почнуться теракти на російській території, які якимось боком приплетуть до України. Пуйло жадає війни, а свого населення не шкодує - війна все спише.
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20.02.2022 22:38 Ответить
Не будет никакой войны, никто за Путина воевать не будет. Это бряцанье ржавым металоломом, понты
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20.02.2022 23:25 Ответить
Не знаю чого,а от жалю до них нема ,вони свою біду самі погукали,і нас згубили!
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20.02.2022 22:08 Ответить
Смерть ворожій наволочі!
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20.02.2022 22:10 Ответить
Ёсць леташняе відэа выступу Жырыка ў думе, у якім ён кажа, што раша стане зноў вялікай у 4 раніцы 22.02.2022.
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20.02.2022 22:16 Ответить
мы хотим жить полноценной жизнью. орки мордора хотят, чтобы нас не было вообще. это оставляет немного места для "компромиссов" и "переговоров".
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20.02.2022 22:23 Ответить
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20.02.2022 22:24 Ответить
Суки дырявые когда вы угомонитесь ?? Куда вы и по кому пуляете ... Какая БлЕ вами рулит ? Я понял такая **** дырявая Мразь как и вы ... Мрази угомонитесь придет и к ваш черед.... А потом эту Мразь поймают в Украине возле пиво-генделя в пасти хвост селедки.. И оно будет говорить я столО на блокпосту....Заученный шлягер Мразей...
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20.02.2022 22:53 Ответить
 
 