Снаряды войск РФ повредили 14 домов в Новогнатовке, жители поселка остались без света и газа. ФОТОрепортаж

В поселке Новогнатовка Донецкой области российские оккупационные войска повредили 14 домов мирных жителей, два из которых не подлежат восстановлению. Кроме того, жители поселка остались без электроэнергии и без газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

"При обстреле сегодня ночью поселка Новогнатовка Волновахского района Донецкой области было повреждено 14 домов мирных жителей, два из которых восстановлению не подлежат", - написал Каплин.

Он добавил, что также обломками поврежден один гражданский автомобиль, линии электропередач и газопровод, обломками поврежден также трансформатор.

Жители этого поселка остались без электроэнергии и газа.

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"В этой связи температура в домах падает, люди не могут приготовить еду. Осколками поврежден фасад, трубу от дымохода и кровлю фельдшерского пункта. Около двадцати человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы", – рассказал Каплин.

По его словам, это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Минувшей ночью при обстреле этого населенного пункта пострадали 19 домохозяйств, а в здании школы взрывной волной выбило стекла.

Команда Гуманитарной миссии "Пролиска" сегодня побывала на месте обстрела, и семьям, чьи дома пострадали при обстреле, были выданы материалы для экстренных ремонтов.

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