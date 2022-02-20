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"Мы не отдадим Украину": Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В воскресенье 20 февраля тысячи жителей Одессы вышли на Марш единства, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от возможного нападения агрессора.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Все участники мирного марша пришли с украинской символикой. Они стартовали в полдень от Соборной площади и через Дерибасовскую прошли к памятнику Дюку де Ришелье.

Участники марша развернули Флаг Украины на Потемкинской лестнице.

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По словам одного из организаторов акции Наталии Михайленко, одесситы вышли вместе на улицы, чтобы почувствовать поддержку друг друга и продемонстрировать единство, пишет "Радио свобода".

"Политические и другие организации вышли и объединились, чтобы продемонстрировать, что мы единые, что мы не отдадим Украину никому. Очень много организаций участвуют – и Национальный корпус, и Украинский институт национальной памяти, и многие другие. Мы могли много лет не общаться, но сейчас это уже не важно", – заявила Михайленко.

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Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 01
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 02
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 03
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 04
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 05
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 06
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 07
Мы не отдадим Украину: Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе 08

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Топ комментарии
+63
Символічне відео з Одеси. Маленька дівчинка на плечах у батька скандує "Україна понад усе!"... люди підхоплюють.
https://twitter.com/evhen_n/status/1495445265544798210
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20.02.2022 22:27
+49
"Именно в славном Украинском городе Одесса захлебнулась собственной кровью и желчью прокаженная "рузкая весна".
При всем моем уважении к тем, кто сражался и сражается с }{уйловским фашизмом доныне, я должен признать (и мы все должны), что впервые организованный отпор георгиевская фашня получила именно в Одессе, благодаря чему сегодня этот южный Украинский город живет полноценной мирной жизнью.
Благодаря чему безумная идея «Большой Новороссии» так и осталась на бумаге. Благодаря чему вонючий рыгоанальный ЗЭК Хам так и остался в Ростове ломать шариковые ручки, а не уселся в рашистский обоз. «Русская весна» сгорела на работе."
Из просторов Интернета, 2015 год.
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20.02.2022 22:40
+45
Одеса молодці!

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20.02.2022 22:29
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"Именно в славном Украинском городе Одесса захлебнулась собственной кровью и желчью прокаженная "рузкая весна".
При всем моем уважении к тем, кто сражался и сражается с }{уйловским фашизмом доныне, я должен признать (и мы все должны), что впервые организованный отпор георгиевская фашня получила именно в Одессе, благодаря чему сегодня этот южный Украинский город живет полноценной мирной жизнью.
Благодаря чему безумная идея «Большой Новороссии» так и осталась на бумаге. Благодаря чему вонючий рыгоанальный ЗЭК Хам так и остался в Ростове ломать шариковые ручки, а не уселся в рашистский обоз. «Русская весна» сгорела на работе."
Из просторов Интернета, 2015 год.
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20.02.2022 22:40 Ответить
Символічне відео з Одеси. Маленька дівчинка на плечах у батька скандує "Україна понад усе!"... люди підхоплюють.
https://twitter.com/evhen_n/status/1495445265544798210
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20.02.2022 22:27 Ответить
...Нам усім важко повірити, що в центрі Європи, в ХХІ столітті якийсь знавіснілий фюрер путін може безкарно і безперешкодно розгорнути новий наступ проти України, призвівши до вбивства невинних людей.

Ми бачимо, як кривавою слиною заходяться його опричники і пропагандисти. Як зухвало погрожують нам своєю зброєю і дивізіями.

Вони вже давно б хотіли стерти Україну з землі. Вони вже давно б хотіли ввірватися до нашого дому.

Це не сталося завдяки спокою наших людей, завдяки нашій армії, завдяки реальній допомозі Заходу.

Ці три обставини жодним чином не змінилися за останні дні.

Зараз Кремль йде на фінальну ескалацію, бо сподівається, що здригнуться політики.

Тому зараз найважливіше - не здаватися. Ані стосовно російських ультиматумів на Донбасі, ані стосовно Криму, ані стосовно членства в НАТО, ані стосовно самого суверенного майбутнього України.

Не здаватися. Це те, що має зробити влада і політики.

Вистоїмо зараз - буде Україна. - Бєрєзовєц
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20.02.2022 22:38 Ответить
такі як ця маленька україночка є майбутнім України...
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20.02.2022 22:41 Ответить
Блин...Аж до слез....
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21.02.2022 09:47 Ответить
Запрошують вату на шашлики!
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20.02.2022 22:29 Ответить
"шашлык из сепара" фирменное блюдо одесситов
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20.02.2022 23:02 Ответить
Подія, насправді, жахлива. Проте зараз Одеса вільне місто з вільними людьми.
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21.02.2022 05:38 Ответить
Одеса молодці!

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20.02.2022 22:29 Ответить
В когось ще є питання? і це ще багато хто не вийшов місто-герой просто так не дають
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20.02.2022 22:31 Ответить
22 июня ровно в четыре часа...
Послушайте, шо мелет жириновский, придворный шут *****.
22 февраля в 4 часа. В конце декабря 21 года смолол...
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20.02.2022 22:33 Ответить
Вы правы, посмотрите на дату - сбор по 21.02.2022. Развешано по всей "ДНР"
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20.02.2022 23:00 Ответить
Погонят как скот на пулемёты, а сзади, не спереди будут заградотряды *****.
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20.02.2022 23:20 Ответить
непонятно что там делал рыговский недобиток гончаренко
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20.02.2022 22:36 Ответить
Замість вас на проукраїнський мітинг ходив.
Хтось же мусить.
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20.02.2022 22:37 Ответить
Чомусь не помітив вас на цих фото. Біда яка - не влізли в кадр?
Чи просто часу не вистачило, дуже кортіло клавіатуру в цей час потоптать?
То до чого тоді це ваше порожнє баламутство?
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21.02.2022 06:20 Ответить
Я, наприклад, помітив - світловолосу жінку в десятому ріду на фото.. Хоча людей багато і не всіх можна роздивитись.
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21.02.2022 15:24 Ответить
Та этот поц везде уже, на него никто внимание уже не обращает
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20.02.2022 22:39 Ответить
ну ты ж, шлемазл, таки обратил внимание? )))
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21.02.2022 05:36 Ответить
Вот это российское гимно - будущее 200 уже делит наших украинских женщин - "украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским победителям. Поедешь в новую семью в Сибирь"
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20.02.2022 22:41 Ответить
Судя по роже, воно больше на мужчин наших посматривает, но ему гляделку быстро отобъют...
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20.02.2022 22:46 Ответить
Вот что пишет этот будущий 200 или 300, который потом поедет без рук и ног к своей мамаше в мухосранск про украинских женщин.
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20.02.2022 22:46 Ответить
етот калашников сидит на бутылке и кукарекает, ничего скоро будет удобрять украинский чернозем
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20.02.2022 23:06 Ответить
Так тим Кук открытый гей)))) чего он айфон в руках держит)))) лояльный? .... Дурачок сгоришь в танке)))) поедешь в рефере на Росто
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22.02.2022 03:34 Ответить
про женщін, коториє дєлят русню на 200

Ukraine DIY@Vlad_Underwood·18 февр.

Все дуже просто.
Прийшли у військомат, поспілкувалися, розповіли, що вміємо та що ще хочемо проходити медкомісію. Записали дані, сказали, щоб чекали виклику з військомату. Все)
А, ще купу компліментов отримали)❤
І чергу зробили)

Записалися з донькою до лав територіальної оборони. Через військомат на загальних підставах. 3 категорія, добровольці.
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20.02.2022 22:47 Ответить
може він верзе про українок що в окупованих Криму і на Донбасі ?
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20.02.2022 22:53 Ответить
Якесь воно підарастичне

Певно хоче щоб його тут в 21 чпокнули
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20.02.2022 22:56 Ответить
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20.02.2022 22:43 Ответить
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 22:44 Ответить
Проговорився))))) получил билет на концерт ))
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22.02.2022 03:29 Ответить
В Донецьку так саме бул
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20.02.2022 22:55 Ответить
одиночные пикеты в России...



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20.02.2022 22:55 Ответить
Да, ***** - враг смертельный, но самый главный враг Украины правит в Киеве: симбиоз этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентов Кремля. Они безнаказанно и целенаправленно уничтожают и порабощают Украину изнутри, превращая население в бесправный скот .
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20.02.2022 22:56 Ответить
Вата и куйло могут выкусить....
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20.02.2022 23:01 Ответить
❤️❤️❤️
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20.02.2022 23:09 Ответить
А де анонси таких подій. Більшість, хто хотів би взяти участь ніколи про них не знають зарання.
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20.02.2022 23:16 Ответить
За своє найпрекрасніше у світі місто - за українську перлину біля моря, за свою найкращу у світі країну🇺🇦 я готовий битися до останнього.. І навіть якщо мене не стане - я вірю : Україна вистоїть і переможе.
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20.02.2022 23:19 Ответить
Как гаварила тетя Циля из Одессы в своём письме к *****:
«Только не надо присылать к нам своих бурятов и черносотенцев. От нашего климата у них могут выгореть на солнце все танки».
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20.02.2022 23:26 Ответить
Это конечно очень хорошо, но время перформансов уже увы прошло..
Дальше только война с русней в онлайн.
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21.02.2022 00:49 Ответить
для тех, кто сейчас на передовой

https://www.youtube.com/watch?v=5CExJwYz1Ww
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21.02.2022 04:44 Ответить
Дякую! Ми разом. СЛАВА УКАЇНІ!!!
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21.02.2022 05:32 Ответить
ТАК НАДО ТРУХАНОВА ИДТИ ПЗДИТЬ С ГАЛАНТЕРНИКОМ !?)
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21.02.2022 12:14 Ответить
У неділю, 20 лютого, тисячі жителів Одеси вийшли на Марш єдності, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто й країну від можливого нападу агресора. Джерело: https://censor.net/ua/p3317494


КРЕМЛІВСЬКИЙ КАРЛІК У ШОЦІ РАЗОМ З РОСІЯНАМИ - КЛАЛА УКРАЇНА НА МОСКВУ
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21.02.2022 12:24 Ответить
В Италии пишут и говопят: Одесса - город руссофобов! И ещё критикуют это кацапское выражение "срюцкий мир".
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04.03.2022 13:59 Ответить
 
 