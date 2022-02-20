"Мы не отдадим Украину": Тысячи людей вышли на Марш единства в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В воскресенье 20 февраля тысячи жителей Одессы вышли на Марш единства, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от возможного нападения агрессора.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Все участники мирного марша пришли с украинской символикой. Они стартовали в полдень от Соборной площади и через Дерибасовскую прошли к памятнику Дюку де Ришелье.
Участники марша развернули Флаг Украины на Потемкинской лестнице.
По словам одного из организаторов акции Наталии Михайленко, одесситы вышли вместе на улицы, чтобы почувствовать поддержку друг друга и продемонстрировать единство, пишет "Радио свобода".
"Политические и другие организации вышли и объединились, чтобы продемонстрировать, что мы единые, что мы не отдадим Украину никому. Очень много организаций участвуют – и Национальный корпус, и Украинский институт национальной памяти, и многие другие. Мы могли много лет не общаться, но сейчас это уже не важно", – заявила Михайленко.
Пожалуйста, подождите...
При всем моем уважении к тем, кто сражался и сражается с }{уйловским фашизмом доныне, я должен признать (и мы все должны), что впервые организованный отпор георгиевская фашня получила именно в Одессе, благодаря чему сегодня этот южный Украинский город живет полноценной мирной жизнью.
Благодаря чему безумная идея «Большой Новороссии» так и осталась на бумаге. Благодаря чему вонючий рыгоанальный ЗЭК Хам так и остался в Ростове ломать шариковые ручки, а не уселся в рашистский обоз. «Русская весна» сгорела на работе."
Из просторов Интернета, 2015 год.
https://twitter.com/evhen_n/status/1495445265544798210
Ми бачимо, як кривавою слиною заходяться його опричники і пропагандисти. Як зухвало погрожують нам своєю зброєю і дивізіями.
Вони вже давно б хотіли стерти Україну з землі. Вони вже давно б хотіли ввірватися до нашого дому.
Це не сталося завдяки спокою наших людей, завдяки нашій армії, завдяки реальній допомозі Заходу.
Ці три обставини жодним чином не змінилися за останні дні.
Зараз Кремль йде на фінальну ескалацію, бо сподівається, що здригнуться політики.
Тому зараз найважливіше - не здаватися. Ані стосовно російських ультиматумів на Донбасі, ані стосовно Криму, ані стосовно членства в НАТО, ані стосовно самого суверенного майбутнього України.
Не здаватися. Це те, що має зробити влада і політики.
Вистоїмо зараз - буде Україна. - Бєрєзовєц
Послушайте, шо мелет жириновский, придворный шут *****.
22 февраля в 4 часа. В конце декабря 21 года смолол...
Хтось же мусить.
Чи просто часу не вистачило, дуже кортіло клавіатуру в цей час потоптать?
То до чого тоді це ваше порожнє баламутство?
Ukraine DIY@Vlad_Underwood·18 февр.
Все дуже просто.
Прийшли у військомат, поспілкувалися, розповіли, що вміємо та що ще хочемо проходити медкомісію. Записали дані, сказали, щоб чекали виклику з військомату. Все)
А, ще купу компліментов отримали)❤
І чергу зробили)
Записалися з донькою до лав територіальної оборони. Через військомат на загальних підставах. 3 категорія, добровольці.
Певно хоче щоб його тут в 21 чпокнули
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
«Только не надо присылать к нам своих бурятов и черносотенцев. От нашего климата у них могут выгореть на солнце все танки».
Дальше только война с русней в онлайн.
https://www.youtube.com/watch?v=5CExJwYz1Ww
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