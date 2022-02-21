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Спят на грязном полу и голодают: На границе с Украиной застряла сотня военных РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В селе Веселая Лопань (Белгородская область) на вокзале станции Долбино уже 5 дней живет большое количество военных РФ. Солдаты питаются за свой счет, пайков им не подвозят.

Об этом сообщает Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников – "Комитет солдатских матерей" РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Жители села Веселая Лопань сообщили, что на вокзале станции Долбино, что вблизи их села, находится большое количество военнослужащих - контрактники с срочниками (более 100 человек) из Таманской дивизии. Ребята живут там уже 5 дней, питаются за свой счет. У кого-то деньги уже закончились (денежное обеспечение срочников составляет около 2 тысяч рублей. – Ред.), а сухпайков в глаза никто не видел. Когда будет отправка, тоже неизвестно.

"В подтверждение слов жители прислали фото. На нем видно сколько бойцов находится в маленьком помещении сельского вокзала. Расположились как смогли – как селедка в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет. Ни питьевой, ни чтобы помыть руки", - говорится в сообщении.

Спят на грязном полу и голодают: На границе с Украиной застряла сотня военных РФ 01
Спят на грязном полу и голодают: На границе с Украиной застряла сотня военных РФ 02
Спят на грязном полу и голодают: На границе с Украиной застряла сотня военных РФ 03

Вопрос питания (в т.ч. горячего) и воды так и остается нерешенным. К месту расположения ребят идут местные жители со своими продовольственными запасами. Но на всех еды не хватает.

"В штабе прокомментировали, что их отправили в пункт назначения. Однако выяснилось, что не всех. Это подтверждают местные жители. Более того, чиновники (как сообщает источник) выстроили ребят и сфотографировали с пустыми коробками сухпайков. Далее связь с источником прервался", - говорится в сообщении.

По информации от источника, сегодня, 21 февраля, должны вывезти оставшихся военнослужащих.

Также смотрите: Армия РФ усиливает активность на границе с Украиной: новые спутниковые снимки, – CNN. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+75
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21.02.2022 10:41
+73
Слёзы мешают писать😂
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21.02.2022 10:39
+69
У нас в плену лучшие условия для них будут
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21.02.2022 10:39
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Вони ж від безсилля і простуди кірзаки не зможуть волочити... Як цей малолітній ублюдок збирається воювати?!
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21.02.2022 11:07 Ответить
ХРюські свині в своєму природньому стані- все як вони звикл
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21.02.2022 11:07 Ответить
Асвабадітєлі йдуть освобождать Європу від загниваючого капіталізму !
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21.02.2022 11:07 Ответить
Как для морга, то фотки были бы зачётные !
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21.02.2022 11:08 Ответить
хоть бы один с омикроном....
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21.02.2022 11:08 Ответить
кормят вшей, ******** и грибок) там cрусью пахнет✌️💩
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21.02.2022 11:09 Ответить
по классике жанра зеленая мордва скоро начнет грабить своих соплеменников.
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21.02.2022 11:09 Ответить
зачем? пускай эти хирои сунутся.
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21.02.2022 11:15 Ответить
Тепер є техніка для дистанційного розмінування, у нас немає а у РФ є, кидають заряди міни детонують... тому це неефективно як ї їжаки... хіба рови копати...
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21.02.2022 11:45 Ответить
А я ездил Харьков- Уссурийск. Тоже не очень близко, 17 суток добирался до части (еще 100 км от Уссурийска). До сих пор не знаю, нахрена я там нужен был и почему не могли обойтись там без меня.
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21.02.2022 11:47 Ответить
Нічого дивного, бо ніде в світі худобу перед забоєм не масажують, не кормлять, не оргаізовують їй джакузі...
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21.02.2022 11:10 Ответить
Вначале глянул только на фото. По расположению тел чем-то напомнило знаменитое фото с ихтамнетами из донецкого морга 2014 года. Но ничего, все постепенно
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21.02.2022 11:11 Ответить
Хай перекажуть місцевим, щоби годували краще тих вояків. Інакше добрива неякісні будуть!
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21.02.2022 11:12 Ответить
У таких военных мотива воевать 0. Проще отдать оружие и в плен уйти.
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21.02.2022 11:12 Ответить
Или злее будут
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21.02.2022 11:32 Ответить
Вопрос только, на кого.
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21.02.2022 11:36 Ответить
підарусский мир во всей красоте! І оці асвабадітєлі несуть благадєнствіє, мир і достаток.
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21.02.2022 11:12 Ответить
Ніпабідімая і лєгєндарная...
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21.02.2022 11:14 Ответить
Великие воины от которых даже глава МИД Канады спетляла из Франции на Родину. Ну что за треш?
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21.02.2022 11:14 Ответить
о! так они уже от меня недалеко.. казачья лопань.... ждем . Nlaw готов, патронов хватит!
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21.02.2022 11:14 Ответить
Координати повинні бути одні і ті ж і для наших і для їхніх 50° 29′ 35.97″ N, 36° 22′ 50.16″ E
50.493325°, 36.3806°,ну як з Первомайськими.
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21.02.2022 12:28 Ответить
Привыкают к земле.
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21.02.2022 11:15 Ответить
пусть скажут спасибо, что живые..., пока...
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21.02.2022 11:15 Ответить
Там на фото не полный натюрморт! Там не хватает большой, украинской, доброй гранаты! Чтобы всех и сразу. А то прям мучеников из них делают… нам их что, согреть и накормить? Эти твари по приказу пойдут нас убивать! Такие же мрази в 14 году расстреливали Иловайск, ДАП и прочие места… их убивать надо, и чем больше - тем лучше. Дабы охоту отбить к нам ехать воевать
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21.02.2022 11:16 Ответить
Злий ви! Вони потребують негайної допомоги: нам потрібно організувати, на москаляндії, збір коштів їм на квитки на мухосранськ. )))
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21.02.2022 12:04 Ответить
Я не злой! Я справедливый!)
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21.02.2022 12:06 Ответить
Да, граната там бы не помешала !!!
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21.02.2022 12:18 Ответить
Они суда отжираться приехали. Им вечерний м-звон и сливной бачек обещали, что их в Украине цветами встречать будут, что хлеб соль, самогон уже ждут их. Плюс рассказы, о том как можно хорошо на войне в Украине "подняться"
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21.02.2022 11:16 Ответить
А куда их отправить то собирались из этой Веселой Лопани?
Если в ЛДНР, то възд в народные республики закрыт.
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21.02.2022 11:18 Ответить
А где оружие? И где командиры? Или это военные туристы? Не дай Бог, какой-то идиот бросит туда факел или гранату и всё - это хохлы-диверсанты(!!!) вычислили их брошенных на произвол голодных побратушек, вот Вам и повод начать наступление.
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21.02.2022 11:18 Ответить
який там смрад стоїть !
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21.02.2022 11:19 Ответить
И снится им такой сон

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21.02.2022 11:20 Ответить
Эээх ,гранат бы туда штучек десять ...
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21.02.2022 11:22 Ответить
Вони помруть від коронавірус!
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21.02.2022 11:22 Ответить
Так это поза «братская могила», самая любимая поза «освободителей».
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21.02.2022 11:22 Ответить
Ну от плять сцук, ну от типичная же орда азиатская. Тут даже не в смысле обидеть этих свинособак. Ну тупо ж факт!
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21.02.2022 11:23 Ответить
Цих навіть в раби не хочу.
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21.02.2022 11:27 Ответить
Ничего вы не понимаете. Это они на жалость давят, думают что нам жалко их будет убивать. Наивные...
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21.02.2022 11:28 Ответить
Саме так вони у морзі виглядатимуть.
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21.02.2022 11:29 Ответить
Генеральна репетиція перед моргом.
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21.02.2022 11:31 Ответить
Це фото не з вокзалу, а з моргу, то 200-ті.
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21.02.2022 11:31 Ответить
русишвайне солдатен должен преодолевать тяжести и лишения
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21.02.2022 11:33 Ответить
Одічалиє одне одного почнуть їсти.
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21.02.2022 11:33 Ответить
І Ковід не бере?
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21.02.2022 11:34 Ответить
пусть лучше там на полу чем в Украине под
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21.02.2022 11:35 Ответить
Gde to 20 evro v mesiac u ordi polucajet soldati
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21.02.2022 11:38 Ответить
Гарматне м'ясо
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21.02.2022 11:38 Ответить
ДУМАЛИ ЧТО, ПЕРЕЙДУТ ГРАНИЦУ ОРДОЙ, И НАЧНЁТСЯ, МАТКА ЯЙКИ, МЛЕКО
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21.02.2022 11:42 Ответить
представляю, какая там вонища стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.02.2022 11:47 Ответить
. .
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21.02.2022 11:50 Ответить
Русскій Іван! сдавайся! і такда тібє нє нужна будіт гаваріть па русскі!
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21.02.2022 12:09 Ответить
все нормально - к земле привыкают, а в атаку вате надо идти с пустым брюхом - неча харчи на жмуров переводить
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21.02.2022 11:51 Ответить
к земле привыкают.....
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21.02.2022 11:53 Ответить
Приблизно так будуть виглядати кацапськи морги.
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21.02.2022 11:53 Ответить
Воші їм в підгузники!
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21.02.2022 11:58 Ответить
Мнимая кацапская военная угроза
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21.02.2022 11:59 Ответить
Ну это же лутше, чем лежать в земле украинской))
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21.02.2022 12:00 Ответить
Нахрена их кормить? В случае войны, они и так уже все трупы.
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21.02.2022 12:04 Ответить
вот-вот ...
кто не кормит свою армию
тот дождётся вот эту орду
которая придёт немытой , голодной , злой и жестокой
дом разрушит
хозяина убьёт
жену и дочку трахнет
а сына уведёт в свою армию
и заставит идти на мины
-впереди себя
тчк.
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21.02.2022 13:19 Ответить
Главная тактика кремля, мучать свой народ так чтобы война и захват чужих стран ему казались праздником. Ети росийские бомжи с удовольствием будут убивать и грабить чужой народ и поселяться в ихних домах.
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21.02.2022 12:06 Ответить
https://vk.com/wall-123538639_2193113


Можна почитати суперечку кацапів під цими фото вброс/не вброс. Суперечки про те, чому вони там під кордоном сплять, немає. Група підтримки чекає звільнену житлплощу.



Andrej Obnorski

Отправка куда когда будет? В небесную Новороссию?




Aleksej Gontsjaroek

Ты лучше адрес свой напиши, чтоб структуры знали, кто первый тебя дербанить будет)



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21.02.2022 12:06 Ответить
лучший кацап-мёртвый кацап!
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21.02.2022 12:14 Ответить
МОЛОДЫЕ !!! МОЖНО ИХ ПЕРЕУБЕДИТЬ, РАЗВЕРНУТЬ И НА МОСКВУ ОТПРАВИТЬ !)
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21.02.2022 12:17 Ответить
Русо фашисто... Увага, увага! Здайте зброю і лишитеся живі... Хто не складе зброю буде знищений доблесною українською армією
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21.02.2022 12:21 Ответить
ниимеющаяаналагаф...
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21.02.2022 12:36 Ответить
Названия Долбино и Веселая Лопань никого не смущают?
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21.02.2022 12:56 Ответить
Грозная армия, я рыдал
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21.02.2022 13:02 Ответить
Неподобство! Розбудити й примусити вимити підлогу!
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21.02.2022 13:10 Ответить
пацанва собралась в рай
(на пол ляг и помирай) ...

во дворце в геленджике
да с "мадам клико" в руке -
зрит фуйло своих солдат
с тёлкой в сауне ...
он - рад...
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21.02.2022 13:15 Ответить
Хотелось бы от служивых хоть один комент прочитать.
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21.02.2022 13:26 Ответить
Подивіться на останній світлині солдат прикрив п´яту точку чимось . Чого він боїться?)))))))))))) Пишіть.
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21.02.2022 13:29 Ответить
Поручик Голицин, а может вернемся ?Зачем нам ,поручик, чужая земля? Ілюстрація
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21.02.2022 13:35 Ответить
каждый руский солдат должен знать, что если он ступит на украинскую землю и сдаст оружие, то его ждёт вкусный борщ и бутылка хенесси с последующим вступлением в войска НАТО, где он будет получать от 2000 евро
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21.02.2022 13:39 Ответить
В кірзачах й онучах. 'космічіскіє войска'
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21.02.2022 13:44 Ответить
распластались в сладкой неге
половцы и печенеги,
кто с улыбкой на лице
кто с мечтою о конце
(видит будто умирает ...)
и забиты все сараи-
руцкими иванами,
часто каждому ивану
снится царь дворец и ванна
с золотыми кранами,
и перина - словно пух ,
тёлка, жрачка, тёплый юг...
но,
царь ложил на быдло -йух !
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21.02.2022 14:04 Ответить
Асвабадітєлі від біндєравцев,а фулі ви хотіли...
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21.02.2022 14:45 Ответить
ПОЧЕМУ????? Почему ВСУ не предложили им сдаться???? Это бесчеловечное отношение к будущим пленным!!!!
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21.02.2022 14:45 Ответить
Надеюсь на скорое начало каннибализма в армии РП
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21.02.2022 15:01 Ответить
>Ребята живут там уже 5 дней

ребята мать вашу РЕБЯТА
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21.02.2022 15:03 Ответить
называть солдат которые собрались для нападения на нас ребятами - это дно нашей журналистики
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21.02.2022 17:07 Ответить
Тремти НАТО ,голодний касап в китайських калошах вже на підході...
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21.02.2022 17:15 Ответить
Вот эти будут во всю мародерствовать и насиловать, потому что скоты, живут как скоты и сдохнут как скоты.
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21.02.2022 17:57 Ответить
именно так и выглядит скот.....
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21.02.2022 18:43 Ответить
Срочно распространить эти фото по всему миру.Пусть у перепуганных отляжет.😂
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22.02.2022 00:03 Ответить
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