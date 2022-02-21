Спят на грязном полу и голодают: На границе с Украиной застряла сотня военных РФ. ФОТОрепортаж

В селе Веселая Лопань (Белгородская область) на вокзале станции Долбино уже 5 дней живет большое количество военных РФ. Солдаты питаются за свой счет, пайков им не подвозят.

Об этом сообщает Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников – "Комитет солдатских матерей" РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Жители села Веселая Лопань сообщили, что на вокзале станции Долбино, что вблизи их села, находится большое количество военнослужащих - контрактники с срочниками (более 100 человек) из Таманской дивизии. Ребята живут там уже 5 дней, питаются за свой счет. У кого-то деньги уже закончились (денежное обеспечение срочников составляет около 2 тысяч рублей. – Ред.), а сухпайков в глаза никто не видел. Когда будет отправка, тоже неизвестно.

"В подтверждение слов жители прислали фото. На нем видно сколько бойцов находится в маленьком помещении сельского вокзала. Расположились как смогли – как селедка в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет. Ни питьевой, ни чтобы помыть руки", - говорится в сообщении.







Вопрос питания (в т.ч. горячего) и воды так и остается нерешенным. К месту расположения ребят идут местные жители со своими продовольственными запасами. Но на всех еды не хватает.

"В штабе прокомментировали, что их отправили в пункт назначения. Однако выяснилось, что не всех. Это подтверждают местные жители. Более того, чиновники (как сообщает источник) выстроили ребят и сфотографировали с пустыми коробками сухпайков. Далее связь с источником прервался", - говорится в сообщении.

По информации от источника, сегодня, 21 февраля, должны вывезти оставшихся военнослужащих.

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