Спят на грязном полу и голодают: На границе с Украиной застряла сотня военных РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В селе Веселая Лопань (Белгородская область) на вокзале станции Долбино уже 5 дней живет большое количество военных РФ. Солдаты питаются за свой счет, пайков им не подвозят.
Об этом сообщает Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников – "Комитет солдатских матерей" РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Жители села Веселая Лопань сообщили, что на вокзале станции Долбино, что вблизи их села, находится большое количество военнослужащих - контрактники с срочниками (более 100 человек) из Таманской дивизии. Ребята живут там уже 5 дней, питаются за свой счет. У кого-то деньги уже закончились (денежное обеспечение срочников составляет около 2 тысяч рублей. – Ред.), а сухпайков в глаза никто не видел. Когда будет отправка, тоже неизвестно.
"В подтверждение слов жители прислали фото. На нем видно сколько бойцов находится в маленьком помещении сельского вокзала. Расположились как смогли – как селедка в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет. Ни питьевой, ни чтобы помыть руки", - говорится в сообщении.
Вопрос питания (в т.ч. горячего) и воды так и остается нерешенным. К месту расположения ребят идут местные жители со своими продовольственными запасами. Но на всех еды не хватает.
"В штабе прокомментировали, что их отправили в пункт назначения. Однако выяснилось, что не всех. Это подтверждают местные жители. Более того, чиновники (как сообщает источник) выстроили ребят и сфотографировали с пустыми коробками сухпайков. Далее связь с источником прервался", - говорится в сообщении.
По информации от источника, сегодня, 21 февраля, должны вывезти оставшихся военнослужащих.
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50.493325°, 36.3806°,ну як з Первомайськими.
Если в ЛДНР, то възд в народные республики закрыт.
кто не кормит свою армию
тот дождётся вот эту орду
которая придёт немытой , голодной , злой и жестокой
дом разрушит
хозяина убьёт
жену и дочку трахнет
а сына уведёт в свою армию
и заставит идти на мины
-впереди себя
тчк.
Можна почитати суперечку кацапів під цими фото вброс/не вброс. Суперечки про те, чому вони там під кордоном сплять, немає. Група підтримки чекає звільнену житлплощу.
Andrej Obnorski
Отправка куда когда будет? В небесную Новороссию?
Aleksej Gontsjaroek
Ты лучше адрес свой напиши, чтоб структуры знали, кто первый тебя дербанить будет)
(на пол ляг и помирай) ...
во дворце в геленджике
да с "мадам клико" в руке -
зрит фуйло своих солдат
с тёлкой в сауне ...
он - рад...
половцы и печенеги,
кто с улыбкой на лице
кто с мечтою о конце
(видит будто умирает ...)
и забиты все сараи-
руцкими иванами,
часто каждому ивану
снится царь дворец и ванна
с золотыми кранами,
и перина - словно пух ,
тёлка, жрачка, тёплый юг...
но,
царь ложил на быдло -йух !
ребята мать вашу РЕБЯТА