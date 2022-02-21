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Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси и работает над присоединением к европейской сети ENTSO-E, – Свириденко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Экономика

Украинская делегация в Брюсселе обсуждает развитие совместных проектов Украины и Европейского Союза, в частности, возможность присоединения Украины к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии.

Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время мы проведем тест на энергонезависимость, на трехдневный срок отсоединившись от энергосистемы России и Беларуси. Такое решение продемонстрирует самостоятельность нашего государства и позволит в будущем объединить украинскую энергосистему с европейской и присоединиться к ENTSO-E", - отметила она.

В этом году, по ее словам, Украина сделает большой шаг в термомодернизации зданий, что является важным этапом достижения энергонезависимости.

"Мы планируем провести утепление 5000 домов, что позволит не только сэкономить энергоресурсы, а дополнительно стимулировать отдельные отрасли экономики", - напомнила Свириденко.

Вице-премьер-министр также отметила, что Украина и ЕС работают над усилением сотрудничества в сфере торговли, международных грузовых перевозок, внедрением климатической политики Евросоюза, в частности, в сфере промышленного производства и т.д.

"Активная работа по улучшению украинско-европейского сотрудничества – это лучший ответ на попытки эскалации конфликта со стороны России. Ведь положительные результаты экономического роста являются действенным оружием в борьбе с военной агрессией", - подчеркнула она.

Свириденко также отметила, что за 2021 год товарооборот между Украиной и Европейским Союзом вырос на 35% и составил 62,5 миллиарда долларов.

Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси и работает над присоединением к европейской сети ENTSO-E, – Свириденко 01
Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси и работает над присоединением к европейской сети ENTSO-E, – Свириденко 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Вам передали у 2019 році енергонезалежну країну. Ви знову її зробили енергозалежною від агресора, а тепер намагаєтесь пропіаритися ніби то щось корисне робите...
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21.02.2022 12:42
+6
Зі зрадниками во владі це триватиме ще 5 років.
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21.02.2022 12:30
+6
Ну...тільки при цих "зрадниках" це почали реалізовувати. Чи не так?
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21.02.2022 12:37
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Зі зрадниками во владі це триватиме ще 5 років.
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21.02.2022 12:30 Ответить
Ну...тільки при цих "зрадниках" це почали реалізовувати. Чи не так?
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21.02.2022 12:37 Ответить
Ще нічого не почали ! Бла-бла-*** керівництва країни- продовження гібрідной войни Путлєра на теренах України.
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21.02.2022 12:46 Ответить
Нет, не так
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21.02.2022 12:51 Ответить
Це гарне рішення влади, але на 1 гарне рішення у зелених іде 100 негарних)). Будемо чекати коли зелені припинять торгівлю з агресором.
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21.02.2022 13:30 Ответить
Це потрібно було зробити ще рочків зо 30 тому Здогадайтесь, що заважало, чи, може, знову яйця
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21.02.2022 12:41 Ответить
Вам передали у 2019 році енергонезалежну країну. Ви знову її зробили енергозалежною від агресора, а тепер намагаєтесь пропіаритися ніби то щось корисне робите...
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21.02.2022 12:42 Ответить
поясніть будь ласка, як можна було бути енергонезалежним перебуваючи в єдиній енергосистемі?
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21.02.2022 12:46 Ответить
при нулевіх поставках из ращки - біли "зависимі"?
даже если у тебя кабель(старій) идет к соседу, но ті к нему ничего не подключаешь - тебе пофиг что у соседа, 110 или 220В.. или вообще нет е\е..
Другое дело, когда ти начал запитівать свою квартиру от соседа, как єто делает клован с 19 года
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21.02.2022 13:22 Ответить
від сусіда може напряму й не дуже залежиш, але якщо ти з ним в єдиній системі енергопостачання, то він теоретично може чимось перевантажити систему та залишити вас без електрики
PS я ж не заперечую факт того що почали покупати, я лише стверджую, що якщо не купуєш, це не означає що незалежний, бо система все одно єдина
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21.02.2022 13:47 Ответить
Лично тебе сделают по 5 евро кВт придурок
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21.02.2022 12:56 Ответить
А если генерировать в общую сеть с избытком, то что тогда?
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21.02.2022 13:15 Ответить
Що ти тут забув, москалику Твоє рохкаяння нікому не цікаве, поспіши на лахту, там саме в коритце свіженькі помийці налив твій господар,- вуйко Прігожін, можеш не вспіти, сарака (молд. нещасний) 😝😝😝😝😝😝🤪😜
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21.02.2022 13:23 Ответить
Это полудурок
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21.02.2022 13:20 Ответить
так для него єпоха бедности закончилась... пусть платит))
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21.02.2022 13:24 Ответить
Юрцю, ліпше скакати, ніж сосати, сидячи на пляшці у чеченів на підвалі 🤔🧐😁 Ну як попенція, нє шібко бо-бо, чи тобі не звикати, в тебе це спадкове 😅😂🤣😝😝😝🤪😜
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21.02.2022 13:18 Ответить
шо ты несешь, в герммании 2,81грн/кВт.
для оленей типа тебя: https://alteco.in.ua/economics/statistika-tarifov/stoimost-**************-v-yevrope-dlya-naseleniya
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21.02.2022 13:21 Ответить
Дані на цьому сайті за 2010 рік.

Зараз в Німеччині, вартість електроенергії для населення 0.33 евро центів, або за сьогоднішнім курсом - 10 грн 62 копійки зв квт/Ч.
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21.02.2022 13:30 Ответить
правильно!нехрен врага поддерживать!
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21.02.2022 13:08 Ответить
Сьогодні лишень понеділок, а Юрцьо вже чогось сьорбанув, да во всю шіріну рязанського ******, не інакше юшки з гівна, а то чого б його та пучіло бєдолагу Буга-га-га-га ************************************************** 😅😂🤣😝😝😝😝🤪😜
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21.02.2022 13:11 Ответить
На целых три дня! И это на восьмом году войны. Киздаболы!
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21.02.2022 14:07 Ответить
 
 