Украина отсоединится от энергосистем России и Беларуси и работает над присоединением к европейской сети ENTSO-E, – Свириденко. ФОТО

Украинская делегация в Брюсселе обсуждает развитие совместных проектов Украины и Европейского Союза, в частности, возможность присоединения Украины к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии.

Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время мы проведем тест на энергонезависимость, на трехдневный срок отсоединившись от энергосистемы России и Беларуси. Такое решение продемонстрирует самостоятельность нашего государства и позволит в будущем объединить украинскую энергосистему с европейской и присоединиться к ENTSO-E", - отметила она.

В этом году, по ее словам, Украина сделает большой шаг в термомодернизации зданий, что является важным этапом достижения энергонезависимости.

"Мы планируем провести утепление 5000 домов, что позволит не только сэкономить энергоресурсы, а дополнительно стимулировать отдельные отрасли экономики", - напомнила Свириденко.

Вице-премьер-министр также отметила, что Украина и ЕС работают над усилением сотрудничества в сфере торговли, международных грузовых перевозок, внедрением климатической политики Евросоюза, в частности, в сфере промышленного производства и т.д.

"Активная работа по улучшению украинско-европейского сотрудничества – это лучший ответ на попытки эскалации конфликта со стороны России. Ведь положительные результаты экономического роста являются действенным оружием в борьбе с военной агрессией", - подчеркнула она.

Свириденко также отметила, что за 2021 год товарооборот между Украиной и Европейским Союзом вырос на 35% и составил 62,5 миллиарда долларов.



