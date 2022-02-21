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АЗС взорвалась в результате обстрела войсками РФ пгт Счастье, – Геращенко. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела российско-оккупационных войск в пгт Счастье взорвалось АЗС.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрела боевиками с оккупированной территории пгт. Счастье вспыхнула и взорвалась АЗС", - говорится в сообщении.
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