АЗС взорвалась в результате обстрела войсками РФ пгт Счастье, – Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

В результате обстрела российско-оккупационных войск в пгт Счастье взорвалось АЗС.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела боевиками с оккупированной территории пгт. Счастье вспыхнула и взорвалась АЗС", - говорится в сообщении.

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