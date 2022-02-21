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АЗС взорвалась в результате обстрела войсками РФ пгт Счастье, – Геращенко. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела российско-оккупационных войск в пгт Счастье взорвалось АЗС.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела боевиками с оккупированной территории пгт. Счастье вспыхнула и взорвалась АЗС", - говорится в сообщении.

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АЗС взорвалась в результате обстрела войсками РФ пгт Счастье, – Геращенко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
А публікацією цього фото Антоніна не видала позицію наших військових?
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21.02.2022 13:35
+5
1. Фото больше похоже на слив наших позиций
2. "АЗС" больше напоминает базу ГСМ ВСУ
3. Про ответку ничего не хочет рассказать Геращенко?
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21.02.2022 13:46
+4
А там де Щастя Володя відводив наші війська?
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21.02.2022 13:39
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А публікацією цього фото Антоніна не видала позицію наших військових?
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21.02.2022 13:35 Ответить
Вони теж молодці - город скопали раніше місцевих.
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21.02.2022 13:46 Ответить
А що їм ще робить, якщо світла немає, тЄлік не подивишся? Морозиться та самогон глушить? То вони молодці, як у Криму, посіють-посадять у лютому- березні і двічі зберуть врожай!
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21.02.2022 13:55 Ответить
Хазяйські діти, але ж це демаскує.
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21.02.2022 14:03 Ответить
А там де Щастя Володя відводив наші війська?
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21.02.2022 13:39 Ответить
1. Фото больше похоже на слив наших позиций
2. "АЗС" больше напоминает базу ГСМ ВСУ
3. Про ответку ничего не хочет рассказать Геращенко?
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21.02.2022 13:46 Ответить
Ща тарелку полижет и расскажет.
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21.02.2022 13:52 Ответить
надеюсь что азс была бенина...
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21.02.2022 13:53 Ответить
скорее конкурентов бабломойского
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21.02.2022 13:55 Ответить
Антоніна Ригащенко ти еле еле поц...ЗСУ захищають державу а твої здирники під назвою полюція України на дорогах беруть хабарі, катують, паразитують. Керівництво покриває..
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21.02.2022 13:55 Ответить
Коли "слуги" і прислуга московії і Бені поверните наші війська на ті позиції, з яких відвели? Попереду має йти ініціатор Володя Зеленський, за ним Аваков і "слуги" в повному складі.
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21.02.2022 13:56 Ответить
Та коли вже я почую що наші відповіли?
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21.02.2022 14:01 Ответить
Ну одна цистерна та шо посередині горить .А мож то так треба . каса не сходиться
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21.02.2022 14:07 Ответить
 
 