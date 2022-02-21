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Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Ривном сегодня во время сессии городского совета избили экс-депутата Верховной Рады от партии ВО "Свобода", а ныне депутата от этой же политической силы Олега Осуховского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание rivnenews.

Драка произошла во время выступления активиста Романа Коваля, который выступил против смены руководства Ривненской городской больницы. Отметим, что этого вопроса в повестке сессии вообще не было. В это время к трибуне подбежали депутаты от ВО "Свобода" и завязалась потасовка, в которой приняли участие около 20 человек.

По данным СМИ, в драке приняли участие так называемые "титушки", неизвестно почему явившиеся на сессию.

Разнять обе стороны конфликта удалось с помощью полиции и общественного формирования по здравоохранению. Однако во время потасовки пострадал экс-депутат ВР Олег Осуховский, которому разбили бровь.

Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 01
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 02
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 03
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 04
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 05
Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского 06

На данный момент в работе сессии Ривненского городского совета объявлен перерыв.

Отметим, что 21 февраля 2022 года, согласно повестке дня, во время внеочередного заседания Ривненского совета должны были рассматриваться два вопроса: финансирование теробороны города и обращение к президенту Украины относительно санкций для народных депутатов и чиновников, которые покинули Украину в момент российской угрозы. Из-за конфликта, начатого "титушками", сессия городского совета так и не началась и средства на тероборону так и не выделили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 людей постраждали через бійку, яку влаштував колишній "слуга" Дмитрук

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Рівненщина після появи там бурштинової мафії перетворилася в бандитське кубло, ракова пухлина розрослася і переходтить у метастази.
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21.02.2022 14:07
+13
Ну ось "Сволота" знову на руку агресора зіграла. Ще є докази, що вони зараз зовсім не ті за кого себе видавали. Останнім часом представників цієї..партії (про керовництво я вже мовчу) відсутні на деяких патріотичних заходах, які вони не пропускали ще 2-3 роки тому..Манкурти!
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21.02.2022 14:05
+9
Свобода пертворилась в прихвоснів будь якої влади!!! Головне щоб поближче до корита. Треба Медведчукові телеканал, та не питання. Тягнибок з Кривецьким на тарілоці канал принесли Медведчукові. Не розумію тих патріотів, які голосують за рекетирсько-маргінальну партію Свобода!!!
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21.02.2022 14:11
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сволота напросилася
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21.02.2022 14:01 Ответить
да нет я бы ВСЕХ НЕ ЗАВИСИМО ОТ КОЛЛЕНКОРА ОТПРАВИЛ БЫ СГЕОДНЯ ЖЕ НА ФРОНТ..
пусть там с кулаками сначала добывали бы себе автомат винтовку и патроны..
политические "**********"! (идиома неологизм фигура речи) война на пороге... а они делят денежные потоки.. суки и твари не взирая какой партийный билет в кармане....
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21.02.2022 14:14 Ответить
Такие пирадасты не будут себе ничего добывать в бою кулаками, они первые побегут в дыныру, бо там автомат бесплатно дадут, ненавистных укропов стрелять(((
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21.02.2022 14:57 Ответить
Їх там всіх трба пи$дити до нестями
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21.02.2022 14:02 Ответить
Ну ось "Сволота" знову на руку агресора зіграла. Ще є докази, що вони зараз зовсім не ті за кого себе видавали. Останнім часом представників цієї..партії (про керовництво я вже мовчу) відсутні на деяких патріотичних заходах, які вони не пропускали ще 2-3 роки тому..Манкурти!
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21.02.2022 14:05 Ответить
во"Сволота",всегда кормилась у рыгов.
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21.02.2022 14:22 Ответить
Люди должны понимать что Тягныбок продажная сволота. Это уже доказано что он финансировался с русни. Свобода кремлёвская марионетка. Послушайте что ранее уважаемая Фарион несёт про Пороха.
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21.02.2022 14:24 Ответить
Сексота...ще і пишеш мовою окупанта.
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21.02.2022 14:47 Ответить
Горе тобі земля, коли раби зацарюють.
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21.02.2022 14:06 Ответить
Самый интересный вопрос : какой политсилой были нанята титуханы и как они проникли на сессию миськради, если там вход строго по пропускам???
Если титуханы бегают по стране , то это страна победившего бандитизма.
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21.02.2022 14:46 Ответить
Рівненщина після появи там бурштинової мафії перетворилася в бандитське кубло, ракова пухлина розрослася і переходтить у метастази.
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21.02.2022 14:07 Ответить
Свобода пертворилась в прихвоснів будь якої влади!!! Головне щоб поближче до корита. Треба Медведчукові телеканал, та не питання. Тягнибок з Кривецьким на тарілоці канал принесли Медведчукові. Не розумію тих патріотів, які голосують за рекетирсько-маргінальну партію Свобода!!!
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21.02.2022 14:11 Ответить
ЧОМУСЬ ПРИ ПОРОХУ НЕ ПРИСЛУЖУВАЛИ, А ВСІЛЯКО ПІДСИРАЛИ? ВИНИКАЄ ПИТАННЯ - ЧИ ТО ПОРОХ ТАКИЙ ПОГАНИЙ , ЧИ СВОЛОТА ПРИНЦИПОВА?))))))
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21.02.2022 14:45 Ответить
" Свобода " від чого ? Від честі і совісті ?
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21.02.2022 14:12 Ответить
Школоту завжди фінансував Фірташ , тому довіра до них зникла , як роса на сонці
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21.02.2022 14:13 Ответить
Наче не Фірташ, а "Пупс" (кримінальний авторитет).
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21.02.2022 14:14 Ответить
Я не знаю кто и за что там подрался. Но на месте того жлоба постеснялся бы вызывать скорую, чтоб на лоб наклеили пластырь...
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21.02.2022 14:22 Ответить
Какая там война? Портфели делим. Потоки делим. Всё в норме.
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21.02.2022 14:24 Ответить
титушки сорвали выделение денег на тероборону в г.Ривне..., наверное, вместо этого они скинуться на большой каравай для оккупантов...
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21.02.2022 14:25 Ответить
свобода- продажная быдлопартия, помните, их генпрокурор был первым после майдана, никого не посадил, и купил через некоторое время отель плаза
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21.02.2022 14:42 Ответить
Сексота виступає супроти"Свободи".
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21.02.2022 14:45 Ответить
Пострадалец!
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21.02.2022 14:46 Ответить
"Бійка сталася під час виступу активіста Романа Коваля, який виступив проти зміни керівництва Рівненської міської лікарні. Зазначимо, що цього питання у порядку денному сесії взагалі не було.

У цей час до трибуни підбігли депутати від ВО "Свобода" і зав'язалася бійка, у якій взяли участь близько 20-ти людей."

Джерело: https://censor.net/ua/p3317631

Свободівці і розпочали бійку?
За що боролись, на те і напоролись.
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21.02.2022 14:52 Ответить
"свобода" Тягнибока беповороьно скотилась в меркантильний маргінал... - проект кремля по залученню в контрольовану стректуру патріотичних людей, щоб з часом множити їх на нуль... не здивуюсь, якщо той же Тягнибок і є законспірований агент...
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21.02.2022 15:50 Ответить
Папа Тягнибока главврач советской сборной... Скорее всего его задача была наблюдать чтобы не сбежали за границу...
Короче должность такая чо без кгб ну никак...
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21.02.2022 18:42 Ответить
принял должность по наследству?
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21.02.2022 18:44 Ответить
Як так може охороняти приміщення сесійної зали? Ганьба поліції та охороні
Здоров'я та наснаги постраждалим!
Борітеся - поборете!
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21.02.2022 16:42 Ответить
Чому в зал впускають всіх, тітушок в тому числі? Провокатор Коваль геть мізки втратив. Підтримайте та профінансуйте тероборону, зараз це найважливіше, тоді займайтесь лікарнями і всім іншим.
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21.02.2022 18:46 Ответить
 
 