Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Ривном сегодня во время сессии городского совета избили экс-депутата Верховной Рады от партии ВО "Свобода", а ныне депутата от этой же политической силы Олега Осуховского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание rivnenews.
Драка произошла во время выступления активиста Романа Коваля, который выступил против смены руководства Ривненской городской больницы. Отметим, что этого вопроса в повестке сессии вообще не было. В это время к трибуне подбежали депутаты от ВО "Свобода" и завязалась потасовка, в которой приняли участие около 20 человек.
По данным СМИ, в драке приняли участие так называемые "титушки", неизвестно почему явившиеся на сессию.
Разнять обе стороны конфликта удалось с помощью полиции и общественного формирования по здравоохранению. Однако во время потасовки пострадал экс-депутат ВР Олег Осуховский, которому разбили бровь.
На данный момент в работе сессии Ривненского городского совета объявлен перерыв.
Отметим, что 21 февраля 2022 года, согласно повестке дня, во время внеочередного заседания Ривненского совета должны были рассматриваться два вопроса: финансирование теробороны города и обращение к президенту Украины относительно санкций для народных депутатов и чиновников, которые покинули Украину в момент российской угрозы. Из-за конфликта, начатого "титушками", сессия городского совета так и не началась и средства на тероборону так и не выделили.
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пусть там с кулаками сначала добывали бы себе автомат винтовку и патроны..
политические "**********"! (идиома неологизм фигура речи) война на пороге... а они делят денежные потоки.. суки и твари не взирая какой партийный билет в кармане....
Если титуханы бегают по стране , то это страна победившего бандитизма.
У цей час до трибуни підбігли депутати від ВО "Свобода" і зав'язалася бійка, у якій взяли участь близько 20-ти людей."
Джерело: https://censor.net/ua/p3317631
Свободівці і розпочали бійку?
За що боролись, на те і напоролись.
Короче должность такая чо без кгб ну никак...
Здоров'я та наснаги постраждалим!
Борітеся - поборете!