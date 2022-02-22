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Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай

Работа Луганской теплоэлектростанции в г. Счастье Луганской области приостановлена ​​из-за повреждения всех отходящих от нее линий электропередач. Это произошло в результате интенсивного обстрела н.п. Счастья со стороны войск РФ.

Об этом глава облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гайдай сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждение на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС. Станция остановлена!" - отметил он.

Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай 01

Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
а что по этому поводу думает абизяна абхазская? не сильно нагнетаем?
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21.02.2022 14:18
+12
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21.02.2022 14:34
+11
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21.02.2022 14:33
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Жопа.
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21.02.2022 14:08 Ответить
рассейская увы Руська мыру через разруху хаос войну и убийства любите нас убогих кацабов целуйте в десна Х..ло и будем вам СМЕРТЬ!!!
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21.02.2022 14:11 Ответить
УВАГА!!! ФЄЙК ВІД ********** на шоу "60 мін"

Біля дев"ятої години ранку за Московю було влучено гарматою з української сторони в прикордонний пункт на територіїї Ростовськоїобласті - демонструється розваленний курятник розміром 2на3, ззаваленими іржавими балками перекриття .УМацкві оголосли про термінове засідання РНБО, КОТРЕ НЕ ПРОСТО ОБГОВОРЮЄ А ПРИЙМАЄ ЕКСТРЕННІ РІШЕННЯ-чекають .
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21.02.2022 14:30 Ответить
Ни воды ни света. Каменный век (Рашизм)
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21.02.2022 14:15 Ответить
Да, только этот город на нашей территории
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21.02.2022 14:38 Ответить
Якби таке трапилось з сепарськими ЛЕП, то тоді був би "казус беллі", тоді й звати путіна не треба, бо він готовий. А щодо українських міст, дитсадків , підприємств, людей, то це для рашистів, як євреї і цигани для гітлера
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21.02.2022 14:16 Ответить
а что по этому поводу думает абизяна абхазская? не сильно нагнетаем?
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21.02.2022 14:18 Ответить
На питання, якщо після розведення сил почнуться обстріли людина-хламідія поважно заявила "А чіто єслі нє будут?"
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21.02.2022 14:23 Ответить
Да оно и по поводу запасов угля на складах ТЭС ляпнуло что-то типа: "А кто сказал, что зима будет?". Тупой укурок, что с него взять?
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21.02.2022 15:40 Ответить
А не пора ли уже пресловутые санкции по кацапии вводить?
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21.02.2022 14:21 Ответить
Пора уже и Украине на 8 ой то год (войны) отказаться от российского електричества угля, газа и солярки с удобрениями. Или вы призываете только чтобы кто то за вас принимали решения, вводили торговые ограничения ¿??
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21.02.2022 15:01 Ответить
Біда! Сподіваюсь, зеленому керманичу хоч опозиція підкаже, в які двері наразі гепать і кричать КАРАУЛ?!! Такі факти не треба замовчувати і накопичувати, їх треба одразу публічно оприлюднювати і категорично вимагати покарання для виродків, які ведуть війну забороненими засобами.
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21.02.2022 14:22 Ответить
Сатана играет свою игру, мировые царьки это пешки.
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21.02.2022 14:23 Ответить
Напоминают,что бы с пенсиями-не опаздывали...
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21.02.2022 14:28 Ответить
Это на нашей территории
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21.02.2022 14:39 Ответить
Ну и?
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21.02.2022 14:28 Ответить
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21.02.2022 14:33 Ответить
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21.02.2022 14:34 Ответить
На сколько я понимаю эта ТЕЦ питает и оккупированные территории... Абизяны и себе в ногу выстрелили?
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21.02.2022 14:38 Ответить
У обезьян есть генераторы, а на население им плевать.
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21.02.2022 15:41 Ответить
И где обещанные разрушительные санкции
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21.02.2022 14:38 Ответить
Я так понял у них негласный договор. Путина разрешили бомбить Домбасс вместо Киева, и без санкций
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21.02.2022 14:40 Ответить
Це відвертий тероризм. Треба звертатися до світового суспільства за допомогою.
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21.02.2022 14:48 Ответить
 
 