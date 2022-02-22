Луганская ТЭС в Счастье остановлена, из-за обстрелов войск РФ повреждены все ЛЭП, - глава обладминистрации Гайдай

Работа Луганской теплоэлектростанции в г. Счастье Луганской области приостановлена ​​из-за повреждения всех отходящих от нее линий электропередач. Это произошло в результате интенсивного обстрела н.п. Счастья со стороны войск РФ.

Об этом глава облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гайдай сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждение на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС. Станция остановлена!" - отметил он.