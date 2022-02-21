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Жители Зайцевого и Мироновского остаются без электричества из-за обстрела со стороны войск РФ, - Донецкая ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Более 350 жителей Зайцевого и Мироновского остаются без электричества из-за обстрела со стороны оккупантов.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли населенные пункты на линии фронта в Бахмутском районе. В частности, в Зайцево снаряды попали в заброшенный жилой дом, на хуторе Мироновском — перебили высоковольтную линию электропередач.

"К счастью, пострадавших нет. Но Зайцево и Мироновский (а это более трех с половиной сотен человек!) до сих пор остаются без электричества, потому что ремонтники не могут начать работу без гарантий соблюдения режима тишины. Это один из многочисленных примеров того, как Россия в последние дни нарушает минские договоренности. Требуем от РФ остановить эскалацию и прекратить терроризировать мирное население!", - подчеркнул Кириленко.

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Жители Зайцевого и Мироновского остаются без электричества из-за обстрела со стороны войск РФ, - Донецкая ОГА 01
Жители Зайцевого и Мироновского остаются без электричества из-за обстрела со стороны войск РФ, - Донецкая ОГА 02
Жители Зайцевого и Мироновского остаются без электричества из-за обстрела со стороны войск РФ, - Донецкая ОГА 03
Жители Зайцевого и Мироновского остаются без электричества из-за обстрела со стороны войск РФ, - Донецкая ОГА 04

Автор: Анастасія Потіха
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Хай терплять Бо стріляють "їхні ребята" - яких основна маса кликала в 2014-му
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21.02.2022 15:23 Ответить
Що зробили ці дикуни з Донбасом, з моєю батьківщиною і хто та коли це зупинить, ця нечисть не має нічого святого - ні землі, ні батьківщини.
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21.02.2022 15:23 Ответить
А может эвакуировать население? Или не жалко сепаратюг, пусть мучаются? Хотя это типо подконтрольная Украине территория....
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21.02.2022 16:05 Ответить
Президент России Путин: Следует рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенных регионов Украины

21 февраля 2022, 16:07

По словам Ройтерс, в ходе обсуждения недавних ядерных учений со своим советом безопасности в понедельник президент России Владимир Путин обвинил Украину в не намерении выполнять Минские мирные соглашения. В результате Путин заявил, что России следует рассмотреть вопрос о признании независимости двух самопровозглашенных областей на востоке Украины. Если Россия столкнется с угрозой вступления Украины в НАТО, продолжил Путин, угроза для нашей страны существенно возрастет. Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не желает обсуждать требования России в области безопасности.
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21.02.2022 16:13 Ответить
 
 