Жители Зайцевого и Мироновского остаются без электричества из-за обстрела со стороны войск РФ, - Донецкая ОГА. ФОТО

Более 350 жителей Зайцевого и Мироновского остаются без электричества из-за обстрела со стороны оккупантов.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли населенные пункты на линии фронта в Бахмутском районе. В частности, в Зайцево снаряды попали в заброшенный жилой дом, на хуторе Мироновском — перебили высоковольтную линию электропередач.

"К счастью, пострадавших нет. Но Зайцево и Мироновский (а это более трех с половиной сотен человек!) до сих пор остаются без электричества, потому что ремонтники не могут начать работу без гарантий соблюдения режима тишины. Это один из многочисленных примеров того, как Россия в последние дни нарушает минские договоренности. Требуем от РФ остановить эскалацию и прекратить терроризировать мирное население!", - подчеркнул Кириленко.

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