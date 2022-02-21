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Объявлен в розыск "командир" российских наемников, которые вели прицельный огонь по украинским военным в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Объявлен в розыск

Контрразведка СБУ продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности участников незаконных вооруженных формирований РФ на востоке нашего государства. Во время следственно-оперативных действий идентифицирована личность командира диверсионно-разведывательной группы боевиков, которая участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции в Волновахском районе Донецкой области в 2014-2016 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что командиром вражеских диверсантов является житель временно неподконтрольного украинским властям Донецка. К рядам боевиков он присоединился в июле 2014 года. Там прошел "курс" боевой и специальной подготовки.

Отмечается, что злоумышленник скрывается от правосудия на территории ОРДЛО.

Объявлен в розыск командир российских наемников, которые вели прицельный огонь по украинским военным в Донецкой области, - СБУ 01

"Установлено, что в состав вражеского подразделения входили профессиональные снайперы, которые прошли спецподготовку под руководством инструкторов из РФ. По данным следствия, они производили прицельный обстрел украинских позиций в районах Богдановки, Петровского, Старогнатовки и Викторовки. Кроме того, участники группы осуществляли сбор разведданных о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории региона. Полученную информацию передавали представителям спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+61
"оголошено в розшук" и пикселизированная морда... ндааа
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21.02.2022 15:56
+34
А як його розпізнати якщо ви писок замазали?
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21.02.2022 15:57
+21
А морда заретуширована,чтобы легче найти было?
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21.02.2022 15:57
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"оголошено в розшук" и пикселизированная морда... ндааа
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21.02.2022 15:56 Ответить
главное в этом фото автомат в руках, а вместо ретуши можете вставить любое х..ло
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21.02.2022 16:01 Ответить
🦠🤢Имитация бурной деятельности Зеленский в Мюнхене так и не назвал Путлера виновником и террористом ВОЙНЫ И ОККУПАЦИИ
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21.02.2022 16:20 Ответить
Живьем его не берите сразу в утиль. Тварь
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21.02.2022 15:57 Ответить
А як його розпізнати якщо ви писок замазали?
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21.02.2022 15:57 Ответить
А морда заретуширована,чтобы легче найти было?
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21.02.2022 15:57 Ответить
Щоб усі знали, що він -- не циган. Бо у нас дозволено показувати лише обличчя циган. Байдуже, підозрювані вони чи ні
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21.02.2022 16:04 Ответить
Опять позывной "Пиксель"?
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21.02.2022 15:57 Ответить
какой-то супер-друпер диверсант! уже не первый раз вижу его фото а разных статьях - то тут что-то взорвал, то там кого-то ограбил, то здесь на кого-то напал, постоянно его ловят, а он постоянно сбегает
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21.02.2022 16:05 Ответить
Ну прям, как не уловимый Джо!
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21.02.2022 16:24 Ответить
Зачем нам фото в кубиках,задрали.
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21.02.2022 15:58 Ответить
это у него рожа такая, после встречи с телефонным справочником в застенках СБУ 😂🤣
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21.02.2022 16:06 Ответить
Класна фотк від СБУ. Щось середнє між Кивою і Мураєвим...
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21.02.2022 15:59 Ответить
это их сын, а может быть даже дочь
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21.02.2022 16:06 Ответить
Схоже на те... 😀
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21.02.2022 16:17 Ответить
й саме тому кат з ізоляції два роки Києвом вештався?
може якщо б його фото було на кожному інтернет ресурсі його б швидше затримали?
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21.02.2022 16:08 Ответить
" дошик" це в рашці. Мав би знати що в Україні " мівіна".
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21.02.2022 16:32 Ответить
Всі лисі підпадають😂😂😂
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21.02.2022 16:00 Ответить
У компетентності нашого СБУ жодних сумнівів: hromadske.ua:
Подозреваемый в пытках украинцев на оккупированной территории Донбасса Денис Куликовский заявил, что проживает в Киеве еще с 2019 годa.
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21.02.2022 16:07 Ответить
Одна справа кіоски на Святошинському ринку бомбити, а інша - знайти в Києві сволоту, яка катувала українців... Чи не так, Руслан Опанасюк?
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21.02.2022 16:09 Ответить
А лисі з мішком взагалі 😂😂😂. Несе собі лисий чолов'яга мішок цукру а тут хопаааа! СБУ
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21.02.2022 16:02 Ответить
Как его с замазаным рылом найти?
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21.02.2022 16:03 Ответить
Тут на "Цензоре" на всех фото походу один и тотже гавнюк
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21.02.2022 16:03 Ответить
Як на мене то Шуфрич після бесіди з Бутусовим.
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21.02.2022 16:09 Ответить
Да наверное, какой-то кореш ермака, или клоуна.
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21.02.2022 16:31 Ответить
цiкаво пiд який закон по захисту приватноi iнфи пiдпадає окупантськa рожа яка щe за убивство розшукується що цeнзор ii замазав?
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21.02.2022 16:14 Ответить
У зеленых клоунов очередной спектакль - объявлен в розыск,но харю замазали.Что зеленые,не сильно наверное хочется найти "нашегочеловека"?
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21.02.2022 16:18 Ответить
Они там все на одно лицо)
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21.02.2022 16:19 Ответить
Вот никак не пойму, зачем врагу закрывать морду, может ли кто внятно мне это объяснить???
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21.02.2022 16:27 Ответить
СБУ, ви дебіли чи знущаєтесь? " оголошено в розшук" і морду закрили.Це аби не дай боже не знайти?
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21.02.2022 16:29 Ответить
Вот не надо это делать, раз уж объявили в розыск, то рожу прикрывать совсем не надо. Этим вы способствуете врагу, чтоб нельзя было его обнаружить, или вы это специально так делаете, чтоб он не понёс наказание??? Ну тогда, вы тоже соучастники в этом деле!
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21.02.2022 16:38 Ответить
Рожу покажите
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21.02.2022 17:03 Ответить
 
 