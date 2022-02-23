"Пуй тобі, а не Маріуполь", - акция против агрессии РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Жители Мариуполя вышли на акцию против агрессии России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Акция прошла на Театральной площади. Ее участники собрались, чтобы высказать свою позицию о том, что "Мариуполь – это Украина" и показать свое нежелание быть в составе группировки "ДНР" или России.
Люди держали в руках украинские флаги и плакаты с надписями: "Россия – страна-агрессор", "Маріуполь – це Україна", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь". По данным полиции, на акцию пришли более 1000 жителей. Люди говорили о том, "что важно так выйти и в Краматорске, и в Бахмуте, и в Славянске и где угодно, где опасность особенно близка".
Участниками мероприятия являлись актеры местного театра, волонтеры, военные, ветераны и другие жители Мариуполя.
Акцию организовали мариупольские активисты.
Пожалуйста, подождите...
Проблема в том, что из-за того, что некоторые украинцы устали от войны, другие поверили в коммунистический рай, третьи ушли в банды, которые обещали им дать землю на халяву.
Озброюйтеся як найкраще, все дуже серьозно, ставте надовби, готуйте схрони - буде дуже жарко. Можливо буде і авіація.
У полон краще не брати, добивайте усіх, бо їх або обміняють на "таксистів" або відпустять як було вже раніше. З богом браття, на днях, як я зрозумів треба чекати ту навалу.
Маріуполь Україна !
Жаль. что по ТВ не покажут
Так тримати 👍🏼💪🙏🏼
Они что - на Вену через Польшу идти собираются?
Какое странное стратегическов решение.
Гораздо проще отжать юго-восток Украины и через Приднестровье выйти на Румынию, "далее со всеми остановками"(С).
Так что наибольшей опасности нападения сейчас подвержены именно что Мариуполь и ... Одесса.
Насчет Одессы суседи "намекают" в открытую, между прочим, и совершенно не скрывают, что списки на уничтожение у них готовы.
"В Волгограде на башне танка Т-34 у развалин тракторного завода появилась надпись "На Путина", аналогичная надписям "На Берлин"! Веселится и ликует весь народ.."
ти живи Україно як вільна держава і Героям твоїм віку у вік вічная Слава, і донбас твій і Крим твій і гори Карпати, це народне усе це треба всім знати !!!
Шутка конечно из разряда разговоров в чате.
Типа а вы хотите влиться в новые незалежные ДыНыРы)) или остаться в составе Украины)
Что касается Зе то были презы и похуже. И тоже волеизъявлением народа.
Насчет Тер обороны ,есть вот некоторые личности которые за Путина но в тер оборону записались и ждут своего часа -что сними делать? СБУ - так нет веры никому
Вчера Зе прокатили закон о личном оружии ,а жаль !!
фуйло должно сдохнуть !