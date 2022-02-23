"Пуй тобі, а не Маріуполь", - акция против агрессии РФ. ФОТОрепортаж

Жители Мариуполя вышли на акцию против агрессии России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Акция прошла на Театральной площади. Ее участники собрались, чтобы высказать свою позицию о том, что "Мариуполь – это Украина" и показать свое нежелание быть в составе группировки "ДНР" или России.

Люди держали в руках украинские флаги и плакаты с надписями: "Россия – страна-агрессор", "Маріуполь – це Україна", "Хутін – Пуй тобі, а не Маріуполь". По данным полиции, на акцию пришли более 1000 жителей. Люди говорили о том, "что важно так выйти и в Краматорске, и в Бахмуте, и в Славянске и где угодно, где опасность особенно близка".

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Участниками мероприятия являлись актеры местного театра, волонтеры, военные, ветераны и другие жители Мариуполя.

Акцию организовали мариупольские активисты.

















