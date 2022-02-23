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Украина получила новую партию летального оружия от Канады. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что в Украину прибыл второй самолет с военной помощью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала министр на своей странице в Твиттере.

"Сегодня наши Вооруженные Силы Канады осуществили вторую доставку летальной военной помощи для поддержки наших украинских партнеров. Дальнейшее вторжение России в суверенное государство абсолютно неприемлемо, и мы будем поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", - написала Ананд.

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Как сообщалось, первый самолет с оружием от Канады прибыл в Украину 19 февраля.

Также смотрите: Самолет с канадским оружием прибыл в Украину. ФОТО

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Фото: твиттер/Ананд

Украина получила новую партию летального оружия от Канады 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+91
Канадійським браттям-респект...
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23.02.2022 07:58
+53
Дякуємо Торонто...
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23.02.2022 08:04
+31
Дякую, Канада !
✌️
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23.02.2022 08:10
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Дальнейшее неприемлемо, а уже состоявшееся ОК?
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23.02.2022 13:46 Ответить
Який толк з говорільні у стрічці?!

Жодного конструктиву, тільки драчки.

Ось так і в Україні - драчки!

Так війну не виграти.
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23.02.2022 14:27 Ответить
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