Более 100 военных машин и десятки военных палаток зафиксированы в Беларуси у границы Украины: Maxar обнародовал новые спутниковые снимки. ФОТОрепортаж
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Более 100 военных машин и десятки военных палаток дислоцируются на юге Беларуси вблизи границы с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, новые спутниковые снимки обнародовала частная американская компания Maxar Technologies, которая в течение нескольких недель отслеживала наращивание российских сил.
Изображения показали, что в военный гарнизон на западе России недалеко от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь.
Кроме того, по данным Maxar, у границы с Украиной на западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для перебрасывания танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.
В то же время Reuters уточняет, что не может независимо проверить фотографии.
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посерьёзнее....
на нашей территории предпочтительнее абрикосы и персики.а где их взять в залешании?
поля убраны-значит не весна и не лето,снег на лесных полянах.
Наші намети з військом де уже стали біля білорусів???
билет в один конец ,
на канцерт
кабздона...
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.