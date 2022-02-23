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Более 100 военных машин и десятки военных палаток зафиксированы в Беларуси у границы Украины: Maxar обнародовал новые спутниковые снимки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Более 100 военных машин и десятки военных палаток дислоцируются на юге Беларуси вблизи границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, новые спутниковые снимки обнародовала частная американская компания Maxar Technologies, которая в течение нескольких недель отслеживала наращивание российских сил.

Изображения показали, что в военный гарнизон на западе России недалеко от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь.

Кроме того, по данным Maxar, у границы с Украиной на западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для перебрасывания танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск.

Более 100 военных машин и десятки военных палаток зафиксированы в Беларуси у границы Украины: Maxar обнародовал новые спутниковые снимки 01

В то же время Reuters уточняет, что не может независимо проверить фотографии.

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Более 100 военных машин и десятки военных палаток зафиксированы в Беларуси у границы Украины: Maxar обнародовал новые спутниковые снимки 02
Фото: Maxar Technologies

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+35
Нравіца нє нравіца-байрактари справяцца...
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23.02.2022 08:28
+16
камазы с тентом вижу, но не вижу такогоже количества рефрежираторов, на что они рассчитывают?)))
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23.02.2022 08:28
+15
Польові госпіталі ? А орки оптимісти , в першу чергу їм потрібно завозити мобільні крематорії )
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23.02.2022 08:30
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Нравіца нє нравіца-байрактари справяцца...
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23.02.2022 08:28 Ответить
камазы с тентом вижу, но не вижу такогоже количества рефрежираторов, на что они рассчитывают?)))
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23.02.2022 08:28 Ответить
там передвижной крематорий в лесополосе спрятан.
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23.02.2022 08:31 Ответить
думают что кульков хватит
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23.02.2022 08:41 Ответить
Полиэтиленовые пакеты запретили, их оштрафуют. Просто в яму, как собаку! 😁
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23.02.2022 08:53 Ответить
ребята, это уже не шутки.
посерьёзнее....
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23.02.2022 09:10 Ответить
тебе навіть без пакета
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23.02.2022 23:54 Ответить
То ж не дарма ходить флешмоб - "руський возьми в карман семена дерева!" (ну щось типу так )
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23.02.2022 09:00 Ответить
только не шишки...
на нашей территории предпочтительнее абрикосы и персики.а где их взять в залешании?
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23.02.2022 09:09 Ответить
Надо в приграничных областях Украины граничащих с РФ и Беларусь вводить чрезвычайное положение
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23.02.2022 08:29 Ответить
Військовий стан.
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23.02.2022 08:36 Ответить
Польові госпіталі ? А орки оптимісти , в першу чергу їм потрібно завозити мобільні крематорії )
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23.02.2022 08:30 Ответить
так те камазы и будут их мобильными крематориями, братскими)))
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23.02.2022 08:33 Ответить
Після Джавелінів крематорій вже не потрібен )
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23.02.2022 09:06 Ответить
Білі джипи то скоріш всього цапське ССО, були відео з їх колонами на кордоні мордора з білорусами.
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23.02.2022 08:32 Ответить
Я бы поставил на то, что эти джипы с символикой ОБСЕ. Мол, хахлы не посмеют стрелять по машинам ООН-ОБСЕ, как не стали уничтожать "гумконвои вторжения" с красными крестами. И да - передвигаться на них будет российский спецназ.
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23.02.2022 11:12 Ответить
То зеленіють йолки.
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23.02.2022 08:38 Ответить
Ти вже завалив Голіафа?
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23.02.2022 08:40 Ответить
Бульбофюрер таки бреше про мир...вуссатий подонок дає плацдарм для вторгнення...
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23.02.2022 08:43 Ответить
Все не просто. Есть внеблоковый статус Украины...и есть желание вступить в НАТО...это нонсенс...Мне понятна риторика РФ по отстаиванию своих интересов ,это естественно. Надо договариваться .....Надо отправить запад на ... и решать свои проблемы в интересах Украины,а не НАТО и ЕС.
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23.02.2022 08:57 Ответить
нравится одкб-так живи там ,где одкб.там же и проповедуй.а не лазь там,где тебе не рады
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23.02.2022 09:11 Ответить
Правильно
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23.02.2022 09:16 Ответить
Правильно
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23.02.2022 09:16 Ответить
Ну що ж .. прийдеться їх всіх вбити і спалити ..
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23.02.2022 08:59 Ответить
Україна має провадити свою політику,а не бути ''сафелітом'' і ''сліпим кобзарем'' в байдужого Заходу.
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23.02.2022 09:00 Ответить
Гости из Беларуси на нашей ветке, вот вы обижаетесь, что вас за отдельное государство не считают... ну разве мы не правы? Я никогда конкретно жителей не оскорблял, но режим, увы... вы область рашки. Попробуйте возразить.
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23.02.2022 09:01 Ответить
И возразим. У нас , в отличии от Украины, вице-президент США генпрокурора за 6 часов не меняет, и Путин в кресле Лукашенко на совещание не садится. И нам Россия не указывает кого в разные правительственные структуры назначать, а вам США и ЕС указывает
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23.02.2022 09:19 Ответить
Достатньо того, що хло вам лукашенка в крісло президента всадив. Зі всіма іншими призначеннями той впорається самостійно, у відповідності до 'лінії партії'.
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23.02.2022 09:34 Ответить
Вы несете бред. Это первое. Второе Вы спамите значит я прав. Как там ЕС кругляк уже разрешил вывозить?
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23.02.2022 09:43 Ответить
Вообще то Лукашенко стал президентом до Путина.
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23.02.2022 10:10 Ответить
Будет плохо если они ударят сразу со всех направлений
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23.02.2022 09:01 Ответить
гы...вот этого точно не будет.вренная наука против.а тот,кто ее не слушает бывает битым
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23.02.2022 09:13 Ответить
В Гомеле они вообще стоят в вагонах для скота
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23.02.2022 09:03 Ответить
ничего себе в Беларуси зеленки в феврале
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23.02.2022 09:05 Ответить
так йолки и сосны вечнозеленые...и в беларуси бывают оттепели,это ж не сибирь или тундра.
поля убраны-значит не весна и не лето,снег на лесных полянах.
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23.02.2022 09:16 Ответить
Удобрения подвезли.
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23.02.2022 09:49 Ответить
Та резніков же по телефону з білорусом балакав, а воно он, як неловко вийшло, намети з московітами-окупантами стоять де! Біля кордону!!
Наші намети з військом де уже стали біля білорусів???
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23.02.2022 10:00 Ответить
А ещё недавно , до выборов президента в Беларуси сколько было на цензоре любителей и сторонников луки.И какой он хозяйственник и как хорошо беларусам живётся и что оппы это российские консервы и какой он гарант не нападения с территории Беларуси и какой он друг украинскому народу.Да и его недавние слова, что никакая военная техника с территории Беларуси в Украину не войдёт, только трактора.Так у вас ещё своей ваты не мерянно, а внутренний враг, он пострашнее чем внешний, в спину ударят не задумываясь.
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23.02.2022 10:35 Ответить
если драка неизбежная надо бить первым, точка-У в помощь
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23.02.2022 10:43 Ответить
фуйло купило своему камуфлированому быдлу
билет в один конец ,
на канцерт
кабздона...
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23.02.2022 13:48 Ответить
А. Невзоров - Ну что, самое главное уже нарисовалось и по первым аккордам угадывается последующая мелодия. Есть основания предполагать, что это, скорее всего Шопен. «Похоронный марш». И это похороны не Украины. Никакого « военного чуда», о котором так долго врал режим - не явлено. Ничего особенного. Обычная примитивная война, примитивным железом, которую начали коряво, неумело и проигрышно. Успешность такой войны решается в ПЕРВЫЙ ЧАС от её начала. Либо агрессор показывает некое «чудо», либо начинается кровавая и мерзкая бодяга надолго. Уже понятно, что успешности нет. Всё очень обычненько. Громко, нагло, пафосно, но крайне хило. Оттого, что раздолбают аэродромы и десяток казарм-ничто не решится. Сила Украины не там, куда сегодня шарашат российские ракеты.
Война закончится в Гааге для всех, кто ее раздувал, одобрял, призывал, создавал, исполнял приказы. Искать ее причины в политике, геополитике, конституции, международном праве или еще где-либо- бессмысленно. Да и искать не надо. Их там нет. Объяснить причины этой войны может любой учебник психиатрии. Всякое бывает. Самые жуткие события вылезают оттуда, откуда их никто не ждал, в том числе и из таких учебников да из пары грошовых пособий по исторической конспирологии. Впрочем, психиатрические причины ее возникновения, ее бессмысленность и необъяснимость- не делают эту войну менее кровавой и всесжигающей.
Мир оказался очень впечатлительным и долговато отходит от утреннего шока. Но к вечеру он придет в себя, и все же решит, что Россия слишком серьезная проблема для человечества, чтобы пытаться ее решить «лишением права для депутатов Гос-думы РФ отовариваться в Милане». У мира долговато вскипает «ярость благородная», но она никуда не денется, вскипит. И вот тогда будет по-настоящему плохо. О чем, я собственно, всегда и говорил. Так что, уважаемые любители отчаиваться, поберегите ваши силы для тотального и еще более пронзительного отчаяния, нежели то, которое вы испытываете сейчас.
P/S. Да, миротворческие призывы это прекрасно, но боюсь, что виновник торжества проживает в своем, особом мире, куда не проникают человеческие голоса.
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24.02.2022 21:27 Ответить
 
 