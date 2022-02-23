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Центр Олимпийских видов спорта строят в Новой Каховке, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Новой Каховке в Херсонской области началось строительство Центра Олимпийских видов спорта "Н2О. Новая Каховка"

Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, информирует Цензор.НЕТ.

Центр будет предусматривать ряд видов спорта, которыми украинские спортсмены смогут заниматься в комфортных условиях европейского уровня. Это – плавание, водное поло, баскетбол, волейбол, единоборство, теннис, гимнастика, фитнес, стрельба из лука.

"Это действительно знаковый объект, не имеющий аналогов. Его реализация позволит жителям области заниматься спортом в современных, качественных и доступных условиях", – сказал Лагута.

Будущий спортивный центр глава Херсонской ОГА окрестил "жемчужиной юга Украины".

Напомним, что, по словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко в текущем году планируется возведение 47 спортивных комплексов по всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаевской области стартовал ремонт дорог к черноморским курортам, - Укравтодор

Центр Олимпийских видов спорта строят в Новой Каховке, - ОГА 01
Центр Олимпийских видов спорта строят в Новой Каховке, - ОГА 02
Центр Олимпийских видов спорта строят в Новой Каховке, - ОГА 03
Центр Олимпийских видов спорта строят в Новой Каховке, - ОГА 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
дбли, точно..
зараз треба доти будувати біля Каховки
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23.02.2022 09:27
+27
Дбл, блд©

Може б будувати оборонні споруди вздовж кордонів?
А плавати і в Дніпрі можна...
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23.02.2022 09:25
+14
кому война, а кому мать родная..
зеленский ни при каких условиях не перестанет отмывать деньги, получать откаты с великого крадивництва, это для него святое, для этого он и шел
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23.02.2022 09:32
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Дбл, блд©

Може б будувати оборонні споруди вздовж кордонів?
А плавати і в Дніпрі можна...
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23.02.2022 09:25 Ответить
дбли, точно..
зараз треба доти будувати біля Каховки
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23.02.2022 09:27 Ответить
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23.02.2022 09:29 Ответить
Самое время! У власти саботажники
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23.02.2022 09:29 Ответить
Це саме зараз актуально?
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23.02.2022 09:31 Ответить
кому война, а кому мать родная..
зеленский ни при каких условиях не перестанет отмывать деньги, получать откаты с великого крадивництва, это для него святое, для этого он и шел
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23.02.2022 09:32 Ответить
Эта история давняя. На нее просто в этом году вывеску прибили, про велике будівництво. А так на этом пресловутом комплексе деньги пилят не один год
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23.02.2022 09:36 Ответить
Та ця програма задумана зеленими аби віддячити усім хто підтримує янєлоха...
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23.02.2022 09:39 Ответить
Клоун, будуй не спорт центри, а військову зброю ! В Україні війна, а ти що робиш, геть з глузду з їхав ?!
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23.02.2022 09:36 Ответить
Замовники реклами не розуміють ,що це виглядає,як знущання ?
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23.02.2022 09:36 Ответить
Для збірної расєї))) москальня майже у хаті а ми клеїмо шпалери...)))
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23.02.2022 09:36 Ответить
зеля просто просмотрел. если сейчас выделять деньги на стройки подобной фигни, то их просто не хватит на строительство дорог. )
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23.02.2022 09:38 Ответить
а не пробовали танковые рвы начинать рыть вдоль границы (коль техника есть)
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23.02.2022 09:39 Ответить
Идет агрессея рузькой швали. Деньги нужны на оборону, а не на вЭлИкЭ крадывництво!!!
Вова, концерт окончен, если ты не понял.
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23.02.2022 09:40 Ответить
ленточку хло будет перерезать

строительство чего либо кроме укреплений - саботаж
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23.02.2022 09:43 Ответить
не только зё. их там целая кодла с беней и дерьма&ко во главе. А прийдет рашка - уже так не поворуешь, Не дадут. а еще и ограбят
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23.02.2022 09:43 Ответить
Я вам говорю, зе-упыри не просто мародеры, они самые настоящие враги Украины - в такой момент строить дороги и дома, когда армия нищая и голодная - это чистой воды калаборантство!
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23.02.2022 09:43 Ответить
оборона - не, экономика - не, водное поло - да!
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23.02.2022 09:52 Ответить
зеуроды, у вас ничего нет от Украины. вы пришлые с московских болот разрушать страну-араХамии, тищенки, трухины, юрченки, безУгловые и прочая шваль. шакалы зеленой власти.
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23.02.2022 09:58 Ответить
***** это очень важно…
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23.02.2022 10:10 Ответить
Странно...хотя ничего странного...это одно из направлений удара *****...захват плотины ГЭС с электростанцией и водного канала....
велике крадивництво готовит донецкий аэропорт куда все спишут...
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23.02.2022 10:14 Ответить
плотина вообще в другом месте ( в Новой Каховке), и водозвбор воды из Днепра в СКК вообще в Таврийске , это между Каховками)
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23.02.2022 10:30 Ответить
 
 