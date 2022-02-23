Центр Олимпийских видов спорта строят в Новой Каховке, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Новой Каховке в Херсонской области началось строительство Центра Олимпийских видов спорта "Н2О. Новая Каховка"
Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, информирует Цензор.НЕТ.
Центр будет предусматривать ряд видов спорта, которыми украинские спортсмены смогут заниматься в комфортных условиях европейского уровня. Это – плавание, водное поло, баскетбол, волейбол, единоборство, теннис, гимнастика, фитнес, стрельба из лука.
"Это действительно знаковый объект, не имеющий аналогов. Его реализация позволит жителям области заниматься спортом в современных, качественных и доступных условиях", – сказал Лагута.
Будущий спортивный центр глава Херсонской ОГА окрестил "жемчужиной юга Украины".
Напомним, что, по словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко в текущем году планируется возведение 47 спортивных комплексов по всей стране.
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Може б будувати оборонні споруди вздовж кордонів?
А плавати і в Дніпрі можна...
зараз треба доти будувати біля Каховки
зеленский ни при каких условиях не перестанет отмывать деньги, получать откаты с великого крадивництва, это для него святое, для этого он и шел
Вова, концерт окончен, если ты не понял.
строительство чего либо кроме укреплений - саботаж
велике крадивництво готовит донецкий аэропорт куда все спишут...