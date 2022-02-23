Центр Олимпийских видов спорта строят в Новой Каховке, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Новой Каховке в Херсонской области началось строительство Центра Олимпийских видов спорта "Н2О. Новая Каховка"

Об этом в Facebook сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, информирует Цензор.НЕТ.

Центр будет предусматривать ряд видов спорта, которыми украинские спортсмены смогут заниматься в комфортных условиях европейского уровня. Это – плавание, водное поло, баскетбол, волейбол, единоборство, теннис, гимнастика, фитнес, стрельба из лука.

"Это действительно знаковый объект, не имеющий аналогов. Его реализация позволит жителям области заниматься спортом в современных, качественных и доступных условиях", – сказал Лагута.

Будущий спортивный центр глава Херсонской ОГА окрестил "жемчужиной юга Украины".

Напомним, что, по словам заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко в текущем году планируется возведение 47 спортивных комплексов по всей стране.

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