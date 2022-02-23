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22 февраля в результате российских обстрелов на Донбассе погиб боевой медик 53-й ОМБр сержант Игорь Сливка. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера, 22 февраля, около 18:30 в районе поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой области от смертельных осколочных ранений и минно-взрывной травмы, полученных при обстреле позиций ВСУ российскими войсками, погиб Игорь Иванович Сливка, 1970 года рождения, житель города Могильский, сержант, боевой медик 53-й отдельной механизированной бригады

Об этом идет речь на официальном сайте Винницкой ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Грустная новость поступила с Востока... Винницкая область потеряла еще одного защитника. 22 февраля около 18:30, в районе проведения операции Объединенных сил (возле поселка Новотроицкое Волновахского района Донецкой обл.) в результате минометного обстрела противника погиб житель г. Могилева-Подольского сержант Сливка Игорь Иванович 06.12.1970 года рождения. Игорь Сливка – боевой медик, служил в ВСУ по контракту с апреля 2017 года. В результате обстрела военнослужащий получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, несовместимые с жизнью… Искренние соболезнования родным и близким… Героям Слава!" - отмечается в сообщении

22 февраля в результате российских обстрелов на Донбассе погиб боевой медик 53-й ОМБр сержант Игорь Сливка 01

Также читайте: Военнослужащий Сливка погиб во время обстрела на Донбассе, - Геращенко

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
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23.02.2022 10:31
+20
Слава Герою!
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23.02.2022 10:30
+16
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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23.02.2022 10:33
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С.У.М.
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23.02.2022 10:29 Ответить
Земля пухом. Та скільки можна? Де ті наші Смерчі та Урагани? Де ті Байкатари, щоб наводити РСЗВ ?
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23.02.2022 10:33 Ответить
Мені теж цікаво, чи це бздливе чмо повертає військам те, що відвів на догоду *****?!!! Це ж неможливо- протистояти ГРАДАМ як найбільше гранатометом!
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23.02.2022 10:43 Ответить
Слава Герою!
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23.02.2022 10:30 Ответить
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23.02.2022 10:31 Ответить
вічна пам'ять...
А що робить наша артелерія ??
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23.02.2022 10:33 Ответить
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо...
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23.02.2022 10:33 Ответить
За каждого убитого защитника Украинb, нужно уничтожить от 10 и более мокшанцев... Это будет наилучшей памятью...
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23.02.2022 10:39 Ответить
Царствiя Небесного...
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23.02.2022 10:38 Ответить
Плачу... Сумую і співчуваю рідним!
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23.02.2022 10:39 Ответить
Упокій Господи його душу в мирі і створи вічну память в серцях живущих.
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23.02.2022 10:41 Ответить
Питання до сцикливого утирка-говнокомандувача: Чи була адекватна відповідь з боку ЗСУ на цей обстріл?
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23.02.2022 10:43 Ответить
От зараз пенсіонєри, у кого на городах стоять москальські гради, реально напружилися!
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23.02.2022 10:51 Ответить
Вічна пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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23.02.2022 10:44 Ответить
Героям Слава!
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23.02.2022 10:52 Ответить
Ненавидьте кацапів-імперців де і як можна. Вони радіють нашим втратам.
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23.02.2022 10:53 Ответить
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23.02.2022 10:54 Ответить
Царство небесне Герою. Вже нема ні слів, ні сліз. Але постає питання - чому наші не захищаються, чи, можливо, заборонено... Щирі співчуття його родині і побратимам.
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23.02.2022 11:01 Ответить
вічна пам'ять..., дуже сподіваюсь, що ми хоч відповіли як треба...
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23.02.2022 11:02 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.02.2022 13:16 Ответить
 
 