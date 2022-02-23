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Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: "Дымят документы, которые сжигали перед бегством". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 23 февраля, произошло задымление в здании генерального консульства России во Львове.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал в Telegram, что пожара не было – дым появился от документов, сжигаемых работниками, передает Цензор.НЕТ.

В 8:30 утра депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фото и видео задымления в здании генконсульства РФ во Львове. На кадрах можно увидеть пожарные машины, а также работников Нацполиции и ГСЧС.

Геращенко заявил, что задымление произошло от "остатков документов, которые сжигали работники генконсульства перед бегством".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генконсульство РФ во Львове приостановило работу из-за "сложной эпидситуации" и "оптимизации штата"

Ссылаясь на данные полиции, он сообщил, что вчера все работники покинули консульство России во Львове. По его словам, в здании осталось несколько сторожей.

Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 01
Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 02
Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 03
Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 04
Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, которые сжигали перед бегством 05

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Мертвечуку, вилкулам и мураеву яйки дверью прижать, и никак документов не понадобится - всех перечислят.
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23.02.2022 10:49
+22
Жодного цапа не повинно залишитися на українській землі. Нехай п......
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23.02.2022 10:47
+22
Шо за народ? даже документы спалить - целая проблема.
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23.02.2022 10:47
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Агентуру не хочуть зливати, що не ясно?
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23.02.2022 10:46 Ответить
Мертвечуку, вилкулам и мураеву яйки дверью прижать, и никак документов не понадобится - всех перечислят.
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23.02.2022 10:49 Ответить
Списки агентури палили мабуть...
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23.02.2022 10:46 Ответить
Скурюють мабуть...
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23.02.2022 10:47 Ответить
Жодного цапа не повинно залишитися на українській землі. Нехай п......
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23.02.2022 10:47 Ответить
Шо за народ? даже документы спалить - целая проблема.
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23.02.2022 10:47 Ответить
Рукожопі.
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23.02.2022 10:52 Ответить
рукажопость-ето у лапатнікав враждьонноє і нє от'ємлємоє,скрєпа...
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23.02.2022 10:55 Ответить
диды палылы ))
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23.02.2022 10:53 Ответить
Сподіваюсь пожежні цистерни заправили бензином?
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23.02.2022 10:48 Ответить
А яка рація? Там вже нікого немає.
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23.02.2022 10:56 Ответить
москва палає... щастя більшого нема...
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23.02.2022 10:52 Ответить
драпають козломорді..треба прийняти закон будівлю віддати під лікарню,або дитячий садок і що більше не одна нога Мокші більше не топтала землю святу Українську
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23.02.2022 10:53 Ответить
На 7 секундному відео навіть диму не видно, як і на фото зрештою теж!
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23.02.2022 10:53 Ответить
Ну і добре. Можеш заспокоїтися.
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23.02.2022 11:28 Ответить
Я спокійний як удав. А ти щось дратівливий.
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23.02.2022 11:56 Ответить
Спокійні як удави два рази одне й те саме не пишуть.
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23.02.2022 12:06 Ответить
Спокійні , читають і не помічають "спам" чужі думки просто так, правда?
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23.02.2022 12:34 Ответить
На 7 секундному відео навіть диму не видно, як і на фото зрештою теж!
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23.02.2022 11:55 Ответить
Спокійно дивляться на твою дурість.
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23.02.2022 13:39 Ответить
Ти вже в їхсперди записався? Судити інших.
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23.02.2022 14:27 Ответить
Треба залити піною, шоб пожежа не перекинулась далі!
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23.02.2022 10:56 Ответить
Цю будівлю американцям віддати, після окроплення святою водою...
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23.02.2022 10:58 Ответить
і водою....і хлоркою ))))
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23.02.2022 11:14 Ответить
знаю чувака котрий їм арендував той особняк, брав добре бабло, тепер лафа закінчилася
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23.02.2022 11:28 Ответить
думаю чувак не зостанеться без арендарів...
най добре вичистить-вимиє і перевіре чи не вкрали шо ))) і здасть знову (багато ж посольств в останні дні переїздить до Львова)
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23.02.2022 11:31 Ответить
ну це такий кренделик шо точно в мінусі не буде ) а там треба буде як свинарники обезжаражувати формаліном і ультрафіолетом
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23.02.2022 12:39 Ответить
Тушите их круглосуточно пока не смоет
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23.02.2022 10:59 Ответить
всі , по всій Україні , в один і той же день запалили багаття зі свого лайна . Не буде вже миру до віку з цією країною 404 , та всіма тими людовірусами які її населяють .
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23.02.2022 11:07 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,

Правители, народ - дурак,

И у стены кремлевской трупы

Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,

Шойгу, десантники, менты,

А с неба - Яроша визитки,

Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?

Ху?ло, почем звонят твои колокола?

Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
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23.02.2022 11:07 Ответить
дичь какая-то хранить доки на бумаге... HDD не могут купить?
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23.02.2022 11:09 Ответить
вони на бересті діловодство вели ?
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23.02.2022 11:26 Ответить
Будівлю продезенфікувати, окропити водицею святою і віддати під консульство країнам Союзникам...
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23.02.2022 11:28 Ответить
И в Одессе та же херня
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23.02.2022 12:01 Ответить
Так работает дипломатическая разведка перед войной.
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23.02.2022 16:58 Ответить
 
 