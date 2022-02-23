Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: "Дымят документы, которые сжигали перед бегством". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 23 февраля, произошло задымление в здании генерального консульства России во Львове.
Советник главы МВД Антон Геращенко написал в Telegram, что пожара не было – дым появился от документов, сжигаемых работниками, передает Цензор.НЕТ.
В 8:30 утра депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фото и видео задымления в здании генконсульства РФ во Львове. На кадрах можно увидеть пожарные машины, а также работников Нацполиции и ГСЧС.
Геращенко заявил, что задымление произошло от "остатков документов, которые сжигали работники генконсульства перед бегством".
Ссылаясь на данные полиции, он сообщил, что вчера все работники покинули консульство России во Львове. По его словам, в здании осталось несколько сторожей.
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най добре вичистить-вимиє і перевіре чи не вкрали шо ))) і здасть знову (багато ж посольств в останні дні переїздить до Львова)
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - Яроша визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……