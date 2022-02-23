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Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Легализация орков
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Дедулька стал совсем плох...
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Топ комментарии
+21 Alex Alex 3b1a281f
показать весь комментарий23.02.2022 11:15
+21 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий23.02.2022 11:47
+20 Перехватчик
показать весь комментарий23.02.2022 12:13
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це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
-- Можливо, звичайно, ставити лапатніків на коліна на гречку, але відстрілювати краще..