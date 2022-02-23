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Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Легализация орков

Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Нравится, не нравится - история повторяется...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия признала "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей Украины, - Путин

Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Дедулька стал совсем плох...

Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Единение

Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Кто хочет поработать?

Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Уважительная причина

Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Отдайте деньги!

Легализация орков, уважительная причина Шуфрича, финал для Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
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23.02.2022 11:15
+21
-- Люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо!
-- Можливо, звичайно, ставити лапатніків на коліна на гречку, але відстрілювати краще..
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23.02.2022 11:47
+20
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23.02.2022 12:13
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Правила форума Совет форумчан
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
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23.02.2022 11:15 Ответить
Все именно так.
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23.02.2022 12:20 Ответить
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23.02.2022 12:08 Ответить
мені о ця вчора сподобалась..попереджаю я Порохобот,так що не думайте нічого,тіпа переобувся в повітрі,позеленів)))
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23.02.2022 11:15 Ответить
навіщ ти приймаєш це так близько до серцья,це просто прикол)
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23.02.2022 11:38 Ответить
Це невтомна праця позитивних блохєрів.
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23.02.2022 11:40 Ответить
Шо це за малий гівнюк?
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23.02.2022 11:54 Ответить
На жаль,амплуа нашого ,-лише комічні ролі,тому тільки так :
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23.02.2022 11:38 Ответить
С Зеленского такой же Черчилль, как Лещенко железнодорожник
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23.02.2022 11:41 Ответить
Фальшива фотошопина. зЕ завжди був так собі актером невеликого діапазону, а сер Уінстон Черчіль завжди був дуже глибокою та по справжньому талановитою особистістю.

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23.02.2022 11:42 Ответить
Последнюю хорошо бы сделать в виде колхозного свинарника и подписать что-то вроде "Пердовой колхоз Долбино готов обеспечить свининой кацапской породы всю ростовскую обл. Доступна доставка по всей хрюссии. Качественное мясо третьего сорта отлично подойдет для празднования погашения кредита.
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23.02.2022 11:23 Ответить
Зауважте, що м*ясо рубається разом з обмундируванням.
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23.02.2022 13:05 Ответить
Чому у шуфрича підбите тільки одне око - це недогляд.
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23.02.2022 11:31 Ответить
??!!
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23.02.2022 16:06 Ответить
І про це..Чоловіки на окупованому Донбасі перевдягаються в жінок, аби не потрапити під "мобілізацію" Російськи солдати мацають жінок,щоб знайти чоловікив
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23.02.2022 11:38 Ответить
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23.02.2022 11:40 Ответить
Перестаньте московским попам носитьбабосы ходить в их церковь, и гундяевская говнострана сама распадется !
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23.02.2022 11:40 Ответить
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23.02.2022 11:44 Ответить
-- Люди покупают не гречку, а боеприпасы. Это хорошо!
-- Можливо, звичайно, ставити лапатніків на коліна на гречку, але відстрілювати краще..
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23.02.2022 11:47 Ответить
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23.02.2022 11:47 Ответить
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23.02.2022 12:06 Ответить
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23.02.2022 12:13 Ответить
 
 