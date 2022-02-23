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Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские вооруженные формирования обстреляли три села в Сартанской громаде Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

От российских снарядов пострадали села Водяное, Бердянское и Орловское. В Орловском снаряд упал возле жилого дома – сам дом не поврежден. В Водяном в результате обстрела повреждены окна на трех домах. В Бердянском снаряд попал прямо в дом.

"К счастью, жертв нет. Российские оккупанты продолжают посягать на жизнь мирных украинцев. Каждое их военное преступление будет задокументировано, все преступники понесут наказание", - отметил Кириленко.

Также смотрите: Войска РФ обстреливали из "Градов" Счастье, Муратово, Кряковку, Новотошковское. Артиллерия врага била по населенным пунктам Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 01
Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 02
Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 03
Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 04
Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области 05

Автор: Наталя Джума
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Кацапи, горіть у пеклі!
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23.02.2022 11:33 Ответить
ага, ща, тока портки наденут и сгорят.
Можешь еще проклясть Путина и попросить Митру, или кто там главный на облачке - шоб Шойгу отравился грибами
дебильно звучит просто - гореть могут в танках, если ты их сожжешь например.
Кстати, можно еще поп.росить попов побормотать мантры "замир" и "заздоровье" - с тем же результатом
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23.02.2022 11:44 Ответить
Той, хто називає ***** путіним є кацап, або підкацаплена істота. Тому просто йди подалі.
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23.02.2022 11:48 Ответить
Ну да, я должен обосрать штаны, упасть в лужу, подняться и уже в таком виде грязно материться, шоп быть похожим на тя
прикинь, может кто-то не любит писать матом, а?
так получается шо ты меня заставляешь?
вот и иди на то шо ты любишь говорить - на Путина.(я согласен шо он - это слово, но и не хочу по команде кричать, как ты приказываешь)
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23.02.2022 12:17 Ответить
Я тобі щось наказую...? яке кончене... Ходи здорове, хай щастить.
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23.02.2022 12:25 Ответить
а что, с твоей реплики не видно шоли?
а если ты слабе, то щасти тобі(шастай тут и дальше)
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23.02.2022 12:48 Ответить
Рускій мір прийшов, щастя приніс.
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23.02.2022 11:53 Ответить
В Алчевск всю ночь заходили грады более 50 машин и более 30 танков. Инфа для спецов!!!
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23.02.2022 12:12 Ответить
москва будет разрушена.
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23.02.2022 12:42 Ответить
 
 