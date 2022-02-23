Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские вооруженные формирования обстреляли три села в Сартанской громаде Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
От российских снарядов пострадали села Водяное, Бердянское и Орловское. В Орловском снаряд упал возле жилого дома – сам дом не поврежден. В Водяном в результате обстрела повреждены окна на трех домах. В Бердянском снаряд попал прямо в дом.
"К счастью, жертв нет. Российские оккупанты продолжают посягать на жизнь мирных украинцев. Каждое их военное преступление будет задокументировано, все преступники понесут наказание", - отметил Кириленко.
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Можешь еще проклясть Путина и попросить Митру, или кто там главный на облачке - шоб Шойгу отравился грибами
дебильно звучит просто - гореть могут в танках, если ты их сожжешь например.
Кстати, можно еще поп.росить попов побормотать мантры "замир" и "заздоровье" - с тем же результатом
прикинь, может кто-то не любит писать матом, а?
так получается шо ты меня заставляешь?
вот и иди на то шо ты любишь говорить - на Путина.(я согласен шо он - это слово, но и не хочу по команде кричать, как ты приказываешь)
а если ты слабе, то щасти тобі(шастай тут и дальше)