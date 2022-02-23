Последствия обстрелов российскими войсками населенных пунктов Донецкой области. ФОТОрепортаж

Российские вооруженные формирования обстреляли три села в Сартанской громаде Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

От российских снарядов пострадали села Водяное, Бердянское и Орловское. В Орловском снаряд упал возле жилого дома – сам дом не поврежден. В Водяном в результате обстрела повреждены окна на трех домах. В Бердянском снаряд попал прямо в дом.

"К счастью, жертв нет. Российские оккупанты продолжают посягать на жизнь мирных украинцев. Каждое их военное преступление будет задокументировано, все преступники понесут наказание", - отметил Кириленко.

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