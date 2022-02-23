Танки, гаубицы и ББМ: в ОРДЛО зафиксированы 166 единиц военной техники РФ. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 166 единиц военной техники вооруженных формирований РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

В частности, в зоне действия так называемого "1 армейского корпуса" всего размещено вооружения и военной техники 5 единиц, из них:

- вблизи Донецка – буксируемые гаубицы (3 единицы);

- Старобешево (32 км от линии столкновения) – ББМ (2 единицы).



Инфографика: штаб ООС

В зоне действия так называемого "2 армейского корпуса" всего размещено вооружения и военной техники 161 единица, из них:

хранение в районах:

- Миусинск (62 км от линии столкновения) – буксируемые гаубицы/миномет (3 единицы); самоходные гаубицы (10 единиц); танки (10 единиц);

- Бугаевка (37 км от линии столкновения) – танки (17 единиц); буксируемая артиллерия (5 единиц);

- Дубовое (56 км от линии столкновения) – буксируемый миномет (1 единица);

- Перевальск (38 км от линии столкновения) – танк (1 единица);

военное присутствие в районах:

- Металлист (7 км от линии столкновения) – ББМ (9 единиц); МТ-ЛБ (2 единицы);

- Бугаевка (37 км от линии столкновения) – ББМ (57 единиц);

- Миусинск (62 км от линии столкновения) – ББМ (46 единиц).

С начала недели в целом выявлены 300 единиц военной техники вооруженных формирований РФ.

В штабе отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, 21 февраля было выявлено 7 запретов доступа патрулей СММ ОБСЕ со стороны ЗФ РФ, в населенных пунктах: Петровское, Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Староласпа, Кадиевка, Вознесеновка.

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Также ВФ РФ продолжают препятствовать безопасным полетам БПЛА Миссии, во время восьми полетов БПЛА СММ подвергались влиянию помех сигнала GPS, дважды в СУХОДОЛЬСКЕ, и по одному разу в населенных пунктах: Сартана, Херсонес, Золотое-2, Николаевка, Луганск, Станица Луганская.

В то же время сообщается, что по состоянию на 08:00 утра 23.02.2022 в результате обстрелов противника без воды оставались следующие населенные пункты: Попаснае, Золотое-1, Золотое-3.

Также 1940 потребителей электроэнергии находится без света. 5 населенных пунктов обесточены полностью: Старый Айдар, Новозвановка, Вискрылое, Врубовка, Орехово, Плужное. А 3 – частично: Счастье, Трехизбенка, Троицкое.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания условий для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - добавили в пресс-центре ООС.