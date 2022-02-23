Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото "слуг народа" на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.
Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
"Слуги народа" фотографируются на память возле трибуны Верховной Рады.
Виктория Гриб (внефракционная), которая на вчерашнем заседании Рады не осудила "признание" "ЛДНР" и не поддержала санкции против РФ.
Николай Скорик ("ОПЗЖ"), который на вчерашнем заседании Рады воздержался при голосовании за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкции против РФ.
"Слуга народа" Сергея Литвиненко разговаривает с коллегой.
"Слуга народа" Максим Бужанский.
"Слуга народа" Федор Вениславский объясняет что-то коллеге на пальцах.
Сергей Магера (внефракционный), который на вчерашнем заседании Рады воздержался при голосовании за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкциях против РФ.
"Слуга народа" Денис Маслов разговаривает с коллегами.
Разговор нардепов "ЕС".
Михаил Волынец ("Батькивщина") в секторе ОПЗЖ.
"Слуга народа" Анатолий Гунько во время заседания Рады обсуждал возможность поездки в Дубай.
"Я же нардеп... нас не отпускают", - жалуется нардеп.
"Слуга народа" Дмитрий Любота, который эмоционально объяснял Корниенко свое "неголосование" за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкции против РФ, что-то демонстрирует на телефоне коллеге Алексею Кузнецову.
Рада одобрила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием.
Пленарное заседание Верховной Рады 23 февраля.
Сектор "ЕС".
"Слуги народа".
"Слуга народа" Николай Тищенко успевает разговаривать и с коллегой, и по телефону.
Спикер Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.
Ирина Констанкевич ("За майбутнє").
Совещание "слуг народа".
"Слуга народа" Галина Третьякова.
Тем временем Сергей Шахов ведет переписку с абонентом "Дима Конов" о трудоустройстве Алексея Рубеновича.
Отметим, что Дмитрий Конов значится депутатом Рубежанского городского совета в Луганской области от партии "Наш край".
Сергей Шахов был избран в Верховную Раду по округу №114 в Луганской области.
Конов напоминает Шахову о тосте Рубеновича на дне рождения и о том, что он смог познакомить с "цыганским бароном".
"Слуга народа" Николай Тищенко, как и вчера, решил пообщаться с Михаилом Макаренко (ОПЗЖ).
Иванна Климпуш-Цинцадзе ("ЕС") пришла пообщаться в сектор "Голоса". Разговаривает с заместителем главы фракции "Голоса" Юлией Клименко.
Максим Пашковский - "Слуга народа".
Фото: Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
но что морда - по делам их судите:
"Я ж нардеп... нас не відпускають", - жаліється нардеп.
т.е. вся проблема не в тому що враг у воріт, а в тому що його "не відпускають"!
А як дадуть дозвіл - так цей "слуга урода" - одразу в Дубаї, на відпочинок.. або в Оман чі Канни.
і "єто другое!"
Отгаваріла роща залатая…
Скільки такого добра пройшло через …
А тепер нардєп…