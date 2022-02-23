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Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото "слуг народа" на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 23 февраля, Верховная Рада собралась на очередное пленарное заседание.

Парламентский день в фоторепортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 01

"Слуги народа" фотографируются на память возле трибуны Верховной Рады.


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 02

Виктория Гриб (внефракционная), которая на вчерашнем заседании Рады не осудила "признание" "ЛДНР" и не поддержала санкции против РФ.


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 03

Николай Скорик ("ОПЗЖ"), который на вчерашнем заседании Рады воздержался при голосовании за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкции против РФ.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 04
Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 05

"Слуга народа" Сергея Литвиненко разговаривает с коллегой.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 06

"Слуга народа" Максим Бужанский.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 07

"Слуга народа" Федор Вениславский объясняет что-то коллеге на пальцах.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 08

Сергей Магера (внефракционный), который на вчерашнем заседании Рады воздержался при голосовании за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкциях против РФ.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 09
Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 10

"Слуга народа" Денис Маслов разговаривает с коллегами.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 11

Разговор нардепов "ЕС".

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 12

Михаил Волынец ("Батькивщина") в секторе ОПЗЖ.


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 13

"Слуга народа" Анатолий Гунько во время заседания Рады обсуждал возможность поездки в Дубай.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 14

"Я же нардеп... нас не отпускают", - жалуется нардеп.


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 15

"Слуга народа" Дмитрий Любота, который эмоционально объяснял Корниенко свое "неголосование" за заявление об осуждении "признания" "ЛДНР" и санкции против РФ, что-то демонстрирует на телефоне коллеге Алексею Кузнецову.


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 16

Рада одобрила в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием.


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 17
Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 18

Пленарное заседание Верховной Рады 23 февраля.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 19

Сектор "ЕС".

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 20

"Слуги народа".

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 21

"Слуга народа" Николай Тищенко успевает разговаривать и с коллегой, и по телефону.


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 22

Спикер Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 23

Ирина Констанкевич ("За майбутнє").


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 24

Совещание "слуг народа".


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 25

"Слуга народа" Галина Третьякова.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 26

Тем временем Сергей Шахов ведет переписку с абонентом "Дима Конов" о трудоустройстве Алексея Рубеновича.

Отметим, что Дмитрий Конов значится депутатом Рубежанского городского совета в Луганской области от партии "Наш край".

Сергей Шахов был избран в Верховную Раду по округу №114 в Луганской области.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 27

Конов напоминает Шахову о тосте Рубеновича на дне рождения и о том, что он смог познакомить с "цыганским бароном".


Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 28

"Слуга народа" Николай Тищенко, как и вчера, решил пообщаться с Михаилом Макаренко (ОПЗЖ).

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 29

Иванна Климпуш-Цинцадзе ("ЕС") пришла пообщаться в сектор "Голоса". Разговаривает с заместителем главы фракции "Голоса" Юлией Клименко.

Объяснение Вениславского на пальцах, Волынец в гостях у ОПЗЖ, фото слуг народа на память и просьба к Шахову о работе, - Верховная Рада 23 февраля 30

Максим Пашковский - "Слуга народа".

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
Який же статусний чоловік Пашковський.Можна античні скульптури з нього робити.
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23.02.2022 15:58
+14
Сборище выродков и предателей
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23.02.2022 16:01
+13
Слуга народу 3 роки при владі
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23.02.2022 16:06
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Правила форума Совет форумчан
Який же статусний чоловік Пашковський.Можна античні скульптури з нього робити.
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23.02.2022 15:58 Ответить
какого избирали - такого и получите..

но что морда - по делам их судите:
"Я ж нардеп... нас не відпускають", - жаліється нардеп.

т.е. вся проблема не в тому що враг у воріт, а в тому що його "не відпускають"!
А як дадуть дозвіл - так цей "слуга урода" - одразу в Дубаї, на відпочинок.. або в Оман чі Канни.
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23.02.2022 17:38 Ответить
Сборище выродков и предателей
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23.02.2022 16:01 Ответить
22 депутата Верховной Рады Украины отказались голосовать за украинские санкции против РФ.
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23.02.2022 16:02 Ответить
ну и рожи
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23.02.2022 16:02 Ответить
Цыганский табор. И бароны у них армянские...
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23.02.2022 16:02 Ответить
Слуга народу 3 роки при владі
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23.02.2022 16:06 Ответить
Гадючник!
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23.02.2022 16:15 Ответить
Папа брата моей жены. Хозяйственник. Познакомил с бароном циганским...😁😁😁 Кстати а цигане пойдут на фронт?
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23.02.2022 16:19 Ответить
Табор уйдет в небо,а не в окопы.
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23.02.2022 17:18 Ответить
вивсеврете! не бароном.. а бОроном!
і "єто другое!"
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23.02.2022 17:39 Ответить
А депутат Шевченко Вже у лукашенка
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23.02.2022 16:22 Ответить
оце новина... батьківщиновець у секторі опизижи. розстрілять нафіг.
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23.02.2022 16:29 Ответить
Одні рожі похабні...
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23.02.2022 16:29 Ответить
Что за сборище - одни маланцы и негры!!!!
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23.02.2022 16:34 Ответить
свора барыг, как и все 30 лет демократической власти- сдадут, продадут, развалят , идеология одна -нажива
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23.02.2022 16:51 Ответить
Шалашовка Гриб, вороватая свинка и дальше будет по каналах бегать?
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23.02.2022 16:51 Ответить
Порадовала последняя фотка слуги - не у всех господ такая сытая рожа .
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23.02.2022 17:09 Ответить
Гриб зкацаплена ще та тьотка…
Отгаваріла роща залатая…
Скільки такого добра пройшло через …
А тепер нардєп…
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23.02.2022 17:17 Ответить
а хто "пiстрeлив" бужанського?
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23.02.2022 17:24 Ответить
Быдло толстое на последней фотке особо униальное.
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23.02.2022 17:26 Ответить
Пашковского в окоп
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23.02.2022 17:39 Ответить
І навіщо взагалі влада, якщо це просто корито. Чим далі, тим більше схиляюсь до Анархізму.
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23.02.2022 21:15 Ответить
 
 