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Старый нерабочий Су-24 доставили на границу Беларуси и Украины, чтобы создать повод для вторжения, - Цаплиенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На белорусской стороне по подаче россиян создают повод для вторжения в Украину с севера.
Об этом пишет в телеграмме военный корреспондент Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что таких самолетов уже нет на вооружении в Беларуси, но их продолжают использовать в Украине.
"Учитывая последние события на границе, нельзя исключать тот факт, что вскоре рупоры пропаганды заявят, что такой самолет был сбит системами ПВО Беларуси при попытке атаковать российскую группировку войск, занимающую позиции для удара по Украине", - цитирует Цаплиенко сообщение с белорусского паблика.
Он также напомнил, что все украинские самолеты имеют свои серийные номера, поэтому провокация легко может быть разоблачена.
Топ комментарии
+92 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий23.02.2022 19:28
+81 Иллария Соняшникова
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+50 walshebneg
показать весь комментарий23.02.2022 19:25
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козлины явно хотели обвинить нас в применении авиации и как бы в ответ сами начать применять авиацию.