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Старый нерабочий Су-24 доставили на границу Беларуси и Украины, чтобы создать повод для вторжения, - Цаплиенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На белорусской стороне по подаче россиян создают повод для вторжения в Украину с севера.

Об этом пишет в телеграмме военный корреспондент Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что таких самолетов уже нет на вооружении в Беларуси, но их продолжают использовать в Украине.

"Учитывая последние события на границе, нельзя исключать тот факт, что вскоре рупоры пропаганды заявят, что такой самолет был сбит системами ПВО Беларуси при попытке атаковать российскую группировку войск, занимающую позиции для удара по Украине", - цитирует Цаплиенко сообщение с белорусского паблика.

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Он также напомнил, что все украинские самолеты имеют свои серийные номера, поэтому провокация легко может быть разоблачена.

Старый нерабочий Су-24 доставили на границу Беларуси и Украины, чтобы создать повод для вторжения, - Цаплиенко 01
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Топ комментарии
+92
Так они не для людей это делают, а для своего стада. Стадо поверит.
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23.02.2022 19:28
+81
Електричного стільця йому не вистачає.
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23.02.2022 19:29
+50
Створюють казуси скотиняки.. але так примітивно..
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23.02.2022 19:25
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для кацапов это должна быть важная провокация.
козлины явно хотели обвинить нас в применении авиации и как бы в ответ сами начать применять авиацию.
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23.02.2022 20:49 Ответить
полонених не брати!
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23.02.2022 21:00 Ответить
Найкращий казус Беллі : хай застрелять бацьку чи )(уйла, а поряд залишать візитку Яроша. ))
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23.02.2022 21:17 Ответить
какое су24?? Это снята в походном положении новейшая модификация су57 поколения 5++ с выдвигающимися крыльями и прочим оперением, управляется ии и совершенно не заметен на радарах, если их не включать. Сайвиндеры на подлете сбивает силой шахматной мысли
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23.02.2022 21:23 Ответить
як воно заiiбало.
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23.02.2022 21:39 Ответить
Это новейшее вооружение **********.
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23.02.2022 21:59 Ответить
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